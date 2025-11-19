Volodimir Zelenski a anunţat o vizită în Turcia pentru relansarea negocierilor de pace
Bursa, 19 noiembrie 2025 08:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să and #8222;resusciteze and #8221; negocierile de pace şi să reia schimburile de prizonieri cu Rusia, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
08:30
Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgenţă pentru a accelera mişcarea transfrontalieră a trupelor şi echipamentelor militare ca răspuns la ameninţările tot mai mari la adresa securităţii din partea Rusiei, conform informaţiilor obţinute de dpa.
Acum 30 minute
08:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să and #8222;resusciteze and #8221; negocierile de pace şi să reia schimburile de prizonieri cu Rusia, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum o oră
08:10
Un nou val de funcţii de inteligenţă artificială va aduce agenţi de AI pe taskbar, în File Explorer şi suita de birou vândută de Microsoft.
08:00
Ţara noastră a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), prin judecătoarea Adina Elvira-Ghiţă, care va prelua funcţia pentru un mandat de şapte ani, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).
07:50
Acţiunile Rheinmetall au urcat marţi cu aproximativ 3%, după ce producătorul german de armament le-a spus investitorilor să se aştepte la o creştere spectaculoasă a vânzărilor în următorii cinci ani, pe fondul cererii accelerate pentru sisteme de arme în contextul tensiunilor geopolitice şi al războiului din Ucraina, transmite CNBC.
Acum 2 ore
07:40
Microsoft a prezentat marţi Agent 365, un nou software dedicat companiilor care folosesc agenţi de inteligenţă artificială, menit să le ofere control, vizibilitate şi securitate sporită asupra acestor sisteme, potrivit CNBC, de la care relatăm cele ce urmează. Anunţul a fost făcut înainte de conferinţa Microsoft Ignite din San Francisco.
07:40
Meta Platforms a obţinut marţi o victorie majoră în procesul antitrust deschis de Comisia Federală pentru Comerţ (FTC), în care acuza compania că deţine un monopol pe piaţa reţelelor sociale, transmite CNBC.
07:40
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au anunţat forţele armate ale ţării membre NATO, potrivit Reuters.
07:40
Dronele ruseşti au lovit clădiri de apartamente în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, rănind 32 de persoane, inclusiv doi copii, provocând incendii şi forţând zeci de locuitori să-şi părăsească locuinţele, au declarat oficialii regionali, citaţi de Reuters.
07:30
Bursele europene au închis puternic în scădere marţi, atingând cel mai redus nivel din ultima lună, pe măsură ce pieţele globale au fost trase în jos de reînnoirea temerilor legate de acţiunile din domeniul inteligenţei artificiale, transmite Reuters.
07:30
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem de apărare aeriană în valoare de 700 milioane de dolari # Bursa
Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina, acesta fiind al doilea pachet de arme de acest tip pentru Taipei într-o săptămână, transmite Reuters.
06:50
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
06:50
Naţionala României a fost învinsă, marţi, la Ploieşti, de reprezentativa Slovaciei, scor 88-56 (38-29), în al treilea meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket2027.
Acum 12 ore
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,71%, de la 5,73% în ziua anterioară.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,015 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0859 lei/euro.
00:00
Bursele europene au urmat un curs descendent ieri, din cauza îngrijorărilor reînnoite privind acţiunile legate de inteligenţa artificială.
00:00
Primele nouă luni din 2025 au adus pentru Meta Estate Trust SA o activitate investiţională dinamică, exitul din cel mai mare proiect imobiliar din portofoliu, diversificarea liniilor de business şi rebalansarea portofoliului, concomitent cu eficientizarea costurilor operaţionale.
00:00
*Euractiv: Christian Ehler şi Dan Nica, coordonatorii viitorului Fond European pentru Competitivitate *Fondul este finanţat cu 234 miliarde euro, sumă ce este alocată pentru dezvoltarea industriei europene şi cercetării din domeniul industrial
00:00
O notă tehnică emisă de compania americană Sullivan and Cromwell în 29 octombrie 2025 dezvăluie, sub aparenţa unui simplu document juridic, schimbarea radicală a modului în care Uniunea Europeană defineşte and #8222;deţinerea and #8221; şi and #8222;controlul and #8221; asupra activelor considerate ruseşti, se arată într-un articol publicat ieri de site-ul Banking News.
00:00
Analiştii de la Deutsche Bank au avertizat recent că percepţia riscului înregistrează o divergenţă tot mai mare pe piaţa creditului din SUA în comparaţie cu piaţa acţiunilor.
00:00
România pregăteşte prima Strategie Naţională de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu # Bursa
România face un pas decisiv în direcţia modernizării serviciilor pentru pacienţii aflaţi în stadii avansate ale bolii sau în situaţii de vulnerabilitate severă.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci şi în sudul şi sud-estul ţării, astfel că valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei în majoritatea zonelor.
00:00
Un tribunal superior regional din Munchen a decis că penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le furniza deţinuţilor meniuri vegane, respingând astfel cererea unui prizonier care invoca încălcarea drepturilor sale fundamentale, transmite DPA.
00:00
Papa Leon al XIV-lea acuză lipsa and #8221;voinţei politice and #8221; în chestiunea climatică # Bursa
Papa Leon al XIV-lea lansează unul dintre cele mai ferme apeluri ale sale privind necesitatea acţiunii climatice, în timp ce negocierile ONU privind clima intră în faza finală la Belem, în Brazilia.
00:00
O notă tehnică emisă de compania americană Sullivan and Cromwell în 29 octombrie 2025 dezvăluie, sub aparenţa unui simplu document juridic, schimbarea radicală a modului în care Uniunea Europeană defineşte and #8222;deţinerea and #8221; şi and #8222;controlul and #8221; asupra activelor considerate ruseşti, se arată într-un articol publicat ieri de site-ul Banking News.
00:00
* Schimburi de tip and #8221;deal and #8221; cu 21,7% din Aquila
00:00
Datoria mondială este atât de mare încât 23 de ţări se împrumută mai mult decât PIB-ul lor, iar două ţări datorează mai mult decât dublul producţiei economice lor anuale, potrivit visualcapitalist.com, care aminteşte că datoria mondială a ajuns la 111 trilioane de dolari în 2025, echivalentul a 94,7% din PIB, de la 92,4% în 2024.
00:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat la Casa Albă, introducerea unui and #8222;permis FIFA and #8221;, destinat să grăbească programările consulare pentru suporterii care deţin bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.
00:00
Zohran Kwame Mamdani, un and #8222;socialist democrat and #8221; (extrema stângă a partidului democrat), musulman, născut în Uganda, fiul lui Mahmood Mamdani, profesor marxist la Universitatea Columbia şi al Mirei Nair, regizoare de film, este noul primar ales al oraşului New York. El a candidat pe o platformă de politici socialiste, neobişnuită în centrul capitalist numărul 1 al lumii.
00:00
* Lucian Isac, Estinvest: and #8221;Piaţa de capital se bazează pe încredere, mai ales între brokeri şi clienţi, precum şi între clienţi şi emitenţii în care investesc and #8221;* Valerian Ionescu, BCR: and #8221;Există riscul să rămânem mult în urmă dacă ne oprim numai la discuţiile legate de acţiuni şi eventual fonduri and #8221;* Nicu Moroianu, ASE: and #8221;Brokerajul reprezintă o misiune socială; este de dorit să avem un broker care să ne cunoască, care să ştie în orice moment ce ar trebui să îi ofere unui investitor and #8221;
18 noiembrie 2025
22:00
Forumul APPR solicită convocarea de urgenţă a unei întâlniri instituţionale pentru deblocarea creditării în agricultură # Bursa
Forumul APPR atrage public atenţia asupra blocajului major apărut în acordarea creditelor pe baza adeverinţelor APIA, instrumente esenţiale de finanţare pentru fermierii din ţara noastră, şi solicită convocarea în regim de urgenţă a unei întâlniri de lucru între MADR, APIA, FGCR, reprezentanţii organizaţiilor fermierilor şi sistemul bancar, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm cele ce urmează.
22:00
Fraţii Italiei a criticat vânzarea de produse and #8222;în stil italian and #8221; în supermarketul Parlamentului European # Bursa
Partidul premierului italian Giorgia Meloni a transmis o scrisoare preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care reclamă vânzarea unor produse alimentare etichetate and #8222;în stil italian and #8221; în magazinul instituţiei din Bruxelles, potrivit Euronews, de la care relatăm cele ce urmează.
21:40
Nordis a respins concluziile CITR şi susţine că promitenţii-cumpărători îşi păstrează unităţile contractate # Bursa
Reprezentanţii Nordis a afirmat că toţi promitenţii-cumpărători care nu au reziliat promisiunile de vânzare îşi păstrează unitatea şi tipul de apartament contractat, potrivit unui comunicat al companiei citat de mass-media. Declaraţiile vin după publicarea analizei realizate de Casa de insolvenţă CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL.
21:30
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, este vizat de acuzaţii politice privind implicarea în scandalul de corupţie din sectorul energetic care zguduie Ucraina în ultimele zile, potrivit Le Figaro, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
21:30
Cei mai mari jucători din industria asigurărilor au analizat recent, în cadrul Technology Insurance Days, principalele direcţii care trebuie îmbunătăţite pentru ca ţara noastră să atingă, în 2030, un nivel superior de dezvoltare a acestei industrii, cu un grad ridicat de educaţie şi de conştientizare a nevoii de protecţie individuală, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
20:30
Elicopterele FIREHAWK and #174; se alătură Europei în lupta împotriva incendiilor forestiere # Bursa
PZL Mielec, o companie din grupul Lockheed Martin, a anunţat un contract important cu Česka Letecka Servisní (CLS) şi Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru două noi elicoptere Sikorsky S-70 FIREHAWK and #174;, marcând debutul primei flote internaţionale de acest tip, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
20:30
Preşedintele Donald Trump a transmis că and #8222;nu are nimic de-a face cu afacerile familiei and #8221;, în timp ce Organizaţia Trump şi un dezvoltator Saudit se orientează către deschiderea unui nou hotel Trump în Maldive, conform Reuters, de unde relatăm.
20:20
eToro: Cea mai lungă închidere a guvernului SUA din istorie ia sfârşit, dar efectele sale vor persista # Bursa
Cea mai lungă închidere a guvernului din istoria SUA, care a durat 43 de zile, s-a încheiat pe 12 noiembrie, când preşedintele Trump a semnat un pachet de finanţare aprobat de Congres, potrivit unui comentariu al analistului eToro, Bogdan Maioreanu. Acum că pieţele procesează redeschiderea şi operaţiunile federale sunt reluate, investitorii se confruntă atât cu provocări imediate de ajustare, cât şi cu implicaţiile privind politicile pe termen lung, care vor modela poziţionarea portofoliului lor până la sfârşitul anului şi după aceea.
20:20
Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi coordonator naţional pentru procesul de aderare la OCDE, şi Martin Bijsterbosch, adjunct al şefului Diviziei pentru Sectorul Extern al Zonei Euro din cadrul Direcţiei Generale Economice a BCE, au participat La Delphi Economic Forum Bucharest, la panelul and #8222;From EU Membership to OECD Accession: Romania and #39;s Next Chapter of Progress and #8221;, unde au fost discutate teme esenţiale privind parcursul României către aderarea la OECD şi consolidarea rolului său în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
20:10
Sondaj Herbalife: 61% dintre femei se lansează în afaceri pentru a obţine independenţă financiară # Bursa
Femeile antreprenor din Europa sunt tot mai hotărâte să preia controlul asupra propriului parcurs profesional şi financiar, arată un nou sondaj realizat de Herbalife şi publicat cu ocazia Zilei Internaţionale a Antreprenoriatului Feminin (19 noiembrie). Conform rezultatelor, 61% dintre respondente afirmă că independenţa financiară este principalul motiv pentru care au ales drumul antreprenoriatului, în timp ce 41% îşi cataloghează copiii drept principala lor sursă de inspiraţie şi motivaţie.
20:10
Claudiu Trandafir, economist si expert financiar, avertizează că într-o economie cu inflaţie ridicată, capitalul financiar nu trebuie lăsat să doarmă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Mai exact, instrumentele uzuale de banking nu protejează împotriva inflaţiei. Pentru ca banii se devalorizează rapid, ei trebuie investiţi. Fiind o perioadă tulbure, nu se recomandă însă lichidarea depozitelor, ci simultan păstrarea de lichidităţi pentru investiţii. Varianta ideală: investiţii in locuinţe cu credit ipotecar plus păstrarea de lichidităţi pentru alte investiţii.
20:10
Clifford Chance Badea a asistat Aukera Energy în obţinerea unei finanţări de 60 de milioane de Euro # Bursa
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Aukera Energy în obţinerea unei facilităţi de credit în valoare de 60 de milioane de euro de la Kommunalkredit Austria AG, pentru a finanţa construcţia primului său sistem autonom de stocare a energiei pe bază de baterii din România, potrivit unui comunicat al companiei.
20:00
Bolojan a discutat cu Fatih Birol posibila aderare a României la Agenţia Internaţională a Energiei # Bursa
Guvernul transmite că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, aflat în prima sa vizită oficială în România, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
20:00
Alexandrion Group lansează primul whisky peated cask strength din lume maturat integral în butoaie de Fetească Neagră # Bursa
Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri, şi singurul producător de whisky single malt din ţară, parte a Nawaf Salameh Family Office, anunţă lansarea Carpathian Single Malt Whisky Peated Fetească Neagră Cask Strength 63.1% vol, potrivit unui comunicat al companiei. Este un produs care scrie istorie, fiind primul whisky peated cask strength din lume maturat integral în butoaie de Fetească Neagră, un soi emblematic al viticulturii româneşti.
20:00
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a deschis oficial misiunea economică în SUA - Barbados - St. Vincent and The Grenadines - Cuba printr-o serie de întâlniri de lucru în Chicago, primul punct al programului internaţional, potrivit unui comunicat al CCIB emis redacţiei.
19:50
Microsoft şi Nvidia au în plan să investească în Anthropic, în urma unui acord care leagă cele mai mari companii din industria AI, conform Reuters, de unde relatăm.
19:50
Staţia de procesare seminţe a Corteva din Afumaţi a produs un milion de unităţi de seminţe în România în 2025 # Bursa
Staţia de procesare seminţe a companiei internaţionale de ştiinţă şi tehnologie agricolă Corteva Agriscience, situată în Afumaţi, judeţul Ilfov, a încheiat cu succes sezonul de producţie 2025, realizând peste un milion de unităţi de seminţe de porumb, floarea-soarelui şi soia, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acest rezultat consolidează angajamentul Corteva de a sprijini fermierii cu soluţii inovatoare şi de încredere, asigurând acces constant la seminţe de înaltă calitate care stimulează productivitatea, sustenabilitatea şi rezilienţa agriculturii româneşti.
Acum 24 ore
19:30
5 to go aduce vacanţe personalizate în peste 650 de cafenele din ţară, printr-un parteneriat cu Fibula Air Travel # Bursa
Cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est şi cea mai accesată franciză din România, 5 to go marchează o nouă premieră şi devine cel mai extins canal de distribuţie pentru pachete turistice din ţară, odată cu lansarea unui parteneriat strategic cu Fibula Air Travel, potrivit unui comunicat al cafenelei. Brandul îşi reafirmă astfel angajamentul de a livra o gamă variată de produse şi servicii, propunând oaspeţilor din locaţii o experienţă integrată memorabilă, care îmbină savoarea cafelei cu invitaţia de a descoperi următoarea destinaţie de vacanţă.
19:20
Proiectul VLAH intră în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului blindat 4x4 produs în România # Bursa
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie, potrivit unui comunicat emis redacţiei. VLAH este prima maşină de luptă blindată 4x4 concepută şi produsă în România.
19:20
Armata Ucrainei a transmis că a lovit ţinte aflate pe teritoriul Rusiei cu rachete ATACMS furnizate de Statele Unite, potrivit Reuters, de unde relatăm.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.