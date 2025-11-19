O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert

07:10

Toate amenințările din partea Statelor Unite la adresa Rusiei au eșuat până acum, iar pentru americani este prea târziu să uite pur și simplu de războiul din Ucraina. În schimb, avantajul cel mai mare al Washingtonului, de care Donald Trump ar putea profita pentru a ajunge la o înțelegere, este că Vladimir Putin are nevoie de implicarea Americii ca să-și îndeplinească obiectivele politice și este mult mai interesat de detaliile acordului final de pace decât președintele SUA, potrivit unei analize publicate de Quincy Institute for Responsible Statecraft de la Washington.