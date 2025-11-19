Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică

14:50

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție" în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de […]