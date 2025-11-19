O legendă a Ucrainei a spus-o clar: NU vrea România la baraj!

România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu un spectacol pe „Ilie Oană”.

Basarab Panduru a răbufnit după România – San Marino 7-1: „Nu miroase a bine deloc!” Sport.ro
România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”. 
O legendă a Ucrainei a spus-o clar: NU vrea România la baraj! Sport.ro
România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu un spectacol pe „Ilie Oană”.
Decizia luată de MM Stoica în timpul meciului România - San Marino 7-1: ”Mă felicit” Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
Olăroiu, moment de derută la interviul de după ratarea Mondialului: „Ce vrei să spui?!“ Sport.ro
Selecționerul român al Emiratelor a trăit o seară de coșmar, la Basra, în returul cu Irak (1-2), care a scos echipa sa din cursa calificării la CM 2026.
Mircea Lucescu a plecat din nou de la conferință: ”Faceți și astăzi la fel?” Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
Juventus și-a trimis scouterii în România! Tânărul urmărit în meciul naționalei U21 Sport.ro
România U21 a pierdut cu 0-2 în fața Spaniei U21, pe Stadionul Municipal din Sibiu, într-un meci transmis exclusiv pe VOYO și Pro Arena. 
Alertă! Titularul din Superliga s-a „rupt” la echipa națională și e OUT Sport.ro
Universitatea Craiova primește vești deloc bune din ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026. 
42 din 48: alte trei naționale s-au calificat la Mondiale. Una e debutantă, sub Gabon în clasamentul FIFA! Sport.ro
În noaptea de marți spre miercuri, s-au încheiat preliminariile din America de Nord.
Cristi Săpunaru a ales adversara României de la barajul pentru Mondial: ”Clar!” Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
Gregory Tade: „Gigi Becali e un măscărici”. Fostul golgheter iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera” Sport.ro
Vi-l amintiți pe Gregory Tade, fostul atacant de la CFR, FCSB și Dinamo?
Ștefan Baiaram a spălat rușinea cu San Marino la primul gol pentru echipa națională. Borna lui Dennis Man Sport.ro
Ștefan Baiaram a marcat pentru prima oară în tricoul echipei naționale. Borna atinsă de Dennis Man. 
Falimentul Lucescu: contraperformanța României în preliminarii, șocantă! Sport.ro
În ceea ce a fost o grupă cu adevărat accesibilă, cu cea mai slabă națională din urna capilor de serie, tricolorii au dat-o în bară, atingând niște borne îngrozitoare.
Ilie Dumitrescu a ales adversara ideală pentru România la baraj: „Merg pe mâna lor” Sport.ro
România a închis preliminariile pentru CM 2026 cu un categoric 7-1 împotriva statului San Marino, iar atenția se mută acum spre barajul din luna martie. 
Drama Bosniei în Viena: Visul calificării, spulberat pe final. Fotbalistul care a provocat un scandal imens s-a rupt Sport.ro
Bosnia, echipa care i-a spulberat României șansele de a merge la baraj de pe locul doi în grupă, a sperat până la final că va obține calificarea direct la Mondial.
Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după România - San Marino 7-1: „Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate” Sport.ro
Ce a transmis Andrei Rațiu la finalul grupei preliminare a României. 
Ele se duc la Mondiale, noi oftăm: lista celor 39 de naționale calificate deja Sport.ro
România a ratat locul 1, în grupa H, iar de acum trebuie să câștige două meciuri de baraj, în tentativa de a prinde CM 2026.
Prima reacție din partea FRF despre viitorul lui Mircea Lucescu la națională: „Înțelegeți ce vreți voi” Sport.ro
România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”. 
Ianis Hagi a auzit ce adversari poate avea România la baraj și a reacționat imediat Sport.ro
România a închis preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”. 
Dennis Man, trist după România - San Marino 7-1! A descris prestația României din grupă într-un singur cuvânt Sport.ro
Dennis Man a descris prestația României din Grupa H într-un singur cuvânt!
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino Sport.ro
România a încheiat cu o victorie campanie pentru CM 2026, împotriva codașei San Marino, scor 7-1.
S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai României la barajul pentru Cupa Mondială Sport.ro
România a învins-o pe San Marino în ultima rundă din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 7-1.
Gică Popescu surprinde! Echipa pe care România ar trebui s-o evite la baraj: "E incredibil la ce nivel au ajuns" Sport.ro
România a încheiat cu o victorie de palmares campania pentru Mondialul din 2026. După înfrângerea dureroasă din Bosnia, tricolorii s-au răzbunat pe micuța națională a statului San Marino, scor 7-1, la Ploiești.
Eșec usturător pentru România cu Slovacia în preliminariile EuroBasket 2027 Sport.ro
Tricolorele au cedat dureros în partida România - Slovacia din preliminariile EuroBasket 2027.
Costin Curelea, dărâmat după România U21 – Spania U21! Și-a criticat dur elevii: ”E incredibil, e îngrijorător!” Sport.ro
România U21 a pierdut cu scorul de 0-2 în fața reprezentativei similare din Spania, în preliminariile pentru EURO U21 2027.
Scandal monstru cu Mbappe: ce a făcut, după ce a părăsit lotul Franței Sport.ro
Vedeta Realului e în prim-planul unui caz controversat, ajuns în presa internațională.
Fără precedent! Este prima dată în istorie când San Marino reușește acest lucru Sport.ro
Chiar dacă este vorba de un meci fără miză, România a început cum nu se putea mai prost partida cu San Marino.
Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Pentru prima dată în toată cariera mea!“ Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani a trăit o partidă dramatică, la Basra, în care scorul final a fost stabilit, în minutul 90+17!
Surpriză uriașă! Bosnia conduce în Austria și poate visa la calificarea directă la Mondial Sport.ro
Austria – Bosnia se dispută cu calificarea pe masă.
Incredibil! Cum a reușit San Marino să deschidă scorul în meciul de la Ploiești Sport.ro
După ce a pierdut în Bosnia, România a început cum nu se putea mai prost meciul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026.
Cum au fost surprinși Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă înainte de România - San Marino. Fanii i-au întâmpinat Sport.ro
Radu Drăgușin și Valentin Mihăilă au interacționat cu fanii României înaintea partidei cu San Marino.
Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman Sport.ro
Sport.ro a scris marți despre decizia luată de arabi în cazul lui Florinel Coman, fotbalist care a avut un progres imens la FCSB după ce s-a consacrat la echipa lui Gică Hagi.
Chelsea a cumpărat un puști de 16 ani, dar acesta va veni la Londra abia în 2028! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica Sport.ro
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică.
Lucescu, decizie surprinzătoare: cine va fi căpitanul României cu San Marino Sport.ro
Selecționerul a ținut să-l responsabilizeze pe un fotbalist criticat, după înfrângerea cu Bosnia (1-3).
Lucescu schimbă tot cu San Marino! Câte modificări sunt în primul ”11” al României după dezastrul cu Bosnia Sport.ro
România joacă un meci fără miză împotriva lui San Marino în ultima partidă din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.
Ivan Fresneda, torpilă la colțul scurt în România U21 - Spania U21 Sport.ro
România U21 are probleme foarte mari în partida cu Spania U21. VIDEO.
Emoții pentru FCSB! Fotbalistul roș-albaștrilor s-a accidentat la echipa națională Sport.ro
FCSB are probleme chiar în privința unui tip de jucător pentru care mai are doar două soluții.
Mihai Stoica cere o schimbare la națională și propune doi rivali: ”Am da un randament mai bun!” Sport.ro
Tricolorii mai pot ajunge la Mondial doar dacă vor trece de barajul din luna martie.
A semnat cu FCSB, dar rămâne cu sufletul la altă echipă: „Un reper pentru mine!“ Sport.ro
Campioana României s-a întărit, în mod oficial, înainte de reluarea campionatului, în weekend.
Gonzalo Garcia, de neoprit pentru defensiva „tricolorilor mici”. Vârful lui Real Madrid a deschis scorul în România U21 - Spania U21 Sport.ro
Cum a marcat Gonzalo Garcia în România U21 - Spania U21. Video exclusiv. 
Două motive pentru care România - San Marino se joacă fără miză. Stadionul din țara noastră, comparat cu arena de la Zenica Sport.ro
Arena din Zenica a fost comparată cu un stadion din România: „E și mai dificil să joci. Aici din start a fost un dezavantaj pentru noi”.
Preferatul lui Gigi Becali a dezvăluit de ce nu a mai impresionat la FCSB: ”Am nevoie de asta!” Sport.ro
FCSB a avut o primă parte a sezonului mult sub așteptări atât în campionat, unde ocupă doar locul 9 (20 de puncte), cât și în Europa League, unde e pe locul 31 (3 puncte).
Lucescu, „trădat“: cei doi jucători în care și-a pus speranțele l-au ruinat Sport.ro
Când a făcut convocările pentru dubla cu Bosnia și San Marino, selecționerul a luat și niște decizii riscante. Care, din păcate, s-au întors împotriva sa, precum un bumerang.
Bosniacii au „asaltat” Viena: „Peste 25.000 de fani! Se aud doar cântecele lor” Sport.ro
Capitala Austriei a fost „invadată” de bosniaci pentru partida Austria - Viena. Duelul are loc astăzi de la ora 21:45. 
Fotbalistul plimbat pe toate posturile de Gigi Becali rupe tăcerea: ”Joc unde mă pune, nu am ce să fac!” Sport.ro
Unul dintre jucătorii folosiți în improvizațiile lui Gigi Becali la FCSB a spus cum s-a adaptat la capriciile patronului campioanei României.
Presa din Italia a dezvăluit cine este jucătorul-cheie al lui Cristi Chivu pentru Inter - AC Milan. Doar el îl poate opri pe Luka Modric Sport.ro
Cine este cel mai important fotbalist pentru Cristi Chivu în derby-ul Inter - AC Milan.
De necrezut: naționala calificată la Mondiale s-a făcut de râs Sport.ro
Partida Egipt – Insulele Capului Verde, desfășurată în cadrul unui mini-turneu de pregătire, a oferit un deznodământ incredibil.
Americanii au făcut anunțul! Motivul surprinzător pentru care Cristiano Ronaldo se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă Sport.ro
Cristiano Ronaldo merge la Casa Albă pentru a se întâlni cu ”cel mai puternic om al planetei”, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
Emil Săndoi, scut în jurul lui Denis Drăguș: „Lovește mingea inițial. A jucat așa din dorință prea mare” Sport.ro
Emil Săndoi i-a luat apărarea lui apărarea lui Denis Drăguș și a acuzat arbitrajul din meciurile cu Bosnia.
A venit anunțul! Urmează să fie prezentat la FCSB Sport.ro
FCSB a rezolvat cel mai important transfer din ultima perioadă.
