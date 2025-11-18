Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot”
Antena Sport, 19 noiembrie 2025 00:40
Mircea Lucescu a vorbit despre victoria României din meciul cu San Marino, scor 7-1, dar şi despre eşecul din Bosnia. Tricolorii au încheiat pe locul 3 grupa de calificare, dar vor juca în martie barajul pentru World Cup 2026, graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din urmă cu un an. Chiar dacă România a […] The post Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
01:00
Rezumat România – San Marino 7-1 | “Tricolorii” merg la barajul pentru World Cup 2026 # Antena Sport
The post Rezumat România – San Marino 7-1 | “Tricolorii” merg la barajul pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
01:00
“Rămâneți la baraj?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României # Antena Sport
Selcționerul Mircea Lucescu a primit din nou întrebări legate de viitorul său la conferința de presă organizată după meciul dintre România și San Marino, încheiat 7-1. Antrenorul naționalei nu a dat nici acum un răspuns concret și a mărturisit că vrea să preia asupra lui toată presiunea, astfel încât presa să nu se îndrepte către […] The post “Rămâneți la baraj?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
00:40
Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot” # Antena Sport
Mircea Lucescu a vorbit despre victoria României din meciul cu San Marino, scor 7-1, dar şi despre eşecul din Bosnia. Tricolorii au încheiat pe locul 3 grupa de calificare, dar vor juca în martie barajul pentru World Cup 2026, graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din urmă cu un an. Chiar dacă România a […] The post Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot” appeared first on Antena Sport.
00:40
Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu # Antena Sport
Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol pentru naţionala României în meciul cu San Marino, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la meciurile de baraj din martie. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, […] The post Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
00:20
Mircea Lucescu, mesaj cu subînțeles legat de viitorul său. Ce le-a spus jucătorilor în vestiar după meci # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost prima persoană din cadrul FRF care a venit cu o reacție după meciul dintre România și San Marino, scor 7-1. Oficialul a primit o întrebare legată de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, iar el a dezvăluit ce le-a spus antrenorul de 80 […] The post Mircea Lucescu, mesaj cu subînțeles legat de viitorul său. Ce le-a spus jucătorilor în vestiar după meci appeared first on Antena Sport.
00:20
Dennis Man, dărâmat fiindcă tricolorii nu s-au calificat direct la Mondial: “Puteam să facem mult mai mult” # Antena Sport
Dennis Man a fost vizibil afectat, după victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, fiindcă România nu a reuşit să se califice direct la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena. România – San Marino 7-1, partidă în care Dennis Man a înscris şi a ratat alte ocazii, a fost în […] The post Dennis Man, dărâmat fiindcă tricolorii nu s-au calificat direct la Mondial: “Puteam să facem mult mai mult” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
00:00
Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial” # Antena Sport
Ianis Hagi, care a înscris un gol în România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a promis imediat după meci că tricolorii vor fi la Mondial. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Ianis Hagi a spus că nu contează cu cine vom […] The post Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial” appeared first on Antena Sport.
18 noiembrie 2025
23:50
Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY) # Antena Sport
Seara de marți a marcat finalul preliminariilor europene pentru Cupa Mondială, iar România își cunoaște în acest moment toate cele patru posibile adversare pentru semifinala barajului care ne poate trimite la Cupa Mondială. Tragerea la sorți va avea loc joi, de la ora 14:00, iar evenimentul va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY. România […] The post Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:40
The post Ştefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României! appeared first on Antena Sport.
22:30
Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România # Antena Sport
The post Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România appeared first on Antena Sport.
21:50
Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: “Nu ești la nivelul lor, stai acasă!” # Antena Sport
Gică Popescu a vorbit înaintea meciului dintre România și San Marino despre barajul pe care urmează să îl dispute “tricolorii” în luna martie. Echipa lui Mircea Lucescu urmează să își afle adversara din semifinala de play-off în urma tragerii la sorți de joi, iar legendarul fundaș a spus cu cine ar vrea să pice țara […] The post Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: “Nu ești la nivelul lor, stai acasă!” appeared first on Antena Sport.
21:10
Neașteptat! Ce a spus Mircea Lucescu înainte de România – San Marino: “De ce mergem pe ideea asta?” # Antena Sport
Mircea Lucescu a acordat câteva declarații cu puțin timp înainte de ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial a României, cea cu San Marino. Selecționerul a dezvăluit că se așteaptă la un joc bun făcut de elevii săi, însă nu a vrut să se gândească la un scor-fluviu, invocând cel mai recent meci făcut de […] The post Neașteptat! Ce a spus Mircea Lucescu înainte de România – San Marino: “De ce mergem pe ideea asta?” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:50
Condiţia pusă de Gigi Becali pentru ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB: “Să vedem dacă mă înşel” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că îl doreşte înapoi pe Florinel Coman, după ce s-a aflat că internaţionalul român este pe picior de plecare de la Al Gharafa. Devenit rezervă, Coman nu vrea să mai continue în Qatar şi sunt şanse mari ca el să părăsească echipa în iarnă. Florinel Coman […] The post Condiţia pusă de Gigi Becali pentru ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB: “Să vedem dacă mă înşel” appeared first on Antena Sport.
20:40
Ionuţ Radu, prima reacţie după ce a ratat ultimul meci al României din preliminarii, cu San Marino! # Antena Sport
Ionuţ Radu a oferit o primă reacţie după ce o accidentare l-a făcut să rateze ultimul meci al României din preliminarii. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21:45. Ionuţ Radu a transmis că speră să se recupereze cât mai repede. Pentru el urmează o perioadă […] The post Ionuţ Radu, prima reacţie după ce a ratat ultimul meci al României din preliminarii, cu San Marino! appeared first on Antena Sport.
20:20
Alexandru Stoian, fotbalistul de la FCSB despre care Gigi Becali spunea că este o “perlă”, s-a accidentat în meciul naționalei Under-19 contra Islandei. În urma partidei care a avut loc în nordul Europei, “tricolorii” au obținut calificarea în faza decisivă a preliminariilor pentru Campionatul European din 2026. Stoian s-a întins pe gazon în prima repriză […] The post “Perla” lui Gigi Becali s-a accidentat la națională. Probleme pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
19:50
Șeful ANS, reacție după imaginile greu de privit cu Sabrina Voinea: “Te așteptai ca mama să fie mai protectoare” # Antena Sport
Lumea gimnasticii este lovită de un nou scandal, după ce în urmă cu puțin timp au fost făcute publice câteva filmări în care sunt surprinse momente în care Camelia Voinea își agresează verbal fiica, pe Sabrina Voinea. Recent, șeful Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a venit cu o reacție în acest sens și a […] The post Șeful ANS, reacție după imaginile greu de privit cu Sabrina Voinea: “Te așteptai ca mama să fie mai protectoare” appeared first on Antena Sport.
19:40
România va încheia preliminariile World Cup 2026 la Ploieşti, contra naţionalei din San Marino. Meciul va începe la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Înfrângerea din Bosnia a spulberat orice speranţă ca România să încheie pe locul 2 această grupă de calificare, dar vom ajunge la barajul pentru turneul final din […] The post Surprizele pregătite de Mircea Lucescu în România – San Marino appeared first on Antena Sport.
19:30
Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a optat pentru un sistem 4-3-3 în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21:45. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, […] The post Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii! appeared first on Antena Sport.
19:20
Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca (LIVE SCORE, 21:45). Meciurile care decid posibilele adversare ale României la baraj # Antena Sport
Seara de marți marchează ultimele meciuri din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026, iar în program se află și duelul României cu San Marino. Pe lângă partida de la Ploiești, există alte două dueluri de interes pentru “tricolori”, în baza cărora jucătorii lui Mircea Lucescu își vor afla în proporție de 100% posibilele adversare […] The post Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca (LIVE SCORE, 21:45). Meciurile care decid posibilele adversare ale României la baraj appeared first on Antena Sport.
19:20
“Am vrut să mor” Judecătoarea care a “distrus” unul din cele mai mediatizate procese din istorie şi-a aflat pedeapsa! # Antena Sport
Judecătoarea argentiniană care în luna mai a provocat anularea procesului privind moartea lui Diego Maradona pentru că ar fi colaborat în secret la un serial TV despre această procedură, a fost destituită marți, după ce a compărut timp de o săptămână în fața unui juriu format din colegi, informează AFP. Julieta Makintach, în vârstă de […] The post “Am vrut să mor” Judecătoarea care a “distrus” unul din cele mai mediatizate procese din istorie şi-a aflat pedeapsa! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:40
România U21 – Spania U21 (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” mici înfruntă liderul grupei. Echipele de start # Antena Sport
Reprezentativa Under-21 a României se pregătește să o înfrunte pe Spania în etapa a cincea a preliminariilor pentru EURO 2027, într-un meci care va avea loc la Sibiu. “Tricolorii” lui Costin Curelea vin după eșecul cu Finlanda de acum câteva zile, în timp ce “la rojita” a defilat în ultimul meci contra celor din San […] The post România U21 – Spania U21 (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” mici înfruntă liderul grupei. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:20
Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina # Antena Sport
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută […] The post Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina appeared first on Antena Sport.
18:20
România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei # Antena Sport
Selecţionata României s-a calificat în turul de elită al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026, după ce a învins echipa Islandei cu scorul de 3-0 (2-0), marţi, la Chiajna, în Grupa a 7-a a preliminariilor. Mihai Toma (FCSB) a marcat ultimul gol al partidei (64), după ce a pasat decisiv la primele două, semnate […] The post România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei appeared first on Antena Sport.
18:10
Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: “Toți vor să joace împotriva noastră, nu?” # Antena Sport
Miodrag Belodedici a vorbit înainte de partida dintre România și San Marino despre duelul care va avea loc la Ploiești, dar și despre barajul în care vor fi angrenați “tricolorii” în luna martie. Echipa lui Lucescu va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru play-off, eveniment care va avea loc joi de […] The post Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: “Toți vor să joace împotriva noastră, nu?” appeared first on Antena Sport.
18:10
Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece” # Antena Sport
Constantin Budescu nu şi-a pierdut încrederea în Mircea Lucescu. Chiar dacă România va încheia grupa de calificare pe locul 3, după înfrângerea din Bosnia, tricolorii vor merge la baraj, graţie grupei câştigate în Nations League. România va încheia preliminariile World Cup 2026 marţi seară, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti cu San Marino […] The post Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece” appeared first on Antena Sport.
18:00
Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie de ultim moment înaintea meciului România – San Marino, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:45. Ionuţ Radu (28 de ani), titularul postului de portar al României, nu va apăra în meciul tricolorilor cu San […] The post Decizia lui Mircea Lucescu înainte de România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminarii! appeared first on Antena Sport.
17:50
Cât costă biletele la meciurile Barcelonei pe Camp Nou! “Preţuri nebune” după renovarea arenei # Antena Sport
Barcelona va reveni pe Camp Nou după doi ani şi jumătate de “exil”. Chiar dacă emblematica arenă a catalanilor nu este gata în totalitate, lucrările au ajuns în stadiul în care Camp Nou poate găzdui meciuri, iar prima partidă va avea loc sâmbătă, contra lui Bilbao. Cu toate acestea, capacitatea va fi redusă, doar 45.401 […] The post Cât costă biletele la meciurile Barcelonei pe Camp Nou! “Preţuri nebune” după renovarea arenei appeared first on Antena Sport.
17:40
Florinel Coman ar urma să plece de la Al-Gharafa în perioada de mercato de iarnă, după ce conducerea formației din Qatar a decis să nu se mai bazeze pe serviciile jucătorului de 27 de ani. Cifrele fotbalistului venit “pe cai mari” de la FCSB nu i-au convins pe cei din Golf, iar în momentul de […] The post Florinel Coman, ca și plecat de la Al-Gharafa. Qatarezii au două variante appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:00
“Profeția” lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: “Istoria va fi scrisă” # Antena Sport
Lamine Yamal a fost unul dintre jucătorii Barcelonei care nu a putut să își ascundă entuziasmul în privința revenirii Barcelonei într-un meci oficial pe Camp Nou după peste doi ani. Catalanii au susținut un antrenament deschis în fața fanilor pe 7 noiembrie, iar în weekend urmează să joace prima partidă în “templul” lor după foarte […] The post “Profeția” lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: “Istoria va fi scrisă” appeared first on Antena Sport.
17:00
“E Simone Biles cea mai bună gimnastă de la tine încoace?” Nadia Comăneci a răspuns fără să stea pe gânduri # Antena Sport
Nadia Comăneci a fost prezentă la Madrid, acolo unde a vorbit cu jurnaliştii spanioli despre gimnastică şi despre cariera sa. Anul 2026 va fi “Anul Nadia Comăneci” în România, atunci când se vor împlini 50 de ani de la performanţa uriaşă a româncei de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a primit […] The post “E Simone Biles cea mai bună gimnastă de la tine încoace?” Nadia Comăneci a răspuns fără să stea pe gânduri appeared first on Antena Sport.
17:00
Comerțul online a evoluat rapid în ultimul deceniu, iar obiceiurile de cumpărare s-au schimbat odată cu tehnologia. Dacă în trecut plata la livrare era considerată cea mai sigură opțiune, astăzi tot mai mulți consumatori preferă metode digitale. Această schimbare nu este întâmplătoare, ci rezultatul unor factori economici, logistici și psihologici. Plata prin ramburs a fost […] The post (P) De ce metoda clasică de plată pierde teren în comerțul online appeared first on Antena Sport.
16:50
Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: “Am pieptul plin ca porumbelul” # Antena Sport
Cântăreţul Cezar Ouatu va interpreta imnul României, “Deşteaptă-te, române!” la partida tricolorilor cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45. Tricolorii au şansa de a-şi reface moralul după înfrângerea dureroasă cu Bosnia, care i-a făcut să piardă locul 2 în grupa H […] The post Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: “Am pieptul plin ca porumbelul” appeared first on Antena Sport.
16:40
Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record # Antena Sport
Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals şi golgheterul all-time al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), a mai stabilit un record luni seară, în cursul victoriei obţinute pe propriul patinoar, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Los Angeles Kings. Ovechkin a înscris cu această ocazie al 903-lea gol din cariera sa şi […] The post Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record appeared first on Antena Sport.
16:30
Florin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă # Antena Sport
Florin Cernat (45 de ani) are cale liberă spre FCSB. Luni a fost ultima zi a fostului mijlocaş în funcţia de director sportiv la Voluntari, iar în urmă cu puţin timp a venit şi un anunţ oficial în acest sens. Aşa cum Mihai Stoica a anunţat, Cernat vine la FCSB pentru a prelua aceeaşi funcţie. […] The post Florin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă appeared first on Antena Sport.
15:30
Cosmin Contra l-a dat de gol pe Chivu în Gazzetta dello Sport: “Ar semna pe loc pentru asta” # Antena Sport
Cosmin Contra a vorbit în presa din Italia despre situaţia lui Cristi Chivu, care a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A, chiar înainte de derby-ul cu Milan, echipă pentru care “Guriţă” a evoluat în perioada 2001-2002. Inter – Milan se va desfăşura duminică, de la ora 21:45, iar Contra e convins că […] The post Cosmin Contra l-a dat de gol pe Chivu în Gazzetta dello Sport: “Ar semna pe loc pentru asta” appeared first on Antena Sport.
15:00
SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1 # Antena Sport
Milano devine din nou locul unei întâlniri de colecție: Florin Răducioiu stă față în față cu fostul său coleg, celebrul Alessandro „Billy” Costacurta – de 5 ori câștigător al Champions League, prezent în 8 finale și finalist al Cupei Mondiale. Un fundaș imens, elegant și eficient, respectat în toată lumea fotbalului. Într-un oraș în care […] The post SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
15:00
Berlusconi: Condemned to Win e în AntenaPLAY. Povestea controversatului politician italian # Antena Sport
Berlusconi: Condemned to Win este documentarul care prezintă viaţa lui Silvio Berlusconi, celebrul politician italian şi fost conducător al lui AC Milan, şi poate fi vizionat în AntenaPLAY, începând din luna noiembrie. Playing for the Mob, The Two Escobars, Be Water, In The Arena, The Life and Trials of Oscar Pistorius și Lance sunt celelalte […] The post Berlusconi: Condemned to Win e în AntenaPLAY. Povestea controversatului politician italian appeared first on Antena Sport.
14:40
“Afacerişti fără scrupule”. Dan Şucu, atacat în Italia. De la ce a pornit întregul scandal # Antena Sport
Dan Şucu a fost atacat în Italia de către Alberto Zangrillo. Fostul preşedinte de la Genoa (67 de ani) a rupt tăcerea după ce s-a despărţit de “grifoni” la finalul lunii trecute. Zangrillo a acuzat noua conducere de la Genoa, în fruntea căreia se află Dan Şucu, de faptul că a făcut doar “promisiuni nefondate”. […] The post “Afacerişti fără scrupule”. Dan Şucu, atacat în Italia. De la ce a pornit întregul scandal appeared first on Antena Sport.
13:50
Irak – Emiratele Arabe Unite LIVE SCORE (18:00). Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
Returul dintre Irak şi Emiratele Arabe Unite va fi în dormat live score, pe AS.ro, de la ora 18:00. Naţionala lui Cosmin Olăroiu luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv de calificare la World Cup 2026. Turneul final mondial de anul viitor se va vedea live exclusiv în Universul Antena, la fel cum se va […] The post Irak – Emiratele Arabe Unite LIVE SCORE (18:00). Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
13:40
Florin Cernat (45 de ani) are cale liberă spre FCSB. Luni a fost ultima zi a fostului mijlocaş în funcţia de director sportiv la Voluntari, lipsând în acest moment doar un anunţ oficial. Aşa cum Mihai Stoica a anunţat, Cernat vine la FCSB pentru a prelua aceeaşi funcţie. Chiar Meme a fost cel care a […] The post Florin Cernat pleacă azi de la Voluntari şi va fi noul director sportiv de la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:10
România are cotă 1.000 la câştigarea World Cup 2026! Uzbekistan sau Panama, cotate cu şanse mai mari # Antena Sport
România mai are doar şansa barajului din martie 2026 pentru a ajunge la World Cup, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Şi asta se vede şi în cota pe care tricolorii au primit-o de la bookmakeri la câştigarea turneului final. România nu a mai ajuns la un Mondial din 1998, atunci când tricolorii atingeau optimile […] The post România are cotă 1.000 la câştigarea World Cup 2026! Uzbekistan sau Panama, cotate cu şanse mai mari appeared first on Antena Sport.
13:10
Dorinel Munteanu ştie care e marea problemă de la naţională: “Este imposibil ce s-a întâmplat” # Antena Sport
Dorinel Munteanu ştie care e marea problemă de la echipa naţională. Antrenorul a analizat partida pierdută de “tricolori” cu Bosnia, scor 1-3, şi a tras concluziile, fiind de părere că naţionala nu are un lider în teren. România va disputa azi ultimul meci din preliminariile World Cup 2026. “Tricolorii” nu mai au şanse să ocupe […] The post Dorinel Munteanu ştie care e marea problemă de la naţională: “Este imposibil ce s-a întâmplat” appeared first on Antena Sport.
12:30
Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit # Antena Sport
Pilotul de Formula 1 Oscar Piastri (McLaren) a primit cea mai înaltă distincţie individuală din sportul australian, The Don Award pe anul 2025. Piastri a fost desemnat câştigătorul The Don Award la ceremonia anuală a Sport Australia Hall of Fame de luni seară, desfăşurată la Melbourne, devenind primul sportiv din motorsport care primeşte această înaltă […] The post Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit appeared first on Antena Sport.
12:30
Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor # Antena Sport
Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait, marţi, pentru faza finală a competiţiei masculine de tenis pe echipe Cupa Davis de la Bologna, cu două zile înaintea sfertului de finală pe care Spania îl va disputa cu Cehia. “Sunt cu adevărat trist să anunţ că nu voi putea juca”, a scris […] The post Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor appeared first on Antena Sport.
12:10
Motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul cu San Marino # Antena Sport
S-a aflat motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul României cu San Marino. Partida se va disputa azi, în ultima etapă a grupei preliminare, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Pe lângă Valentin Mihăilă şi Marius Marin, nici […] The post Motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul cu San Marino appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
12:00
Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!” # Antena Sport
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional. Potrivit imaginilor de pe golazo.ro, Sabrina se afla la paralele, sub […] The post Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!” appeared first on Antena Sport.
11:40
La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1. Decizia luată de englezi # Antena Sport
S-a aflat la ce meci a fost delegat Michael Oliver, centralul englez de 40 de ani, care a arbitrat partida dintre Bosnia şi România, încheiată cu scorul de 3-1. Acesta a fost acuzat de Mircea Lucescu la finalul partidei încinse de la Zenica. Concret, selecţionerul s-a plâns de deciziile luate de arbitrul englez. “Il Luce” […] The post La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1. Decizia luată de englezi appeared first on Antena Sport.
11:30
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor # Antena Sport
Cristina Neagu a fost criticată de una dintre jucătoarele care au adus Liga Campionilor la Bucureşti, în 2016. Mayssa Pessoa nu s-a ferit de cuvinte, susţinând că Neagu a influenţat mai multe decizii luate de conducerea clubului, în cei 8 ani petrecuţi printre “Tigroaice”. Neagu a fost motivul pentru care Bella Gullden şi alte mari […] The post Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
11:20
Povești savuroase la SuperFAZE: chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, alături de Florin Răducioiu # Antena Sport
Ediția SuperFAZE difuzată după Chefi la cuțite a fost o adevărată demonstrație de pasiune: de la fotbal la gastronomie și înapoi, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia au retrăit alături de Florin Răducioiu momente care au marcat istoria echipei naționale. Pasiunea pentru fotbal, mai veche decât cuțitele din bucătărie Chef Alexandru Sautner, fan declarat al […] The post Povești savuroase la SuperFAZE: chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, alături de Florin Răducioiu appeared first on Antena Sport.
11:00
Cum se poate schimba lista cu posibilele adversare ale României de la barajul de World Cup 2026. Ultimele calcule # Antena Sport
România îşi va afla azi lista cu posibilele adversare de la barajul de World Cup 2026. “Tricolorii” vor disputa ultimul meci din grupa preliminară, cu San Marino, astăzi, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. România e sigură că va încheia grupa preliminară […] The post Cum se poate schimba lista cu posibilele adversare ale României de la barajul de World Cup 2026. Ultimele calcule appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.