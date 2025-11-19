Paralela45 organizează târg de turism online și offline, cu reduceri de până la 50% și avans de 10% la rezervare

10:50

Forțele aeriene ale Armatei Române au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti în proximitatea frontierei fluviale cu România. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.