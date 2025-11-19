Bărbat salvat dint-o râpă

14:10

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Ion Creangă au depistat un tânăr din Oniceni care a încercat să păcălească legea, prezentându-se cu datele de identitate ale altei persoane, deși avea permisul suspendat. Un șofer cu identitate falsă din Oniceni a crezut că, dacă „împrumută” numele de la altul, scapă de probleme. Polițiștii din Ion Creangă au […] Articolul Permisul suspendat, dar curajul nelimitat – șofer cu identitate falsă din Oniceni apare prima dată în Monitorul de Neamț.