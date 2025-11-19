Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică
CaleaEuropeana, 19 noiembrie 2025 10:00
Negociatorii statelor membre și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu pentru armonizarea, simplificarea și eficientizarea gestionării capacității feroviare a UE, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea. Potrivit eurodeputatului Gheorghe Falcă, prezent la negocieri în calitate de raportor din partea Grupului PPE din legislativul european, acest dosar este unul „esențial […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 10 minute
10:10
Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări, relatează Politico. În conformitate cu acordul, Arabia Saudită va fi desemnată „aliat major non-NATO”, o relație formală care aprofundează cooperarea în domeniul […] The post Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
10:00
Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică # CaleaEuropeana
Negociatorii statelor membre și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu pentru armonizarea, simplificarea și eficientizarea gestionării capacității feroviare a UE, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea. Potrivit eurodeputatului Gheorghe Falcă, prezent la negocieri în calitate de raportor din partea Grupului PPE din legislativul european, acest dosar este unul „esențial […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță acord interinstituțional asupra regulamentului european pentru managementul capacității feroviare: Pentru România, are o valoare strategică appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
08:40
Suveranitatea digitală a Europei: Macron și Merz refuză ca Europa să fie “vasal” în “rivalitatea sistemică” SUA – China și cer eliberarea UE de cei “Șapte Magnifici”. Investiții de 12 mld. euro agreate la Berlin # CaleaEuropeana
Europa refuză să fie „vasal” al Statelor Unite și Chinei în domeniul digital, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o „preferință europeană” pentru a-și dezvolta suveranitatea tehnologică în detrimentul celor „Șapte Magnifici”, cu referire la giganții tehnologici americani. „Să fim clari, Europa nu vrea să fie client al marilor companii […] The post Suveranitatea digitală a Europei: Macron și Merz refuză ca Europa să fie “vasal” în “rivalitatea sistemică” SUA – China și cer eliberarea UE de cei “Șapte Magnifici”. Investiții de 12 mld. euro agreate la Berlin appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
08:00
Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi # CaleaEuropeana
Corespondență din Chișinău Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali, a afirmat, marți, ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova a participat la cea de-a […] The post Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea # CaleaEuropeana
Vodafone, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața tehnologică și telecom de pe continent, avertizează că Europa se apropie de un punct de inflexiune digital: fără reforme rapide și curajoase, continentul riscă să piardă definitiv cursa globală a conectivității. Într-o analiză dedicată importanței Legii Rețelelor Digitale (Digital Networks Act), compania subliniază că noul […] The post Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană # CaleaEuropeana
România și Statele Unite au reafirmat cooperarea strategică în domeniul apărării în cadrul noii runde a reuniunii Grupului de nivel înalt România–SUA (HLDG), desfășurată la București pe 17–18 noiembrie, prima de acest fel coordonată cu noua administrație americană. Evenimentul a marcat totodată prima vizită la nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului […] The post Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:10
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. # CaleaEuropeana
România a câștigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiția internațională pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfășurat în două etape – una tehnică, urmată de mai multe runde de vot. Câștigătoarea este judecătoarea Adina Elvira – Ghiță, profesionistă cu peste 17 […] The post România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
17:30
Zelenski exprimă interesul Ucrainei pentru un parteneriat pe apărare cu Spania, la întâlnirea cu liderii din industrie și ministrul de resort: Cu cât construim mai multe relații bilaterale cu țările din UE, cu atât devenim mai integrați în Europa # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut marți la Madrid o întâlnire cu liderii companiilor spaniole din industria apărării și cu ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, în cadrul eforturilor Ucrainei de a-și consolida capabilitățile militare în fața agresiunii ruse. Zelenski a subliniat interesul Kievului pentru un parteneriat în domeniul apărării cu Spania, în contextul turneului […] The post Zelenski exprimă interesul Ucrainei pentru un parteneriat pe apărare cu Spania, la întâlnirea cu liderii din industrie și ministrul de resort: Cu cât construim mai multe relații bilaterale cu țările din UE, cu atât devenim mai integrați în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră # CaleaEuropeana
România este așteptată să adere cât mai repede la Agenția Internațională de Energie, în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan. Șeful statului l-a primit la Palatul Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie, care i-a transmis formal că România este așteptată să adere […] The post După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare) # CaleaEuropeana
Corespondență din Chișinău Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european. Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile […] The post Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare) appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal # CaleaEuropeana
Negociatorii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului European au ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru crearea EU Talent Pool, o platformă digitală care va funcționa ca o bază de date europeană a talentelor, facilitând recrutarea cetățenilor din state terțe în Uniune. Potrivit comunicatului oficial, această platformă digitală va ajuta statele membre […] The post PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO # CaleaEuropeana
Corespondență din Chișinău În parteneriatul de peste 30 de ani pe care îl are cu Republica Moldova, NATO a respectat “pe deplin neutralitatea constituțională și independența politică” a țării, a transmis, marți, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska. Oficialul aliat a adresat un mesaj video în deschiderea celei de-a doua ediții a Moldova Security […] The post Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Consultări politice Tajani-Țoiu la Roma: Extinderea UE, sprijinul pentru R. Moldova, reconstrucția Ucrainei și anul cultural România-Italia, temele centrale abordate # CaleaEuropeana
Parteneriatul strategic consolidat dintre România și Italia, cu accent pe energie, infrastructură, apărare și diplomație publică, a fost tema centrală a convorbirilor politice bilaterale care au avut loc la Roma între șefa diplomației române, Oana Țoiu, și omologul său italian, Antonio Tajani. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit în capitala Italiei cu Antonio Tajani, […] The post Consultări politice Tajani-Țoiu la Roma: Extinderea UE, sprijinul pentru R. Moldova, reconstrucția Ucrainei și anul cultural România-Italia, temele centrale abordate appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Forumul privind extinderea UE: Premierul R. Moldova pledează pentru aderarea țării sale la UE, evocând contribuția la securitatea europeană prin rezistența în fața războiului hibrid # CaleaEuropeana
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei, a transmis marți, la Bruxelles, noul prim-ministru al țării, Alexandru Munteanu. Prezent la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat în premieră, la Bruxelles, de comisarul european pentru […] The post Forumul privind extinderea UE: Premierul R. Moldova pledează pentru aderarea țării sale la UE, evocând contribuția la securitatea europeană prin rezistența în fața războiului hibrid appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Moldova Security Forum: Vom elabora un plan național de reziliență, anunță Maia Sandu, evocând lecțiile învățate din ingerințele electorale ale Rusiei # CaleaEuropeana
Corespondență din Chișinău Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență pentru ca instituțiile statului să-și consolideze capacitățile în lupta împotriva atacurilor hibride, a anunțat marți președinta Maia Sandu. Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre președinta Republicii Maia Sandu și Tim Judah, […] The post Moldova Security Forum: Vom elabora un plan național de reziliență, anunță Maia Sandu, evocând lecțiile învățate din ingerințele electorale ale Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Ministrul Finanțelor: Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit semnale importante partenerilor internaționali # CaleaEuropeana
România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă, cu investiții în creștere și o economie aflată în proces de stabilizare, a transmis marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a estimat, în previziunile economice de toamnă, că PIB-ul real al României va înregistra o creștere modestă. „Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor adoptate de […] The post Ministrul Finanțelor: Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit semnale importante partenerilor internaționali appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Zelenski a exprimat recunoștința Ucrainei pentru sprijinul constant al Spaniei, în cadrul vizitei în Parlamentul spaniol # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a început marți o vizită oficială la Madrid, unde a fost primit la Congresul Deputaților de președinta acestuia, Francina Armengol, și de președintele Senatului, Pedro Rollán. Liderul ucrainean a mulțumit Spaniei pentru sprijinul acordat în fața invaziei ruse, într-un moment pe care l-a descris drept „esențial” pentru securitatea și viitorul țării […] The post Zelenski a exprimat recunoștința Ucrainei pentru sprijinul constant al Spaniei, în cadrul vizitei în Parlamentul spaniol appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului # CaleaEuropeana
AHK România se implică activ în promovarea relațiilor economice dintre Germania, România și Republica Moldova, susținând participarea firmelor românești în Germania, precum și creșterea exporturilor românești și moldovenești pe piața germană. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în data de 27 noiembrie, la Stuttgart, împreună cu Comitetul de Est al Economiei Germane (OA), Conferința […] The post AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială # CaleaEuropeana
Ministrul irlandez al Finanțelor și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, își va anunța demisia marți, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul Băncii Mondiale, a confirmat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters, preluat de Agerpres. Decizia, descrisă drept „surprinzătoare” de analiști, va fi făcută publică după ședința săptămânală a Cabinetului de la Dublin. […] The post Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de condoleanțe, subliniind că fostul deținut politic Ilie Ilașcu a fost un patriot, un exemplu de verticalitate și curaj. “Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu […] The post Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online # CaleaEuropeana
Platformă de comerț electronic Shein, aflată în centrul mai multor anchete și constroverse în Franța și la nivel european, nu se va prezenta marți, 18 noiembrie, în fața Adunării Naționale, relatează Le Parisien. Directorii Shein au fost invitați să participe la lucrările misiunii parlamentare de anchetă privind controlul produselor importante în Franța. Compania a transmis […] The post Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană # CaleaEuropeana
Comisia pentru politică externă a Senatului României și Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova se vor reuni în ședință comună miercuri, 19 noiembrie, la București, pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană a țării de peste Prut, informează un comunicat. Parlamentarii vor mai discuta și analiza și măsura îndeplinirii de către […] The post Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Siegfried Mureșan anunță că Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și atragerea fondurilor europene. Astăzi, 18 noiembrie, noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru la sediul Legislativului European din Bruxelles, alături de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul […] The post Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în Turcia pe 19 noiembrie „pentru a revitaliza negocierile” cu Rusia, a anunțat acesta marți, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Ne pregătim să revitalizăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri”, a declarat Zelenski, aflat în aceeași zi într-o vizită în […] The post Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza # CaleaEuropeana
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat luni Rezoluția 2803 (2025), prin care autorizează formarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) în Fâșia Gaza, sub umbrela unui „Consiliu pentru Pace” (Board of Peace – BoP). Rezoluția, bazată pe Planul Cuprinzător de Pace propus de administrația Trump, a primit 13 voturi „pentru”, în timp ce […] The post Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate # CaleaEuropeana
La împlinirea a 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei la Uniunea Europeană, președintele Consiliului European a subliniat într-un discurs festiv că cele trei state „au modelat Europa într-o Uniune mai puternică și mai unită”. Antonio Costa a amintit că integrarea lor nu a însemnat doar acces la piața unică, ci și […] The post UE sărbătorește 30 de ani de la aderarea Austriei, Finlandei și Suediei. Antonio Costa: un model de unitate și prosperitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane # CaleaEuropeana
Extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică pentru UE, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită la Podgorica, capitala Muntenegrului, transmite dpa, potrivit Agerpres. După o întâlnire cu președintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic și cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis […] The post Extinderea UE în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică, susține șeful diplomației germane appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv # CaleaEuropeana
Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a solicitat Chinei să se implice mai activ pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres. Oficialul german a avut o întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul căreia și-a exprimat convingerea că „Beijingul poate juca un rol […] The post Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice # CaleaEuropeana
ICI București continuă participarea, în calitate de partener științific, la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, eveniment organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă la Palatul Parlamentului în perioada 17–18 noiembrie 2025. Cu prima zi deja încheiată, congresul își continuă astăzi activitățile cu o nouă serie de dezbateri, prezentări și […] The post ICI București, prezent la cea de-a treia ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă cu un stand dedicat inovării tehnologice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor # CaleaEuropeana
De Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor, Comisia Europeană reamintește că rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa și la nivel mondial. Rezistența la antimicrobiene se dezvoltă atunci când utilizăm în exces aceste medicamente care salvează vieți. Trebuie să ne asigurăm că antimicrobienele sunt utilizate […] The post ”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, miniștri din țări ale Uniunii Europene și lideri de afaceri se întâlnesc la Berlin marți pentru a discuta despre moduri în care Europa poate să-și reducă dependența tehnologică de companiile de tehnologie non-europene, relatează dpa, potrivit Agerpres. La summitul privind Suveranitatea digitală europeană urmează să participe delegații […] The post Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei # CaleaEuropeana
Secretarul General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, subliniază faptul că țara noastră este „hub-ul logistic perfect” în proiectul de reconstrucție a Ucrainei, prin implicarea companiilor românești care ar putea participa singure sau asociate cu parteneri internaționali. „(…) România este hub-ul logistic perfect pentru acest proiect. Investițiile făcute de Guvernul României în infrastructura rutieră, feroviară și […] The post Ștefan Radu Oprea: România, ”hub-ul logistic perfect” pentru proiectul de reconstrucție a Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
10:00
de Iulian Chifu* Studiile prospective, evitarea surprizelor strategice și anticiparea evoluțiilor sunt aspirația unui număr de metodologii. Recent a apărut cartea realizată ca urmare a unui proiect major al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning de studii prospective despre lumea de mâine, pe baza unei metodologii românești pe care am introdus-o în urmă cu […] The post Iulian Chifu: Construirea unui studiu prospectiv pentru lumea de mâine appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:00
Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative # CaleaEuropeana
Antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili, iar redresarea economiei europene depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor statelor membre de a aborda, între altele, provocările legate barierele din calea pieței unice, relevă rezultatele sondajului economic Eurochambres. Sondajul EES 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din […] The post Redresarea economiei europene depinde de angajamentul UE și al statelor membre de a înlătura barierele din calea pieței unice și sarcinile administrative appeared first on caleaeuropeana.ro.
17 noiembrie 2025
22:30
Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită” # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat luni, într-un interviu menit să marcheze 100 de zile de la instalarea în funcție, că țara sa dorește să devină „un lider” în Uniunea Europeană și în relațiile dintre UE și Statele Unite, relatează TVP World. Nawrocki, un eurosceptic de dreapta, inaugurat în luna august, a intrat în conflict […] The post Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:20
Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron. Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul […] The post Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană are propria sa clauză de apărare reciprocă, însă aceasta este considerată mai slabă decât articolul 5 al Tratatului NATO, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pare să își dorească schimbarea acestei situații, în contextul în care armata americană își reconsideră prezența militară în Europa, relatează Euronews. Țările din Uniunea Europeană ar trebui […] The post Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării”. Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată […] The post Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei # CaleaEuropeana
Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan. Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi […] The post Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun # CaleaEuropeana
Estonia este alături de Polonia și de Donald Tusk și „condamnă cu fermitate sabotarea liniei de căle ferată Varșovia-Lublin, vitală pentru sprijinirea Ucrainei”, a subliniat premierul țării baltice Kristen Michael. „Cei care se află în spatele actelor ostile împotriva membrilor UE și NATO trebuie să fie demascați. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun”, a […] The post Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru […] The post Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în […] The post România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen. Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate […] The post Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni și care va fi dominată de discuții privind avizarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2024-2030 prezentată săptămâna trecută de șeful statului. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de […] The post Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
“O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, împreună cu omologul francez Emmanuel Macron, o „declarație de intenție” în vederea unei viitoare achiziții de avioane de luptă franceze Rafale, în număr de aproximativ o sută, de care Ucraina s-ar dota astfel pentru prima dată, precum și de sisteme de […] The post “O zi mare”: Macron și Zelenski au semnat, la o bază aeriană de lângă Paris, o “declarație de intenție” pentru achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale de către Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare statelor membre ale Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, menționând că acestea pot fi, de asemenea, combinate, potrivit documentului consultat luni de Reuters, scrie Agerpres. „Am identificat trei opțiuni principale, respectiv finanțarea sprijinului de către statele membre prin granturi, un împrumut cu […] The post Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României # CaleaEuropeana
ICI București va organiza luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului Senatul României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”. Workshopul este dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice și cerințelor actuale ale NATO și se adresează companiilor din industria de apărare, integratorilor locali și asociațiilor de profil, oferind […] The post ”The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, workshop organizat de ICI București | 24 noiembrie, Senatul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a atras atenția asupra „unei rupturi profunde” în relațiile Europei cu SUA, asupra amenințării în creștere din partea Chinei și asupra provocărilor sistemice în rapidă evoluție la adresa ordinii mondiale, care necesită un răspuns european unit, informează The Guardian. Într-un discurs amplu susținut la Summitul Economic organizat de publicația Süddeutsche Zeitung, […] The post Friedrich Merz semnalează o „ruptură profundă” în relațiile dintre Europa și SUA și constată că Beijingul „devine din ce în ce mai agresiv în exterior și mai represiv în interior” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine # CaleaEuropeana
Consiliul UE și-a dat acordul final privind modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Potrivit comunicatului oficial, regulamentul revizuit are ca obiectiv sporirea transparenței partidelor politice europene și consolidarea cadrului de finanțare al acestora, în special pentru a contracara riscurile de ingerință și manipulare din partea unor actori străini. […] The post Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană estimează în previziunile economice de toamnă că PIB-ul real al României ar urma să înregistreze o creștere modestă, până la 0,7% în 2025, de la 0,9% în 2024, și până la 1,1% în 2026, întrucât „consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public, care este, la rândul său, afectat de o creștere bruscă […] The post Comisia Europeană estimează în previziunile economice toamnă că România va înregistra o creștere economică modestă în 2025 și 2026, de 0,7%, respectiv 1,1%, pe fondul consolidării fiscale appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.