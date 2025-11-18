Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor
Antena Sport, 18 noiembrie 2025 12:30
Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait, marţi, pentru faza finală a competiţiei masculine de tenis pe echipe Cupa Davis de la Bologna, cu două zile înaintea sfertului de finală pe care Spania îl va disputa cu Cehia. “Sunt cu adevărat trist să anunţ că nu voi putea juca”, a scris […] The post Carlos Alcaraz, OUT de la Cupa Davis. Ce se întâmplă cu liderul ATP după finala Turneului Campionilor appeared first on Antena Sport.
Oscar Piastri, premiat în Australia înainte de Marele Premiu de la Las Vegas. Ce distincţie a primit
Pilotul de Formula 1 Oscar Piastri (McLaren) a primit cea mai înaltă distincţie individuală din sportul australian, The Don Award pe anul 2025. Piastri a fost desemnat câştigătorul The Don Award la ceremonia anuală a Sport Australia Hall of Fame de luni seară, desfăşurată la Melbourne, devenind primul sportiv din motorsport care primeşte această înaltă distincţie.
12:30
Motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul cu San Marino
S-a aflat motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul României cu San Marino. Partida se va disputa azi, în ultima etapă a grupei preliminare, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Pe lângă Valentin Mihăilă şi Marius Marin, nici alţi jucători nu vor fi prezenţi.
Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: "Mami, nu mai pot!"
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional. Potrivit imaginilor de pe golazo.ro, Sabrina se afla la paralele, sub supravegherea mamei sale.
La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1. Decizia luată de englezi
S-a aflat la ce meci a fost delegat Michael Oliver, centralul englez de 40 de ani, care a arbitrat partida dintre Bosnia şi România, încheiată cu scorul de 3-1. Acesta a fost acuzat de Mircea Lucescu la finalul partidei încinse de la Zenica. Concret, selecţionerul s-a plâns de deciziile luate de arbitrul englez.
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Cristina Neagu a fost criticată de una dintre jucătoarele care au adus Liga Campionilor la Bucureşti, în 2016. Mayssa Pessoa nu s-a ferit de cuvinte, susţinând că Neagu a influenţat mai multe decizii luate de conducerea clubului, în cei 8 ani petrecuţi printre "Tigroaice". Neagu a fost motivul pentru care Bella Gullden şi alte mari jucătoare au plecat.
Povești savuroase la SuperFAZE: chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia, alături de Florin Răducioiu
Ediția SuperFAZE difuzată după Chefi la cuțite a fost o adevărată demonstrație de pasiune: de la fotbal la gastronomie și înapoi, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia au retrăit alături de Florin Răducioiu momente care au marcat istoria echipei naționale. Pasiunea pentru fotbal, mai veche decât cuțitele din bucătărie Chef Alexandru Sautner, fan declarat al echipei naționale, a povestit cum fotbalul a fost mereu o parte importantă din viața sa.
Cum se poate schimba lista cu posibilele adversare ale României de la barajul de World Cup 2026. Ultimele calcule
România îşi va afla azi lista cu posibilele adversare de la barajul de World Cup 2026. "Tricolorii" vor disputa ultimul meci din grupa preliminară, cu San Marino, astăzi, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. România e sigură că va încheia grupa preliminară pe locul trei.
Mircea Lucescu a stabilit lotul pentru duelul României cu San Marino. Ultimul meci din grupa preliminară se va disputa azi, la Ploieşti, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria şi Bosnia. Cele două naţionale se vor întâlni în ultima etapă.
Starul francez Victor Wembanyama, care a reuşit un excelent debut de sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu San Antonio Spurs, a suferit o întindere la gamba piciorului stâng, a anunţat, luni, franciza texană, în timp ce canalul ESPN estimează că internaţionalul francez va fi absent mai multe săptămâni, informează AFP. "San Antonio Spurs a anunţat că Victor Wembanyama a suferit o întindere la gamba piciorului stâng."
Donald Trump şi "permisul FIFA", pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite
Donald Trump a anunţat luni, de la Casa Albă, introducerea unui „permis FIFA" menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite, ce va fi live în Universul Antena. Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Trump a ridicat îngrijorări cu privire la posibilele dificultăţi pentru fanii care doresc să asiste la competiţie.
"Am făcut oferte". Gigi Becali începe asaltul pe piaţa transferurilor. Ultimele detalii de la negocieri
FCSB începe asaltul pe piaţa transferurilor. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii şi a dezvăluit că roş-albaştrii au făcut deja primele oferte pentru jucătorii pe care-i vrea Gigi Becali din iarnă. După ce a fost trimis de patronul campioanei în Portugalia să urmărească jucători, MM a transmis că FCSB are mai multe ţinte clare şi că au fost făcute deja oferte.
Probleme uriaşe pentru Gigi Becali. Motivul pentru care a ajuns pe "radarul" ANAF: "Nu am plătit nici 16 lei!"
Gigi Becali se confruntă cu probleme uriaşe. Patronul FCSB-ului a intrat în vizorul celor de la ANAF pentru plăţi nejustificate în valoare de milioane de lei. Concret, softul Fiscului i-a pus în alertă pe inspectori, după ce a sesizat faptul că Gigi Becali nu ar fi justificat la ANAF suma de şapte milioane de lei.
Erling Haaland, aclamat de 50.000 de fani! Sărbătoare la Oslo după calificarea Norvegiei la World Cup 2026
Norvegia s-a calificat pentru prima oară după 28 de ani la un turneu final mondial. A fost sărbătoare la Oslo, după ce Erling Haaland i-a condus pe nordici spre World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Peste 50.000 de suporteri ai naţionalei Norvegiei au fost prezenţi în Radhusplassen, în Capitală, pentru a-i celebra pe jucători.
Pentru că am vorbit în ultimul articol despre motoare, să intrăm mai mult în subiect. Să vorbim despre cele patru propulsoare folosite în acest sezon de Formula 1 și de ce performanțe oferă ele. Un motor cu ardere internă (ICE) din Formula 1 are, în acest sezon, aproximativ 830-850 cai-putere. Pentru întreg sistemul hibrid complet, puterea totală ajunge la aproximativ 1.000 de cai-putere.
"Putem trece de baraj?" Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026
Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026. Fostul internaţional a declarat că "tricolorii" trebuie să aibă agresivitate în joc pentru a le pune mai multe probleme adversarelor. Ionuţ Lupescu a amintit de victoria dramatică obţinută de România cu Austria, scor 1-0, din grupa preliminară.
Ronaldo s-a „energizat" și a aprins internetul: de la „Beți apă!" la imaginile „deloc flatante"
Un clip cu Cristiano Ronaldo, alături de compatriotul João Félix, înaintea unui meci jucat de Portugalia a stârnit numeroase controverse pe internet. Mai ales în contextul în care starul lusitan e cunoscut drept un sportiv extrem de atent la ce mănâncă și ce bea. La vestiare, Ronaldo este filmat în timp ce bea o gură dintr-o băutură energizantă, ceea ce a stârnit reacții pe rețelele sociale.
Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul "tricolorilor"
Mihai Stoica a propus o schimbare majoră la echipa naţională. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB consideră că "tricolorii" ar da un randament mai bun dacă ar evolua într-un sistem cu trei fundaşi centrali. MM a subliniat că mulţi dintre jucătorii României evoluează într-un astfel de sistem la echipele lor de club.
Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: "Toată lumea vrea cu ei"
Basarab Panduru şi Mihai Stoica s-au pus de acord că Ucraina ar fi cel mai bun adversar pentru România la barajul pentru World Cup 2026. Mihai Stoica a remarcat că, în cazul în care România ar întâlni Ucraina în Germania, tricolorii s-ar simţi ca acasă. Totodată, România are avantajul moral cu Ucraina, echipă pe care a învins-o recent.
Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii
Germania și Olanda au obținut „biletele" pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce au obținut victorii clare în duelurile cu Slovacia, respectiv Lituania. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann și Cehia au reușit scorul serii. Ambele s-au impus cu scorul de 6-0, contra Slovaciei, respectiv naționalei din Gibraltar.
Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea!
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a dat asigurări că echipa lui nu va fi depunctată. El a transmis că CFR Cluj a efectuat zilnic plăţi şi e convins că formaţia din Gruia va evita acea sancţiune dură. CFR Cluj are termen până joi să
Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar # Antena Sport
Germania s-a descătuşat în prima repriză a meciului cu Slovacia, decisiv pentru World Cup 2026. Nemţii au marcat 4 goluri, singura partidă din preliminarii, din această seară, în care s-au dat până acum mai multe goluri fiind cea dintre Cehia şi Gibraltar. La pauză, Cehia avea 5-0 cu Gibraltar. Nick Woltemade a deschis scorul în […] The post Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar appeared first on Antena Sport.
Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică # Antena Sport
Denis Drăguș a fost făcut praf după cartonașul roșu încasat în meciul dintre Bosnia și România, dar chiar și așa, acesta a fost lăudat de patronul celor de la FCSB, care i-a transmis că îl așteaptă oricând la campioana României. Mai mult decât atât, Marius Șumudică a vorbit despre situația financiară grea pe care o […] The post Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică appeared first on Antena Sport.
Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: “O să explodeze internetul cu faţa lui” # Antena Sport
YouTuber-ul american Jake Paul (28 de ani), care s-a reconvertit în boxer de câţiva ani, va disputa un meci de box împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani). Întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Miami pe 19 decembrie şi va fi transmisă în direct pe Netflix. Câştigător în noiembrie 2024 în faţa veteranului […] The post Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: “O să explodeze internetul cu faţa lui” appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a României a fost învinsă clar în Bosnia și a rămas doar cu varianta barajului din Liga Națiunilor pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Jocul tricolorilor, dar și atitudinea selecționerului Mircea Lucescu l-au scos din sărite pe Basarab Panduru. Acesta l-a taxat pe tehnicianul României pentru felul în care s-a […] The post Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă” appeared first on Antena Sport.
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial. Oficializarea acordului, estimat la aproximativ 15,5 milioane de euro, este aşteptată pentru miercuri, data aniversării celui de-al 1.000-lea gol al lui Pelé. Neymar şi tatăl lui vor deţine […] The post Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti appeared first on Antena Sport.
Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! # Antena Sport
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Hakkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublului campion mondial finlandez Mika Hakkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor. Tânăra s-a remarcat anul trecut la Champions of the Future Academy din Italia şi a […] The post Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! appeared first on Antena Sport.
Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania # Antena Sport
Selecţionata de fotbal Under-20 a României a remizat cu echipa similară a Portugaliei, 1-1 (1-1), luni seara, pe Estadio Juventude Sport Clube din Evora, într-un meci din în Elite League U20. În faţa liderului competiţiei, care avea cinci victorii în tot atâtea meciuri, România a reuşit un meci foarte bun, făcând uitată catastrofa de vineri […] The post Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania appeared first on Antena Sport.
Antrenorul Vasile Miriuţă (57 de ani), care a evoluat ca jucător pentru naţionala Ungariei, a analizat reprezentativa lui Marco Rossi şi pe cea a noastră, condusă de Mircea Lucescu. Miriuţă e de părere că ungurii, care îl au căpitan pe Dominik Szoboszlai (25 de ani), jucătorul lui Liverpool, ne sunt net superiori. Vasile Miriuţă: “Ungaria […] The post “E mult peste” Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul! appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu i-a transmis lui Drăguş să-şi pună mintea la punct appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Ronaldo din ring se mândreşte că e cel mai tare antrenor din România # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ronaldo din ring se mândreşte că e cel mai tare antrenor din România appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Monica Niculescu se pregăteşte de retragerea din naţională appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Billy Costacurta, interviu cu Florin Răducioiu. Ştie tot despre fotbalul de la noi # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Billy Costacurta, interviu cu Florin Răducioiu. Ştie tot despre fotbalul de la noi appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Lucescu e în continuare supărat că jocul cu Bosnia nu a fost oprit pentru scandări rasiste # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu e în continuare supărat că jocul cu Bosnia nu a fost oprit pentru scandări rasiste appeared first on Antena Sport.
Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România – San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica # Antena Sport
Naționala de fotbal a României dispută marți, de la ora 21:45, ultimul meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar jocul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După delegarea lui Michael Oliver de la partida cu Bosnia, oficialii UEFA au pus un arbitru lipsit de experiență la jocul cu […] The post Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România – San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Răspunsul lui Lucescu la întrebarea dacă meciul cu San Marino e ultimul la naţională # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Răspunsul lui Lucescu la întrebarea dacă meciul cu San Marino e ultimul la naţională appeared first on Antena Sport.
Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova # Antena Sport
Lupta la titlu din Liga 1 va fi cu siguranță una încrâncenată, asta în condițiile în care CFR Cluj și FCSB au pierdut multe puncte în această primă parte a sezonului. Victor Pițurcă a enumerat principalele candidate din această stagiune și a vorbit și de minusul pe care îl are Universitatea Craiova, în ciuda parcursului […] The post Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova appeared first on Antena Sport.
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era” # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani) a spus că meciul de coşmar cu Bosnia, din deplasare, ar fi putut avea o soartă diferită dacă pe teren se afla căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani). Stanciu a lipsit în ultima perioadă din lotul formaţiei Genoa, din pricina unei accidentări. De la revenire a fost ţinut pe […] The post “Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era” appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina # Antena Sport
Gigi Becali nu renunță la ideea de a-i transfera la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emërllahu, însă patronul campioanei României are dificultăți din mai multe considerente. Condițiile impuse de atacantul din Gruia nu au fost acceptate de oficialul roș-albaștrilor, iar acum mijlocașul kosovar negociază cu un club din prima ligă ucraineană. Probleme pentru Gigi […] The post Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina appeared first on Antena Sport.
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că l-a abordat pe secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, după meciul România – Bosnia 0-1, plângându-se de arbitrajul olandezului Danny Makkelie (42 de ani). Lucescu a reclamat faptul că olandezul, deşi a fost sesizat din camera VAR, nu a acordat un penalty României pentru un […] The post “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro # Antena Sport
Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal. Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la […] The post Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” # Antena Sport
Un fost jucător antrenat de Marius Șumudică în perioada în care era în Turcia a venit cu declarații șocante la adresa tehnicianului român. Mykola Morozyuk, pe numele său, a folosit cuvinte extrem de dure și care nu își au locul când și-a adus aminte de managerul român, oferind și câteva detalii incredibile legate de cum […] The post Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” appeared first on Antena Sport.
O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său # Antena Sport
Ryan Giggs (51 de ani) este în prezent liber de contract după ce s-a despărţit de formaţia Salford City, din liga a treia engleză, la sfârşitul lunii septembrie. Ryan Giggs a ocupat timp de un an şi şapte luni funcţia de director sportiv la clubul englez. Giggs a fost anterior selecţioner al Ţării Galilor. El […] The post O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” # Antena Sport
Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala Africii de Sud. Fundașul care a impresionat în ultimii doi ani prin evoluțiile din tricoul celor de la FCSB a devenit om de bază la echipa națională. La ultimul meci de pregătire, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, jucătorul în vârstă de 28 […] The post Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” appeared first on Antena Sport.
SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite # Antena Sport
Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri” la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1. De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur” a […] The post SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite appeared first on Antena Sport.
Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: “Am văzut o variantă” # Antena Sport
Dorinel Munteanu, fostul component al Generației de Aur, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru World Cup în care va fi angrenată și România. “Tricolorii” vor face parte din urna a patra și vor întâlni în deplasare într-o singură manșă o adversară din prima urnă, din care fac parte momentan Italia, Turcia, Ucraina […] The post Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: “Am văzut o variantă” appeared first on Antena Sport.
A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan # Antena Sport
Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristi Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, poreclit drept Derby della Madonnina, conform Football Italia. Cotidianul italian […] The post A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Lucescu, atac spre Drăguș Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. “Nici nu l-am mai văzut”, a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar. 2. […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 # Antena Sport
Celebrul selecţioner al statului Curacao, Dick Advocaat (78 de ani), a plecat de la naţionala micuţului stat înaintea meciului decisiv, cu Jamaica, pentru calificarea la World Cup 2026. Dick Advocaat a invocat probleme familiale, iar Curacao ia în calcul despărţirea de selecţionerul cu un CV impresionant. Dick Advocaat a plecat de la naţionala statului Curacao […] The post Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, pe cale să-l piardă pe jucătorul cerut insistent la Inter! Ofertă de 40 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu și-a stabilit mai multe ținte pentru perioada de transferuri din iarnă, însă tehnicianul român nu a renunțat nicio secundă la ideea de a-l aduce pe ”Meazza” pe nigerianul Ademola Lookman. Antrenorul lui Inter a primit însă o veste proastă, asta după ce un club puternic a decis să pregătească o ofertă pentru starul […] The post Cristi Chivu, pe cale să-l piardă pe jucătorul cerut insistent la Inter! Ofertă de 40 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
