Probleme pentru cea mai galonată națională a lumii. Doar două victorii în ultimele cinci meciuri sub selecționerul plătit cu 8,5 milioane de euro pe an
Fanatik, 19 noiembrie 2025 08:50
Una dintre favoritele la câștigarea titlui mondial nu se regăsește și are un bilanț modest în ultimele partide, deși a schimbat antrenorul, aducând un nume greu pe bancă
Acum 10 minute
09:00
Noul star al Barcelonei, Lamine Yamal, are o poveste impresionantă cu privire la numele său, care nu seamănă cu cel al tatălui, pe care îl cheamă Mounir Nasraoui.
Acum 30 minute
08:50
Una dintre favoritele la câștigarea titlui mondial nu se regăsește și are un bilanț modest în ultimele partide, deși a schimbat antrenorul, aducând un nume greu pe bancă
Acum o oră
08:30
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!” # Fanatik
După ce Traian Băsescu i-a răspuns lui Giovanni Becali în urma declarațiilor despre condamnarea sa la închisoare, celebrul impresar vine cu o nouă replică. Ce i-a transmis fostului președinte
Acum 2 ore
08:00
„Vă prezentăm noul nostru vultur”. Lazio anunță revenirea celebrului simbol pe Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară pentru imagini intime # Fanatik
Lazio și-a prezentat noul vultur pe căile oficiale de comunicare. Ce decizie a luat clubul de pe Stadio Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară de club pentru că și-a etalat organele genitale pe internet.
08:00
Ultimele trei echipe calificate direct la Mondiale. Numărul debutantelor a ajuns la patru, iar structura barajelor va fi stabilită joi, 20 noiembrie # Fanatik
Preliminariile Campionatului Mondial de la anul s-au terminat, stabilind cele 42 de echipe calificate direct, ultimele bilete urmând a se da după baraje
07:40
Confesiuni tulburătoare ale lui Dumitru Dragomir: „Am fost vânat! Dar nu am ajuns la pușcărie!”. Cum le răspunde celor care-i vor răul # Fanatik
Confesiuni sincere ale lui Dumitru Dragomir în direct. Ce a spus fostul șef de la Ligă în legătură cu cei care i-au făcut rău voit în trecut.
07:10
Cristina Neagu, criticată dur de jucătoarea care a adus trofeul Ligii Campionilor la București: ”La CSM a fost întotdeauna cum a vrut ea” # Fanatik
Cristina Neagu a fost pusă la zid de sportiva datorită căreia CSM București a câștigat Liga Campionilor, în 2016. Ce a putut să spună despre handbalistă.
Acum 4 ore
07:00
Revine la Cupa Mondială după 52 de ani. Calificare fantastică pentru una dintre cele mai sărace țări din lume, la care joacă un fotbalist din România # Fanatik
Performanță remarcabilă pentru o echipă națională nevoită să-și joace meciurile de acasă în deplasare, deoarece stadionul a fost acaparat de o bandă înarmată
06:40
Patru suporteri FCSB au ajuns după gratii, după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului. De la ce a pornit totul # Fanatik
Patru suporteri FCSB au fost arestați după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului în Giulești. Incidentul violent ar fi pornit de la un conflict între galerii.
05:50
Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe ”vânătoarea internațională de averi” # Fanatik
În 11 ani de la moartea lui Dinu Patriciu, fiicele și văduva miliardarului au identificat în băncile din străinătate o sumă echivalentă cu prețul unui apartament cu trei camere, în București. Unde au dispărut milioanele
Acum 8 ore
01:30
Bogdan Baratky, mesaj manifest după scandările xenofobe din Bosnia: „Zenica, turnesolul ipocriziei noastre” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în FANATIK după scandările xenofobe pe care le-a îndurat România la Zenice și a făcut o comparație cu „tratamentul” pe care îl primește Rapid de ani de zile
Acum 12 ore
01:00
Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei Mondiale # Fanatik
Andrei Rațiu, marcator în meciul României cu San Marino, 7-1, a dezvăluit cum se simte după ce tricolorii au ratat primele două locuri din grupa de preliminarii.
00:50
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026 # Fanatik
Mihai Stoichiță a analizat succesul obținut de echipa națională a României, 7-1 cu San Marino. Directorul tehnic al FRF a vorbit însă și despre selecționerul care ar urma să fie pe bancă la barajul din martie 2026.
00:40
Ianis Hagi a avut un discurs plin de optimism după victoria pe care România a obținut-o cu San Marino, scor 7-1. Ce promisiune le-a făcut fanilor echipei naționale.
00:30
Dennis Man a folosit un singur cuvânt pentru a descrie campania de calificare la Campionatul Mondial 2026 # Fanatik
Dennis Man s-a bucurat amar după victoria cu San Marino, scor 7-1. Căpitanul României pe „Ilie Oană” a folosit un singur cuvânt după ce s-a încheiat campania de calificare la CM 2026
00:20
„Rămâneți la echipa națională?”. Mircea Lucescu, răspuns ferm după România – San Marino 7-1 # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit despre viitorul său după ce România a terminat grupa de preliminarii pe locul 3, în urma victoriei categorice, 7-1, cu San Marino.
18 noiembrie 2025
23:50
Vești proaste pentru Universitatea Craiova în ultima etapă a preliminariilor CM 2026. Un internațional al oltenilor a fost schimbat în minutul 31 din cauza unei posibile accidentări
23:30
Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular, cu San Marino: “Am probleme!” # Fanatik
Ionuț Radu a fost lăsat rezervă în partida cu San Marino, între buturi fiind preferat Ștefan Târnovanu. Ce se întâmplă, de fapt, cu titularul din partidele cu Bosnia și Austria.
23:20
Cu pontul zilei de miercuri, 19 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe golgheterul din acest sezon al SuperLigii României
23:10
Aryna Sabalenka, imagine complet neașteptată în timpul sejurului petrecut în Maldive. Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis, clasată pe locul 1 mondial.
23:00
Ștefan Baiaram, de la agonie la extaz! A ratat incredibil cu poarta goală, apoi a reușit primul gol sub tricolor # Fanatik
Ștefan Baiaram a marcat golul doi al României în meciul cu San Marino și a bifat prima sa reușită în tricoul național. Totuși, înainte de marele său moment, a ratat o ocazie cum rar se vede.
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 19 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 291 de lei cu ajutorul a două meciuri de handbal din Liga Campionilor masculin
22:40
La un pas de istorie! Naționala care poate ajunge la Cupa Mondială 2026, deși nu are jucători născuți pe teritoriul țării # Fanatik
Cine este naționala care poate ajunge, în premieră, la Cupa Mondială 2026, deși nu are jucători născuți pe teritoriul țării. Ce alt record ar mai stabili
22:20
Au fost din nou probleme cu imnul României. Dacă la Zenica nu s-a auzit din cauza fanilor bosniaci, care l-au fluierat și huiduit, la Ploiești a fost vina organizatorilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe “Ilie Oană”.
22:10
Cosmin Olăroiu, certat de un reporter arab după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: „Trebuie să dai explicații” # Fanatik
Antrenorul Cosmin Olăroiu a fost certat de un jurnalist după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Cupa Mondială 2026. Ce explicații a dat românul.
21:40
Ce sumă va încasa CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu, jucătorul aflat și pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Va plăti clauza de reziliere” # Fanatik
Gigi Becali îl are pe lista cu achiziții pe Lindon Emerllahu, însă mijlocașul defensiv va ajunge, cel mai probabil, la FC Metalist 1925 Kharkiv. Ce sumă ar urma să plătească echipa din Ucraina lui CFR Cluj.
21:20
Casa celei mai frumoase fotbaliste din lume a fost jefuită! Reacția incredibilă a sportivei: „Data viitoare să faceți și asta, vă rog” # Fanatik
Alisha Lehmann, una dintre cele mai frumoase sportive din fotbalul feminin, a avut parte de o surpriza neplăcută. Casa ei a fost jefuită, dar a tratat acest incident cu o doză mare de umor
21:10
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control # Fanatik
BNR recunoaște doar jumătate din adevăr, potrivit specialiștilor: taxe uriașe, impozite duble la mașini și inflație care scapă de sub control. Află ce înseamnă pentru buzunarele românilor.
20:40
Florin Cernat, prima reacție după ce a ajuns la FCSB. Ce îl așteaptă la clubul patronat de Gigi Becali # Fanatik
Florin Cernat și-a luat rămas bun de la FC Voluntari și este pregătit de o nouă provocare, la FCSB. Ce îl așteaptă la clubul patronat de Gigi Becali, unde va ocupa funcția de director sportiv.
20:20
Fanatik SuperLiga, miercuri, 19 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, după România – San Marino # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială după meciul România - San Marino. O să fie show cu invitați de top: Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran
20:20
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească # Fanatik
Sorana Cîrstea ar putea da marea lovitură la finalul anului. Sportiva a fost nominalizată pentru un premiu important și are șanse mari să îl și câștige.
Acum 24 ore
19:50
Mihai Stoica a desființat regula din fotbalul românesc pe care și Gigi Becali o vrea eliminată: „Bătaie de joc crasă” # Fanatik
Mihai Stoica a criticat dur o regulă din SuperLiga după Bosnia - România 3-1. Ce a spus oficialul FCSB despre rezultat și ce a scos în evidență despre jucătorii aflați pe teren la Zenica.
19:30
Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți” # Fanatik
Rivala Simonei Halep, care de altfel a și ”atacat-o” pe sportiva noastră cu o serie de declarații la un moment dat, a fost surprinsă pe o aplicație de dating.
19:00
Mircea Lucescu a decis să schimbe cel puțin doi jucători după înfrângerea cu Bosnia, 1-3. Surprizele selecționerului pentru meciul cu San Marino
18:50
De ce au picat mii de site-uri și ce s-a întâmplat, de fapt, cu Cloudflare. Au fost afectate multe pagini de internet și în România # Fanatik
Căderea Cloudflare a paralizat mii de site-uri la nivel global! Ce a cauzat, de fapt, incidentul, ce platforme și servicii au fost afectate și care sunt posibilele efecte financiare.
18:40
A jucat pentru România la două Campionate Mondiale și știe cum pot ajunge tricolorii la turneul final: „Normal că este posibil” # Fanatik
Fostul internațional român a analizat șansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum poate ajunge echipa lui Mircea Lucescu la turneul final.
18:20
FCSB a primit o veste proastă după meciul pe care naționala României l-a jucat marți în preliminariile pentru calificarea la EURO. Un jucător al roș-albaștrilor a ieșit accidentat
18:20
Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după România – San Marino # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
18:10
Donald Trump, investiție de miliarde din criptomonede într-un paradis care îi fascinează și pe români. Planul ambițios al președintelui SUA # Fanatik
Donald Trump pregătește, împreună cu arabii, un mega-resort de lux în Maldive, care va fi realizat exclusiv din criptomonede. Care e planul președintelui american?
17:50
Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis distrugerea unui întreg popor” # Fanatik
Pep Guardiola, discurs critic la adresa societății contemporane. Ce îl apasă pe antrenorul celor de la Manchester City. „Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo”.
17:50
FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. Video # Fanatik
FRF nu uită și nu iartă. Forul care conduce fotbalul românesc a făcut un nou demers împotriva rasismului și a discriminării și a lansat campania „Fotbalul unește!”
17:30
Caz deslușit în SuperLiga! S-a aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum două luni nu are drept de joc. Exclusiv # Fanatik
Richard Odada, mijlocașul adus de UTA în urmă cu două luni, încă nu are drept de joc. FANATIK a aflat litigiul care îl împiedică pe Adrian Mihalcea să-și folosească fotbalistul
17:20
Juri Cisotti, nerăbdător să joace în Europa League pe ”Marakana” din Belgrad: ”E o presiune, dar și o experiență foarte bună”. Video # Fanatik
FCSB nu a depus armele în Europa League, deși startul a fost departe de așteptări. Ce a spus Juri Cisotti despre partida de pe ”Marakana” din Belgrad cu Steaua Roșie.
17:10
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii” # Fanatik
Radu Mazăre se descrie ca un adevărat binefăcător în Madagascar, un stat insular în care circa 80% din populație trăiește sub pragul internațional al sărăciei
17:10
Lux italian și design inovator- colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # Fanatik
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea […]
16:50
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League. “N-a vrut să meargă la VAR. Arsenal nu mai vrea să-l vadă” # Fanatik
Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei Bosnia – România, scor 3-1, transmisă în direct de Prima TV, a pus tunurile pe “centralul” Michael Oliver. Ce nenorociri a făcut arbitrul inclusiv în Premier League.
16:40
Dan Șucu a primit acuzații grave în Gazzetta dello Sport! Dezvăluirile italianului pe care l-a dat afară de la Genoa: „Personaje dubioase, afaceriști fără scrupule” # Fanatik
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa, a primit acuzații dure în Gazetta dello Sport, cel mai prestigios ziar din Italia, de la fostul său angajat, care a fost pus pe liber.
16:20
„Seducătoare și singură!” Mesajul direct al uneia dintre cele mai râvnite jucătoare de tenis din lume # Fanatik
După despărțirea de iubitul tenismen, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul WTA continuă să surprindă cu apariții incitante și mesaje cu subînțeles
16:00
Antrenorul care l-a umilit pe Cornel Dinu, tranșant despre Mircea Lucescu: „N-ai cadavrele pe care le-ai avut pe unde ai fost!” # Fanatik
Mircea Lucescu a ratat calificarea directă la cu naționala României la Campionatul Mondial din 2026, dar este apărat de antrenorul care în trecut i-a provocat lui Cornel Dinu cea mai mare umilință din carieră.
15:50
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!” # Fanatik
Ultimul moment în care România a fost aproape de a ajunge la Cupa Mondială a fost în 2014, atunci când a jucat împotriva Greciei, în barajul de calificare pentru turneul final din Brazilia.
