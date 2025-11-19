Deutsche Welle | Conflictul privind sistemul public de pensii, probă de foc pentru guvernul condus de Friedrich Merz
PressHub, 19 noiembrie 2025 22:20
Tineri politicieni conservatori nu vor să susțină reforma pensiilor agreată de guvernul federal german. Disputa ar putea deveni o amenințare pentru coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD. Guvernul federal, aflat la putere din mai și format din conservatori (CDU/CSU) și social-democrați (SPD), le-a promis germanilor că va avea mult mai puține conflicte decât […] Articolul Deutsche Welle | Conflictul privind sistemul public de pensii, probă de foc pentru guvernul condus de Friedrich Merz apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum o oră
22:20
Deutsche Welle | Conflictul privind sistemul public de pensii, probă de foc pentru guvernul condus de Friedrich Merz # PressHub
Tineri politicieni conservatori nu vor să susțină reforma pensiilor agreată de guvernul federal german. Disputa ar putea deveni o amenințare pentru coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD. Guvernul federal, aflat la putere din mai și format din conservatori (CDU/CSU) și social-democrați (SPD), le-a promis germanilor că va avea mult mai puține conflicte decât […] Articolul Deutsche Welle | Conflictul privind sistemul public de pensii, probă de foc pentru guvernul condus de Friedrich Merz apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
21:20
Strada Sforii din Brașov, închisă pentru lucrări în regim de urgenţă. Când va fi redeschisă pentru turiști # PressHub
Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din municipiul Braşov, va fi închisă în regim de urgenţă, cel mai probabil urmând să fie redeschisă în primăvara anului viitor, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov. Conform unei informări transmisă de instituţie, decizia a fost luată de primarul George Scripcaru pentru protejarea siguranţei turiştilor şi a […] Articolul Strada Sforii din Brașov, închisă pentru lucrări în regim de urgenţă. Când va fi redeschisă pentru turiști apare prima dată în PRESShub.
21:10
Parlamentul European pune lupa pe salariile minime: UE cere criterii corecte, nu un salariu unic pentru toate țările # PressHub
Eurodeputații din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă (EMPL) au lansat un nou grup de monitorizare pentru a supraveghea modul în care statele membre aplică directiva privind salariile minime adecvate — un principiu care obligă țările UE să stabilească salarii decente pe baza costului vieții, fără a impune însă un nivel salarial unic la nivel […] Articolul Parlamentul European pune lupa pe salariile minime: UE cere criterii corecte, nu un salariu unic pentru toate țările apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
19:30
Aktual24 | Statul român renunță la preluarea Lukoil. S-a decis vânzarea directă a activelor din România (surse) # PressHub
Lukoil România nu va mai fi administrată temporar de stat, așa cum s-a discutat inițial, ci va fi vândută direct, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Decizia schimbă scenariul vehiculat în ultimele zile, în care statul ar fi urmat să preia pentru o perioadă controlul operațiunilor pentru a asigura continuitatea activității în contextul sancțiunilor internaționale […] Articolul Aktual24 | Statul român renunță la preluarea Lukoil. S-a decis vânzarea directă a activelor din România (surse) apare prima dată în PRESShub.
19:10
Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa pe scena Sălii Palatului în „Balanchine’s Legacy” # PressHub
Remarcabila Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa, în premieră în România, la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” (Sala Palatului, 11 februarie 2026). Recunoscută pentru grația ei desăvârșită, precizia impecabilă și eleganța cu care domină scena, inclusă de brandul Chanel în campanii vizuale, prezența balerinei Hannah O’Neill în Gala dedicată […] Articolul Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa pe scena Sălii Palatului în „Balanchine’s Legacy” apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
18:40
Uniunea Europeană a transmis unul dintre cele mai ferme semnale politice de până acum privind securitatea Republicii Moldova. Într-un mesaj video prezentat la „Moldova Security Forum 2025” – reuniune internațională organizată la Chișinău – comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius (foto) a lăudat rezistența Chișinăului în fața presiunilor rusești și a declarat că siguranța Moldovei este […] Articolul Mesaj tranșant de la Bruxelles: Atingi Moldova, atingi Uniunea Europeană” apare prima dată în PRESShub.
18:30
Kelemen Hunor: Aproape o treime din unităţile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi # PressHub
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, miercuri, detaliile proiectului privind reforma în administraţia centrală şi locală, precizând că reducerea de 10% nu se va aplica uniform şi că aproape o treime din unităţile administrativ-teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi, informează Agerpres. „În coaliţie, în mare, noi am ajuns la o înţelegere în […] Articolul Kelemen Hunor: Aproape o treime din unităţile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi apare prima dată în PRESShub.
17:30
„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, se anunță într-un comunicat. Decizia luată în termeni amiabili a fost, de fapt, o demitere, aproape sigur […] Articolul Aktual24 | Trei semnale transmise de plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni apare prima dată în PRESShub.
17:00
Proiectul privind pensiile magistraților, forma finală: pensia, 70% din salariu și perioada de tranziție crește de la 10 ani la 15 ani # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru Știrile Pro TV că proiectul de lege privind pensiile magistraților e terminat și e pe circuitul de avizare. Potrivit premierului, pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în […] Articolul Proiectul privind pensiile magistraților, forma finală: pensia, 70% din salariu și perioada de tranziție crește de la 10 ani la 15 ani apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
16:20
Începutul Festivalului de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” # PressHub
Miercuri, 19 noiembrie 2025, a început, la Cinema Muzeul Țăranului, Festivalul de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, în colaborare cu Primăria Sectorului 1. Lungmetrajul vizualizat astăzi a fost „Metronom” (2022), în regia lui Alexandru Belc. Filmul urmărește relația a doi adolescenți, a căror roluri […] Articolul Începutul Festivalului de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” apare prima dată în PRESShub.
16:10
Un nou tratament pentru „bronhiile dilatate”: Comisia Europeană dă undă verde medicamentului Brensocatib # PressHub
Comisia Europeană a acordat autorizația de comercializare la nivelul UE pentru „Brensocatib”, marcând un moment important în medicina respiratorie. Acesta devine primul tratament aprobat vreodată pentru bronșiectazia non-chistică (NCFB), o boală pulmonară cronică progresivă, fiind destinat pacienților cu vârsta de 12 ani și peste. Bronșiectazia non-chistică este o boală în care bronhiile — micile tuburi […] Articolul Un nou tratament pentru „bronhiile dilatate”: Comisia Europeană dă undă verde medicamentului Brensocatib apare prima dată în PRESShub.
15:30
Mai multe organizații civice organizează un protest în Piața Victoriei din Capitală pentru o „reformă reală a pensiilor speciale” # PressHub
Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, 21 noiembrie, de la ora 18.00, în Piața Victoriei din București, protestul: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Vor fi organizate proteste și de inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad. Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului […] Articolul Mai multe organizații civice organizează un protest în Piața Victoriei din Capitală pentru o „reformă reală a pensiilor speciale” apare prima dată în PRESShub.
15:20
PNL a retras proiectul de modificare a legii transparenței. Un deputat susține că voia să protejeze cercetările secretele din agricultură # PressHub
Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat că retrage proiectul de lege privind modificarea legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Deputatul liberal Dragoș Ciubotaru arată că intenția lui a fost să susțină activitatea de cercetare în agricultură, nicidecum să secretizeze modul de cheltuire a banilor publici primiți de partide ca subvenție de […] Articolul PNL a retras proiectul de modificare a legii transparenței. Un deputat susține că voia să protejeze cercetările secretele din agricultură apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
14:50
Sabotaj pe calea ferată Varșovia–Lublin: Primele rețineri și suspiciuni de implicare rusă # PressHub
În Polonia au avut loc miercuri primele arestări în cazul incidentelor de sabotaj. Purtătorul de cuvânt al Ministrului-coordonator al Forțelor Speciale, Jacek Dobryznski a declarat pe X că un număr de persoane au fost reținute și dovezi – obținute. În operațiune sunt implicate forțele de Poliție și ABW (Agenția de Securitate Internă). Jacek Dobryznski a […] Articolul Sabotaj pe calea ferată Varșovia–Lublin: Primele rețineri și suspiciuni de implicare rusă apare prima dată în PRESShub.
14:00
Cunoscutul medic pneumolog Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, informează Bihoreanul. Informația a fost confirmată redacției Bihoreanul de surse medicale, care au precizat că decesul a fost înregistrat la ora 11.24. Așa cum ziarul nostru a mai scris, Groșan era internată în stare gravă de […] Articolul A murit medicul Flavia Groșan. Era internată în spital în stare gravă de peste o lună apare prima dată în PRESShub.
13:40
Reportaj: Evacuaţi din gospodării pentru 24 de ore, la marginea războiului declanşat de Rusia în Ucraina # PressHub
Tulcenii din Ceatalchioi şi Plauru s-au întors, marţi, în gospodăriile pe care au fost nevoiţi să le părăsească, din cauza pericolului de explozie reprezentat de o navă încărcată cu combustibil, lovită în noaptea de duminică spre luni de una din dronele folosite de Rusia în atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene. A fost pentru prima oară […] Articolul Reportaj: Evacuaţi din gospodării pentru 24 de ore, la marginea războiului declanşat de Rusia în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
13:20
Încă un succes al inițiativelor civice europene: petiția care cere interzicerea „practicilor de conversie” a ajuns la Comisia Europeană # PressHub
După campania „My Voice, My Choice” pentru dreptul la un avort în siguranță în toată Uniunea Europeană, încă o inițiativă civică a ajuns în dezbaterea Bruxelles-ului. Comisia Europeană a confirmat că a primit oficial Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE) intitulată „Interzicerea practicilor de conversie în Uniunea Europeană”. Aceasta a reușit să strângă 1.128.063 de declarații de […] Articolul Încă un succes al inițiativelor civice europene: petiția care cere interzicerea „practicilor de conversie” a ajuns la Comisia Europeană apare prima dată în PRESShub.
12:50
Primarul Călin Bibarț a anunțat marți că podul hobanat a trecut cu succes testele de încercare statică și dinamică, scrie Special Arad. Potrivit edilului, acestea reprezintă ultimul pas tehnic major înainte de deschiderea circulației, care ar fi programată pentru luna decembrie. Podul a necesitat lucrări complexe de remediere după ce, în primăvară, Primăria a refuzat […] Articolul Primarul Aradului anunță că podul hobanat a trecut cu succes testele de încercare apare prima dată în PRESShub.
12:20
Comisia Europeană prezintă astăzi propunerile privind îmbunătățirea mobilității militare și noua foaie de parcurs pentru transformarea industriei europene de apărare. „Strategia noastră este să învățăm lecțiile din Ucraina”, a declarat pentru Politico comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius, înaintea prezentării oficiale. El a descris modul în care UE intenționează să își transforme doctrina privind mobilitatea militară […] Articolul Renumitul „Schengen militar” poate deveni realitate, la fel acronimul EMERS apare prima dată în PRESShub.
11:20
Investigație Snoop: Medici români câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase către operații de „rejuvenare vaginală”, proceduri cu mari riscuri # PressHub
Medici români câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase, prin clinici și webinarii cu publicitate înșelătoare, către operații de „rejuvenare vaginală” prezentate drept soluții miraculoase pentru probleme medicale serioase sau pentru „recăpătarea încrederii”. În realitate, avertizează organizațiilor internaționale medicale, aceste proceduri nu au nicio bază științifică, eficiența lor nu este dovedită, […] Articolul Investigație Snoop: Medici români câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase către operații de „rejuvenare vaginală”, proceduri cu mari riscuri apare prima dată în PRESShub.
10:50
Axios: SUA, în consultare cu Rusia, lucrează la un plan în 28 de puncte pentru încetarea războiului din Ucraina # PressHub
Statele Unite elaborează, în coordonare cu Rusia, un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Axios, citând oficiali americani și ruși. Potrivit publicației, administrația Trump este încurajată de rezultatele obținute în dosarul Gaza și crede că poate replica modelul și în cazul Ucrainei. Planul, aflat încă în lucru, este […] Articolul Axios: SUA, în consultare cu Rusia, lucrează la un plan în 28 de puncte pentru încetarea războiului din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
10:00
Europarlamentarii Claudiu Manda și Virgil Popescu ignoră de peste două luni întrebări trimise de presă pe teme de interes public # PressHub
Într-o perioadă marcată de provocări cruciale pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, de la tranziția energetică la nevoia urgentă de reformă administrativă, doi dintre reprezentanții regiunii în Parlamentul European, Claudiu Manda (PSD, originar din Dolj) și Virgil-Daniel Popescu (PNL, originar din Mehedinți), au ales să ignore complet un demers jurnalistic menit să aducă clarificări pe o temă […] Articolul Europarlamentarii Claudiu Manda și Virgil Popescu ignoră de peste două luni întrebări trimise de presă pe teme de interes public apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
09:40
Mai multe aeronave militare au supravegheat, în noaptea de marţi spre miercuri, spaţiul aerian european, urmărind o dronă care a survolat atât o zonă din Republica Moldova, cât şi spaţiul aerian ucrainean, pe fondul unui nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Primele aparate de zbor care […] Articolul Forţele Aeriene au urmărit o dronă în spaţiul naţional şi cel al Republicii Moldova apare prima dată în PRESShub.
09:20
Un plutonier adjutant al ISU Iași este inculpat într-un proces de trafic de heroină. Pompierul a ajuns să-și dea tot salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic, scrie Ziarul de Iași. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în […] Articolul Cum a ajuns un pompier de la ISU Iași traficant de heroină apare prima dată în PRESShub.
Ieri
20:50
Aktual 24 | Clanul Gireadă. Fostul primar PSD, trimis în judecată pentru corupție, își lasă fiica pe postul de primar cu ajutorul PSD. Ea era deja angajată de tatăl ei în primărie din 2017 # PressHub
Şapte candidaţi s-au înscris pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani la alegerile locale parţiale care vor avea loc pe 7 decembrie, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunal. Alegerile au loc pentru că fostul primar PSD, Verginel Gireadă, a demisionat după ce a fost trimis în judecată pentru […] Articolul Aktual 24 | Clanul Gireadă. Fostul primar PSD, trimis în judecată pentru corupție, își lasă fiica pe postul de primar cu ajutorul PSD. Ea era deja angajată de tatăl ei în primărie din 2017 apare prima dată în PRESShub.
20:30
Comunicat de presă. Peste 900 de copii și adulți cu dizabilități, însoțiți de aparținători, au participat la primul spectacol de balet incluziv realizat în România # PressHub
Aproximativ 1 din 20 de persoane din România au o formă de dizabilitate – în total aproape 900.000 de persoane, dintre care cca 77.000 sunt copii, conform studiului efectuat de Banca Mondială. Cei mai mulți sunt afectați de excluziunea socială care are drept cauze numeroase obstacoleîn accesarea educației, a pieței muncii și a evenimentelor culturale. […] Articolul Comunicat de presă. Peste 900 de copii și adulți cu dizabilități, însoțiți de aparținători, au participat la primul spectacol de balet incluziv realizat în România apare prima dată în PRESShub.
20:20
Comisia Europeană se luptă din nou cu poziția de monopol a marilor giganți ai internetului: în vizor, serviciile de cloud # PressHub
Comisia Europeană a deschis trei investigații majore asupra pieței serviciilor de cloud, pentru a verifica dacă Amazon și Microsoft dețin o putere prea mare în acest sector strategic. Bruxelles-ul vrea să afle dacă platformele lor – AWS și Azure – funcționează ca „gatekeepers”, adică puncte de acces indispensabile pentru firme și utilizatori, chiar dacă nu îndeplinesc toate criteriile numerice […] Articolul Comisia Europeană se luptă din nou cu poziția de monopol a marilor giganți ai internetului: în vizor, serviciile de cloud apare prima dată în PRESShub.
20:00
Ludovic Orban, despre demiterea sa din postul de Consilier Prezidențial: „Mi se pare un fleac” # PressHub
Ludovic Orban, care a fost revocat marți, 18 noiembrie, din funcția de consilier prezidențial, a dat o serie de declarații pentru Digi24 în care explică ce se află în spatele alegerii președintelui Nicușor Dan. Fostul consilier susține că, în spatele deciziei, ar fi fost o poziție publică pe care acesta a luat-o. Este vorba de […] Articolul Ludovic Orban, despre demiterea sa din postul de Consilier Prezidențial: „Mi se pare un fleac” apare prima dată în PRESShub.
18:10
UE introduce reguli noi pentru contoare și echipamente de măsurare: piață unificată, tehnologii moderne și facturi mai corecte # PressHub
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord de principiu pentru actualizarea legislației privind instrumentele de măsurare – de la contoare de energie și gaze până la încărcătoare pentru mașinile electrice. Normele erau vechi de peste 20 de ani și nu acopereau tehnologiile noi, precum hidrogenul sau infrastructura pentru vehicule electrice. Ce […] Articolul UE introduce reguli noi pentru contoare și echipamente de măsurare: piață unificată, tehnologii moderne și facturi mai corecte apare prima dată în PRESShub.
17:40
Blindatele Lynx, încă în discuție: Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall # PressHub
Guvernul României a negat, marți, zvonurile cum că ar fi încheiat un contract cu compania germană producătoare de arme Rheinmetall. Un astfel de contract va trebui aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este programat pentru 24 noiembrie. În ciuda declarațiilor din presă, Guvernul României a negat, citat de Ziare.com, că ar fi […] Articolul Blindatele Lynx, încă în discuție: Guvernul respinge zvonurile despre contractul cu Rheinmetall apare prima dată în PRESShub.
17:00
Aktual 24 | Surse: Grindeanu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, PSD a dat înapoi în privința pensiilor magistraților. Versiunea finală a propunerii # PressHub
Surse politice au declarat pentru Aktual24 că șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit miercuri dimineață la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat reforma pensiilor speciale, în special componenta privind pensiile magistraților. Potrivit acelorași surse, președintele urmează să aibă în cursul zilei și o discuție separată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi agreat o […] Articolul Aktual 24 | Surse: Grindeanu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, PSD a dat înapoi în privința pensiilor magistraților. Versiunea finală a propunerii apare prima dată în PRESShub.
16:50
COMUNICAT DE PRESĂ. Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi # PressHub
Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu invită publicul pe 20 și 21 noiembrie la două concerte vocal-simfonice vibrante, sub bagheta dirijorului Sasha Yankevych și avându-l ca solist pe violonistul Blake Pouliot, cu un program cu lucrări de Puccini, Korngold și Verdi. Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y, iar întregul calendar al Stagiunii 2024-2025 poate […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi apare prima dată în PRESShub.
15:20
Liderul PSD neagă mărirea TVA, dar acuză specularea prețurilor combustibilului: „S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil ” # PressHub
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, marți, că, în interiorul coaliției, nu s-a discutat mărirea TVA-ului. Liderul Social-Democraților mai susține că scumpirile au scăpat de sub control, relatează News.ro. Sorin Grindeanu susține că discuțiile de astăzi s-au axat doar pe rexaminarea legii de eficientizare, nu și pe alte creșteri ale TVA-ului. „Aceste discuţii n-au fost […] Articolul Liderul PSD neagă mărirea TVA, dar acuză specularea prețurilor combustibilului: „S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil ” apare prima dată în PRESShub.
15:00
Analiză Deutsche Welle: Vasul Orinda cu 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat care a luat foc în urma unui atac cu drone în portul ucrainean Izmail, la 300 de metri de granița cu România, arată cât de vulnerabile sunt Gurile Dunării. Rusia atacă de trei luni încoace în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene, în […] Articolul Petrolierul gata să explodeze: avertisment pentru România? apare prima dată în PRESShub.
14:50
22 de luni de proceduri și toate probele șterse: dosarul de mită al dr. Irinel Popescu, zguduit din temelii urmare a unei decizii a ÎCCJ # PressHub
Curtea de Apel București a eliminat toate probele DNA din dosarul medicului Irinel Popescu, acuzat că s-a arătat dispus să mituiască cu 100.000 de euro procurorii anticorupție pentru a scăpa de un alt dosar în care era cercetat. Judecătorii au aplicat o decizie a instanței supreme din 2023 potrivit căreia, pentru a folosi probele obținute […] Articolul 22 de luni de proceduri și toate probele șterse: dosarul de mită al dr. Irinel Popescu, zguduit din temelii urmare a unei decizii a ÎCCJ apare prima dată în PRESShub.
14:00
Disperați pe cererile privind modul de cheltuire a subvenției pentru partid, liberalii vor să introducă în legea 544 „informația cu regim special” # PressHub
Un grup de șapte deputați PNL au depus o propunere legislativă de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Semnatarii doresc introducerea unei noi noțiuni în lege, respectiv „informație cu regim special”. Informație care nu va fi publică dacă stabilește șeful instituției. „Prin informaţie cu regim special se înţelege orice […] Articolul Disperați pe cererile privind modul de cheltuire a subvenției pentru partid, liberalii vor să introducă în legea 544 „informația cu regim special” apare prima dată în PRESShub.
12:00
Zeci de mii de oameni au protestat la Bratislava împotriva guvernului populist de stânga al premierului Robert Fico, marcând astfel și 36 de ani de la Revoluția de catifea, care a dus la căderea comunismului în fosta Cehoslovacie. Protestul a fost inițiat de mai multe partide de opoziție și organizații neguvernamentale – printre care inițiativa […] Articolul „Ne-am săturat de Fico”: zeci de mii de slovaci au protestat la Bratislava apare prima dată în PRESShub.
11:40
Reuters a consultat o analiză a Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care arată că sancțiunile americane impuse pe 22 octombrie împotriva Rosneft și Lukoil „și-au atins scopul”: au redus veniturile Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc. Această scădere limitează capacitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina, subliniază instituția. Analiza arată că mai multe sortimente importante de țiței rusesc sunt vândute la prețuri coborâte la niveluri nemaivăzute de mai mulți ani, iar aproape o duzină de mari cumpărători din India și China și-au anunțat intenția de a suspenda achizițiile de petrol rusesc în luna decembrie. Reuters notează că, potrivit datelor LSEG, pe 12 noiembrie, țițeiul Urals pentru încărcare în portul […] Articolul Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc apare prima dată în PRESShub.
11:20
Ilie Ilaşcu, fost senator român și una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la București. Avea 73 de ani. Figura lui Ilie Ilașcu rămâne inseparabil legată de unul dintre cele mai dure și controversate episoade ale anilor ’90 din regiune: războiul de pe Nistru și represiunile regimului separatist de la […] Articolul Moartea lui Ilie Ilaşcu, simbol al rezistenței românești din Transnistria apare prima dată în PRESShub.
11:00
La o zi după evacuare, locuitorilor din Ceatalchioi li s-a permis să revină la casele lor # PressHub
În urma diminuării pericolului exploziei navei cu GPL (grație intervenției pompierilor ucrainieni) locuitorilor din localitatea Ceatalchioi li s-a permis să se întoarcă la locuințele lor, ne arată un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență. Cei din Plauru vor rămâne, momentan, evacuați. DSU susține că, în urma intervențiilor pompierilor ucrainieni, incendiul a fost menținut sub […] Articolul La o zi după evacuare, locuitorilor din Ceatalchioi li s-a permis să revină la casele lor apare prima dată în PRESShub.
10:40
Ucraina se înarmează în Franța: avioane grele de luptă, radare și sisteme de apărare antiaeriană # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Paris, și președintele francez Emmanuel Macron au semnat o declarație de intenție prin care Kievul își propune să achiziționeze, în următorul deceniu, 100 de avioane de luptă Rafale F4, alături de „radare franceze foarte performante” și opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T, fiecare cu câte șase lansatoare. Cei doi […] Articolul Ucraina se înarmează în Franța: avioane grele de luptă, radare și sisteme de apărare antiaeriană apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Biroul Electoral Municipal București a înregistrat candidaturile a 17 persoane la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. Din cele 20 de dosare trimise, două au fost respinse, iar unul amânat, relatează News.ro. Din aceștia, doar opt sunt menționați în sondaje: Anca Alexandrescu (Alianța Electorală „Dreptate pentru București”); Daniel Băluță (PSD); […] Articolul Cine intră în cursa pentru Primăria Capitalei: 17 candidați validați apare prima dată în PRESShub.
21:30
Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerea primarului capitalei arată un pericol major: Fărâmițarea electoratului riscă să ducă la o victorie a extremiștilor prin candidata Anca Alexandrescu. Ea se află la 1,7% în urma candidatului de pe prima poziție, relatează Aktual24. Liberalul Ciprian Ciucu conduce clasamentul, fiind creditat cu 19,2% din intențiile de vot. […] Articolul Aktual 24 | Pericolul suveranist e major în București apare prima dată în PRESShub.
21:20
„Adversarul nostru se pregătește pentru război”. Avertismentul unui general polonez după explozia unei porțiuni de linie ferată # PressHub
Șeful Statului major al Armatei Poloneze, generalul Wiesalaw Kukula, a declarat luni, citat de Rzceczpospolita, că ultimele atacuri cibernetice și recenta explozie pe linia ferată Varșovia-Lubin indică riscul pregătirii unei invazii a Poloniei de către Rusia. Acesta a ținut să dea asigurări, însă, că Polonia este pregătită să se apere. „Adversarul nostru a început pregătirile […] Articolul „Adversarul nostru se pregătește pentru război”. Avertismentul unui general polonez după explozia unei porțiuni de linie ferată apare prima dată în PRESShub.
20:20
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%, ne arată o analiză Deutsche Welle. Un raport dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI) scoate în evidență fragilitatea economică a țării, creșterea lentă care urmează în următorii […] Articolul Analiză: Ce trebuie să facă România să se salveze apare prima dată în PRESShub.
20:00
Aktual 24 | Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” # PressHub
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de zeci de susținători, duminică noaptea, pe Aeroportul Otopeni, la întoarcerea din Rusia. Aceștia i-au scandat numele, având în vedere că Șoșoacă împlinește 50 de ani, după care a urmat o petrecere cu scandal la sediul SOS, relatează Aktual24. În aeroport au avut loc scne șocante. Admiratorii i-au […] Articolul Aktual 24 | Scene stupefiante în aeroportul Otopeni cu Șoșoacă, miting cu zeci de oameni: ”Nu vă mai creșteți atât de prost copiii, să-i creșteți ca în Rusia” apare prima dată în PRESShub.
19:40
O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei. Printr-o postare pe Facebook, aceasta susține că Guvernul nu mai necesită avizul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea merge avansa cu reforma pensiilor speciale ale magistraților. Fosta magistrată susține că avizul CSM a fost acordat […] Articolul Macovei: „Guvernul NU mai are nevoie de avizul CSM pentru reforma pensiilor speciale” apare prima dată în PRESShub.
17:10
Astra Film Chișinău s-a încheiat cu o sală plină cu oameni care au aplaudat în picioare, îndelung, la capătul unei ediții în care publicul a avut ocazia să vadă unele dintre filmele documentare foarte bune ale momentului. Au fost trei zile pline cu producții de calitate, de la cele pentru copii și adolescenți din cadrul […] Articolul Astra Film Chișinău la final. O ediție cu săli pline și multă emoție apare prima dată în PRESShub.
15:50
Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori # PressHub
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizaţiei de încadrare”. Ei cereau diurna de 2% pe zi, la fel cu aveau procurorii din fosta secție specială. Recalcularea a fost cerută începând cu 16 octombrie 2018, când au […] Articolul Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori apare prima dată în PRESShub.
15:30
De astazi, 17 noiembrie, femeile din Uniunea Europeană lucrează pe gratis – în contul zilelor care le-ar aduce un câștig egal cu cel al bărbaților. Diferența medie de remunerare între femei și bărbați este de 13 %, cee ace înseamnă că, în timp ce un bărbat câștigă 1 EUR, o femeie va câștiga doar 0,87 EUR, se arată într-o postare […] Articolul De ce, în 2025, egalitatea salarială este încă un vis în UE? apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.