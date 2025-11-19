Nuntă cu iubirea vieții lui, pe un pat de spital. Un bărbat aflat pe moarte și-a împlinit o ultimă dorință: "Trebuia să facem asta cu ani în urmă"
DigiFM.ro, 19 noiembrie 2025 08:50
Un pacient aflat pe moarte, bolnav de cancer, și-a unit destinul cu iubita lui într-o ceremonie profund emoționantă organizată chiar la marginea patului său dintr-un centru de îngrijire paliativă.
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
17:00
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iaşi (DRDP Iași) anunţă, marţi, că ninge slab în zona de montană înaltă a judeţului Suceava, iar în rest se înregistrează lapoviţă.
17:00
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului, spune că situația pensiilor speciale e revoltătoare pentru orice cetățean: "Aşa ceva n-ar trebui să existe pe planetă" # DigiFM.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, consideră că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări. Dumitru mai spune că sunt „oameni simpli”, care au muncit „o viaţă întreagă”, chiar şi 45 de ani, iar când aud de pensii de 4-5.000 de euro la 48 de ani, „chiar mai mare decât salariul avut în activitate, nici măcar nu pot concepe”. „Aşa ceva n-ar trebui să existe pe planetă. (...) În mintea lor, nu încape această cifră”, afirmă Dumitru.
16:50
Kelemen Hunor: Problema e ce se va întâmpla în coaliţie după alegeri, că doar unul poate câştiga # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că, după alegerile din 7 decembrie, problema este ce se va întâmpla în coaliţie, pentru că doar unul din cei trei candidaţi poate câştiga.
16:40
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că discuţia privind pensiile magistraţilor va fi închisă miercuri, 19 noiembrie, menţionând că, în opinia sa şi a colegilor, este "inacceptabil" ce au cerut reprezentanţii acestora şi speră să se ajungă la o variantă comună.
16:30
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la Craiova….face parte din spectacol!” # DigiFM.ro
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis la sfârșitul săptămânii trecute. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au devenit rapid virale.
15:50
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare # DigiFM.ro
Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.
15:10
LeBron James a revenit la antrenamentele echipei Los Angeles Lakers: „Am plămânii unui nou-născut” # DigiFM.ro
Absent de la începutul sezonului din cauza unei sciatici, LeBron James s-a întors luni la antrenamentele echipei Los Angeles Lakers.
15:10
Un profesor de religie din Buzău, cercetat pentru racolare de minori în scopuri sexuale, după un schimb de mesaje cu o elevă. Mama fetei a sesizat poliția # DigiFM.ro
Un profesor de religie de la o şcoală dintr-o comună din judeţul Buzău, care ocupa şi funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ, este cercetat într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale, după ce ar fi avut un schimb de mesaje cu o elevă.
14:50
Locuitorii evacuați din satele din Tulcea se pot întoarce la casele lor, după ce incendiul la nava GPL lovită de o dronă a fost stins # DigiFM.ro
Autorităţile anunţă că incendiul care a cuprins nava plină cu GPL, lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor.
14:30
Ilona Brezoianu a născut un băiețel perfect sănătos, marți, 18 noiembrie. La un an și jumătate de când s-a căsătorit, actrița în vârstă de 35 de ani a adus pe lume primul său copil.
14:10
Spiritul UNTOLD ajunge în deșertul Egiptului. Un nou concept de festival va avea loc în Sharm El Sheikh # DigiFM.ro
Spiritul UNTOLD ajunge în deșertul Egiptului. Un nou concept de festival va avea loc în Sharm El Sheikh
12:20
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, potrivit unor înregistrări video # DigiFM.ro
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.
12:20
Ludovic Orban ar putea fi demis de preşedintele Nicuşor Dan din funcţia de consilier prezidenţial, relatează Cotidianul.ro.
12:00
Românii au puțină încredere în oameni. Florin Negruțiu: „Așa am fost crescuți – cu teamă de străini și hoți” # DigiFM.ro
România se numără printre țările cu cel mai scăzut nivel de încredere în oameni, arată un studiu publicat de Visual Capitalist. Doar 12% dintre români spun că pot avea încredere în ceilalți. În Danemarca procentul ajunge la 74%, iar în Germania și Spania la 41%.
11:10
Fosta soţie a lui Justin Trudeau rupe tăcerea cu privire la relaţia fostului premier canadian cu celebra Katy Perry. „Cum reacţionezi la diverse lucruri este decizia ta” # DigiFM.ro
Sophie Grégoire a vorbit despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau. În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson i-a spus lui Sophie că admiră „calmul” ei în legătură cu toate acestea, relatează CNN.
11:00
Trump a rămas fără voce după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ. „Cu aceşti oameni m-am enervat” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă de luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ, aşa cum a recunoscut chiar el, a relatat EFE.
10:50
PSG îi solicită 440 de milioane de euro fostului său jucător Kylian Mbappe. Clubul i-a intentat patru procese # DigiFM.ro
Clubul de fotbal Paris Saint-Germain i-a intentat patru procese fostului său jucător Kylian Mbappe, căruia îi solicită daune în valoare totală de 440 de milioane de euro, o creştere faţă de suma anunţată anterior şi un răspuns la cele 263 de milioane de euro solicitate de actualul atacant al echipei Real Madrid, care a dat iniţial în judecată clubul parizian pentru salariile neplătite, informează EFE.
10:50
Phenianul consideră că acordul Seul-Washington privind submarinele poate provoca un efect de „domino nuclear” # DigiFM.ro
Coreea de Nord a atras atenţia marţi că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA asupra producţiei de submarine cu propulsie nucleară riscă să provoace un efect de "domino nuclear", informează AFP.
10:40
Gemenele Kessler, vedete ale anilor '60, au murit la vârsta de 89 de ani prin sinucidere asistată # DigiFM.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de ANSA.
09:50
Paris Hilton: „Sunt o capcană de click-uri!”. Un documentar susține că Maxwell a vrut s-o recruteze la 19 ani pentru Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Ghislaine Maxwell a încercat să o recruteze pe Paris Hilton, la vârsta de 19 ani, pentru fostul său partener Jeffrey Epstein, apreciind că moştenitoarea era ”perfectă pentru el”, sugerează un documentar, ”Surviving Jeffrey Epstein”, difuzat în 2020 pe Lifetime, care reapare în prezent, după ce au fost dezvăluite e-mailuri care-l implică pe preşedintele american Donald Trump.
09:50
Cupa Mondială 2026. Donald Trump a prezentat „permisul FIFA”, care va permite suporterilor să accelereze procedura de obţinere a vizei # DigiFM.ro
Donald Trump a anunţat luni, de la Casa Albă, introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite.
09:40
Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone. În Harghita, mii de gospodării nu au electricitate # DigiFM.ro
Vântul puternic a provocat pagube, luni seară, în mai multe zone din ţară. În judeţul Harghita, mii de gospodării nu sunt alimentate cu energie electrică, din cauza avariilor produse pe reţea, în timp ce la Braşov, pompierii au intervenit după ce rafalele au desprins elemente de construcţii.
09:30
Naţionala României joacă marţi cu San Marino, în ultimul meci din preliminariile CM-2026 # DigiFM.ro
Naţionala României joacă marţi, la Ploieşti, cu reprezentativa San Marino, în ultimul meci din preliminariile CM-2026. Partida are loc de la ora 21.45.
Ieri
16:10
#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare” # DigiFM.ro
Vineri, 14 noiembrie, Grupul DIGI a revenit în comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu, localitatea unde anul trecut a început povestea verde „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”. Acțiunea, desfășurată și de această dată în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow, a mobilizat peste 100 de angajați, care au lucrat pe parcursul întregii zile pentru a reda vitalitate unei suprafețe de teren degradat. Eforturile lor s-au materializat în plantarea a 5.200 de vlăstari din specii silvice autohtone, cu scopul de a stimula regenerarea naturală a zonei și de a sprijini biodiversitatea locală.
15:50
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pe 24 noiembrie. Ce subiecte vor fi pe agenda zilei # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat pe 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe agendă aflându-se Strategia Națională de Apărare a Țării, precum și prevenirea traficului și consumului de droguri.
15:40
Tragedie în Germania. O fetiță surdă de 12 ani, împușcată de polițiști după ce a alergat spre ei cu două cuțite # DigiFM.ro
O intervenție a poliției din orașul Bochum, Germania, s-a încheiat dramatic, după ce o fetiță surdă de 12 ani a fost împușcată de agenți în noaptea de luni spre marți. Potrivit publicației Euronews, polițiștii au deschis focul după ce copila ar fi alergat spre ei cu două cuțite în mână, în momentul în care echipajul a pătruns în locuință.
15:20
Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii noiembrie, în fiecare regiune a țării. Ploile nu ne ocolesc # DigiFM.ro
Regimul termic prognozat pentru următoarele două săptămâni (17 - 30 noiembrie) va fi unul oscilant din punct de vedere al temperaturilor atât ziua, cât şi noaptea, în întreaga ţară, în timp ce la capitolul precipitaţii, acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, pe arii relativ extinse, conform estimărilor publicate luni, 17 noiembrie, de ANM.
15:10
Călin Georgescu, după amânarea primului termen al procesului în care e judecat alături de mercenarii lui Potra. I-a numit "păduchi" și "șobolani" pe guvernanți # DigiFM.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni, 17 noiembrie, la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al procesului, aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de mercenarii lui Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
15:10
Încă o localitate din județul Tulcea a fost evacuată, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării # DigiFM.ro
Autorităţile au decis să evacueze şi localitatea Ceatalchioi din judeţul Tulcea, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
14:00
Comisarul european pentru apărare avertizează că Rusia ar putea testa NATO în "următorii doi-patru ani". Spre ce țări s-ar putea îndrepta atenția Kremlinului # DigiFM.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi - patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, relatează The Guardian.
13:50
Mircea Lucescu: "Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu mă demit, nu mă demite nimeni" # DigiFM.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat luni, 17 noiembrie, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari.
13:30
Paul McCartney lansează o melodie „silenţioasă” în semn de protest faţă de AI. Campania, susținută și de Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer şi Pet Shop Boys # DigiFM.ro
Fostul membru al formaţiei The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie "silenţioasă", inclusă pe un album de protest al industriei muzicale faţă de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligenţă artificială (AI) a materialelor protejate prin drepturi de autor, relatează luni The Guardian, citat de EFE.
13:20
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la capăt” # DigiFM.ro
Actrița și prezentatoarea Iulia Vîsoțkaia a vorbit public pentru prima dată despre drama prin care trece familia ei. Maria, fiica ei și a regizorului rus Andrei Koncealovski, este de 12 ani în comă.
13:10
Macron îl primeşte pe Zelenski, înainte de a semna un acord „istoric” în domeniul armamentului # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a primit luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriană Villacoublay, înainte de semnarea unui acord de armament calificat drept ''istoric'' de liderul de la Kiev, pentru ''consolidarea'' aviaţiei militare şi a apărării aeriene ale Ucrainei, relatează agenţia France Presse.
13:10
Trump este deschis la adoptarea de noi sancţiuni americane împotriva Moscovei. „Orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată sever” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat deschiderea pentru adoptarea de noi sancţiuni ale Congresului SUA împotriva Rusiei, la câteva zile după ce premierul ungar Viktor Orban a declarat că Trump l-a asigurat că ţara sa poate continua să importe ţiţei rusesc, relatează dpa.
12:10
Theodor Paleologu, la Digi FM: Competiția reală la Primăria Capitalei e între Drulă și Ciucu # DigiFM.ro
Invitat în rubrica sa săptămânală din matinalul Digi FM, Theodor Paleologu a analizat pe larg situația politică din București, de la candidații pentru Primăria Capitalei până la felul în care sondajele redesenează percepțiile asupra celor care au condus orașul în ultimele două decenii.
11:30
Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată. O navă încărcată cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării # DigiFM.ro
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.
11:00
Iarna lovește brusc România. Ninsoare puternică și viscol în toată țara, cu rafale de vânt de până la 120 km/h. Meteorologii emit cod galben # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă o rănire accentuată a vremii în întreaga ţară, dar şi precipitaţii abundente. Va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă. În cursul zilei de luni, este cod galben de vânt puternic, iar în zonele înalte rafalele pot ajunge la 120 de kilometri la oră.
11:00
Scandal în Poliție după crima din Teleorman. 14 polițiști, anchetați pentru neglijență în cazul femeii ucise de soț sub ochii copilului # DigiFM.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a declarat, luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi.
10:40
Unguru’ Bulan ironizează dezastrul României cu Bosnia: A fost ușor… dar am înfrânt
10:20
Sinner, după triumful de la Turneul Campionilor: Sunt un jucător mai bun decât în 2024. Trebuie să-ţi depăşeşti limitele # DigiFM.ro
Tenismanul italian Jannik Sinner a făcut un bilanţ al acestui sezon, care a culminat cu triumful de la Turneul Campionilor, în finala căruia l-a învins duminică pe rivalul său spaniol Carlos Alcaraz, estimând că a fost "un jucător mai bun decât în 2024".
09:40
Donald Trump anunţă în sfârşit că susţine votul privind publicarea dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, duminică, faptul că este în favoarea unui vot al Camerei Reprezentanţilor care vizează publicarea dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Până în prezent, liderul de la Casa Albă se opunea, relatează AFP.
09:30
Băsescu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Sunt trei candidaţi cu şanse: Drulă, Băluţă, Ciucu. Bucureştenii au pe cine alege, dacă o vor face prost, e problema lor” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt trei candidaţi cu şanse. Este vorba de candidatul USR, Cătălin Drulă, candidatul PSD, Daniel Băluţă, şi candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Băsescu a avertizat că bucureştenii au pe cine alege şi a subliniat că, dacă o vor face prost, atunci este problema lor. În privinţa candidatei AUR Anca Alexandrescu, Băsescu a spus că este „ridicolă doamna”
09:30
Ministrul Sănătăţii: „În Terapie Intensivă nu ai voie să porţi bijuterii şi unghii false. Lucrurile sunt simple şi trebuie respectate de toată lumea” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că în secţiile de Anestezie Terapie Intensivă personalul medical nu are voie să poarte bijuterii şi unghii false şi a precizat că aceste lucruri care se regăsesc în lege trebuie respectate de toată lumea.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Vremea se răcește începând de luni în România. Meteorologii anunță temperaturi sub 10°C, ninsoare la munte și vânt puternic # DigiFM.ro
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud pericipaţii mixte în nordul şi centrul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.
20:20
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect în 30 de secunde? # DigiFM.ro
O problemă de matematică aparent banală i-a încurcat pe mulți utilizatori de internet, demonstrând că este mult mai dificilă decât pare la prima vedere.
18:50
Mariana Moculescu, explicații după apariția la priveghiul lui Horia Moculescu: „A fost un gest de adevăr, nu de imagine” # DigiFM.ro
Tensiunile dintre Mariana Moculescu și regretatul compozitor Horia Moculescu au fost îndelung dezbătute de-a lungul anilor. Totuși, prezența Marianei la priveghiul fostului soț a surprins publicul și a stârnit numeroase reacții. Ea și-a justificat, însă, gestul printr-un mesaj amplu publicat pe rețelele de socializare.
18:20
Adolescentă moartă într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă # DigiFM.ro
O adolescentă de 17 ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Potrivit unor surse citate de presa locală, adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client. Poliţia face anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele.
18:20
Netanyahu, sub presiune din partea dreptei radicale israeliene, după o declaraţie susţinută de SUA privind un posibil stat palestinian # DigiFM.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că opoziţia Israelului faţă de un stat palestinian rămâne neschimbată, după proteste puternice ale aliaţilor săi de extremă dreapta faţă de o declaraţie susţinută de Statele Unite, care sugera deschiderea unui drum către independenţa palestiniană, relatează Reuters.
