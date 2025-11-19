Un tribunal federal american anulează redecuparea electorală a Texasului care-i favorizează pe republicani

21:10

Medicul Alexandra Cucu de la Institutul Naţional de Sănătăte Publică afimră că produsele din tutun care se prezintă drept alternative la ţigările clasice conţin jumătate din numărul de compuşi cancerigeni pe care ţigările le au, însă în unele cazuri aceşti compuşi care se regăsesc în produsele tip vape sau care încălzesc tutunul sunt mai agresivi decât cei care se regăsesc în ţigări. Societatea se confruntă cu o adaptare ”îngrozitoare de marketing comercial a producătorilor care au găsit o formulă de a atrage copiii şi tinerii” pentru a-şi asigura pe viitor consumul de produse cu nicotină, este de părere medicul.