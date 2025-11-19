Electroalfa continuă achizițiile și vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu
Economica.net, 19 noiembrie 2025 15:00
Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. este parte a grupului Electroalfa, vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu. Tranzacția a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, după discuţii constructive cu China, o decizie care atenuează deficitul de aprovizionare din industria auto, transmit DPA şi Reuters.
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters.
AnimaWings lansează programul de zboruri pentru vara lui 2026 cu șase noi rute și bilete cu 35% reducere # Economica.net
Animawings a lansat programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, cu plecări din cinci orașe din România spre destinații populare din Grecia și Spania.
Biletele de tren se scumpesc cu 10%. Majorarea are loc în contextul inflaţiei şi va avea loc în decembrie.
Maidan intră pe segmentul produselor ready to eat după investiții de 1,2 milioane de euro # Economica.net
Tot mai multe companii intră pe segmentul de produse ready to eat. Cea mai recentă investiția anunțată vine de la Maidan, o companie de catering industriale, pentru evenimente corporate și private.
FlyDubai cumpără 150 avioane Airbus A321neo, renunţând pentru prima dată la aeronavele Boeing # Economica.net
Grupul aeronautic european Airbus a obţinut marţi un acord preliminar pentru 150 avioane A321neo de la flydubai, în valoare de 24 miliarde de dolari, înlăturând Boeing din poziţia de furnizor exclusiv al companiei aeriene low-cost şi redresându-se după un start slab la Salonul Aeronautic de la Dubai, cel mai mare eveniment din Orientul Mijlociu dedicat aviaţiei, transmit Reuters şi DPA.
Grupul PPC vizează investiții strategice de 10 miliarde de euro în perioada 2026–2028 # Economica.net
Planul PPC pentru următorii trei ani se bazează pe modelul de afaceri integrat al Grupului și prevede investiții în valoare de aproximativ 10,1 miliarde de euro în energie regenerabilă, producție în regim flexibil, extinderea și modernizarea rețelelor, precum și servicii centrate pe client în zona Europei de Sud-Est, arată un comunicat de presă al companiei.
Ucraina va cere Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice, la COP30 # Economica.net
Ucraina intenţionează să solicite Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice pentru a ajuta la finanţarea unei reconstrucţii ecologice a ţării după război, a anunţat Kievul la Conferinţa ONU privind schimbările climatice din Brazilia, informează miercuri dpa.
Ce fel de aur trebuie să cumperi ca să scapi de taxare. Prețurile metalului sunt de neoprit # Economica.net
Prețul aurului pare într-un raliu continuu de cel ouțin un an și jumătate, pe fondul instabilității economice și politice generale și a achizițiilor masive făcute de băncile centrale și de marii investitori. De aceste creșteri pot profita însă și oamenii normali, mai ales că în România investiția în aur este o tradiție veche pentru cei care economisesc. Atenție, însă, în ce formă investiții, pentru că diferențele de taxare sunt semnificative.
Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.
Viitorul program "Rabla" va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, la evenimentul de premiere "Best Electric Van 2025", Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Gigantul american ExxonMobil se arată interesat de cumpărarea participaţiei deţinute de Lukoil la cel mai valoros activ al companiei ruseşti, zăcământul petrolier irakian West Qurna 2 # Economica.net
ExxonMobil ar putea lua în considerare achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, informează site-ul IraqiNews.com.
O nouă investiție BCR Seed Starter: finanțare de 500.000 euro pentru Profluo, companie românească de automatizare a proceselor financiare prin AI # Economica.net
BCR Seed Starter, primul fond de investiții de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în România, anunță o nouă investiție. În valoare de 500.000 euro, finanțarea este acordată Profluo, companie ce oferă o platformă financiară care digitalizează și automatizează procesarea documentelor și fluxurile contabile, prin agenți virtuali inteligenți care pot parcurge, procesa și reconcilia volume mari de documente.
Romania Sotheby’s International Realty a anunțat realizarea primei tranzacții în care plata unui apartament din țară s-a făcut prin criptomonede.
Paralela45 organizează târg de turism online și offline, cu reduceri de până la 50% și avans de 10% la rezervare # Economica.net
Agenția de turism Paralela45 organizează luna aceasta Travel Fest, cu vacanțe la reducere.
Prețul energiei electrice pentru clienții non-casnici nu a crescut după liberalizare – ANRE. Pe ce loc suntem în Europa # Economica.net
Prețul energiei electrice plătit de consumatorii non-casnici în luna iulie, după liberalizare, a fosr la același nivel cu cel din luna iunie, când era în vigoare mecanismul de plafonare, a spus Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE.
România a ridicat mai multe avioane de luptă după ce o dronă a intrat în spațiul aerian naţional # Economica.net
Forțele aeriene ale Armatei Române au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti în proximitatea frontierei fluviale cu România. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.
Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu ale blocului comunitar, în ideea de a opri ieşirea metalelor din UE şi a lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare, a declarat marţi comisarul UE pentru Comerţ, Maros Sefcovic, transmite Reuters.
Veniturile afacerilor de familie, estimate să crească cu 84% în 2030 faţă de 2020 (studiu) # Economica.net
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor afacerilor la nivel global, sunt estimate să ajungă la 29 de trilioane de dolari în 2030, în creştere cu 84% faţă de 2020, reiese din studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025.
Congresul SUA a aprobat marţi proiectul de lege care vizează să oblige Departamentul de Justiţie să publice dosarele referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. Donald Trump, care iniţial se opusese vehement acestui proiect, ar urma acum să promulge legea, relatează AFP, Reuters şi dpa.
SUA negociază în secret cu Rusia un plan de 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi în care sunt abordate totodată garanţiile de securitate pentru Europa şi viitorul relaţiei Washingtonului atât cu Moscova, cât şi cu Kievul, potrivit unor oficiali americani şi ruşi care au stat de vorbă cu publicaţia americană Axios, informează miercuri Reuters şi EFE.
Conflict Germania – Brazilia la cea mai importantă întâlnire pe probleme de climă (COP30) # Economica.net
Preşedintele brazilian Lula a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare faţă de Belem, oraşul-gazdă a Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că el ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraş, informează AFP.
Electrocord, prima casă de discuri românească, deținută de angajații companiei, a intrat în insolvență la propria cerere în ianuarie 2018. La aproape opt ani, casa de discuri a ieșit din insolvență.
Rafinăria Vega marchează astăzi, 18 noiembrie, 120 de ani de funcționare, fiind cea mai longevivă unitate de profil din țară și un simbol al industriei românești. În prezent, aceasta nu mai procesează țiței, în ultimii 20 de ani devenind un producător de nișă pentru susținerea economiei naționale, respectiv unic producător de hexan, solvenți, bitum sau combustibil de încălzire.
Kelemen Hunor: Vom avea o anvelopă salarială mai mică cu 10%. N-o să fie la fel peste tot în administraţia centrală, că sunt unele zone unde poţi să reduci până la 10%, în alte zone poţi să reduci şi 20% # Economica.net
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat, marţi, la Parlament, că va exista o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, urmând ca fiecare ordonator de credite din administraţia centrală să vină cu câte o hotărâre de guvern.
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost propuși de Consiliile de Administrație ai SRTV și SRR pentru funcțiile de președinți-directori generali # Economica.net
Membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi-au desemnat, marţi, la Parlament, în şedinţe separate, propunerile pentru preşedinţii-directori generali ai celor două instituţii.
Trump respinge ideea că s-ar afla în vreun conflict de interese cu Arabaia Saudită, din cauza afacerilor familiei sale în această țară. „Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele. Le-am abandonat” # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a negat marţi orice conflict de interese legat de afacerile derulate de membri ai familiei sale în Arabia Saudită, relatează AFP, transmite Agerpres.
Primul proiect din România de transformare la standardele New Retail ale BMW Group a fost finalizat după o investiție de 500.000 de euro # Economica.net
Grup West Premium Oradea a investit o jumătate de milion de euro pentru ridicarea showroom-ului BMW la noile standarde New Retail ale grupului german și deschiderea primului showroom oficial Mini din afara Bucureștiului.
Petrom despre scumpirea carburanților: cotațiile au crescut cu 10%, prețurile la pompă au crescut cu doar 3% # Economica.net
OMV Petrom, cea mai mare companie de pe piața carburanților, a explicat că prețurile la pompă au crescut mai puțin decât au crescut cotațiile la carburanți, amintind și despre celelalte elemente, inclusiv taxele, care formează prețul.
Românii devin tot mai deschiși la achiziția de telefoane recondiționate, o piață care crește accelerat de la an la an. Potrivit estimărilor Flip.ro, unul dintre cei mai mari jucători din regiune pe segmentul electronicelor recondiționate, 1 din 10 telefoane vândute pe piața liberă în România este second hand.
Grafice. Date BNR: Datoria externă a scăzut, în sfârșit, în septembrie, dar a urmat o lună complicată. Ce ne așteaptă pe final de an # Economica.net
Datele Băncii Naționale a României (BNR) arată prima scădere lunară a datoriei externe, din martie 2025 până la final de septembrie. Mai mult, datoria pe termen scurt a scăzut constant și a ajuns să fie în septembrie 2025 mai mică decât la începutul anului, însă datoria pe termen lung a crescut, cu un puseu notabil în luna iulie. În mod normal, octombrie și noiembrie ar fi trebuit să marcheze alte vârfuri de împrumut, conform unui calendar despre care a mai scris Economica.
Cel mai bogat ucrainean inaugurează un nou parc solar de 126 MW și ajunge la 300 MW în România. “Spre deosebire de alte piețe mai mature, România a oferit oportunități ample de investiții”. INTERVIU cu Murat Cinar, CEO DRI # Economica.net
DRI, divizia de regemerabile a grupului DTEK, controlat de cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, este pe ultima sută de metri cu inaugurarea unui nou parc fotovoltaic în România,de 126 MW în zona de sud a țării. Despre ce face DRI acum și ce mai vrea să facă și despre modul de business al companieo ucrainene în România am vorbit cu Murat Cinar, noul CEO al DRI.
Corpul de Control al MAI a ajuns la Prefectura Capitalei. Este verificat contractul de chirie pentru sediul instituției # Economica.net
Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie, a declarat marţi prefectul Andrei Nistor, care a atras atenţia că sumele de pe facturile pentru chirie au crescut şi că Municipalitatea trebuie să pună la dispoziţia instituţiei pe care o reprezintă un spaţiu de 3.500 de metri pătraţi.
Viktor Orban spune că a primit de la Ursula von der Leyen o scrisoare în care-i cere bani pentru Ucraina, solicitare pe care o găsește șocantă # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat luni că a primit din partea preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care aceasta le solicită statelor membre ale UE fonduri suplimentare pentru Ucraina, potrivit agenţiei MTI, transmite Agerpres.
Emmanuel Macron: Europa refuză să fie vasalul tehnologic al Statelor Unite și Chinei. Vrem să ne concepem propriile soluţii # Economica.net
Europa refuză să fie "vasal" al Statelor Unite şi Chinei în domeniul digital, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o "preferinţă europeană" pentru a-şi dezvolta suveranitatea tehnologică, informează AFP, transmite Agerpres.
Reacția Nordis la modul în care administratorul de insolvență a prezentat situația companiei. „Nu am încheiat mai multe contracte de vânzare pe același apartament. Cei de CITR au prezentat situația așa cum au interpretat-o ei” # Economica.net
Compania Nordis Management SRl a transmis astăzi un comunicat de presă, ca reacție la o prezentare făcută pe 17 noiembrie de CITR, compania care se ocupă de insolvența Nordis, în care își prezintă versiunea față de stadiul actual al procedurii de insolvență.
Veniturile afacerilor de familie, estimate să crească cu 84% în 2030 față de 2020 la nivel global – studiu Deloitte # Economica.net
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor afacerilor la nivel global, sunt estimate să ajungă la 29 de trilioane de dolari în 2030, în creștere cu 84% față de 2020, reiese din studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025.
Duma de Stat din Rusia a votat în favoarea creșterii mai multor taxe, printre care majorarea TVA de la 20% la 22%, în contextul încetinirii economiei # Economica.net
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani, transmite AP, relatează Agerpres.
Renault va investi 616 milioane de euro în uzina sa din sudul Braziliei, pentru punerea în practică a trei proiecte de dezvoltare auto în colaborare cu chinezii de la Geely # Economica.net
Renault Geely do Brasil, filiala braziliană a producătorului auto francez, şi la care compania chineză Geely deţine o participaţie de 26,4%, va investi aproape 616 milioane de euro în complexul său industrial din sudul Braziliei, lângă Curitiba, a anunţat marţi grupul Renault, informează AFP, transmite Agerpres.
VIDEO Culoarul Rucăr – Bran: În curând se va deschide traficul pe patru benzi între Brașov și Cristian # Economica.net
Constructorul face ultimele retușuri înainte de deschiderea traficului pe porțiunea lărgită a DN73 dintre Brașov și Cristian, anunță marți Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.
Criză Rusia. Noi creşteri de taxe în căutarea de noi surse de venituri, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina # Economica.net
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani, transmite AP.
Șefa social-democraților germani Barbel Bas avertizează că actuala coaliție de guvernare s-ar putea destrăma în cazul unui eșec al adoptării reformei pensiilor # Economica.net
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că "lucrurile vor deveni instabile" în cadrul guvernului de coaliţie dacă Parlamentul nu reuşeşte să adopte un pachet controversat de reformă a pensiilor, relatează DPA, transmite Agerpres.
Sfaturi pentru pensionari de la un celebru avocat. Ce le-a spus despre bani, griji şi politiceni # Economica.net
Economiile au un mare duşman care a revenit printre noi, este vorba despre inflaţie, iar cel mai rău este să ţineţi banii la saltea, fie că se depreciază, fie că acest lucru ar însemna şi un pericol la siguranţa dumneavoastră, le-a transmis, marţi, pensionarilor Gabriel Biriş, consultant fiscal şi avocat de business, la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă.
Sorin Grindeanu: Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% s-a discutat de principiu în coaliția de guvernare. Aşteptăm proiectul cu care o să vină premierul # Economica.net
Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% s-a discutat "de principiu" în coaliţia de guvernare, a declarat marţi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, adăugând că aşteaptă proiectul cu care va veni premierul, relatează Agerpres.
Putin anunţă o Rusie mai puternică în Arctica la lansarea construcției spărgătorului de gheaţă nuclear Stalingrad # Economica.net
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a cerut marţi să se continue consolidarea poziţiilor Rusiei în Arctica, sarcină pe care a calificat-o drept istorică, în timp ce prezida, de la Kremlin, prin videoconferinţă, ceremonia de lansare a construcţiei spărgătorului de gheaţă nuclear "Stalingrad", informează EFE.
Două grupuri pe cărbune ale centralelor din Oltenia au fost oprite pentru totdeauna. ANRE a ridicat azi licențele, la cererea CE Oltenia # Economica.net
Două grupuri pe cărbune din termcoentralele Turceni și Ișalnița au murit oficial azi. Nu vor mai putea fi pornite niciodată, în condițiile în care, la cererea Complexului Energetic Oltenia, ANRE a ridicat licențele de funcționare. Rămân în funcțiune cinci grupuri la CE Oltenia deocamdată.
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite îi va cere lui Trump să intervină pentru a opri războiul din Sudan – surse # Economica.net
Liderul de facto al Arabiei Saudite, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, urmează să facă presiuni asupra preşedintelui american Donald Trump pentru ca acesta să intervină personal pentru a ajuta la încheierea războiului din Sudan, în timpul discuţiilor de marţi de la Washington, au declarat cinci persoane familiarizate cu situaţia, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Veltol Holding investește 500.000 de euro în tehnologie proprie și se pregătește de export. ”Ne dorim să devenim un reper regional” # Economica.net
Veltol Holding, companie românească cu sediul la Târgu Mureș care a investit 500.000 de euro în dezvoltarea unui sistem de stocare și unei platforme de management energetic, își pregătește extinderea regională în următorii ani. Levente Tóth, CEO & Founder Veltol Holding, a stat de vorbă cu Economica.net despre tehnologia și inovația românească din spatele soluțiilor companiei, despre parcursul Veltol, precum și despre nevoile pieței de energie verde.
VIDEO O nouă deversare de apă pentru golirea Lacului Vidraru începe mâine dimineață. Ce probleme au fost data trecută, care nu au fost rezolvate nici azi # Economica.net
Hidroelectrica informează populația că în data de 19 noiembrie 2025, în intervalul 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare, potrivit unui comunicat de presă.
