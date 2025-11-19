Ștefan Baiaram a spălat rușinea cu San Marino la primul gol pentru echipa națională. Borna lui Dennis Man
Sport.ro, 19 noiembrie 2025 08:20
Ștefan Baiaram a marcat pentru prima oară în tricoul echipei naționale. Borna atinsă de Dennis Man.
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
Gregory Tade: „Gigi Becali e un măscărici”. Fostul golgheter iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera” # Sport.ro
Vi-l amintiți pe Gregory Tade, fostul atacant de la CFR, FCSB și Dinamo?
În ceea ce a fost o grupă cu adevărat accesibilă, cu cea mai slabă națională din urna capilor de serie, tricolorii au dat-o în bară, atingând niște borne îngrozitoare.
România a închis preliminariile pentru CM 2026 cu un categoric 7-1 împotriva statului San Marino, iar atenția se mută acum spre barajul din luna martie.
Drama Bosniei în Viena: Visul calificării, spulberat pe final. Fotbalistul care a provocat un scandal imens s-a rupt # Sport.ro
Bosnia, echipa care i-a spulberat României șansele de a merge la baraj de pe locul doi în grupă, a sperat până la final că va obține calificarea direct la Mondial.
Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după România - San Marino 7-1: „Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate” # Sport.ro
Ce a transmis Andrei Rațiu la finalul grupei preliminare a României.
România a ratat locul 1, în grupa H, iar de acum trebuie să câștige două meciuri de baraj, în tentativa de a prinde CM 2026.
Prima reacție din partea FRF despre viitorul lui Mircea Lucescu la națională: „Înțelegeți ce vreți voi” # Sport.ro
România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”.
România a închis preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”.
Dennis Man, trist după România - San Marino 7-1! A descris prestația României din grupă într-un singur cuvânt # Sport.ro
Dennis Man a descris prestația României din Grupa H într-un singur cuvânt!
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino # Sport.ro
România a încheiat cu o victorie campanie pentru CM 2026, împotriva codașei San Marino, scor 7-1.
S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai României la barajul pentru Cupa Mondială # Sport.ro
România a învins-o pe San Marino în ultima rundă din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 7-1.
Gică Popescu surprinde! Echipa pe care România ar trebui s-o evite la baraj: "E incredibil la ce nivel au ajuns" # Sport.ro
România a încheiat cu o victorie de palmares campania pentru Mondialul din 2026. După înfrângerea dureroasă din Bosnia, tricolorii s-au răzbunat pe micuța națională a statului San Marino, scor 7-1, la Ploiești.
Tricolorele au cedat dureros în partida România - Slovacia din preliminariile EuroBasket 2027.
Costin Curelea, dărâmat după România U21 – Spania U21! Și-a criticat dur elevii: ”E incredibil, e îngrijorător!” # Sport.ro
România U21 a pierdut cu scorul de 0-2 în fața reprezentativei similare din Spania, în preliminariile pentru EURO U21 2027.
Vedeta Realului e în prim-planul unui caz controversat, ajuns în presa internațională.
Chiar dacă este vorba de un meci fără miză, România a început cum nu se putea mai prost partida cu San Marino.
Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Pentru prima dată în toată cariera mea!“ # Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani a trăit o partidă dramatică, la Basra, în care scorul final a fost stabilit, în minutul 90+17!
Surpriză uriașă! Bosnia conduce în Austria și poate visa la calificarea directă la Mondial # Sport.ro
Austria – Bosnia se dispută cu calificarea pe masă.
După ce a pierdut în Bosnia, România a început cum nu se putea mai prost meciul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026.
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă înainte de România - San Marino. Fanii i-au întâmpinat # Sport.ro
Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă au interacționat cu fanii României înaintea partidei cu San Marino.
Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman # Sport.ro
Sport.ro a scris marți despre decizia luată de arabi în cazul lui Florinel Coman, fotbalist care a avut un progres imens la FCSB după ce s-a consacrat la echipa lui Gică Hagi.
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică.
Selecționerul a ținut să-l responsabilizeze pe un fotbalist criticat, după înfrângerea cu Bosnia (1-3).
Lucescu schimbă tot cu San Marino! Câte modificări sunt în primul ”11” al României după dezastrul cu Bosnia # Sport.ro
România joacă un meci fără miză împotriva lui San Marino în ultima partidă din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.
România U21 are probleme foarte mari în partida cu Spania U21. VIDEO.
FCSB are probleme chiar în privința unui tip de jucător pentru care mai are doar două soluții.
Mihai Stoica cere o schimbare la națională și propune doi rivali: ”Am da un randament mai bun!” # Sport.ro
Tricolorii mai pot ajunge la Mondial doar dacă vor trece de barajul din luna martie.
Campioana României s-a întărit, în mod oficial, înainte de reluarea campionatului, în weekend.
Gonzalo Garcia, de neoprit pentru defensiva „tricolorilor mici”. Vârful lui Real Madrid a deschis scorul în România U21 - Spania U21 # Sport.ro
Cum a marcat Gonzalo Garcia în România U21 - Spania U21. Video exclusiv.
Două motive pentru care România - San Marino se joacă fără miză. Stadionul din țara noastră, comparat cu arena de la Zenica # Sport.ro
Arena din Zenica a fost comparată cu un stadion din România: „E și mai dificil să joci. Aici din start a fost un dezavantaj pentru noi”.
Preferatul lui Gigi Becali a dezvăluit de ce nu a mai impresionat la FCSB: ”Am nevoie de asta!” # Sport.ro
FCSB a avut o primă parte a sezonului mult sub așteptări atât în campionat, unde ocupă doar locul 9 (20 de puncte), cât și în Europa League, unde e pe locul 31 (3 puncte).
Când a făcut convocările pentru dubla cu Bosnia și San Marino, selecționerul a luat și niște decizii riscante. Care, din păcate, s-au întors împotriva sa, precum un bumerang.
Capitala Austriei a fost „invadată” de bosniaci pentru partida Austria - Viena. Duelul are loc astăzi de la ora 21:45.
Fotbalistul plimbat pe toate posturile de Gigi Becali rupe tăcerea: ”Joc unde mă pune, nu am ce să fac!” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii folosiți în improvizațiile lui Gigi Becali la FCSB a spus cum s-a adaptat la capriciile patronului campioanei României.
Presa din Italia a dezvăluit cine este jucătorul-cheie al lui Cristi Chivu pentru Inter - AC Milan. Doar el îl poate opri pe Luka Modric # Sport.ro
Cine este cel mai important fotbalist pentru Cristi Chivu în derby-ul Inter - AC Milan.
Partida Egipt – Insulele Capului Verde, desfășurată în cadrul unui mini-turneu de pregătire, a oferit un deznodământ incredibil.
Americanii au făcut anunțul! Motivul surprinzător pentru care Cristiano Ronaldo se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă # Sport.ro
Cristiano Ronaldo merge la Casa Albă pentru a se întâlni cu ”cel mai puternic om al planetei”, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
Emil Săndoi, scut în jurul lui Denis Drăguș: „Lovește mingea inițial. A jucat așa din dorință prea mare” # Sport.ro
Emil Săndoi i-a luat apărarea lui apărarea lui Denis Drăguș și a acuzat arbitrajul din meciurile cu Bosnia.
FCSB a rezolvat cel mai important transfer din ultima perioadă.
România – San Marino este ultimul meci pentru tricolori în preliminariile pentru Cupa Mondială, din păcate, unul fără miză pentru echipa națională.
Arabii au luat decizia finală în cazul lui Coman: fostul star al FCSB-ului își face bagajele # Sport.ro
Transferat de Al-Gharafa, în vara anului 2024, Florinel a dat-o în bară, în Qatar, într-un campionat de mâna a doua din Asia!
Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent” # Sport.ro
Cristi Chivu a făcut o treabă grozavă până acum la Inter, iar laudele nu au întârziat să apară.
Unul dintre cei mai talentați tineri jucători din Eredivisie a ales naționala olandeză.
Thiago Silva ar putea ajunge la unul dintre giganții de in Serie A la 41 de ani.
Oklahoma City Thunder domină total în NBA! Câte victorii are echipa lui Shai Gilgeous-Alexander și rezultatele din celelalte partide # Sport.ro
Oklahoma City Thunder a învins-o cu 126-109 pe New Orleans Pelicans într-un meci din NBA.
Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit „o palmă de la viață” în ultimii ani: ce i s-a întâmplat # Sport.ro
La 38 de ani, Novak Djokovic încheie sezonul ca număr 4 ATP.
Dan Șucu a fost „taxat” de fostul președinte: „Afaceriști fără scrupule! Mă simt trădat și dezamăgit” # Sport.ro
Dan Șucu are în continuare probleme în Italia.
