Volodimir Zelenski a anunţat o vizită în Turcia pentru relansarea negocierilor de pace

* Lucian Isac, Estinvest: and #8221;Piaţa de capital se bazează pe încredere, mai ales între brokeri şi clienţi, precum şi între clienţi şi emitenţii în care investesc and #8221;* Valerian Ionescu, BCR: and #8221;Există riscul să rămânem mult în urmă dacă ne oprim numai la discuţiile legate de acţiuni şi eventual fonduri and #8221;* Nicu Moroianu, ASE: and #8221;Brokerajul reprezintă o misiune socială; este de dorit să avem un broker care să ne cunoască, care să ştie în orice moment ce ar trebui să îi ofere unui investitor and #8221;