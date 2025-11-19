România - Slovacia, scor 88-56, în preliminariile EuroBasket2027

16:40

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Dobrinescu Dobrev SCA. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de impunere. Spre deosebire de prima parte a anului, în ultimele 3 luni Fiscul a început să blocheze conturile şi să sechestreze bunurile, concomitent cu emiterea deciziei de impunere. Dacă trece Pachetul 2 fiscal, amenzile uriaşe de sute de mii de lei vor fi şi ele and #8222;protejate and #8221; prin decizii de măsuri asigurătorii. În plus, autoritatea fiscală va putea să atragă şi răspunderea solidară a asociaţilor şi administratorilor, fără să trebuiască să dovedească vreo rea-credinţă a acestora.