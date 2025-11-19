SUA a confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem de apărare antiaeriană NASAMS, în valoare de aproape 700 de milioane de dolari
Aktual24, 19 noiembrie 2025 07:20
Statele Unite au notificat Congresul luni, 18 noiembrie, despre o nouă vânzare de arme către Taiwan în valoare de 699 milioane dolari, constând în componente avansate ale sistemului de apărare antiaeriană NASAMS – al doilea pachet de acest tip în doar şapte zile. Sistemul, fabricat de RTX (fost Raytheon) în colaborare cu Kongsberg, a fost […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
07:10
Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare după un nou atac masiv al Rusiei asupra vestului Ucrainei # Aktual24
Forţele armate poloneze şi aliaţii NATO au activat miercuri dimineaţă aviaţia de luptă şi sistemele de apărare antiaeriană la cel mai înalt nivel de alertă, ca răspuns la un atac aerian intens lansat de Rusia asupra regiunilor vest-ucrainene, aflate la doar câţiva kilometri de graniţa poloneză. La ora 04:00 GMT, aproape întreg teritoriul Ucrainei se […]
Acum 8 ore
00:00
BEM a respins candidatura unui PSD-ist la Primăria Capitalei, acesta pretindea că este ”independent” # Aktual24
Biroul Electoral Municipal a respins marţi candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei şi a admis-o pe cea a lui Constantin-Titian Filip. Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB. Au fost depuse în total 21 de dosare, fiind admise 18 candidaturi şi respinse 3. Marţi, Biroul Electoral a analizat […]
Acum 12 ore
23:00
Ciolacu, delir la RTV contra lui Bolojan: ”Cum, bă, să nu fie bani de pensii și salarii? Nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu lansează un atac dur la adresa succesorului său, Ilie Bolojan, criticând măsurile economice adoptate de Guvern și modul în care este gestionată comunicarea publică. Fostul prim-ministru afirmă că România este afectată de declarațiile alarmiste ale premierului, declarații care, spune el, creează neîncredere pe piețele financiare. „Un om vrea să arate […]
22:20
Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein. Rezoluția va fi trimisă în Senat care va decide dacă va fi supusă unui vot # Aktual24
Camera Reprezentanților din SUA a votat, marți, cu 427 voturi pentru și unul împotrivă, pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, potrivit Reuters. La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o […]
22:10
Trump îl apără pe prințul moștenitor saudit. El a susținut că jurnalistul saudit Khashoggi care a fost ucis în 2018 a fost „extrem de controversat” # Aktual24
Președintele Donald Trump a respins, marți, o întrebare despre uciderea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi din 2018, susținând că acesta era „extrem de controversat” și că abordarea subiectului în cadrul întâlnirii sale cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a avut scopul de a-l pune în dificultate pe vizitatorul său. „Menționați pe cineva extrem de […]
22:00
Platfoma de jocuri Roblox îi va împiedica pe cei mici să vorbească pe chat cu adulți pe care nu-i cunosc # Aktual24
Copiii nu vor mai putea discuta pe Roblox cu adulți pe care nu-i cunosc, ca parte a unei extinderi a măsurilor de siguranță ale platformei de jocuri. Utilizatorii vor fi acum obligați să completeze verificări faciale ale vârstei înainte de a putea utiliza funcțiile de chat pe una dintre cele mai populare platforme de jocuri […]
21:40
Autoritățile care investighează incidentele de sabotaj feroviar din weekend din Polonia au identificat doi suspecți principali, le-a declarat premierul polonez Donald Tusk parlamentarilor. El spune că suspecții sunt ucraineni, care au trecut în Polonia din Belarus în această toamnă și se crede că lucrau pentru serviciile de informații rusești. Unul dintre suspecți a fost condamnat […]
21:30
O nouă lege slovenă tratează întreaga minoritate romă „ca o amenințare la adresa securității” # Aktual24
Luni noapte, parlamentul sloven a votat „legea Šutar”, numită după Aleš Šutar, care a fost ucis într-o altercație cu un bărbat de etnie romă în vârstă de 21 de ani, după ce a plecat în grabă spre un club de noapte în urma unui apel de urgență de la fiul său. Incidentul din fața clubului […]
21:10
Elon Musk, nervos. Miliardarul Jeff Bezos intră și el în cursa pentru inteligența artificială (IA). A lansat „Project Prometheus” # Aktual24
Fondatorul Amazon și Blue Origin, Jeff Bezos, intră oficial în cursa pentru inteligența artificială (IA) în calitate de co-CEO al unui nou startup de inteligență artificială numit Project Prometheus. Compania a obținut deja o finanțare de 6,2 miliarde de dolari, parțial de la Bezos, potrivit a trei surse anonime apropiate proiectului. Acest lucru ar face-o […]
21:10
În 18 noiembrie, Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a dispus arestarea pentru două luni a fostului vicepremier Oleksii Cernișov într-un amplu dosar de corupție și a stabilit o cauțiune de 51,6 milioane hrivne. Cernișov nu a comentat decizia. Pe 11 noiembrie, Biroul Național Anticorupție (NABU) l-a inculpat pe Cernișov pentru îmbogățire ilicită în legătură cu […]
21:10
SUA: Agenții federali pentru imigrație își vor extinde acțiunile de aplicare a legii în Raleigh, alt oraș democrat din Carolina de Nord # Aktual24
Autoritățile federale americane de imigrare își vor extinde de marți acțiunile de aplicare a legii din Carolina de Nord în Raleigh, a declarat primarul capitalei statului, în timp ce agenții ICE au continuat să opereze în Charlotte după un weekend în care peste 130 de persoane au fost arestate în acest oraș. Primarul orașului Raleigh, […]
20:50
Trump, după ce prințul moștenitor saudit a promis 1.000 de miliarde: MBS „nu a știut nimic” despre uciderea jurnalistului Khasoggi # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, nu a știut nimic despre asasinarea jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, de asemenea saudit, în 2018, asta deși un raport al agenției americane CIA din 2021 spune opusul. Trump a făcut declarația în timpul unei întâlniri cu prințul […]
20:40
Zelenski merge în Turcia pentru a lansa o nouă campanie diplomatică. Acolo se va întâlni cu trimisul lui Trump, dar nu și cu reprezentanți ai Rusiei # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o serie de întâlniri internaționale cheie, inclusiv negocieri care vor avea loc în Turcia miercuri, 19 noiembrie, unde se așteaptă să sosească și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Într-o postare pe Telegram, Zelenski a precizat că se află marți în Spania pentru discuții cu prim-ministrul Pedro […]
20:40
Un delfin numit Mimmo încântă turiștii și localnicii din Veneția de câteva luni cu săriturile sale acrobatice. Experții sunt acum nerăbdători să-l ducă în ape deschise, mai ales după ce au observat răni care indică faptul că delfinul a fost probabil lovit de elicea unei ambarcațiuni. Mai multe agenții au folosit dispozitive acustice de intensitate […]
20:30
Donald Trump i-a spus unei reporterițe: „liniște, purcelușo” după ce aceasta l-a întrebat despre relația sa cu Jeffrey Epstein, la bordul Air Force One. Președintele SUA călătorea vineri spre Mar-a-Lago, Florida, când Catherine Lucey, reporter Bloomberg, l-a întrebat de ce nu dorește să facă publice restul dosarelor legate de Epstein, informează The Telegraph. Lucey a […]
20:20
Atac cu mașina și cuțitul în Cisiordania ocupată: Un israelian a murit și trei au fost răniți # Aktual24
Un israelian a fost ucis și alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu o mașină și cu cuțit în Cisiordania ocupată, marți, au declarat armata și serviciul de ambulanță israelian, descris de autoritățile israeliene drept un atac terorist. Doi palestinieni din zona Hebron au intrat cu mașina în oameni la o intersecție de […]
20:10
”Suveranitatea digitală”. Liderii UE, în fața unei noi provocări: Ce se întâmplă dacă SUA și China apasă un comutator și toate iPhone-urile și dispozitivele Android ar fi moarte? # Aktual24
Cancelarul Merz și președintele francez Macron sunt de acord: dependența Europei în domeniul digital trebuie redusă. Ce va realiza „Summitul privind suveranitatea digitală europeană”, care are loc astăzi? Imaginați-vă că SUA și China ar putea apăsa un comutator. Și peste noapte, toată tehnologia provenită din aceste țări ar fi paralizată: iPhone-urile și dispozitivele Android ar […]
20:00
Atacarea de către Rusia a unei nave încărcate cu GPL aflate în apele ucrainene, pe Dunăre, chiar în apropierea unor localități românești, nu este întâmplătoare. Firește că rușii știau că explozia unei asemenea nave atât de aproape de România poate distruge satul Plauru. Nu este decât parte a războiului hibrid al Rusiei, cu scopul de […]
20:00
Camera Reprezentanților din SUA va vota pentru publicarea dosarelor „neclasificate” Epstein, după ce Trump renunță să se mai opună. Departamentul de Justiție poate să păstreze secrete materialele care fac obiectul unei anchete # Aktual24
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, urmează să voteze marți pentru publicarea dosarelor Epstein, avansând astfel într-o chestiune care a stricat relațiile dintre președintele Donald Trump și unii dintre cei mai înfocați susținători ai săi. La două zile după ce Trump a renunțat brusc la opoziția față de măsură, votul este aproape sigur că […]
19:40
Dronele Ucrainei au ajuns iar până la Moscova. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari din Rusia, au fost închise # Aktual24
Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost […]
19:20
Popularul polițist brașovean Marian Godină a dezvăluit, marți, că Ludovic Orban i-a prezentat scuze după o gafă a angajaților de la Palatul Cotroceni. Godină a comentat apoi acid decizia președintelui de a încheia colaborarea cu Orban. ”Într-una din serile trecute i-am numit papagali pe cei de la Administrația Prezidențială pentru că nu-s în stare să […]
19:10
Tupeu la Kremlin, ei nu recunosc nimic: ”Rusia este acuzată de tot felul de manifestări de război sau de război hibrid” # Aktual24
Kremlinul a acuzat marţi Polonia că cedează în faţa rusofobiei, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei, sabotaj comis, potrivit autorităţile poloneze, de doi ucraineni care lucrau pentru serviciile secrete ruse, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Pentru început, ar fi ciudat dacă nu ar acuza mai întâi […]
19:10
Presshub: Blindatele Lynx, încă în discuție. Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall # Aktual24
Guvernul României a negat, marți, zvonurile cum că ar fi încheiat un contract cu compania germană producătoare de arme Rheinmetall. Un astfel de contract va trebui aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este programat pentru 24 noiembrie. În ciuda declarațiilor din presă, Guvernul României a negat, citat de Ziare.com, că ar fi […]
18:50
Ludovic Orban punctează: ”Nu aveam cum să nu critic PSD-ul pentru faptul că l-au transformat în sac de box pe premierul României” # Aktual24
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan […]
Acum 24 ore
18:20
„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, se anunță într-un comunicat. Decizia luată în termeni amiabili a fost, de fapt, o demitere, aproape sigur […]
17:50
8 membri ai mafiei albaneze din Bruxelles, arestați într-un caz legat de posibila asasinare a unui procuror de top # Aktual24
Poliția a reținut opt persoane și a percheziționat 18 locuințe în Bruxelles și Leuven, în legătură cu amenințări cu moartea la adresa lui Julien Moinil, procurorul-șef al capitalei, cunoscut pentru lupta împotriva crimei organizate și a traficului de droguri. Potrivit presei belgiene, autoritățile au fost informate încă din iulie despre un posibil complot vizându-l pe […]
17:50
”Sunt Stan-Pățitul”. Ludovic Orban, primele explicații după plecarea de la Cotroceni: „Mi-am exercitat funcția o lună jumătate cu loialitate, corectitudine și implicare activă. Nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele” # Aktual24
Ludovic Orban a oferit marți primele declarații publice după ce Administrația Prezidențială. Orban a subliniat că plecarea sa a fost decisă „exclusiv” de președinte, deși consideră că afirmația care a generat scandalul, cea privind folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală, reprezintă „un fleac”. „Am aflat azi că nu mai sunt […]
17:30
Se reduce cu 10% bugetul pentru salariile bugetarilor. Primul lider din Coaliție care confirmă: ”Vom avea o anvelopă salarială mai mică cu 10%” # Aktual24
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat, marţi, la Parlament, că va exista o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, urmând ca fiecare ordonator de credite din administraţia centrală să vină cu câte o hotărâre de guvern. „Niciodată nu s-a pus problema să existe excepţii în afară de Educaţie, că la Educaţie în pachetul din […]
17:20
O femeie în vârstă de 42 de ani, din Târgu Neamţ, a fost amendată de poliţişti după ce a sunat la 112 şi a minţit că a fost înjunghiată de soţ, pe un drum din localitatea Războieni, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ. Imediat după apel, femeia şi-a închis telefonul. „În urma […]
17:00
Adrian Ţuţuianu a fost ales, marţi, preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, de către plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, cu 271 de voturi ”pentru” şi 2 voturi ”contra”. Adrian Ţuţuianu a fost propunerea PSD pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. În februarie, fostul preşedinte al AEP, Toni Greblă, a fost demis […]
16:40
Pentru peste un miliard de euro. Marina Militară Germană preia un sistem IT de luptă canadian # Aktual24
Un nou sistem de luptă va deveni „inima IT” la bordul navelor Marinei Germane. Acesta provine din Canada și costă peste un miliard de euro. Marina Germană își modernizează navele de suprafață cu un nou sistem de luptă din Canada, în valoare de peste un miliard de euro. Germania achiziționează sistemul CMS 330 de la […]
16:30
Clanul Gireadă. Fostul primar PSD, trimis în judecată pentru corupție, își lasă fiica pe postul de primar cu ajutorul PSD. Ea era deja angajată de tatăl ei în primărie din 2017 # Aktual24
Şapte candidaţi s-au înscris pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani la alegerile locale parţiale care vor avea loc pe 7 decembrie, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunal. Alegerile au loc pentru că fostul primar PSD, Verginel Gireadă, a demisionat după ce a fost trimis în judecată pentru […]
16:10
Marea Britanie: Revânzarea biletelor pentru concerte și evenimente sportive pentru profit va fi interzisă de guvern # Aktual24
Revânzarea biletelor la evenimente live în scop lucrativ va fi interzisă de guvernul de la Londra. Miniștrii sunt așteptați să anunțe planul într-o încercare de a combate intermediarii și site-urile de revânzare care oferă bilete la prețuri de câteva ori mai mari decât valoarea nominală, relatează BBC. Restricționarea intermediarilor de bilete a fost una dintre […]
15:40
Economia fragilă a Japoniei, deja afectată de tarifele americane și de scăderea investițiilor în imobiliare, se confruntă cu o nouă lovitură din cauza disputei diplomatice dintre Tokyo și Beijing. Iritată de comentariile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi legate de Taiwan, China și-a sfătuit vineri cetățenii să nu călătorească în țara insulară, relatează CNBC. Turiștii din China […]
15:10
Concurența acută din industria de e-commerce a transformat regulile jocului. Astăzi, pentru a menține clienții existenți și a atrage clienți noi, o simplă ofertă bună nu mai e de ajuns; ai nevoie de o strategie digitală excelentă și profund gândită. Consumatorii la nivel global cumpără online mai mult ca oricând, însă, pe măsură ce fac […]
15:10
Un număr record de persoane din Germania sunt fără adăpost – 1,03 milioane începând cu 2024. Aproximativ un sfert dintre acestea sunt copii și adolescenți, a anunțat asociația BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), care ajută persoanele fără adăpost. Conform clasificării BAG W, persoanele fără un loc de reședință permanent sunt cele care nu au un contract […]
14:40
Fost consilier prezidențial, despre debarcarea lui Ludovic Orban: ”E normală decizia lui Nicușor Dan. Orban a făcut total invers față de atribuțiile sale” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, afirmă că președintele Dan a procedat corect prin decizia de a întrerupe colaborarea cu Ludovic Orban. ”Rolul consilierului președintelui este acela de a-i asigura suport, de a-i pune pe masă diverse analize și de a-i susține mesajul, dacă președintele îi cere asta, dacă administrația consideră […]
13:40
Consiliul European aprobă reguli mai dure care ușurează suspendarea călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor din afara UE # Aktual24
Consiliul European a aprobat luni noi reguli care vor facilita suspendarea de către bloc a călătoriilor fără viză de scurtă durată pentru cetățenii țărilor din afara UE, în special în cazurile de încălcare a drepturilor omului. Reforma urmărește să consolideze mecanismul de suspendare a vizelor al Uniunii Europene, care acoperă în prezent 61 de țări […]
13:20
Președintele Cehiei amenință că va bloca numirea populistului Babis în funcția de prim-ministru # Aktual24
Președintele ceh Petr Pavel a amenințat că nu-l va numi pe câștigătorul ultimelor alegeri parlamentare, Andrej Babis, în funcția de prim-ministru din cauza unui conflict de interese. Pavel a declarat că Babis trebuie să aleagă dacă va fi antreprenor sau politician. „Dacă Andrej Babis nu găsește o soluție la conflictul de interese în care se […]
13:10
Guvernul minoritar al Canadei supraviețuiește unei moțiuni de cenzură: ”Este momentul să facem lucruri mari pentru canadieni și să le facem rapid” # Aktual24
Guvernul liberal al Canadei a supraviețuit unei moțiuni de cenzură de luni, parlamentul adoptând la limită un buget pe care prim-ministrul Mark Carney îl consideră esențial pentru a susține o economie amenințată de tarifele americane. Carney a descris bugetul ca o oportunitate „generațională” de a investi în viitorul economic al Canadei, consolidând autonomia și reducând […]
13:00
București: Tâlhării comise de patru membri ai unei galerii de fotbal în zona Giulești, ei au fost arestați pentru 30 de zile # Aktual24
Patru persoane dintr-o galerie de fotbal au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru tâlhărie calificată şi lovire, fapte care au avut loc pe pasajul pietonal Griviţa în octombrie, în contextul disputării unui meci de fotbal. „În urma activităţilor desfăşurate s-a stabilit faptul că, în seara de 4 octombrie, un grup format din patru […]
12:50
BREAKING Ludovic Orban, nevoit să demisioneze de la Palatul Cotroceni la scurt timp după ce l-a atacat pe Cătălin Drulă # Aktual24
Ludovic Orban a plecat din funcția de consilier prezidențial, a anunțat Cotroceniului. ”Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, se anunță într-un comunicat. Ludovic […]
12:40
Companiile indiene de rafinare a petrolului au semnat primul lor acord pe termen lung cu Statele Unite pentru a importa 2,2 milioane de tone de gaze naturale lichefiate (GNL) în 2026. Indian Oil, Bharat Petroleum și Hindustan Petroleum, cele mai mari companii de rafinare a petrolului deținute de stat din India, vor achiziționa împreună 2,2 […]
12:40
Georgescu reacționează disperat după ce Nicușor Dan a dat semnalul că știe. Amenințări: ”Băiatul ăsta este un păduche. Vine despăducherea, se apropie un uragan dezlănțuit” # Aktual24
Reacție disperată, extrem de violentă a lui Călin Georgescu, după ce președintele Nicușor Dan a sugerat că știe cu ce s-a ocupat. și de unde a avut bani, pretinsul suveranist în perioada în care a stat la Viena. În premieră, Georgescu a folosit un limbaj extrem de violent la adresa președintelui. Georgescu a spus despre […]
12:10
Accident cumplit în Arabia Saudită: Un singur supraviețuitor după ce un autobuz cu zeci de pelerini indieni a luat foc în urma unei coliziuni pe autostradă # Aktual24
O tragedie de proporții a lovit comunitatea indiană după ce un autobuz care transporta pelerini de la Mecca spre Medina a fost implicat într-un cumplit accident rutier în Arabia Saudită. Potrivit Al Jazeera, autovehiculul, în care se aflau 46 de pasageri – printre ei 20 de femei și 11 copii – a intrat în coliziune […]
12:00
Surse politice: Ludovic Orban urmează să fie revocat din funcția de consilier al lui Nicușor Dan,după ce a criticat USR pentru folosirea imaginii președintelui # Aktual24
Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, au declarat pentru Digi24 surse politice. Decizia ar fi fost luată pe fondul unor tensiuni apărute în ultimele săptămâni între Orban și președintele Nicușor Dan, mai precizează Digi24. Orban ocupă funcția de consilier prezidențial din octombrie 2025, însă potrivit surselor, […]
11:50
”Vrem schimbare”. Slovacii protestează față de pro-rusul Fico cu ocazia aniversării Revoluției de Catifea, sărbătoare pe care Fico a anulat-o sub pretextul „măsurilor de austeritate” # Aktual24
Zeci de mii de oameni din Slovacia au protestat luni împotriva prim-ministrului populist Robert Fico și a poziției sale pro-ruse, profitând de aniversarea Revoluției de Catifea din 1989, care a pus capăt deceniilor de regim comunist în fosta Cehoslovacie. Mitinguri și marșuri au avut loc în zeci de comunități. Protestatarii din Piața Libertății, din capitala […]
11:40
Viktor Orban critică planul UE de sprijin financiar pentru Ucraina: „E ca și cum ai ajuta un alcoolic cu încă o sticlă de votcă” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a lansat, luni, critici dure la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce aceasta a cerut statelor membre să crească ajutorul financiar pentru Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei în al patrulea an de război. Potrivit agenției ruse TASS, Orban a scris pe pagina sa de X că […]
11:40
Surse: Grindeanu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, PSD a dat înapoi în privința pensiilor magistraților. Versiunea finală a propunerii # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktuak24.ro că șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit miercuri dimineață la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat reforma pensiilor speciale, în special componenta privind pensiile magistraților. Potrivit acelorași surse, președintele urmează să aibă în cursul zilei și o discuție separată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi agreat o […]
