Europarlamentarii Claudiu Manda și Virgil Popescu ignoră de peste două luni întrebări trimise de presă pe teme de interes public
PressHub, 19 noiembrie 2025 10:00
Într-o perioadă marcată de provocări cruciale pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, de la tranziția energetică la nevoia urgentă de reformă administrativă, doi dintre reprezentanții regiunii în Parlamentul European, Claudiu Manda (PSD, originar din Dolj) și Virgil-Daniel Popescu (PNL, originar din Mehedinți), au ales să ignore complet un demers jurnalistic menit să aducă clarificări pe o temă […] Articolul Europarlamentarii Claudiu Manda și Virgil Popescu ignoră de peste două luni întrebări trimise de presă pe teme de interes public apare prima dată în PRESShub.
• • •
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
Mai multe aeronave militare au supravegheat, în noaptea de marţi spre miercuri, spaţiul aerian european, urmărind o dronă care a survolat atât o zonă din Republica Moldova, cât şi spaţiul aerian ucrainean, pe fondul unui nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Primele aparate de zbor care […] Articolul Forţele Aeriene au urmărit o dronă în spaţiul naţional şi cel al Republicii Moldova apare prima dată în PRESShub.
09:20
Un plutonier adjutant al ISU Iași este inculpat într-un proces de trafic de heroină. Pompierul a ajuns să-și dea tot salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic, scrie Ziarul de Iași. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în […] Articolul Cum a ajuns un pompier de la ISU Iași traficant de heroină apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
20:50
Aktual 24 | Clanul Gireadă. Fostul primar PSD, trimis în judecată pentru corupție, își lasă fiica pe postul de primar cu ajutorul PSD. Ea era deja angajată de tatăl ei în primărie din 2017 # PressHub
Şapte candidaţi s-au înscris pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani la alegerile locale parţiale care vor avea loc pe 7 decembrie, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunal. Alegerile au loc pentru că fostul primar PSD, Verginel Gireadă, a demisionat după ce a fost trimis în judecată pentru […] Articolul Aktual 24 | Clanul Gireadă. Fostul primar PSD, trimis în judecată pentru corupție, își lasă fiica pe postul de primar cu ajutorul PSD. Ea era deja angajată de tatăl ei în primărie din 2017 apare prima dată în PRESShub.
20:30
Comunicat de presă. Peste 900 de copii și adulți cu dizabilități, însoțiți de aparținători, au participat la primul spectacol de balet incluziv realizat în România # PressHub
Aproximativ 1 din 20 de persoane din România au o formă de dizabilitate – în total aproape 900.000 de persoane, dintre care cca 77.000 sunt copii, conform studiului efectuat de Banca Mondială. Cei mai mulți sunt afectați de excluziunea socială care are drept cauze numeroase obstacoleîn accesarea educației, a pieței muncii și a evenimentelor culturale. […] Articolul Comunicat de presă. Peste 900 de copii și adulți cu dizabilități, însoțiți de aparținători, au participat la primul spectacol de balet incluziv realizat în România apare prima dată în PRESShub.
20:20
Comisia Europeană se luptă din nou cu poziția de monopol a marilor giganți ai internetului: în vizor, serviciile de cloud # PressHub
Comisia Europeană a deschis trei investigații majore asupra pieței serviciilor de cloud, pentru a verifica dacă Amazon și Microsoft dețin o putere prea mare în acest sector strategic. Bruxelles-ul vrea să afle dacă platformele lor – AWS și Azure – funcționează ca „gatekeepers”, adică puncte de acces indispensabile pentru firme și utilizatori, chiar dacă nu îndeplinesc toate criteriile numerice […] Articolul Comisia Europeană se luptă din nou cu poziția de monopol a marilor giganți ai internetului: în vizor, serviciile de cloud apare prima dată în PRESShub.
20:00
Ludovic Orban, despre demiterea sa din postul de Consilier Prezidențial: „Mi se pare un fleac” # PressHub
Ludovic Orban, care a fost revocat marți, 18 noiembrie, din funcția de consilier prezidențial, a dat o serie de declarații pentru Digi24 în care explică ce se află în spatele alegerii președintelui Nicușor Dan. Fostul consilier susține că, în spatele deciziei, ar fi fost o poziție publică pe care acesta a luat-o. Este vorba de […] Articolul Ludovic Orban, despre demiterea sa din postul de Consilier Prezidențial: „Mi se pare un fleac” apare prima dată în PRESShub.
18:10
UE introduce reguli noi pentru contoare și echipamente de măsurare: piață unificată, tehnologii moderne și facturi mai corecte # PressHub
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord de principiu pentru actualizarea legislației privind instrumentele de măsurare – de la contoare de energie și gaze până la încărcătoare pentru mașinile electrice. Normele erau vechi de peste 20 de ani și nu acopereau tehnologiile noi, precum hidrogenul sau infrastructura pentru vehicule electrice. Ce […] Articolul UE introduce reguli noi pentru contoare și echipamente de măsurare: piață unificată, tehnologii moderne și facturi mai corecte apare prima dată în PRESShub.
17:40
Blindatele Lynx, încă în discuție: Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall # PressHub
Guvernul României a negat, marți, zvonurile cum că ar fi încheiat un contract cu compania germană producătoare de arme Rheinmetall. Un astfel de contract va trebui aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este programat pentru 24 noiembrie. În ciuda declarațiilor din presă, Guvernul României a negat, citat de Ziare.com, că ar fi […] Articolul Blindatele Lynx, încă în discuție: Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall apare prima dată în PRESShub.
17:00
Aktual 24 | Surse: Grindeanu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, PSD a dat înapoi în privința pensiilor magistraților. Versiunea finală a propunerii # PressHub
Surse politice au declarat pentru Aktual24 că șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit miercuri dimineață la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat reforma pensiilor speciale, în special componenta privind pensiile magistraților. Potrivit acelorași surse, președintele urmează să aibă în cursul zilei și o discuție separată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi agreat o […] Articolul Aktual 24 | Surse: Grindeanu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, PSD a dat înapoi în privința pensiilor magistraților. Versiunea finală a propunerii apare prima dată în PRESShub.
16:50
COMUNICAT DE PRESĂ. Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi # PressHub
Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu invită publicul pe 20 și 21 noiembrie la două concerte vocal-simfonice vibrante, sub bagheta dirijorului Sasha Yankevych și avându-l ca solist pe violonistul Blake Pouliot, cu un program cu lucrări de Puccini, Korngold și Verdi. Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y, iar întregul calendar al Stagiunii 2024-2025 poate […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi apare prima dată în PRESShub.
15:20
Liderul PSD neagă mărirea TVA, dar acuză specularea prețurilor combustibilului: „S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil ” # PressHub
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, marți, că, în interiorul coaliției, nu s-a discutat mărirea TVA-ului. Liderul Social-Democraților mai susține că scumpirile au scăpat de sub control, relatează News.ro. Sorin Grindeanu susține că discuțiile de astăzi s-au axat doar pe rexaminarea legii de eficientizare, nu și pe alte creșteri ale TVA-ului. „Aceste discuţii n-au fost […] Articolul Liderul PSD neagă mărirea TVA, dar acuză specularea prețurilor combustibilului: „S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil ” apare prima dată în PRESShub.
15:00
Analiză Deutsche Welle: Vasul Orinda cu 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat care a luat foc în urma unui atac cu drone în portul ucrainean Izmail, la 300 de metri de granița cu România, arată cât de vulnerabile sunt Gurile Dunării. Rusia atacă de trei luni încoace în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene, în […] Articolul Petrolierul gata să explodeze: avertisment pentru România? apare prima dată în PRESShub.
14:50
22 de luni de proceduri și toate probele șterse: dosarul de mită al dr. Irinel Popescu, zguduit din temelii urmare a unei decizii a ÎCCJ # PressHub
Curtea de Apel București a eliminat toate probele DNA din dosarul medicului Irinel Popescu, acuzat că s-a arătat dispus să mituiască cu 100.000 de euro procurorii anticorupție pentru a scăpa de un alt dosar în care era cercetat. Judecătorii au aplicat o decizie a instanței supreme din 2023 potrivit căreia, pentru a folosi probele obținute […] Articolul 22 de luni de proceduri și toate probele șterse: dosarul de mită al dr. Irinel Popescu, zguduit din temelii urmare a unei decizii a ÎCCJ apare prima dată în PRESShub.
14:00
Disperați pe cererile privind modul de cheltuire a subvenției pentru partid, liberalii vor să introducă în legea 544 „informația cu regim special” # PressHub
Un grup de șapte deputați PNL au depus o propunere legislativă de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Semnatarii doresc introducerea unei noi noțiuni în lege, respectiv „informație cu regim special”. Informație care nu va fi publică dacă stabilește șeful instituției. „Prin informaţie cu regim special se înţelege orice […] Articolul Disperați pe cererile privind modul de cheltuire a subvenției pentru partid, liberalii vor să introducă în legea 544 „informația cu regim special” apare prima dată în PRESShub.
12:00
Zeci de mii de oameni au protestat la Bratislava împotriva guvernului populist de stânga al premierului Robert Fico, marcând astfel și 36 de ani de la Revoluția de catifea, care a dus la căderea comunismului în fosta Cehoslovacie. Protestul a fost inițiat de mai multe partide de opoziție și organizații neguvernamentale – printre care inițiativa […] Articolul „Ne-am săturat de Fico”: zeci de mii de slovaci au protestat la Bratislava apare prima dată în PRESShub.
11:40
Reuters a consultat o analiză a Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care arată că sancțiunile americane impuse pe 22 octombrie împotriva Rosneft și Lukoil „și-au atins scopul”: au redus veniturile Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc. Această scădere limitează capacitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina, subliniază instituția. Analiza arată că mai multe sortimente importante de țiței rusesc sunt vândute la prețuri coborâte la niveluri nemaivăzute de mai mulți ani, iar aproape o duzină de mari cumpărători din India și China și-au anunțat intenția de a suspenda achizițiile de petrol rusesc în luna decembrie. Reuters notează că, potrivit datelor LSEG, pe 12 noiembrie, țițeiul Urals pentru încărcare în portul […] Articolul Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc apare prima dată în PRESShub.
11:20
Ilie Ilaşcu, fost senator român și una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la București. Avea 73 de ani. Figura lui Ilie Ilașcu rămâne inseparabil legată de unul dintre cele mai dure și controversate episoade ale anilor ’90 din regiune: războiul de pe Nistru și represiunile regimului separatist de la […] Articolul Moartea lui Ilie Ilaşcu, simbol al rezistenței românești din Transnistria apare prima dată în PRESShub.
11:00
La o zi după evacuare, locuitorilor din Ceatalchioi li s-a permis să revină la casele lor # PressHub
În urma diminuării pericolului exploziei navei cu GPL (grație intervenției pompierilor ucrainieni) locuitorilor din localitatea Ceatalchioi li s-a permis să se întoarcă la locuințele lor, ne arată un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență. Cei din Plauru vor rămâne, momentan, evacuați. DSU susține că, în urma intervențiilor pompierilor ucrainieni, incendiul a fost menținut sub […] Articolul La o zi după evacuare, locuitorilor din Ceatalchioi li s-a permis să revină la casele lor apare prima dată în PRESShub.
10:40
Ucraina se înarmează în Franța: avioane grele de luptă, radare și sisteme de apărare antiaeriană # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Paris, și președintele francez Emmanuel Macron au semnat o declarație de intenție prin care Kievul își propune să achiziționeze, în următorul deceniu, 100 de avioane de luptă Rafale F4, alături de „radare franceze foarte performante” și opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T, fiecare cu câte șase lansatoare. Cei doi […] Articolul Ucraina se înarmează în Franța: avioane grele de luptă, radare și sisteme de apărare antiaeriană apare prima dată în PRESShub.
Ieri
22:00
Biroul Electoral Municipal București a înregistrat candidaturile a 17 persoane la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. Din cele 20 de dosare trimise, două au fost respinse, iar unul amânat, relatează News.ro. Din aceștia, doar opt sunt menționați în sondaje: Anca Alexandrescu (Alianța Electorală „Dreptate pentru București”); Daniel Băluță (PSD); […] Articolul Cine intră în cursa pentru Primăria Capitalei: 17 candidați validați apare prima dată în PRESShub.
21:30
Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerea primarului capitalei arată un pericol major: Fărâmițarea electoratului riscă să ducă la o victorie a extremiștilor prin candidata Anca Alexandrescu. Ea se află la 1,7% în urma candidatului de pe prima poziție, relatează Aktual24. Liberalul Ciprian Ciucu conduce clasamentul, fiind creditat cu 19,2% din intențiile de vot. […] Articolul Aktual 24 | Pericolul suveranist e major în București apare prima dată în PRESShub.
21:20
„Adversarul nostru se pregătește pentru război”. Avertismentul unui general polonez după explozia unei porțiuni de linie ferată # PressHub
Șeful Statului major al Armatei Poloneze, generalul Wiesalaw Kukula, a declarat luni, citat de Rzceczpospolita, că ultimele atacuri cibernetice și recenta explozie pe linia ferată Varșovia-Lubin indică riscul pregătirii unei invazii a Poloniei de către Rusia. Acesta a ținut să dea asigurări, însă, că Polonia este pregătită să se apere. „Adversarul nostru a început pregătirile […] Articolul „Adversarul nostru se pregătește pentru război”. Avertismentul unui general polonez după explozia unei porțiuni de linie ferată apare prima dată în PRESShub.
20:20
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%, ne arată o analiză Deutsche Welle. Un raport dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI) scoate în evidență fragilitatea economică a țării, creșterea lentă care urmează în următorii […] Articolul Analiză: Ce trebuie să facă România să se salveze apare prima dată în PRESShub.
20:00
Aktual 24 | Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” # PressHub
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de zeci de susținători, duminică noaptea, pe Aeroportul Otopeni, la întoarcerea din Rusia. Aceștia i-au scandat numele, având în vedere că Șoșoacă împlinește 50 de ani, după care a urmat o petrecere cu scandal la sediul SOS, relatează Aktual24. În aeroport au avut loc scne șocante. Admiratorii i-au […] Articolul Aktual 24 | Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” apare prima dată în PRESShub.
19:40
O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei. Printr-o postare pe Facebook, aceasta susține că Guvernul nu mai necesită avizul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea merge avansa cu reforma pensiilor speciale ale magistraților. Fosta magistrată susține că avizul CSM a fost acordat […] Articolul Macovei: „Guvernul NU mai are nevoie de avizul CSM pentru reforma pensiilor speciale” apare prima dată în PRESShub.
17:10
Astra Film Chișinău s-a încheiat cu o sală plină cu oameni care au aplaudat în picioare, îndelung, la capătul unei ediții în care publicul a avut ocazia să vadă unele dintre filmele documentare foarte bune ale momentului. Au fost trei zile pline cu producții de calitate, de la cele pentru copii și adolescenți din cadrul […] Articolul Astra Film Chișinău la final. O ediție cu săli pline și multă emoție apare prima dată în PRESShub.
15:50
Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori # PressHub
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizaţiei de încadrare”. Ei cereau diurna de 2% pe zi, la fel cu aveau procurorii din fosta secție specială. Recalcularea a fost cerută începând cu 16 octombrie 2018, când au […] Articolul Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori apare prima dată în PRESShub.
15:30
De astazi, 17 noiembrie, femeile din Uniunea Europeană lucrează pe gratis – în contul zilelor care le-ar aduce un câștig egal cu cel al bărbaților. Diferența medie de remunerare între femei și bărbați este de 13 %, cee ace înseamnă că, în timp ce un bărbat câștigă 1 EUR, o femeie va câștiga doar 0,87 EUR, se arată într-o postare […] Articolul De ce, în 2025, egalitatea salarială este încă un vis în UE? apare prima dată în PRESShub.
15:10
„Visul Georgian” vrea să interzică votul diasporei la alegerile parlamentare. Guvernarea propune eliminarea secțiilor din străinătate # PressHub
Partidul de guvernământ „Visul Georgian” înaintează luni, 17 noiembrie, în Parlament proiectul noului Cod Electoral, care, între altele, interzice georgienilor plecați în străinătate să participe la alegerile parlamentare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Shalva Papuașvili, într-un briefing extraordinar. În prezent, Codul Electoral interzice deja georgienilor din diaspora să voteze la alegerile locale, însă le permite să participe la parlamentare, motiv pentru […] Articolul „Visul Georgian” vrea să interzică votul diasporei la alegerile parlamentare. Guvernarea propune eliminarea secțiilor din străinătate apare prima dată în PRESShub.
14:00
Ciucu respinge ideea retragerii lui Drulă și acuză PSD de crearea premiselor ascensiunii extremismului # PressHub
Într-o conferință de presă susținută luni, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei și, totodată, Prim-Vicepreședintele liberalilor și Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că el nu pretinde retragerea candidatului USR Cătălin Drulă în favoarea sa. Acesta a mai avertizat în legătură cu proliferarea extremismului și a subliniat că lupta principală este între el și Daniel […] Articolul Ciucu respinge ideea retragerii lui Drulă și acuză PSD de crearea premiselor ascensiunii extremismului apare prima dată în PRESShub.
11:40
Luni , 17 noiembrie, autoritățile au decis să evacueze localitatea Plauru din Tulcea, după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă. Nava, aflată pe malul ucrainian al Dunării, a fost cuprinsă de flăcări și există riscul unei explozii puternice, relatează News.ro. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Deltă a transmis, […] Articolul Evacuare la Plauru după incendiul navei cu GPL lovite de o dronă în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
11:10
Mesaje contradictorii: SUA pregătesc sancțiuni împotriva țarilor care fac afaceri cu Rusia, Ungaria cere UE un canal direct de negocieri cu Kremlinul # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat pe 16 noiembrie că republicanii din Congres lucrează la o legislație care ar impune sancțiuni oricărei țări care continuă să facă afaceri cu Rusia, în timp ce premierul ungar Viktor Orban cere Uniunii Europene să deschidă un canal direct de negocieri cu Kremlinul, ca să nu rămână doar un […] Articolul Mesaje contradictorii: SUA pregătesc sancțiuni împotriva țarilor care fac afaceri cu Rusia, Ungaria cere UE un canal direct de negocieri cu Kremlinul apare prima dată în PRESShub.
11:00
Sud-estul Europei, epicentrul mortalității rutiere din UE: România, între cele mai afectate regiuni # PressHub
Cu ocazia Zilei internaționale a victimelor accidentelor rutiere ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), pe 17 noiembrie), statisticile Eurostat pentru 2023 arată o medie de 46 de decese rutiere la un milion de locuitori la nivelul UE, însă diferențele regionale sunt puternice: sud-estul Europei rămâne zona cu cele mai ridicate niveluri ale […] Articolul Sud-estul Europei, epicentrul mortalității rutiere din UE: România, între cele mai afectate regiuni apare prima dată în PRESShub.
10:50
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea dintre 16 spre 17 noiembrie, mesaje RO-ALERT cu privire la pericolul căderii obiectelor din spațiul aerian. Acestea au fost transmise, începând cu ora 02:30, după ce Rusia a declanșat noi bombardamente asupra Ucrainei, inclusiv în apropiere de granița cu România,transmite Agerpres. Printr-un comunicat MAPN transmis pe […] Articolul RO-ALERT în Tulcea după bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Procurorul General a sesizat MAI și Inspecția Judiciară după ce a verificat cum au acționat polițiștii și procurorul de caz în ultimul caz de femicid # PressHub
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut publice concluziile controlului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului comis pe 8 noiembrie 2025 în comuna Beciu, județul Teleorman. Verificările au vizat modul în care autoritățile au instrumentat un dosar anterior, deschis în […] Articolul Procurorul General a sesizat MAI și Inspecția Judiciară după ce a verificat cum au acționat polițiștii și procurorul de caz în ultimul caz de femicid apare prima dată în PRESShub.
16 noiembrie 2025
21:10
Aktual 24 | Diana Șoșoacă s-a pozat în Rusia alături de Dmitri Medvedev, cel care a amenințat România și a spus că ”românii nu sunt o națiune” # PressHub
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă s-a pozat mândră, la Soci în Rusia, alături de Dmitri Medvedev, un politician care deseori a amenințat România și a spus că ”românii nu sunt o națiune”. Prezentă la summitul BRICS de la Soci, Șoșoacă a ținut să anunțe mândră că s-a pozat chiar lângă Medvedev, fost președinte al Rusiei. ”Dupǎ […] Articolul Aktual 24 | Diana Șoșoacă s-a pozat în Rusia alături de Dmitri Medvedev, cel care a amenințat România și a spus că ”românii nu sunt o națiune” apare prima dată în PRESShub.
18:30
Ministrul Daniel David a cerut o analiză a modului în care au reacţionat autorităţile după ce un elev de şase ani a fost bătut de colegi # PressHub
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat o analiză a modului în care au răspuns Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale la cazul „grav” de violenţă petrecut recent la liceul clujean, informează Agerpres. „Pornind de la cazul grav de violenţă înregistrat în cadrul Liceului Teoretic ‘Nicoale Bălcescu’ din Cluj-Napoca, semnalat recent şi […] Articolul Ministrul Daniel David a cerut o analiză a modului în care au reacţionat autorităţile după ce un elev de şase ani a fost bătut de colegi apare prima dată în PRESShub.
18:10
Festivalul Ciocolatei: ciocolată cu jumări, cu leuştean, parfumuri cu aromă de palincă şi dulceaţă și o replică a coifului dacic de la Coţofeneşti # PressHub
Ciocolată cu jumări, cu colivă sau cu leuştean, precum şi parfumuri cu esenţă de cacao, de dulceaţă de prune cu palincă, alături de pantofi şi genţi din ciocolată atrag atenţia la festivalul organizat în aceste zile la Iaşi, la Atrium Palas. Vizitatorii complexului comercial din apropierea Palatului Culturii pot explora standurile cu produse din ciocolată […] Articolul Festivalul Ciocolatei: ciocolată cu jumări, cu leuştean, parfumuri cu aromă de palincă şi dulceaţă și o replică a coifului dacic de la Coţofeneşti apare prima dată în PRESShub.
17:40
Aktual24 | Târgul de Crăciun de la Craiova. Localnici și turiști se plâng de prețurile mari # PressHub
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost deschis, vineri, cu mare festivism de primarul Lia Olguța Vasilescu. Peste 100.000 de oameni ar fi venit la târg, s-a lăudat primarul Craiovei, însă foarte mulți oameni sunt șocați de prețurile la mâncare și distracții. ”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun […] Articolul Aktual24 | Târgul de Crăciun de la Craiova. Localnici și turiști se plâng de prețurile mari apare prima dată în PRESShub.
17:20
Proiect de lege: Pensionarii speciali din MApN, MAI și Ministerul Justiției rămân fără locuințe de serviciu # PressHub
Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice, conform unui proiect de lege inițiat de minsterul Justiției și consultat de G4Media.ro. În prezent, pensionarii speciali din ministerul justiției, spre exemplu, plătesc maxim 200 de lei lunar chirie pentru locuințele […] Articolul Proiect de lege: Pensionarii speciali din MApN, MAI și Ministerul Justiției rămân fără locuințe de serviciu apare prima dată în PRESShub.
17:00
Diabetul, una dintre cele mai răspândite boli cronice în Europa. Ce măsuri de prevenție propune UE # PressHub
Peste 33 de milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă de diabet, iar proiecțiile arată o creștere până la 38 de milioane în 2030. Creșterea rapidă a cazurilor transformă diabetul într-una dintre cele mai presante provocări de sănătate publică. În fața acestui trend, Comisia Europeană pune în aplicare o serie de proiecte finanțate prin EU4Health, […] Articolul Diabetul, una dintre cele mai răspândite boli cronice în Europa. Ce măsuri de prevenție propune UE apare prima dată în PRESShub.
16:40
O parte dintre ultrașii naționalei au afișat un banner în care numeau erou un criminal de război sârb condamnat pe viață, Ratko Mladic, scrie GOLAZO.ro. Presa de la Sarajevo a reacționat imediat după ce, în drum spre Zenica, la partida de fotbal dintre Bosnia și România care a avut loc sâmbătă seara, un grup de […] Articolul Criminal de război sârb, elogiat de ultrașii români înainte de meciul cu Bosnia apare prima dată în PRESShub.
16:20
Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr poliţist din judeţul Argeş, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap în locuinţa unde stătea în chirie. „Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat […] Articolul Un tânăr poliţist din Argeş, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap apare prima dată în PRESShub.
12:50
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face „un pas imens înainte”, întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative, informează Agerpres. Ciolacu a fost însoţit pe primarul […] Articolul Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura la şefia CJ Buzău apare prima dată în PRESShub.
11:10
Ministrul Sănătății: Echipamente luate prin PNRR la Spitalul de Pediatrie Ploieşti – neutilizate la capacitate din lipsa unui transformator # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, sâmbătă, că echipamente achiziţionate prin PNRR la Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu pot fi folosite la capacitate maximă din lipsa unui transformator electric. „Vorbim de echipamente achiziţionate prin PNRR şi care au fost puse în funcţiune, care au fost testate, dar care nu pot fi folosite la capacitate maximă, […] Articolul Ministrul Sănătății: Echipamente luate prin PNRR la Spitalul de Pediatrie Ploieşti – neutilizate la capacitate din lipsa unui transformator apare prima dată în PRESShub.
15 noiembrie 2025
22:00
Mii de persoane au participat, vineri seara, la deschiderea Târgului de Crăciun 2025 de la Craiova, cel mai aşteptat eveniment de peste an al oraşului la care sunt aşteptaţi cel puţin 2 milioane de vizitatori. Ediţie care are ca tematică povestea din „Spărgătorul de nuci”, iar pentru atmosfera feerică, organizatorii au folosit circa 2 milioane […] Articolul Mii de persoane la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova | FOTO apare prima dată în PRESShub.
21:40
Aktual24 | Germania se pregătește să redevină o mare putere militară. Ce înseamnă pentru România? # PressHub
Germania a fost pentru aproape 80 de ani un stat „cuminte” din punct de vedere militar din considerente istorice. Războiul din Ucraina și semnalele de reducere a angajamentelor de securitate ale SUA în Europa au schimbat asta. Germania a trecut la reînarmare, în special după ce Friedrich Merz a devenit cancelar al țării, în prima […] Articolul Aktual24 | Germania se pregătește să redevină o mare putere militară. Ce înseamnă pentru România? apare prima dată în PRESShub.
21:20
S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu: „Nu e cel mai mare Târg, dar are o atmosferă pe care, oricât ai încerca, nu poți să o copiezi” | FOTO # PressHub
Mii de oameni, majoritatea tineri, s-au strâns vineri seara în Piața Mare a Sibiului pentru a asista la deschiderea Târgului de Crăciun. Față de anul trecut, numărul celor prezenți a părut mai mare. Odată cu luminile din centru au fost puse în funcțiune și ornamentele de Crăciun amplasate prin restul Sibiului, scrie Turnul Sfatului. „S-a […] Articolul S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu: „Nu e cel mai mare Târg, dar are o atmosferă pe care, oricât ai încerca, nu poți să o copiezi” | FOTO apare prima dată în PRESShub.
21:00
Brașovenii au comemorat 38 de ani de la revolta anticomunistă care a pus România pe harta luptei împotriva comunismului din Europa de Est # PressHub
Brașovul și România a marcat sâmbătă unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă, 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, când muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmați de alți brașoveni, au avut curajul de a ieși în stradă pentru a striga ,,Jos comunismul!”, ,,Jos dictatura!”, a anunțat Primăria […] Articolul Brașovenii au comemorat 38 de ani de la revolta anticomunistă care a pus România pe harta luptei împotriva comunismului din Europa de Est apare prima dată în PRESShub.
