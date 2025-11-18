Ștefan Baiaram a reacționat după primul gol marcat pentru România: „O să pun tricoul în ramă”
Gazeta Sporturilor, 19 noiembrie 2025 00:50
Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, a reacționat după ce a marcat primul gol în tricoul naționalei României în victoria la scor împotriva celor din San Marino, scor 7-1, în ultimul meci al preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.Ștefan Baiaram a punctat în minutul 29 al partidei de pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Olteanul a fost lansat perfect de Florin Tănase și l-a învins pe portarul oaspeților cu o execuție simplă. ...
• • •
Acum 5 minute
01:00
Mircea Lucescu a răbufnit în conferință, după ultimul meci din preliminarii: „Ce am făcut eu în carieră nu vor face ei în 2000 de ani” # Gazeta Sporturilor
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a susținut o nouă conferință-maraton, după ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial.Mircea Lucescu a vorbit despre victoria de la Ploiești, a analizat parcursul naționalei în grupă și a spus că nu are preferințe la baraj. România poate juca cu Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca în semifinala barajului pentru CM 2026, care va avea loc în martie 2026.Tragerea la sorți va avea loc joi. ...
Acum 15 minute
00:50
Acum 30 minute
00:40
După România - San Marino 7-1, ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial, Gică Popescu a spus pe cine ar vrea să vadă pe banca naționalei la barajul din martie 2026.Fostul căpitan al României consideră că selecționerul Mircea Lucescu trebuie să-și continue mandatul și să pregătească barajul din primăvară.România își va afla joi adversara din semifinala barajului, prin tragere la sorți. ...
00:40
„Mă felicit!” » MM Stoica, mesaj la scurt timp după România - San Marino 7-1: „E prima dată în viața mea când prefer să văd alt meci” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, la scurt timp după ce echipa națională a României a încheiat grupa preliminară a Campionatului Mondial din 2026 cu o victorie la scor, 7-1, cu San Marino. ...
Acum o oră
00:30
Andrei Rațiu, mesaj războinic înainte de semifinala barajului pentru Mondial: „Cine vine, să vină și să fim noi cum trebuie să fim” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu, fundașul lateral al echipei naționale, a reacționat imediat după victoria cu 7-1 în fața celor din San Marino, în ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Andrei Rațiu a vorbit despre victoria făăcă miză în fața celor din San Marino, dar și despre evoluția lui națională, în contextul în care i s-a imputat că sub „tricolor” nu are același randament ca la echipa de club, Rayo Vallecano. ...
00:20
Ilie Dumitrescu a spus cu cine și-ar dori să joace România la baraj: „Merg pe mâna lor” # Gazeta Sporturilor
România - San Marino 7-1. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat adversarii pe care i-ar putea avea România la barajul din luna martie. „Tricolorii” își cunosc cele patru potențiale adversare, iar acestea sunt Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina.Dumitrescu și-ar fi dorit ca Polonia să fie în locul Danemarcei. ...
00:20
Mircea Lucescu a oferit un răspuns categoric, după România - San Marino » Ce l-a deranjat: „M-am supărat” # Gazeta Sporturilor
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei „tricolore”, a analizat victoria de la Ploiești și campania din preliminariile Campionatului Mondial.Lucescu nu a uitat meciul pierdut cu Bosnia, scor 1-3, care a scos România din calcule pentru locul 2. A avut un mesaj pentru critici și a răspuns la întrebarea dacă va rămâne pe banca naționalei.A declarat că va participa la tragerea la sorți a barajului din calitate de selecționer. ...
00:10
Căpitan în premieră la națională, Dennis Man a sintetizat campania făcută de România: „Acolo s-a pierdut calificarea” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), căpitan în premieră la echipa națională a României și marcator al unui gol în victoria cu scorul de 7-1 cu San Marino, a comentat parcursul primei reprezentative în campania preliminară a Campionatului Mondial din 2026. Calificarea s-a pierdut la eșecul din turul cu Bosnia, scor 0-1, consideră atacantul lui PSV Eindhoven, care a tras un semnal de alarmă înaintea barajului. ...
00:10
România - San Marino 7-1. Ianis Hagi (27 de ani) a intrat pe teren în minutul 63 și a înscris golul 5 pentru „tricolori”. La final, acesta a făcut o promisiune: România va trece de cele două baraje din luna martie și se va califica la Campionatul Mondial.„Tricolorii” au terminat pe locul 3 în grupa H, cu 13 puncte. Bosnia încheie pe 2, cu 17, iar Austria merge la Campionatul Mondial, cu 19. ...
Acum 2 ore
23:50
Ghinion! Schimbare de ultim moment » Cele 4 posibile adversare ale României din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Grupele preliminariilor Campionatului Mondial 2026 s-au terminat. România și-a aflat cele 4 posibile adversare din semifinala barajului pentru CM 2026, turneu final care va avea loc anul viitor în SUA, Mexic și Canada.România va înfrunta pe una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca. „Tricolorii” își vor afla adversarul joi, de la ora 14:00, când are loc tragerea la sorți. România va juca în deplasare indiferent de oponent. ...
23:40
Golul lui San Marino cu România, direct în istorie! Prima dată când se întâmplă așa ceva # Gazeta Sporturilor
România - San Marino. La ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, oaspeții au dat lovitura în minutul 2, atunci când puștiul Nicolas Giacopetti (19 ani) a înscris cel de-al doilea gol din aceste preliminarii pentru cea mai slabă națională din lume!Primul venise tot împotriva României, însă în meciul tur. Atunci, „tricolorii” s-au impus în deplasare, scor 5-1. Însă reușita lui Giacopetti din această seară are o însemnătate specială pentru micuța națională. ...
Acum 4 ore
23:00
Momentul trecut cu vederea la Ploiești, înainte de România - San Marino » Ce s-a întâmplat când Lisav Eissat a fost prezentat de crainic # Gazeta Sporturilor
Suporterii români prezenție pe „Ilie Oană” din Ploiești la ultimul meci al campaniei preliminare pentru Campionatul Mondial din 2026, dintre România și San Marino, au continuat în finalul primei reprize scandările începute în debutul partidei la adresa Ungariei. De asemenea, a avut loc și un moment ciudat înainte de startul partidei.Vizată de scandări de această dată a fost și Federația Română de Fotbal, în special dinspre Peluza Latină și Peluza Ilie Oană. ...
23:00
Ironii la pauza meciului România - San Marino: „Vorbeam cu niște prieteni că dacă ne strângem niște fundași și ne antrenăm o lună jucăm mai bine ca ei” # Gazeta Sporturilor
Marcel Pușcaș și Cristian Dulca au comentat în direct la GSP Live prima repriză a partidei dintre România și San Marino, ultima din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cristian Dulca a fost vehement la adresa liniei de fundași aliniată de Mircea Lucescu, după ce San Marino a deschis scorul suprinzător pe Arena „Ilie Oană” în primele minute ale partidei. ...
22:50
Cosmin Olăroiu, certat în direct de un jurnalist după ce a ratat definitiv calificarea la Mondial: „Țara merită o explicație” » Reacția românului # Gazeta Sporturilor
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a avut un dialog tensionat cu un jurnalist arab după ce naționala pregătită de selecționerul român, Emiratele Arabe Unite, a ratat definitiv șansa de a se califica la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut barajul cu Irak, scor 2-3 la general, după 1-1 în tur.În returul din deplasare, Emiratele Arabe Unite a deschis scorul în minutul 52, însă Irak a reușit egalarea doar 14 minute mai târziu. ...
22:50
De NECREZUT! 1% din populația Bosniei a redus la tăcere stadionul Austriei, în grupa României # Gazeta Sporturilor
Ce nebunie în Austria - Bosnia, „finala” din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial, cea din care face parte și România. Cu un succes, bosniacii obțin o calificare șocantă la turneul final din America. Iar Haris Tabakovic (31 de ani) a deschis scorul în minutul 12.Tabakovic, vârful lui Monchengladbach care a înscris golul 3 în partida de sâmbătă cu România, a declanșat nebunia la Viena, pe Ernst Happel Stadion, după ce a deschis scorul în minutul 12. ...
22:40
22:20
Panduru, șocat de decizia lui Mircea Lucescu: „E serioasă treaba asta? Cum să faci așa ceva?” # Gazeta Sporturilor
România - San Marino. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a văzut primul „11” pe care l-a trimis selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) și a rămas stupefiat în momentul în care a aflat un detaliu. Doi titulari pot fi suspendați la primul meci de baraj în cazul în care vor lua cartonaș galben! Este vorba despre Dennis Man (27 de ani) și Florin Tănase (30 de ani). ...
22:20
România - San Marino. Înainte de fluierul de start al partidei, au fost probleme la intonarea imnului „Deșteaptă-te române”.Așa cum se întâmplă la fiecare meci jucat acasă, FRF invită un interpret din România pentru a cânta imnul. S-a întâmplat și la partida cu San Marino, Cezar Ouatu fiind alesul federalilor. ...
22:10
22:10
22:10
Marcel Pușcaș, fostul președinte al celor de la FCU Craiova, a criticat regula U21 din fotbalul românesc în direct la emisiunea GSP Live Special. În contextul în care Marcel Pușcaș a prefațat partida României cu San Marino, ultima din preliminariile pentru Campionatul Mondial, fostul președinte din Superliga a criticat regula U21, considerând că aceasta a produs mult prea puțin pentru echipa națională: „Nu știu dacă regula asta și forțarea notei la acest capitol a ...
22:10
Show în debutul partidei dintre România și San Marino » Ce scriitori legendari au fost omagiați pe „Ilie Oană” + scandări la adresa Ungariei # Gazeta Sporturilor
În debutul partidei României cu San Marino, ultima clasată în ierarhia FIFA, ultrașii din Peluza Latină a celor de la Ploiești au afișat o scenografie spectaculoasă, chiar în momentele în care naționala micuței enclave deschidea scorul la Ploiești!Pe toată peluza a fost întinsă o pânză uriașă, în alb și negru, reprezentându-i pe doi dintre cei mai importanți scriitori români: Nichita Stănescu, redat cu trăsăturile sale recognoscibile, și Ion Luca Caragiale, ...
22:00
România, o nouă înfrângere drastică în preliminariile Campionatului European de Baschet Feminin din 2027 # Gazeta Sporturilor
Naționala de baschet feminin a României a încasat o înfrângere dură în grupa C a preliminariilor pentru EuroBasket 2027. În Sala Olimpia din Ploiești, tricolorele au pierdut cu 88-56 împotriva Slovaciei și încheie această primă fereastră cu un bilanț de 1-2.România a început cu dreptul campania de calificare la EuroBasket 2027, trecând cu 75-62 de Cipru, în deplasare. ...
21:30
Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei, vrea ca România să joace la barajul pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei.Fostul fundaș central de la Galatasaray își dorește să vadă diferența actuală dintre cele două naționale. România va juca în deplasare semifinala barajului pentru Mondial, iar posibilii adversari sunt Italia, Turcia, Polonia și Ucraina.Gică Popescu: „Turcia vreau să fie adversara noastră”„Turcia vreau să fie adversara noastră. ...
21:30
FRF a anunțat selecționerul pe care se bazează la baraj: „Mare talent de antrenor!” # Gazeta Sporturilor
România - San Marino. Cu câteva minute înainte de startul partidei de la Ploiești, Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a anunțat faptul că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) are toată susținerea, chiar dacă n-a terminat cel puțin pe locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial.Din punctul de vedere al FRF, Lucescu este selecționerul care trebuie să stea pe bancă la barajul sau barajele din luna martie. ...
21:20
21:10
Presa din Emirate a reacționat, după dezastrul trăit de Olăroiu: „Incredibil de crud!” # Gazeta Sporturilor
Ce dramă pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani)! Emiratele Arabe Unite a pierdut barajul de calificare la Campionatul Mondial în urma unui gol primit la ultima fază (90+17) cu Irak. Presa din Emirate a reacționat după deziluzia trăită de antrenorul român.Caio Lucas a deschis scorul în minutul 52, iar Meme a restabilit egalitatea 14 minute mai târziu. ...
21:10
Prima imensă ratată de Cosmin Olăroiu după ce a pierdut meciul decisiv în minutul 90+17 # Gazeta Sporturilor
Emiratele Arabe Unite, formația antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat dramatic calificarea în play-off-ul inter-confederații care îi putea duce la Campionatul Mondial din 2026, după ce au pierdut în returul barajului cu Irak, scor 1-2. Pe lângă performanța sportivă negativă, tehnicianul român a pierdut și o sumă uriașă de bani. ...
Acum 6 ore
20:50
Președintele din Superliga n-are dubii: „Mircea Lucescu nu mai continuă după România - San Marino” # Gazeta Sporturilor
Cu o oră și jumătate înainte de România - San Marino, Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a avut o intervenție telefonică în care a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu (80 de ani) la echipa națională.România - San Marino se joacă în această seară, de la 21:45, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...
20:30
Titularul de drept al lui Arsenal s-a accidentat și va rata meciurile cu Tottenham, Chelsea și Bayern # Gazeta Sporturilor
Gabriel Magalhaes (27 de ani), fundașul central al lui Arsenal, a suferit o accidentare la coapsă în timpul meciului amical câștigat de naționala Braziliei cu reprezentativa Senegalului, scor 2-0, disputat chiar pe stadionul „tunarilor”, Emirates.Gabriel a părăsit terenul în minutul 64, fiind înlocuit cu Wesley Franca, și s-a întors deja la baza clubului pentru a începe procesul de recuperare. ...
20:20
Fără stres! Unde a fost surprins Lamine Yamal, la o săptămână după ce a fost scos din lotul naționalei # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul Barcelonei, a fost exclus din lotul Spaniei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, din preliminariile Campionatului Mondial. Motivul? Acesta a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei.La câteva zile distanță, tânărul jucător al catalanilor a fost surprins într-un club de noapte din oraș, înaintea meciului Spaniei cu Georgia. În separeul lui au fost interzise telefoanele mobile, iar femeile au avut propriul bar. ...
20:20
Florin Bratu e invitat la podcastul GSP „2 la 1”: „Am plâns două zile, eram lat!” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, 45 de ani, e invitatul ediției #29 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu, vineri, de la 18:00.Podcastul cu Florin Bratu va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00O incursiune deschisă în cariera „Mitralierei”. De la marile victorii obținute cu Rapid și Dinamo până la episoadele neștiute de rasism din Franța. ...
20:10
Mihai Stoica a fost la meci și a rămas impresionat: „Au meritat frigul și ploaia. Excepționali” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a urmărit de pe stadion victoria României U19 cu Islanda U19, scor 3-0, în preliminariile Campionatului European.România U19 și-a câștigat grupa din această fază a calificărilor și s-a calificat în faza următoare, care va avea loc în martie. Dacă va câștiga și acea grupă, se ca califica la Europeanul din 2026.Tomșa, Alexandru Stoian și Mihai Toma au marcat pentru România U19 la Chiajna. ...
20:10
România - San Marino, ultimul meci din preliminarii » Comentăm la GSP Live Special cu Marcel Pușcaș și Cristi Dulca # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine marți, 18 noiembrie, ora 21:15, cu prilejul meciului dintre România și San Marino, programat la ora 21:45, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
20:10
S-a retras, însă va merge în America! » Marea supriză făcută în vestiar după 35 de ani la naționala Germaniei # Gazeta Sporturilor
Jucătorii naționalei Germaniei au făcut un gest impresionant față de un fidel colaborator și prieten. Kit managerul Thomas Mai și-a anunțat retragerea odată cu meciul contra Slovaciei (6-0), care a adus calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Magazinerul neamț de 59 de ani nu va rata turneul final din SUA, Mexic și Canada. ...
20:00
La un pas să se despartă de Al Gharafa în iarnă, extrema Florinel Coman (27 de ani) are ușa deschisă la FCSB, după cum a anunțat Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.Rezervă la Al Gharafa, Coman a jucat doar două meciuri din 9 în campionat în acest sezon și ar urma să plece în iarnă, fie sub formă de împrumut, fie vândut. ...
19:50
Antrenorul cu care Ianis Hagi a intrat în conflict a semnat: „Așteptarea a luat sfârșit” # Gazeta Sporturilor
Philippe Clement (51 de ani), fostul antrenor al lui Ianis Hagi (27 de ani) de la Rangers, și-a găsit un nou angajament, la 9 luni după ce a fost dat afară de clubul din Scoția. Acesta o va antrena pe Norwich, formație aflată pe penultimul loc (23), în Championship.Anunțul a fost făcut de clubul din Anglia, prin intermediul canalelor oficiale. Înțelegerea ar urma să fie valabilă cel puțin până în anul 2029. ...
19:40
Fabregas despre Morata la Como: „Este dezolat” + Ce spune antrenorul spaniol despre Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a vorbit despre momentul actual al formației sale și a pus pe forma aaccent pe atacantului spaniol Álvaro Morata, dar și pe tânărul talent Nico Paz.Într-un interviu acordat ziarului La Provincia, citat de abola.pt, Fabregas a făcut un bilanț al experienței sale la cârma lui Como, echipă proaspăt promovată în Serie A. „Experiența la Como mă face foarte fericit. ...
19:10
Alexandru Stoian (17 ani), atacantul de la FCSB, s-a accidentat în meciul naționalei României U19 cu Islanda U19, scor 3-0.Stoian a fost titular în a treia partidă de calificare la European a României U19. Jucătorul de 17 ani a și marcat, în minutul 34, ducând scorul la 2-0. A primit assist-ul de la Mihai Toma, coechipierul de la FCSB.Alexandru Stoian s-a accidentat la naționala U19 a RomânieiStoian nu a încheiat însă meciul pe teren. ...
Acum 8 ore
19:00
„Meci Pride” la Campionatul Mondial?! Seattle se pregătește pentru un moment nemaivăzut, chiar sub ochii lui Trump! # Gazeta Sporturilor
Orașul american Seattle, una dintre gazdele Campionatului Mondial de anul viitor, se pregătește pentru un moment de impact. Recunoscut pentru valorile sale progresiste, dar și pentru influența pe care mișcarea LGBTQ+ o are acolo, Seattle își propune să puncteze vizual pe durata turneului final, care coincide și cu renumitul „Pride Weekend”, programat în Seattle în ultima săptămână din iunie, au anunțat recent mai multe publicații din SUA. ...
19:00
Miodrag Belodedici a ales adversara României la baraj: „Cu ei cred că am avea șanse” # Gazeta Sporturilor
Miodrag Belodedici (61 de ani), fostul mare jucător al Stelei și al echipei naționale, a prefațat România - San Marino, dar și barajul care îi așteaptă pe „tricolori” în luna martie. Naționala lui Mircea Lucescu se află în urna a patra la tragerea la sorți.În acest moment, înaintea meciurilor de marți, România va juca împotriva uneia dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.Belodedici și-ar dori ca România să joace cu Ucraina, iar motivul e simplu. ...
19:00
Zece nominalizări pentru echipa lui Cristi Chivu! » Ce interiști pot câștiga premiile stagionale de excelență # Gazeta Sporturilor
Pe 1 decembrie va avea loc Gran Galà del Calcio AIC 2025, evenimentul la care, în mod tradițional în fotbalul italian, se anunță cei mai buni jucători ai anului. Pe lista candidaților figurează nu mai puțin de nouă jucători ai lui Inter, care este nominalizată și la categoria „Echipa Anului”. Doar pentru antrenorul cel mai bun nu intră în concurs, predecesorul lui Cristi Chivu fiind omis. ...
18:50
Mircea Rednic, pregătit să revină în antrenorat: „Am avut oferte și din România” # Gazeta Sporturilor
Mircea Rednic (63 de ani), tehnicianul demis de Standard Liege după doar 5 etape, a declarat că este pregătit să revină în antrenorat și a dezvăluit că a avut recent oferte din România. „Puriul” a început bine stagiunea în Belgia, iar Standard Liege obținuse 7 puncte după primele 3 etape, după 2-0 cu RAAL La Louviere, 1-1 cu Dender și 2-1 cu Genk. ...
18:50
CSA Steaua București, victorioasă în „eternul derby” din Liga Națională de Baschet: Goran Martinic, MVP-ul rundei a 9-a! Cum arată clasamentul # Gazeta Sporturilor
Luni, 17 noiembrie, etapa a 9-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin s-a încheiat cu derby-ul dintre CSA Steaua București și CS Dinamo București, câștigat de către roș-albaștri, după un meci dominat în permanență.Campionatul național de baschet masculin a continuat în ultimele zile cu 7 meciuri din runda a 9-a, iar CSM CSU Raiffeisen Oradea a rămas neînvinsă, continuând să ocupe prima poziție în clasamentul LNBM. ...
18:40
Fotbalistul folosit ca „joker” la FCSB a vorbit despre situația sa la echipă: „Joc unde mă pune, nu am ce să fac” # Gazeta Sporturilor
Mihai Toma (18 ani), aripa stânga a celor de la FCSB și internațional U19, a vorbit despre faptul că la echipa sa de club este folosit pe mai multe posturi și nu doar pe postul său de bază.Una dintre variantele U21 ale roș-albaștrilor a transmis că pentru el contează mai mult să joace decât să fie utilizat pe postul pe care dă cel mai bun randament: „Joc unde mă pune, nu am ce să fac, eu vreau să joc cât mai mult, indiferent de post”. ...
18:30
Alexandru Musi (21 de ani), extrema stânga de la Dinamo, a rămas din nou în afara lotului României U21. De data asta, el nu a prins foaia la meciul cu Spania U21, din preliminariile pentru Campionatul European.Musi a suferit o accidentare în cantonamentul naționalei de tineret, înainte de partida cu Finlanda, scor 0-2. Jucătorul lui Dinamo a fost menajat cu finlandezii în speranța că va fi apt pentru partida cu Spania. ...
18:30
Florin Cernat (45 de ani) este noul director sportiv al celor de la FCSB. Voluntari a anunțat în cursul zilei de marți despărțirea de cel care a activat sub o formă sau alta la clubul din Ilfov în ultimii 8 ani. La câteva minute distanță, Cernat a oferit prima reacție, prin intermediul rețelelor de socializare.Acesta a precizat faptul că a lucrat alături de oameni de calitate și le-a mulțumit jucătorilor, staffului, colegilor și conducerii pentru colaboare. ...
