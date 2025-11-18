Cosmin Olăroiu, certat în direct de un jurnalist după ce a ratat definitiv calificarea la Mondial: „Țara merită o explicație” » Reacția românului

18:40

Mihai Toma (18 ani), aripa stânga a celor de la FCSB și internațional U19, a vorbit despre faptul că la echipa sa de club este folosit pe mai multe posturi și nu doar pe postul său de bază.Una dintre variantele U21 ale roș-albaștrilor a transmis că pentru el contează mai mult să joace decât să fie utilizat pe postul pe care dă cel mai bun randament: „Joc unde mă pune, nu am ce să fac, eu vreau să joc cât mai mult, indiferent de post”. ...