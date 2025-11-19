BREAKING Varianta finală privind pensiile magistraților, proiectul este în avizare la ministerele Justiției și Muncii: 70% din salariu

15:10

Un număr record de persoane din Germania sunt fără adăpost – 1,03 milioane începând cu 2024. Aproximativ un sfert dintre acestea sunt copii și adolescenți, a anunțat asociația BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), care ajută persoanele fără adăpost. Conform clasificării BAG W, persoanele fără un loc de reședință permanent sunt cele care nu au un contract […]