Ianis Hagi, mesaj războinic după victoria cu San Marino: "Mergem la baraj să ne calificăm la Mondial"

Partea II - Sănătatea se zbate în stare critică - în spitale, medicii mor epuizaţi în camera de gardă, iar pe holuri, pacienţii aşteaptă cu orele o consultaţie. V-am arătat ieri cum se vede asta prin ochii doctorilor care ajung să stea la serviciu şi câte 24 de ore, fără pic de odihnă. Pentru o gardă, primesc 300 de lei. Mulţi sunt în burnout. Unde mai pui că unii dintre ei ajung să fie şi agresaţi de pacienţii care, fireşte, îşi pierd şi ei cumpătul. Pentru că da, nici pacient nu e uşor să fii în spitalele de la noi. Cu atât mai puţin... părinte de pacient. Când stai la coadă, pe un hol de spital, ţinând în braţe copilul cu febră sau cu o rană gravă, nu te mai poţi gândi că medicii sunt obosiţi sau prost plătiţi. Ştii doar că ai achitat o viaţă întreagă asigurare de sănătate şi nu e vina ta sau a copilului tău că statul n-a ştiut ce să facă cu banii. Maria Rohnean continuă experimentul în spitalele noastre de stat. Iată cum se vede o noapte la camera de gardă prin ochii părinţilor micilor pacienţi.