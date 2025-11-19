Thiago Silva ar putea reveni la AC Milan - presă

22:40

Fostul premier Marcel Ciolacu îl atacă pe succesorul său, Ilie Bolojan, şi critică dur măsurile adoptate de Guvern. Fără a pronunţa numele prim-ministrului, Ciolacu spune că ”un om vrea să arate că e salvatorul omenirii” şi că ”acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”. Ciolacu cataloghează deficitul drept ”o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România.