Vacanța de iarnă 2025–2026: Elevii au parte de cea mai lungă pauză din anul școlar
Jurnalul.ro, 19 noiembrie 2025 00:50
Pentru elevi, vacanța de iarnă 2025–2026 nu înseamnă doar sărbători și timp liber, ci și o pauză generoasă între modulele de învățare.
• • •
Acum 15 minute
00:50
Acum o oră
00:30
După data de 19 Noiembrie 2025, vremurile grele se încheie pentru trei semne zodiacale. Pe măsură ce planeta Mercur părăsește Săgetătorul, energia se așază, aducând un sentiment real de ușurare, ca o gură de aer proaspăt.
00:20
OUG-kamikaze, pregătit de Bolojan: vrei să lucrezi la stat după 65 de ani? Renunți la 85% din pensie # Jurnalul.ro
Guvernul pregătește o nouă măsură desființată de patru ori de CCR. Vrea să „rețină”, prin OUG, 85% din pensiile celor care lucrează la stat după vârsta de 65 de ani
Acum 2 ore
00:00
Comisia Europeană (CE) a acordat miercuri autorizația de comercializare pentru „brensocatib”, o nouă substanță activă pentru tratamentul bolii pulmonare progresive cronice (bronșiectază non-fibroză chistică, NCFB) la pacienții cu vârsta de cel puțin 12 ani.
18 noiembrie 2025
23:50
Estimările pentru producţia de vin a României din 2025 indică un total de 4,1 milioane de hectolitri, cu 29% mai mult decât în 2024, când au fost produşi 3,1 milioane de hectolitri, şi cu 3% peste media ultimilor cinci ani, conform raportului anual al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), analizat de Wines of Romania.
23:40
MApN: SUA vor continua să sprijine România pentru consolidarea descurajării și apărării # Jurnalul.ro
O nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA (HLDG), ediție coordonată cu noua administrație de la Washington, a avut loc luni și marți la București.
23:30
Pompierii constănțeni intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalația de încărcare a navelor în Dana 80, terminal Comvex, Portului Constanța.
23:30
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă așteaptă la o serie de evenimente pline de diversitate, inovație, povești și artiști valoroși ai scenei muzicale. În weekend petrecem seri fabuloase în sala mare a Teatrului de Operetă, unde veți fi martorii a două povești complet diferite despre iubirea în toate formele ei, iar în cursul săptămânii puteți opta pentru evenimentele care se vor desfășura în spațiul intim, plin de eleganță și glamour din foaierul instituției - Opereta Lounge.
23:10
Alcaraz a anunțat că se retrage din finala Cupei Davis din cauza unei leziuni musculare # Jurnalul.ro
Numărul unu mondial, Carlos Alcaraz, care era incert pentru Cupa Davis din cauza unei leziuni musculare, a anunțat marți oficial că se retrage din competiție.
Acum 4 ore
23:00
După o serie de proiecții speciale în festivaluri din România și Europa, filmul INTERIOR ZERO a avut premiera de gală și poate fi văzut acum în cinematografele din toată țara. Regizat de Eugen Jebeleanu, după un scenariu scris de Ioana Moraru, filmul este o este o ecranizare a romanului Interior zero scris de Lavinia Braniște.
22:40
A fost o urmărire ca în filme, marți seara, între Suceava și Fălticeni, după ce un șofer nu a oprit la semnalele polițiștilor, a virat pe un drum de pământ și a abandonat într-un lan cu porumb o mașină încărcată cu cartușe cu țigări.
22:30
Hidroelectrica anunță că miercuri, în intervalul 7.00-16.00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
22:10
Autostrada din România cu o singură bandă pe sensul de mers – când mitul devine realitate # Jurnalul.ro
Centura ocolitoarea pentru Gura Humorului a mai primit un aviz, informează președintele CJ Suceava, dar mai e mult până departe. Autostrada cu o bandă pe sens care leagă Moldova de Transilvania, așteptată de cel puțin zece ani, începe să devină, din mit, realitate.
22:10
Secretele somnului profund, dezvăluite de maestrul chinez Mu Yuchun: Cum să îți îmbunătățești odihna cu ajutorul unei perne # Jurnalul.ro
Maestrul chinez Mu Yuchun, expert în arte marțiale și medicină tradițională, propune „tehnica pernei”, o metodă simplă, menită să îmbunătățească semnificativ calitatea somnului.
22:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și dragostea pe 19 noiembrie 2025. Miercurea este o Zi a Inițiatului Dragonului de Apă, trezind părțile din tine care își doresc ceva real.
21:50
Supermarketurile, obligate să vândă preponderent carne românească de Sărbători: obiectiv minim 70% # Jurnalul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pune presiune pe marile lanțuri comerciale și le cere ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, cel puțin 70% din carnea de porc aflată la raft să fie produsă în România.
21:40
Avertismentul unui medic pentru cei care beau ceai: Poate avea efecte asupra sănătății # Jurnalul.ro
Un medic format la Harvard a emis un avertisment pentru persoanele care beau ceai. Poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății, a transmis medicul britanic. El a oferit o serie de sfaturi consumatorilor de ceai.
21:30
Bitcoin a scăzut, marți, sub 90.000 de dolari pentru prima dată în șapte luni, marcând cel mai recent semn că apetitul investitorilor pentru risc se diminuează pe piețele financiare.
21:10
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că „demirerea” consilierului prezidențial Ludovic Orban este „normală”, pentru că și-a depășit atribuțiile.
21:10
Dramaturgia la timpul prezent: platforma DRAMATURG.ro debutează cu lecturi performative la Centrul de Teatru Educațional Replika pe 25 și 26 noiembrie # Jurnalul.ro
Fundația Culturală „Camil Petrescu” anunță lansarea platformei online DRAMATURG.ro și desfășurarea celor două seri de lecturi performative de tip combates din cadrul proiectului Dramaturgia la timpul prezent, care vor avea loc pe 25 și 26 noiembrie 2025, de la ora 19:00 la Centrul de Teatru Educațional Replika din București.
Acum 6 ore
21:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus, marți, că i se pare „total inoportun” să se atingă Guvernul de „motivarea militarilor”, după discuțiile din coaliție potrivit cărora se va tăia 10% din fondul de salarii în tot sistemul bugertar.
20:40
România face primul pas spre aderarea la IEA. Ivan: Dezvoltăm un mix energetic puternic # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a obținut sprijinul conducerii Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) pentru aderarea României. Ivan susține că România își consolidează un profil energetic robust prin investiții în nuclear, hidro, regenerabile și proiectul Neptun Deep.
20:40
Meghan Markle se pregătește să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în prezent în producție la Los Angeles, în California, au relatat miercuri mass-media americane, informează joi AFP.
20:30
Primăria Capitalei anunță că bucureștenii afectați de explozie primesc banii de chirie # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei anunță, marți, că bucureștenii afectați de explozia produsă în 17 octombrie în imobilul din strada Vicina primesc banii de chirie, procedura de acordare a fondurilor fiind operațională.
20:10
Turneu extraordinar al Corului Madrigal în Spania, la invitația Institutului Cultural Român # Jurnalul.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va concerta în trei dintre cele mai prestigioase spații culturale ale Europei – la Moscheea-Catedrală din Córdoba, la Catedrala Almudena și la Círculo de Bellas Artes din Madrid – în cadrul unui turneu extraordinar în Spania, desfășurat în perioada 24-30 noiembrie 2025. Corul Madrigal aduce în fața publicului din Spania muzică sacră, colinde, dar și un repertoriu special dedicat bebelușilor, recomandat dezvoltării emoționale și cognitive timpurii.
19:50
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. După 5 ani de blocaj, Guvernul este obligat să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut o hotărâre judecătorească care ar trebui să pună capăt vidului legislativ din sănătate, situație care a afectat direct siguranța și viața pacienților din România. După o întârziere de aproape cinci ani, vineri, 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel București a obligat Guvernul României să adopte normele de aplicare ale Legii nr. 3/2021 privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate actului medical.
19:40
Limbajele iubirii trebuie să evolueze odată cu nevoile în continuă schimbare ale relației tale.
19:30
Nazare: CE confirmă direcția bună a României. Deficitul scade, iar investițiile devin motor economic # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, marți, că raportul Comisiei Europene validează măsurile Guvernului. Economia se stabilizează, investițiile devin principalul motor, iar deficitul bugetar intră pe un trend descendent, urmând să ajungă la 6,2% în 2026.
19:20
Cuptorul incorporabil care te ajută să gătești ca un chef: tehnologii moderne pentru preparate perfecte # Jurnalul.ro
Dacă îți place să gătești, știi deja că un cuptor bun face diferența. Nu e doar un electrocasnic, ci partenerul tău de încredere atunci când vrei să pregătești ceva special pentru tine și cei dragi. De la fripturi fragede, până la prăjituri pufoase, fiecare rețetă are nevoie de o coacere corectă, uniformă și controlată. Cuptoarele moderne aduc exact asta: tehnologie inteligentă, precizie și un control total al procesului de gătire.
19:10
Luna Nouă în Scorpion, din 20 noiembrie 2025, afectează fiecare semn zodiacal în această săptămână, ajutându-ne să ne revendicăm puterea. Acest tranzit lunar este vedeta spectacolului și ne dă curajul să ne reconstruim după furtună.
Acum 8 ore
19:00
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor picheta miercuri Ministerul Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de "intenţia" Guvernului de a "reduce suplimentar" cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.
19:00
Orban, dat afară de Nicușor Dan! „Decizia a venit după o singură discuție pe care am avut-o, într-un oarecare nivel de contradicție” # Jurnalul.ro
Ludovic Orban a fost eliberat marți din funcția de consilier prezidențial pe politică internă de către Nicușor Dan. Orban face primele declarații despre motivul separării, subliniind că nu regretă declarațiile făcute privind imaginea președintelui în campania pentru Primăria Capitalei. Administrația Prezidențială anunță încheierea colaborării în termeni amiabili.
18:40
Turneul Național Vioara și Enescu ajunge la Iași (18 noiembrie), la Bistrița (20 noiembrie), la Deva (21 noiembrie), iar Gala de Craciun va avea loc la Ateneul Român pe 7 decembrie # Jurnalul.ro
Turneul Național Vioara și Enescu ajunge, în această săptămână, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie), marcând continuarea proiectului început în 2012 printr-o ediție aniversară Enescu ’70.
18:30
Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu ale blocului comunitar, în ideea de a opri ieşirea metalelor din UE şi a lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare, a declarat marţi comisarul UE pentru Comerţ, Maros Sefcovic, transmite Reuters.
18:20
De ce vor tinerii medici să plece din România? Adevărul surprinzător despre sistemul medical # Jurnalul.ro
Un studiu amplu arată că peste 80% dintre tinerii medici din România se tem să refuze gărzi neplătite, iar aproape jumătate nu au încredere în pregătirea lor. Află motivele pentru migrație și soluțiile pentru un sistem medical sustenabil.
18:10
Mircea Cărtărescu, turneu în Marea Britanie cu prilejul publicării romanului Orbitor. Aripa stângă / Blinding: The Left Wing la editura Penguin # Jurnalul.ro
Scriitorul Mircea Cărtărescu, una dintre cele mai originale și influente voci ale literaturii europene contemporane, va fi prezent în Marea Britanie, în perioada 18-20 noiembrie 2025, în cadrul unui turneu literar ce marchează lansarea ediției în limba engleză a romanului Orbitor. Aripa stângă.
18:00
Focarul de pestă porcină africană confirmat în ferma cu aproximativ 6.000 de capete din comuna arădeană Olari s-a extins, astfel că toţi porcii vor fi ucişi preventiv, aproape 500 dintre aceştia fiind deja îngropaţi până marţi după-amiază.
18:00
Furia mamei-antrenoare! Camelia Voinea îi strigă fiicei: „Ce să-ţi fac dacă eşti proastă?” Imagini tulburătoare și scandal în lotul național de gimnastică # Jurnalul.ro
Imagini dramatice arată cum antrenoarea Camelia Voinea a abuzat verbal pe fiica ei, gimnasta Sabrina Voinea. În paralel, Denisa Golgotă denunţă hărţuirea fizică şi psihologică din lotul naţional. Federația reacționează timid la scandal.
17:40
Temperatura ideală în locuință este în jur de 18 grade Celsius, potrivit specialiștilor.
17:30
Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0859 lei, în creştere cu 0,15 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0844 lei.
17:10
Patru luni de naștere au o forță de neoprit. Viața oamenilor născuți în aceste perioade este plină de momente frumoase, dar și de greutăți.
Acum 12 ore
17:00
Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite, aproape 50% dintre rezidenţi nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc, iar 75% dintre studenţii care vor să plece în străinătate nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România, potrivit unui studiu prezentat de deputatul PNL Andrei Baciu.
16:40
Premiul Internațional de Literatură Francofonă „Benjamin Fondane“ va fi acordat de ICR poetei, eseistei și traducătoarei Samira Negrouche # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român va acorda Premiul Internațional de Literatură Francofonă „Benjamin Fondane“ 2025 poetei, eseistei și traducătoarei de origine algeriană Samira Negrouche, în cadrul unei ceremonii organizate sâmbătă, 22 noiembrie, la Reid Hall – Columbia Global Centers din Paris.
16:30
Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială # Jurnalul.ro
Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială – 70% și 10 ani, spune Sorin Grindeanu despre reforma pensiilor magistraților. El afirmă că așteaptă rezultatul medierii președintelui Nicușor Dan.
16:20
Plenul Parlamentului a validat, marţi, numirea lui Adrian Ţuţuianu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.
16:00
Zeci de angajați ai Camerei Deputaților protesteaza marți în interiorul Palatului Parlamentului. Ei cer „salarii decente” și spun că, deși statul se bazează pe munca lor, îi lasă în continuare „să rabde”.
15:40
Mai multe site-uri web au fost indisponibile marți din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
15:40
Compozitorul Horia Moculescu a avut o dorință, pe care nu a reușit să o ducă la îndeplinire în timpul vieții sale.
15:30
Chef Richard Abou Zaki a câștigat aseară amuleta, la Chefi la cuțite. Show-ul culinar continuă mâine seară, de la 20:30 # Jurnalul.ro
Ediția de ieri i-a adus prima victorie din acest sezon lui Chef Richard Abou Zaki: juratul a obținut 5 puncte și o amuletă care va provoca dezordine în taberele adverse, dar și hohote de râs atunci când va fi aruncată-n joc. De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenții au adus uimire, încântare, dar și valuri de emoții, cu mărturisiri răvășitoare.
15:10
Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică # Jurnalul.ro
Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București.Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării.Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂.
