Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă
Digi24.ro, 19 noiembrie 2025 03:10
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
03:10
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă # Digi24.ro
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.
Acum 2 ore
02:20
Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Verificarea facială devine obligatorie # Digi24.ro
Roblox va bloca posibilitatea ca minorii să discute cu adulți necunoscuți, odată cu introducerea verificării faciale obligatorii pentru accesul la funcțiile de chat. Măsura vine după criticile legate de siguranța copiilor pe platformă și marchează prima implementare de acest tip pe o platformă majoră de gaming.
Acum 4 ore
00:40
ÎCCJ a admis cererea de recurs în casaţie formulată de fostul episcop de Huşi condamnat pentru viol şi şantaj # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi, în principiu, cererea de recurs în casaţie formulată de Cornel Onilă, fostul episcop de Huşi condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. Instanţa a respins însă solicitarea de suspendare a executării hotărârii, deci Onilă rămâne în închisoare. Primul termen pentru judecarea recursului în casaţie a fost stabilit pentru 20 ianuarie.
00:40
Austria - Bosnia, egal cu emoții și bilet pentru America. Ce echipe din Europa merg direct la CM 2026 # Digi24.ro
Europa şi-a stabilit marţi seara toate echipele care se califică direct la Cupa Mondială 2026, dar şi restul formaţiilor care vor juca barajul de calificare. Austria merge în America, după un meci cu emoții la Viena, împotriva Bosniei.
00:20
MAE: România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă preia funcţia în 2026 # Digi24.ro
România a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT). Judecătoarea Adina Elvira Ghiţă va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, informează Ministerul de Externe.
Acum 6 ore
00:00
Primul chinez care și-a criogenat soția stârnește controverse, după ce a recunoscut că are o nouă iubită # Digi24.ro
Un chinez care și-a criogenat soția a stârnit o dezbatere online, după ce a recunoscut într-un interviu pentru mass-media chineză că are o nouă iubită, relatează BBC. În tot acest timp, corpul fostei sale partenere era conservat în azot lichid.
00:00
România a învins San Marino cu scorul de 7-1, marţi seară, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, în ultimul său meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
18 noiembrie 2025
23:40
Incendiu la o macara din Portul Constanța: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordarea pe navă. Pompierii au precizat că nu există pericol ca flăcările să se extindă.
23:30
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” # Digi24.ro
Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poarcă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul eliberării din funcție ar fi fost că o declarație în care a spus că imaginea șefului statului este folosită abuziv în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei. Orban a adăugat că este dispus să continue colaborarea cu Nicușor Dan, dacă acesta va dori.
23:10
Ambasadorul Ucrainei la București denunță manipulări privind reforma educației. Ce spune despre drepturile minorităților # Digi24.ro
Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a declarat că reforma sistemului de educație din Ucraina a fost ținta unor „manipulări” și „fake news”, subliniind că autoritățile de la Kiev respectă standardele europene și că drepturile minorităților naționale vor fi garantate în procesul de aliniere la normele UE.
22:40
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD.
22:30
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein # Digi24.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni întregi, înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.
22:20
Claudia Sheinbaum, după ce Donald Trump a spus că ar lansa atacuri în Mexic: „Nu acceptăm intervenţia niciunui guvern străin” # Digi24.ro
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins marţi orice posibilitate de intervenţie militară a SUA pe teritoriul mexican. Reacția vine după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că ar fi dispus să trimită trupe pentru a combate cartelurile de trafic de droguri, informează EFE şi AFP, potrivit Agerpres.
Acum 8 ore
22:00
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost pus marți într-o postură dificilă în timpul vizitei prinţului moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, când a fost întrebat despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, caz care a tensionat relaţiile dintre Statele Unite şi Arabia Saudită. Trump l-a descris pe Khashoggi ca „o persoană extrem de controversată” și a susținut că prinţul saudit Mohammed bin Salman „nu ştia nimic despre asta”.
22:00
Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat, marţi, un „nou pachet de ajutor” militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna viitoare”, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană # Digi24.ro
Un bărbat a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu mașina și cu un cuțit în Cisiordania ocupată de Israel, marți, au anunțat armata și serviciul de ambulanță israelian, într-un incident descris de autorități drept un atac terorist, scrie Reuters.
21:50
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după luni de restricții impuse de Pentagon # Digi24.ro
Ucraina a confirmat marți că a lansat rachete americane ATACMS asupra unor ținte militare din Rusia, marcând prima astfel de lovitură recunoscută oficial după luni în care restricțiile impuse de Pentagon au blocat utilizarea acestor sisteme. Statul Major de la Kiev numește atacul „o evoluție semnificativă”.
21:20
Urmărire ca în filme la Suceava: un șofer a ignorat focurile de avertisment ale polițiștilor și a fugit într-un lan de porumb # Digi24.ro
Poliţiştii au avut parte de o urmărire ca în filme, marți seară, la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Un șofer, care transporta țigări de contrabandă, nu a oprit la semnale, fiind urmărit în trafic pentru câțiva kilometri. Conducătorul auto a fugit într-un lan de porumb, după ce a virat pe un drum secundar, apoi a abandonat mașina și a scăpat, ignorând focurile de armă ale autorităților.
21:10
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă # Digi24.ro
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.
20:50
Ministrul german al Apărării spune că Rusiei îi e teamă să navigheze în Marea Baltică: „E conștientă de ceea ce se întâmplă” # Digi24.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat marţi că Rusia nu mai navighează ca pe vremuri în Marea Baltică, după ce această regiune a devenit în mare parte un spaţiu NATO în urma aderării Finlandei şi Suediei la Alianţă, în 2023 şi respectiv în 2024, potrivit EFE, citată de Agerpres.
20:50
Freddie Mercury, celebrat pe o monedă unică: Royal Mint marchează 40 de ani de la concertul „Live Aid” # Digi24.ro
Freddie Mercury a fost celebrat printr-o monedă emisă de Monetăria Regală a Marii Britanii (Royal Mint), despre care sora regretatului solist al trupei Queen a declarat că ar fi „însemnat enorm” pentru el.
20:50
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat marţi ţările membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), inclusiv China, India şi Iran, să-şi coordoneze politicile energetice.
20:40
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că se va întoarce în funcţia de preşedinte al partidului Forţa Dreptei. După validarea sa în forurile statutare ale formaţiunii se va lua şi o decizie cu privire la susţinerea unui candidat dintre cei înscrişi în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, a mai precizat el.
20:20
Ministerul Apărării Naţionalesubliniază că, în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA, a fost reconfirmată soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic.
20:10
Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Verificarea facială devine obligatorie # Digi24.ro
Roblox va bloca posibilitatea ca minorii să discute cu adulți necunoscuți, odată cu introducerea verificării faciale obligatorii pentru accesul la funcțiile de chat. Măsura vine după criticile legate de siguranța copiilor pe platformă și marchează prima implementare de acest tip pe o platformă majoră de gaming.
Acum 12 ore
20:00
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun” # Digi24.ro
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, iar România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilă, cu investiţii în creştere şi o economie care se stabilizează, a transmis marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
19:50
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina # Digi24.ro
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată în weekend o linie ferată pe o rută către Ucraina, informează Reuters.
19:50
Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie # Digi24.ro
Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, pentru că doar membrii OCDE pot face parte din IEA, a afirmat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
19:50
Drepturile LGBTQ+, pe agenda Comisiei Europene: O inițiativă civică cere interzicerea practicilor de conversie în UE # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat, marți, că va examina o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a interzice în UE practicile de conversie pentru membrii comunităţii LGBTQ+. Ulterior Executivul european se va întâlni cu inițiatorii demersului, apoi Parlamentul European va organiza o audiere publică.
19:30
Replică dură a Kremlinului la acuzațiile Poloniei că serviciile secrete ruse au sabotat o cale ferată vitală pentru ucraineni # Digi24.ro
Kremlinul a acuzat, marţi, Polonia că cedează în faţa rusofobiei, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei, sabotaj comis, potrivit autorităţile poloneze, de doi ucraineni care lucrau pentru serviciile secrete ruse, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
19:20
Utilizarea abuzivă a antibioticelor a declanșat o criză sanitară globală, avertizează OMS # Digi24.ro
Rezistența la antimicrobiene a atins niveluri alarmante la nivel global, avertizează marți Organizația Mondială a Sănătății, care precizează că una din șase infecții bacteriene nu mai răspunde la antibioticele standard. OMS estimează că milioane de vieți sunt deja afectate și cere acțiuni urgente pentru a preveni pierderea unui secol de progrese medicale.
19:00
Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații # Digi24.ro
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu reuşeşte să adopte un pachet controversat de reformă a pensiilor.
18:50
De la 25.000 la 220.000 lei lunar: cum a ajuns Prefectura Capitalei să plătească de aproape nouă ori mai mult pentru chirie # Digi24.ro
Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat, marți. că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie, care a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, însă facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Pe urmă, a adăugat Nistor, au fost primite facturi de 160.000 de lei, iar în vară a fost primit un act adiţional pentru suma de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat.
18:50
Sediul Cancelariei din Berlin a fost vandalizat cu vopsea roșie de activiști pro-palestinieni # Digi24.ro
Fațada Cancelariei federale din Berlin a fost vandalizată marți cu vopsea roșie de doi activiști pro-palestinieni care au inscripționat pe clădire cuvântul „făptaș”. Ei au fost reținuți și sunt cercetați penal, iar gruparea care revendică acțiunea acuză guvernul german de complicitate prin sprijinul acordat Israelului.
18:50
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU # Digi24.ro
Israelul vrea să „întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe teritoriul său, la o zi după adoptarea de către Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluţii americane care susţine Planul de Pace al lui Donald Trump.
18:30
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea # Digi24.ro
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. Într-un mesaj video, Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale.
18:20
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid # Digi24.ro
Italia are nevoie urgentă de o nouă unitate civilă şi militară, cu un efectiv de 5.000 de persoane, pentru a combate ameninţările războiului hibrid, a declarat ministrul apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marţi.
18:10
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat # Digi24.ro
Adoptarea unei legi controversate a declanșat critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, după ce autoritățile din Slovenia au decis să declare „zone de risc” mai multe cartiere locuite de romi. Noua legislație permite poliției să efectueze percheziții fără mandat și să folosească mijloace de supraveghere extinse în aceste zone.
18:00
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă” # Digi24.ro
Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize grave, de la atacuri cibernetice şi pene de curent până la inundaţii sau un potenţial conflict armat, relatează marţi agenţia EFE, citată de Agerpres.
17:50
„E o nebunie”. Rușii își bombardează propriile orașe cu bombe ghidate nefuncționale, arată o interceptare a serviciilor ucrainene # Digi24.ro
O convorbire interceptată de serviciul de spionaj al Ucrainei dezvăluie că un locuitor din Belgorod spune că bombardierele rusești „au aruncat 8 bombe” asupra propriei regiuni în 11 zile, provocând incendii, mașini arse și multiple victime.
17:50
Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru ruși. Legea votată de Parlamentul de la Moscova # Digi24.ro
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani.
17:50
Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au aplicat mai multe sancţiuni. Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţă că se vor face controale în toată ţara.
17:40
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost depistat în trafic în judeţul Covasna # Digi24.ro
Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii - dublu faţă de capacitatea maximă admisă - a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna, în cadrul unei acţiuni a poliției, Truck&Bus. Şoferul a fost amendat cu peste 7.800 de lei şi s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.
17:40
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani # Digi24.ro
Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii.
17:40
Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate # Digi24.ro
Un bărbat a recunoscut în faţa procurorilor că a mituit un medic să îi facă analizele complete la Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău, deşi nu reprezenta o urgenţă medicală, a anunțat marţi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.
17:20
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degraba președintele are o datorie față de mine” # Digi24.ro
Ludovic Orban a explicat motivele pentru care Nicușor Dan a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial.
17:10
Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre, după explozia din Rahova. Cum vor fi despăgubiți oamenii # Digi24.ro
După explozia care a avut loc la blocul din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane, trei deputați PSD Natalia Intotero, Ilie Toma și Adrian Câciu au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al celor afectați de dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii care nu pot fi imputate cetățenilor. După deflagrația de la imobilul din Sectorul 5 mai multe familii au rămas fără locuințe și în incertitudine juridică.
17:00
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. Frigul și precipitațiile vor cuprinde toată țara, iar la munte, în Transilvania și Moldova va ninge și se va depune zăpadă. De altfel, sunt deja ninsori într-un mare oraș. Temperaturile sunt așteptate să coboare chiar și cu 10 grade Celsius.
17:00
Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână. Mi se pare total inoportun # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar astăzi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”.
17:00
PMB sprijină în continuare locatarii afectați de explozia din Rahova: 27 de familii cazate, pentru alte 17 sunt decontate chiriile # Digi24.ro
Primăria Capitalei asigură locatarii afectați de explozia de la blocul din cartierul Rahova că oferă în continuare sprijin financiar și procedura de acordare a banilor pentru plata chiriilor este „pe deplin operațională”. Municipalitatea vine cu informații și despre felul în care persoanele pot intra în posesia sumelor respective și reamintește că 27 de familii subt cazate prin Habitat for Humanity România, iar pentru alte 17 familii decontează cheltuielile de cazare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.