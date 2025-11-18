România şi-a aflat posibilele adversare de la barajul pentru Mondial. Misiune imposibilă pentru "tricolori"
ObservatorNews, 19 noiembrie 2025 00:50
Naţionala de fotbal a României va susţine, în martie anul viitor, un baraj pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, competiţie ce va avea loc în vara anului viitor.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
00:50
România şi-a aflat posibilele adversare de la barajul pentru Mondial. Misiune imposibilă pentru "tricolori" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României va susţine, în martie anul viitor, un baraj pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, competiţie ce va avea loc în vara anului viitor.
Acum o oră
00:30
Austria câştigă grupa României din preliminariile C.M. Elveţia, Scoţia, Belgia şi Spania, la turneul final # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat cu o victorie preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, 7-1 cu San Marino, dar a terminat doar pe locul 3 o grupă de calificare câştigată, în cele din urmă, cu mare dificultate, de Austria.
00:20
Oleksii Cernîșov, apropiat de Zelenski, arestat în Ucraina pentru spălare de bani. Cauțiune de 1 milion de € # ObservatorNews
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a decis marți arestarea lui Oleksii Cernîșov, fost vicepremier și ministru al unității, precum și fost șef al companiei de stat "Naftogaz" și fost guvernator al regiunii Kiev. El este suspectat de implicare în dosarul de corupție de la "Energoatom", care îl are în centru pe Timur Mindici, fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski. De altfel, atât Cernîșov, cât și Mindici sunt considerați apropiați ai liderului de la Kiev. Cernîșov a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, până pe 16 ianuarie 2026, cu opțiunea eliberării prin plata unei cauțiuni de 1 milion de euro. El neagă acuzațiile. Mindici, cetățean israelian, a fugit din țară săptămâna trecută.
Acum 2 ore
23:50
România - San Marino 7-1. "Tricolorii" obţin o victorie clară, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat prima fază a calificărilor pentru Mondialul de anul viitor, din America de Nord, cu o victorie clară obţinută împotriva San Marino, 7-1, într-un meci transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Acum 4 ore
22:10
Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni de zile înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.
Acum 6 ore
21:00
Locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Soluţia ingenioasă pentru aer curat # ObservatorNews
Odată cu reabilitarea, locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Și nu din greșeală. Li se vor monta gratuit, în fiecare cameră, dispozitive inteligente de ventilație cu recuperare de căldură, fără pierderi de energie. Specialiștii spun că în viitorul apropiat, toate blocurile reabilitate vor beneficia de noul sistem.
20:40
Contracte de zeci de miliarde de dolari, semnate la Dubai cu cei mai importanţi jucători din industria aeriană # ObservatorNews
Crema industriei aeriene s-a adunat în aceste zile în Dubai. Avioane militare şi de pasageri au oferit zboruri demonstrative care au impresionat miile de vizitatori. Competiţia dintre companiile Airbus şi Boeing a adus vânzări de zeci de miliarde de dolari.
20:40
La munte a nins ca în povești, iar în județul Suceava stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri. Turiștii au sărbătorit cu o bătaie bună cu bulgări, dar pentru drumari a fost semnalul că trebuie să treaba. Maşinile pentru deszăpezire au făcut zeci de ture ca să împrăştie material antiderapant.
20:40
Cât costă un meniu cu mici şi cartofi prăjiţi la târgul de Crăciun din Craiova: "Cam piperate preţurile" # ObservatorNews
Primele târguri de Crăciun deschise sezonul acesta la Craiova şi Sibiu devin repede vedete. Peste 100 de mii de oameni s-au plimbat prin piaţa de la Craiova a doua zi după deschidere, iar oraşul din Transilvania este în topul căutărilor pentru cazare. Vizitatorii spun, însă, că cel mai bine este doar să le admiri. Suvenirurile şi gustările din târgurile de Crăciun sunt mai scumpe decât anul trecut.
20:30
Paul Mc Cartney luptă împotriva muzicii create cu AI. Fostul membru Beatles va lansa o piesă manifest # ObservatorNews
Fostul membru al trupei Beatles, Paul Mc Cartney, va lansa o piesă de protest faţă de muzica produsă de inteligenţa artificială. Tot mai mulţi artişti sunt îngrijoraţi de fenomenul care cucereşte lumea. În Statele Unite, piesa unui artist care nu există a ajuns pe primul loc în topul Billboard.
20:20
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari # ObservatorNews
Tot mai puțini români sunt dispuși să plece la muncă în străinătate, chiar dacă salariile rămân considerabil mai mari decât la noi în ţară. Interesul pentru aceste posturi a coborât anul acesta la cel mai scăzut nivel din 2020 încoace. Printre motive sunt dezvoltarea joburilor remote și costuri în creştere pentru relocare.
20:20
Liderii occidentali avertizează că războiul Rusiei cu Ucraina nu se încheie prea curând # ObservatorNews
România se blindează împotriva atacurilor cu drone ale Rusiei. Militarii noştri s-au antrenat alături de cei polonezi şi americani pe un sistem anti-dronă, trimis în premieră de NATO pe flancul estic. Liderii occidentali avertizează că războiul nu se încheie prea curând.
20:10
Şoferii care încalcă legea vor fi pândiţi de mii de ochi! Sistemul de monitorizare rutieră va fi extins cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate de primării. Poliţiştii vor putea să dea astfel amenzi ca în Occident, pe baza acestor imagini. O parte din banii adunaţi din sancţiuni ar urma să fie folosiți pentru cursuri de educație rutieră.
20:00
Pericol de explozie lângă liceul de Marină din Constanţa. Un şofer a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze # ObservatorNews
Pericol de explozie lângă liceul de Marină de la Constanţa. Elevii şi profesorii au fost evacuaţi de urgenţă, după ce un şofer de 18 ani a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze din apropierea şcolii.
20:00
Alimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte grave # ObservatorNews
Nu daţi copiilor alimente care sunt recomandate copiilor. Ştiu, sună ciudat. Dar acesta este chiar sfatul specialiştilor. Care trag un semnal de alarmă - produsele frumos ambalate, colorate, sunt doar marketing curat. În realitate, sunt pline de ingrediente extrem de periculoase pentru sănătatea copiilor. Grav este că nimeni nu poate fi pedepsit pentru asta. Nicio lege din România nu spune câtă sare ori câtă grăsime poate conţine un aliment destinat copiilor de peste 2 ani. Ministrul Sănătăţii face primele declaraţii pe această temă, în exclusivitate, în Campania Ce ne puneţi în mâncare.
19:50
SURSE: Nicuşor Dan l-ar fi revocat pe Ludovic Orban din cauza scandalului cu dosarul fraţilor Micula # ObservatorNews
Fostul premier Ludovic Orban şi-a încheiat mandatul de consilier la Cotroceni astăzi, la o lună şi jumătate după ce a fost numit de Nicuşor Dan. Mesajul Administraţiei Prezidenţiale vorbeşte despre o decizie amiabilă. Surse Observator spun, însă, că Ludovic Orban a fost revocat pentru că ar urma să fie audiat de procurori în dosarul fraţilor Micula.
19:50
Cum vor autorităţile să evite tragedii precum cele din Mureş sau Teleorman: modificări la ordinul de protecţie # ObservatorNews
Agresorii care încălcă ordinul de protecție vor fi duşi direct în faţa procurorului, care poate hotărî să îi reţină. Aşa vrea ministrul de Interne să fie modificată legea, astfel încât victimele să fie mai bine protejate.
19:40
Noapte de foc pentru 241 de oameni din Tulcea, evacuaţi din cauza navei care putea exploda pe Dunăre, după ce Rusia a bombardat un port din Ucraina. Grijile lor au luat sfârşit abia spre prânz, când ucrainenii au lichidat incendiul, iar localnicii s-au putut întoarce acasă. Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă avertizează locuitorii din zona de graniţă să fie pregătiţi oricând pentru noi operaţiuni de evacuare.
19:30
Mai multe sportive reclamă că au fost abuzate de Camelia Voinea. Una ar fi ajuns în pragul suicidului # ObservatorNews
Scandal uriaş în gimnastică! Fosta campioană Camelia Voinea e filmată în timp ce îşi umileşte, jigneşte şi terorizează propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea pe cand avea 8 ani. Sportiva îşi imploră mama, în lacrimi, să se opreasca. Alte trei sportive reclamă bătăile, durerile şi frica din spatele reflectoarelor şi a secundelor de glorie de la lotul naţional.
19:20
Austeritate pentru poliţişti, medici şi profesori. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% # ObservatorNews
Coaliţia de guvernare pregăteşte noi măsuri de austeritate pentru militari, poliţişti, medici şi profesori. Anul viitor am putea asista la tăieri de salarii. Cheltuielile de personal din administraţia centrală vor fi reduse cu 10 procente, ca la primării. Iar pensiile magistraţilor vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net.
19:20
Armata ucraineană anunţă că atacă Rusia cu rachete ATACMS furnizate de Statele Unite # ObservatorNews
Armata ucraineană a declarat marți că a atacat obiective militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, calificând acest lucru drept o "evoluție semnificativă".
19:20
Când se deschid târgurile de Crăciun din Bucureşti în 2025 şi când se aprind luminiţele # ObservatorNews
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid oficial cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Capitalei.
Acum 8 ore
19:00
E mijloc de noiembrie, dar niciodată nu e prea devreme pentru decorarea casei de Crăciun. Unii români şi-au cumpărat deja şi bradul - fie el natural, de pus în ghiveci sau artificial, cât să reziste şi anii următori. Sunt mai ieftini acum şi nici nu ne mai înghesuim pentru ei, în pieţe sau în magazine. În cazul celor naturali, preţurile sunt cuprinse între 40 şi 120 de lei, dar vor tot urca de acum înainte. În căutarea lor, am descoperit unul dintre cele mai mici sate din România. Culmea, de acolo se aprovizionează aproape toata ţara.
18:40
Fiscul i-a dat cartonaş galben lui Gigi Becali. Inspectorii ANAF au descoperit cheltuieli nejustificate, de peste şapte milioane de lei, la clubul FCSB. Cel puțin asta ar fi arătat softul instituției. În replică, latifundiarul din Pipera spune şi citez acum, că softul este "idiot" şi că el nu are datorii nici măcar de 16 lei.
18:30
Orban spune că Nicușor Dan l-a demis pentru "un fleac", că a criticat USR: "Nu-i port pică preşedintelui" # ObservatorNews
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de Nicușor Dan a venit după o discuţie, în contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă de către USR a imaginii preşedintelui în campania electorală pentru Capitală. Orban a arătat că nu regretă această declaraţie.
18:20
Experiment Observator: Cum arată o noapte la camera de gardă prin ochii părinţilor micilor pacienţi # ObservatorNews
Partea II - Sănătatea se zbate în stare critică - în spitale, medicii mor epuizaţi în camera de gardă, iar pe holuri, pacienţii aşteaptă cu orele o consultaţie. V-am arătat ieri cum se vede asta prin ochii doctorilor care ajung să stea la serviciu şi câte 24 de ore, fără pic de odihnă. Pentru o gardă, primesc 300 de lei. Mulţi sunt în burnout. Unde mai pui că unii dintre ei ajung să fie şi agresaţi de pacienţii care, fireşte, îşi pierd şi ei cumpătul. Pentru că da, nici pacient nu e uşor să fii în spitalele de la noi. Cu atât mai puţin... părinte de pacient. Când stai la coadă, pe un hol de spital, ţinând în braţe copilul cu febră sau cu o rană gravă, nu te mai poţi gândi că medicii sunt obosiţi sau prost plătiţi. Ştii doar că ai achitat o viaţă întreagă asigurare de sănătate şi nu e vina ta sau a copilului tău că statul n-a ştiut ce să facă cu banii. Maria Rohnean continuă experimentul în spitalele noastre de stat. Iată cum se vede o noapte la camera de gardă prin ochii părinţilor micilor pacienţi.
18:10
În 2026 cresc impozitele pe locuinţe şi maşini. Cât vei plăti anul viitor pentru un apartament în Capitală # ObservatorNews
Ai plătit până acum un impozit de 200 de lei pentru un apartament în Capitală şi ţi s-a părut mult? Ei bine, la anul, vei plăti peste 350 de lei. Parlamentul tocmai a votat al doilea pachet de măsuri fiscale care loveşte tot în noi, oamenii de rând, şi care aduce, de la 1 ianuarie, impozite mai mari cu 70% la locuinţe şi maşini... cât să nu putem să ne eschivăm sau să mai renunţăm la una-alta pentru economie. Iar dacă vă întrebaţi unde ajung banii dumneavoastră, ei bine... Guvernul a anunţat că va acoperi cu ei găurile din buget. Supăraţi au fost, evident, şi primarii care sperau că vor compensa astfel sumele tot mai mici primite de la centru.
18:00
România - San Marino, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", favoriţi în duelul de la Ploieşti # ObservatorNews
Meciul România - San Marino, de marţi seara, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, se vede în direct şi în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi va fi transmis în format livetext pe observatornews.ro.
18:00
Fiscul i-a dat cartonaş galben lui Gigi Becali. Inspectorii ANAF au descoperit cheltuieli nejustificate, de peste şapte milioane de lei, la clubul FCSB. Cel puțin asta ar fi arătat softul instituției. În replică, latifundiarul din Pipera spune şi citez acum, că softul este "idiot" şi că el nu are datorii nici măcar de 16 lei.
17:50
Justiția franceză a respins iar cererea României de extrădare a prințului Paul. Autoritățile vor face recurs # ObservatorNews
Curtea de Apel din Paris a refuzat, din nou, predarea în România a prințului Paul, condamnat în cazul retrocedării frauduloase a unor terenuri din zona Fermei Regale Băneasa. Dosarul este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție și trafic de influență din România.
17:50
Autorităţile olandeze încep distribuirea unei broşuri cu instrucţiuni pentru scenarii grave, inclusiv război # ObservatorNews
Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize grave, de la atacuri cibernetice şi pene de curent până la inundaţii sau un potenţial conflict armat.
17:30
Simți nevoia unui scurt concediu? Iată cum să organizezi un city break în luna noiembrie # ObservatorNews
Toamna târzie are un farmec aparte. Aerul e mai rece, zilele sunt mai scurte, dar orașele devin mai liniștite, mai autentice, mai ușor de explorat.
17:30
"Mami, nu mai pot". Imagini cu Sabrina Voinea în timp ce îşi imploră mama să-i dea o pauză, la antrenamente # ObservatorNews
Astăzi, 18 noiembrie, au apărut azi imagini din sala de antrenament unde lucrează fosta campioană Camelia Voinea, imagini de acum mulţi ani, când fiica ei, Sabrina Voinea nu pare să aibă mai mult de 10 ani. Nu sunt antrenamente, este tortură pentru bietul copil care plânge şi îşi roagă antrenoaarea, îşi roagă mama, să ia o pauză pentru că nu mai poate.
17:20
Lux italian și design inovator - colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # ObservatorNews
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea anunțată la Milano Design Week în primăvară. Material susținul de IQOS și DTIL.
Acum 12 ore
14:30
Ediția de ieri i-a adus prima victorie din acest sezon lui Chef Richard Abou Zaki: juratul a obținut 5 puncte și o amuletă care va provoca dezordine în taberele adverse, dar și hohote de râs atunci când va fi aruncată-n joc. De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenții au adus uimire, încântare, dar și valuri de emoții, cu mărturisiri răvășitoare.
14:30
Alegerile pentru Primăria Generală a Bucureştiului au loc pe 7 decembrie 2025. Votarea începe la ora 07:00, iar urnele se vor închide la ora 21:00. Vacantarea locului de primar general a venit după ce pe 18 mai 2025, Nicuşor Dan, aflat la cel de-al doilea mandat, a câştigat alegerile prezidenţiale. Acesta și-a dat demisia din funcția de primar al Capitalei, înainte de a depune jurământul ca președinte. Demisia din funcția de primar este făcută prin anunțarea în scris a Consiliului Local și a prefectului. Ulterior, prefectul emite un ordin de constatare a încetării mandatului. După demisia lui Nicușor Dan, atribuțiile sale au fost preluate de Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.
13:40
Apelarea 112 se simplifică: Vom vorbi direct cu un singur dispecer, iar ajutorul va veni mai repede # ObservatorNews
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a anunţat, marţi, că urmează să fie realizat un model unitar de organizare a dispecerizării, astfel încât să se reducă timpul de intervenţie, iar o persoană care sună la 112 să vorbească cu un singur dispecer. Acesta va direcţiona solicitarea direct echipei din teren. Până acum, o persoană carere suna la 112 vorbea şi cu trei dispeceri.
13:40
Cazinoul online TopBet.ro (L1254520W001667 ONJN) își actualizează constant oferta pentru a le oferi utilizatorilor o experiență cât mai diversificată. Structura cazinoului online a fost realizată în așa fel încât jucătorii să aibă acces noi și noi titluri într-o categorie specială, din care află care sunt cele mai noi sloturi disponibile pe platformă.
13:40
Un șofer de 18 ani a lovit o țeavă de gaze lângă liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați # ObservatorNews
A fost pericol de explozie în această dimineaţă lângă liceul de Marină din Constanţa. Elevii şi profesorii au fost evacuaţi de urgenţă timp de o jumătate de oră, după ce un şofer de 18 ani a intrat cu maşina şi a rupt o ţeavă de gaze din apropierea şcolii.
13:30
Te pregătești pentru un consult medical și vrei să profiți la maximum de această vizită? O planificare atentă face consultația mai eficientă și te ajută să primești informații clare, fără stres suplimentar. Organizarea dinainte îți oferă control și contribuie la o discuție mai constructivă cu medicul tău. În acest articol, vei descoperi pașii esențiali pentru o vizită reușită la medic, cu exemple concrete și recomandări practice.
13:30
Curs BNR, 18 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 18 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
13:10
Oraşele din România care apar în topul celor mai sigure din lume. Depăşesc chiar şi Tokyo # ObservatorNews
Un studiu global include România pe harta siguranţei mondiale. Trei oraşe de la noi apar în topul celor mai sigure din lume, iar unul dintre ele depăşeşte Zurich, Praga şi Tokyo!
13:10
Tentativă de omor în Oradea. Un ucrainean a fost reținut după ce şi-a înjunghiat vecinul # ObservatorNews
Un cetățean ucrainean, cu reședința în Oradea, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce a agresat violent un vecin în urma unui conflict spontan, a informat Agerpres, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
13:10
Actorul Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. A acuzat dureri de cap severe # ObservatorNews
Actorul Liev Schreiber, cunoscut din producțiile "Scream" și "Ray Donovan", în vârstă de 58 de ani, a ajuns de urgență la un spital din New York, duminică. Potrivit TMZ, care citează surse apropiate, acesta a acuzat dureri de cap severe și, la recomandarea medicului, s-a prezentat imediat la unitatea medicală, conform News.ro.
13:10
Jandarmeria Română se reorganizează. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat că a semnat ordinul prin care dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri şi care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă.
12:50
Incendiul de pe nava cu GPL a fost stins. Nu mai există niciun pericol pentru populaţie, anunţă ucrainenii # ObservatorNews
Incendiul de pe nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, ancorată în portul Izmail, a fost stins, anunţă autorităţile portuare din Ucraina.
12:50
Unicul hotel din lume care poate caza 14.000 de oameni. Are centru comercial, baruri, restaurante şi parc # ObservatorNews
Cel mai mare hotel din lume, aflat în Malaysia, are centru comercial, baruri, restaurante şi un parc tematic, poate caza 14.000 de oameni, cam cât locuitorii a două oraşe mici din România.
12:40
Femeie din Argeş, terorizată de fostul iubit. A intrat peste ea în casă, deși avea ordin de protecţie # ObservatorNews
Un bărbat de 49 de ani din oraşul Ştefăneşti a fost reţinut de poliţişti după ce a încălcat ordinul de protecţie şi a pătruns cu forţa în locuinţa fostei concubine, deşi îi era interzis să se apropie de aceasta, potrivit IPJ Argeș, citat de Agerpres.
12:40
Marius Marin şi Mihăilă, absenţi la meciul cu San Marino care e LIVE pe Antena 1. Lotul anunţat de Lucescu # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României susţine, marţi seara, ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.
12:30
Cuvântului anului 2025, dezvăluit de Dicţionarul Cambridge. Fenomenul nesănătos din spatele lui # ObservatorNews
Dicționarul online Cambridge a ales „parasocial” drept cuvântul anului 2025. Termenul descrie legătura pe care o simte cineva cu o persoană faimoasă pe care nu o cunoaște în viața reală, dar poate deveni un fenomen nesănătos deoarece emoțiile sunt reale, dar relația nu este, iar acest dezechilibru poate deschide ușa spre manipulare, dependență emoțională și înlocuirea relațiilor autentice cu iluzii de apropiere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.