Un incendiu masiv, fără precedent în ultima jumătate de secol, a cuprins un oraş din Japonia. O persoană a murit şi 170 de clădiri sunt în flăcări - VIDEO

Statisticile arată că din 250.000 de decese înregistrate la nivel naţional, 30.000 de decese au legătură cu fumatul, iar principala cauză nu o reprezintă cancerul pulmonar, ci bolile cardio-vasculare asociate consumului de tutun. Alexandra Cucu, medic primar sănătate publică şi management la Institutul Naţional de Sănătate Publică, afirmă că, deşi de ani buni s-au luat măsuri pentru îngrădirea accesului la tutun şi descurajarea acestui viciu, companiile producătoare sunt ”cu doi paşi înaintea sănătăţii”.