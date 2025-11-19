Bărbat salvat dint-o râpă
Monitorul de Neamț , 19 noiembrie 2025 11:50
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o râpă în comuna Tarcău. „În această dimineață, în jurul orei 07:30 a fost anunțat faptul că un bărbat este căzut într-o râpă din comuna Tarcău. La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de […]
• • •
Acum 30 minute
11:50
Acum 24 ore
20:00
■ Cosmin Cercel, arbitru de fotbal din Piatra Neamț, se află în Bosnia și Herțogovina, ca militar în cadrul misiunii EUFOR Althea de menținere a păcii în zonă ■ înainte de meciul României cu selecționata țării gazdă a făcut parte din grupul care a urat succes tricolorilor în partida de la Zenica ■ " cel […]
19:10
Globalizarea și impactul asupra vieții – abia azi îl vedeți! România se prăbușește pe drumul către nicăieri # Monitorul de Neamț
Ne-au spus cândva că globalizarea este semnul progresului. Că lumea trebuie să devină una singură, fără granițe, fără bariere, fără identitate. Ne-au vorbit despre libertate, dar ne-au oferit dependență. Ne-au vorbit despre dezvoltare, dar ne-au lăsat goi sufletește. Astăzi, România trăiește pe viu rezultatul acestei iluzii: un popor care nu mai știe cine este, ce […]
18:00
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru proiectul de investiții „Pod pe DJ 157F, km 5+602", o lucrare considerată esențială pentru siguranța și mobilitatea locuitorilor din zonă, conform reprezentanţilor instituţiei. Podul actual prezintă degradări majore la infrastructură și suprastructură, iar intervenția este necesară pentru a asigura continuitatea circulației rutiere, condiții de deplasare […]
17:10
Consiliului Local al Elevilor din Târgu-Neamț, o structură care va funcționa în paralel cu Consiliul Local „clasic", va fi constituit în această săptămână. Evenimentul va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 16:30, în Sala de ședințe de la parterul primăriei. Noua structură le va oferi tinerilor posibilitatea reală de a participa la actul […]
16:00
Șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului – trei dosare penale # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au constatat trei infracțiuni rutiere în Săvinești, Recea și Tașca, vizând conducerea fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Trei șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului au fost opriți de polițiști, fiind întocmite dosare penale și dispuse măsuri judiciare. Săvinești – tânăr de 27 de ani, la volan fără […]
13:40
Polițiștii din Bicaz au intervenit după ce un tânăr de 20 de ani a fost lovit de mai multe persoane în centrul orașului, fiind ulterior transportat la spital. O agresiune în centrul orașului Bicaz a avut loc în noaptea de 16 noiembrie, când un tânăr de 20 de ani a fost lovit de un grup […]
13:10
Intervenție a pompierilor pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe DN 15 în zona localității Potoci, orașul Bicaz. Arbori căzuți pe DN 15 la Bicaz au blocat parțial circulația în satul Potoci, în jurul orei 01:30, pompierii fiind solicitați să intervină pentru degajarea carosabilului. Intervenția pompierilor „La ora 01:30 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul […]
12:40
Pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț – manevră de frânare și dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii au deschis dosar penal după ce o femeie de 72 de ani a fost rănită într-un autobuz, în urma unei frânări bruște, pe strada Dimitrie Leonida. O pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț s-a prezentat la UPU și a sesizat că a căzut în timpul unei frânări, șoferul plecând ulterior fără încuviințarea poliției. Sesizarea […]
Ieri
12:10
Pompierii au intervenit în Ceahlău după ruperea unui stâlp de electricitate din lemn, care amenința să cadă peste o locuință. Un stâlp de electricitate rupt în Ceahlău a mobilizat, în seara de 17 noiembrie, echipaje ale ISU, SVSU și E.ON, existând riscul prăbușirii peste o casă din localitate. Intervenția pompierilor În jurul orei 22:30, pompierii […]
11:40
Polițiștii din Ștefan cel Mare au intervenit după un apel care anunța o agresiune cu cuțitul, însă femeia a recunoscut că a fost doar o glumă proastă. Un apel fals la 112 în Războieni a pus în mișcare poliția, după ce o femeie a anunțat că a fost înjunghiată de soț. Realitatea: nicio agresiune, doar […]
17 noiembrie 2025
20:10
„Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal # Monitorul de Neamț
Consilierul judeţean liberal Valentin Stavarache şi-a exprimat temerea că, dacă măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare nu vor aduce economiile scontate la buget, anul viitor e destul de probabil să asistăm la noi măsuri de austeritate. Respectiv creşteri taxe. „Vedem că partidele au ajuns cât de cât la un consens cu ceea ce înseamnă partea […]
19:10
De ani buni se vorbește obsesiv în spațiul public despre „specialii României". Despre pensiile lor speciale, despre privilegiile lor speciale, despre imunitățile lor speciale, despre confortul lor special construit pe spatele unui popor istovit. Această Românie și-a multiplicat atât de mult „specialii", încât termenul și-a pierdut orice sens moral. În loc să reprezinte un merit, a […]
18:10
■ micile handbaliste pietrence au pierdut ultimul meci al turului de campionat, 25-33, în fața liderului seriei, LPS Suceava ■ "privind cu echilibru tot ce s-a întâmplat în aceste șapte meciuri, suntem bine în clasament, dar vrem mai mult", a afirmat Irina Mocanu, antrenor HC Pietricica ■ HC Pietricica Neamț a încheiat cu un insucces […]
17:10
Primăria Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ au găsit calea comună pentru o colaborare ce se doreşte a se concretiza în construirea unui adăpost modern pentru animale în Piatra-Neamț În ședința recentă de Consiliul Județean a fost aprobat acordul de asociere între Consiliul Județean Neamț și Municipiul Piatra-Neamț pentru realizarea în comun a acestei investiţii. […]
16:10
Un autoturism a luat foc în parcarea unui supermarket din Roman, duminică, 16 noiembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „În data de 16.11.2025, la ora 23:20 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism ce se afla staționat în parcarea unui supermarket de pe strada Smirodava. […]
16:00
Acțiune a polițiștilor din Dulcești – zeci de persoane legitimate și amenzi aplicate # Monitorul de Neamț
Polițiștii Secției Dulcești au desfășurat o acțiune complexă pentru prevenirea faptelor cu violență, creșterea siguranței rutiere și verificarea legalității transporturilor de material lemnos. O amplă acțiune a polițiștilor din Dulcești s-a desfășurat sâmbătă dimineață, fiind vizate prevenirea infracțiunilor cu violență, respectarea normelor rutiere și verificarea transporturilor de material lemnos. Acțiunea desfășurată în teren „La data […]
15:10
Șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț – alcoolemii, permise suspendate și sancțiuni # Monitorul de Neamț
Polițiștii au constatat trei infracțiuni rutiere la Piatra-Neamț, Oglinzi și Roznov, în doar câteva ore, întocmind dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis. Trei șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț au fost opriți sâmbătă de polițiști, în trei localități din Neamț, rezultând dosare penale și măsuri complementare. Piatra-Neamț – alcoolemie […]
14:10
Accident la Buruienești – un bărbat rănit după impactul dintre un autoturism și un utilaj # Monitorul de Neamț
Polițiștii au intervenit pe DJ207K, la Buruienești, după o coliziune între un autoturism și un cilindru compactor, soldată cu rănirea unui bărbat. Un accident la Buruienești a avut loc sâmbătă seara, pe DJ207K, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un cilindru compactor, rezultând rănirea conducătorului utilajului. Cum s-a produs accidentul „La data de […]
13:10
Polițiștii rutieri din Roman au intervenit pe DN2-E85, în afara localității Horia, după ce o depășire neregulamentară a provocat un accident soldat cu două persoane rănite. Un accident pe DN2-E85 Horia a avut loc duminică la prânz, după ce un șofer de 73 de ani nu ar fi păstrat distanța laterală în timpul unei depășiri, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
38 de parfumuri contrafăcute la Piatra-Neamț – trei tineri din Brașov, opriți cu portbagajul „mirosind” a dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au descoperit 38 de parfumuri suspectate a fi contrafăcute, găsite în mașina a trei tineri din Brașov. Călătorie „parfumată" cu final neașteptat: trei tineri din Brașov au fost opriți în Piatra-Neamț cu 38 de parfumuri contrafăcute, ascunse prin autoturism și portbagaj. Depistarea în trafic „La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii din […]
11:30
ANM avertizează că județul Neamț intră sub atenționare de vânt puternic, iar la munte sunt așteptate ninsori Un cod galben de vânt în Neamț este valabil de luni până marți dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care anunță răcire accentuată, precipitații abundente și ninsori la munte. Vremea se schimbă brusc și în Neamț „În după-amiaza […]
11:10
Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț au deschis dosar penal după ce un copil de 7 ani a fost acroșat de un autoturism, iar atât șoferița, cât și minorul au părăsit locul accidentului fără încuviințare. Un copil accidentat la Vânători-Neamț a ajuns la spital după ce s-ar fi desprins din mâna bunicii și ar fi fugit pe carosabil, […]
10:30
Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele profitabile” i-au adus dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Vânători-Neamț au depistat un bărbat de 46 de ani care, îmbrăcat în haine preoțești, colecta bani de la turiști folosind identități false. Un preot fals prins la Mănăstirea Secu a transformat parcarea lăcașului de cult într-o „misiune personală de strângere de fonduri". Doar că fondurile nu erau pentru parohie, ci pentru el, iar […]
07:40
Deşi „războiul hibrid” există de milenii, Nicușor Dan crede că acesta este o nouă descoperire a Bruxelles-ului # Monitorul de Neamț
Miercuri 5 noiembrie, Secretarul General NATO, Mark Rutte, a aterizat la Bucureşti. Cu acest prilej, Nicușor Dan a avut posibilitatea să întindă, pentru prima oară în mandatul său, covorul roşu pe care să calce o personalitate mai de doamne ajută, venită să-l viziteze la domiciliu. După discuţia protocolară dintre cei doi, a urmat o conferinţă […]
15 noiembrie 2025
18:10
În fauna politică a Neamțului am mai avut migratori de ocazie, dar acum devine vizibil cameleonul politic de Neamț. Elegant, sprinten, adaptabil, cu o viteză de schimbare a culorii politice demnă de epoca vitezei.Știința încă nu a stabilit dacă exemplarul nostru se hrănește cu doctrine, cu indemnizații sau direct cu rucsacuri de prin hoteluri, dar […]
16:50
Accident pe DN15 Pângărați – un șofer rănit după o coliziune provocată la plecarea de pe loc # Monitorul de Neamț
Polițiștii Serviciului Rutier Neamț au intervenit pe DN15, în Pângărați, după ce un bărbat de 65 de ani a fost rănit într-un accident rutier. Un accident pe DN15 Pângărați a avut loc vineri după-amiază, după ce un șofer de 46 de ani nu s-ar fi asigurat corespunzător la plecarea de pe acostament, intrând în coliziune […]
16:00
Șofer prins băut la Săbăoani – polițiștii l-au „trezit” din drum cu 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Săbăoani au depistat în flagrant un bărbat care conducea sub influența alcoolului. Un șofer prins băut la Săbăoani a încheiat „plimbarea de seară" mai repede decât se aștepta: polițiștii l-au oprit pe strada Orizontului, unde etilotestul i-a arătat un orizont clar – 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Depistarea în trafic „La […]
14:40
Polițiștii din Roman au emis un ordin de protecție și au reținut un bărbat de 56 de ani, acuzat că
13:50
Octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț – doi copii loviți pe trecerea pentru pietoni # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri din Piatra-Neamț au intervenit pe strada Orhei, după ce doi copii au fost accidentați pe trecerea pentru pietoni de un conducător auto în vârstă de 80 de ani. Un octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț a lovit doi copii de 4 și 8 ani care traversau regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni, pe […] Articolul Octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț – doi copii loviți pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț – consiliere, nutriție, prevenție și solidaritate în cadrul evenimentului OFSD # Monitorul de Neamț
OFSD Neamț a marcat Ziua Mondială a Diabetului prin activități de informare, educație și prevenție organizate la Galleria Mall Piatra-Neamț. OFSD Neamț a marcat Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț cu o serie de activități de conștientizare, educație și prevenție, în cadrul unui eveniment desfășurat la Galleria Mall. Participanții au beneficiat de consiliere de specialitate, […] Articolul Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț – consiliere, nutriție, prevenție și solidaritate în cadrul evenimentului OFSD apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Polițiștii rutieri din Roman au intervenit pe DJ207B, după ce o minoră a fost accidentată pe trecerea pentru pietoni, în localitatea Cordun. Un accident la Cordun a avut loc vineri după-amiază, pe DJ207B, unde o minoră de 12 ani a fost lovită pe trecerea pentru pietoni de un autoturism condus de o femeie de 47 […] Articolul Accident la Cordun – o minoră de 12 ani, lovită pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14 noiembrie 2025
20:10
Se termină „seceta” pentru cei din zona Târgu Neamţ? Un nou exemplu de ineficienţă marca CNI # Monitorul de Neamț
„Seceta” ce i-a chinuit mult timp pe locuitorii din zona Târgu Neamţ s-ar putea încheia, după ce Consilliul Judeţean a preluat o investiţie ce zăcea în sertarele Companiei Naţionale de Investiţii. Reprezentanţii Consiliului Județean Neamț au anunţat că aleşii judeţeni au aprobat devizul general actualizat al obiectivului de investiții „Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru […] Articolul Se termină „seceta” pentru cei din zona Târgu Neamţ? Un nou exemplu de ineficienţă marca CNI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Trăim într-o țară în care legea a devenit o glumă proastă spusă de oameni care nu mai cred nici ei în propriile cuvinte. O țară în care dreptatea nu mai are glas, ci este înecată zilnic în mizeria compromisului, iar adevărul se târăște în genunchi, cerșind o fărâmă de demnitate. România pare, astăzi, condusă nu […] Articolul În România guvernează fărădelegea, imoralitatea, impostura și corupția apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Primăria Piatra Neamţ este parteneră într-un proiect dedicat baschetului juvenil. Anunţul a fost făcut de primarul Adrian Niţă, care a folosit prilejul pentru a anunţa că a fost semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea Sălii Polivalente. „E o bucurie să fim parteneri într-un proiect care vorbește despre pasiunea copiilor noștri și despre bucuria de a […] Articolul Primăria Piatra Neamţ – parteneră într-un proiect dedicat baschetului juvenil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
CSM Ceahlăul se pregătește în aceste zile la Piatra Neamț după ce în ultimele două runde a scos patru puncte din șase posibile, anunţă reprezentanţii clubului pietrean. Profitând de pauza competițională cauzată de jocurile echipelor naționale în diferite întreceri, antrenorul Cristi Pustai și colegii săi, Valentin Avădanei și Florin Anton, au programat ședințe de pregătire […] Articolul Ceahlăul – pregătire acasă în pauza competiţională apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Un bărbat şi o femeie care au urcat la volan deşi primul nu avea permis iar cea de a doua consumase alcool au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni La data de 13 noiembrie, în jurul orei 17:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni se aflau pe raza localității Davideni, pentru […] Articolul Pe şoselele din Neamţ: care fără permis, care cu băutura în cap apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Un biciclist care a intrat pe contrasens a fost victima unui accident rutier produs pe 13 noiembrie, în localitatea Români. „La data de 13 noiembrie, ora 13:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Progresului, din localitatea Români. În urma verificărilor efectuate de polițiști, […] Articolul Biciclist accidentat după ce a intrat pe contrasens apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Şoferii care încalcă legea se pot trezi nu doar cu o amendă, ci chiar cu cătuşe, în funcţie de gravitatea faptei. Este cazul a trei şoferi prinşi recent de poliţiştii nemţeni, care s-au ales fie cu arest preventiv, fie cu control judiciar după ce au petrecut 24 de ore în arest. La data de 10 […] Articolul Şoferi care au „călcat” legea – sancţionaţi cu cătuşe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie Roman – ediția XXI aduce 36 de artiști pe simezele Muzeului de Artă # Monitorul de Neamț
Muzeul de Artă din Roman deschide, pe 15 noiembrie 2025, cea de-a XXI-a ediție a expoziției colective „Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”, reunind 36 de artiști din întreaga țară. Cea mai așteptată expoziție a toamnei, Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie Roman, își deschide porțile sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Muzeul de […] Articolul Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie Roman – ediția XXI aduce 36 de artiști pe simezele Muzeului de Artă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
Vidanjarea în 2025 – infrastructura invizibilă care ține Neamțul și România în siguranță # Monitorul de Neamț
În județul Neamț, vidanjarea trece în 2025 din categoria lucrărilor „de urgență” în cea a infrastructurii critice, cu rol direct în protecția mediului și sănătatea publică. În România lui 2025 vorbim tot mai des despre autostrăzi, spitale regionale și digitalizare, dar aproape deloc despre ceva mult mai discret și, de multe ori, mai urgent: ce […] Articolul Vidanjarea în 2025 – infrastructura invizibilă care ține Neamțul și România în siguranță apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 noiembrie 2025
20:10
„Gospodar”, aşa l-a catalogat ironic consilierul judeţean Laurenţiu Creţu, pe primarul de Zăneşti anchetat de DNA pentru luare de mită şi arestat preventiv. Remarca ironică a fost făcută în cadrul emisiunii Revista presei… altfel, la MonitorTV, emisiune în care alesul judeţean şi-a exprimat temerea că, dacă a pus ceva deoparte din şpaga pe care este […] Articolul Cine l-a făcut „gospodar”pe primarul arestat pentru luare de mită şi de ce apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Asta a fost și este clasa politică românească – nimic pentru popor, totul pentru noi # Monitorul de Neamț
De peste trei decenii, România trăiește sub aceeași mască a schimbării. Se schimbă fețele, siglele, promisiunile — dar nu se schimbă esența: o clasă politică născută din oportunism, hrănită din minciună și crescută pe spinarea unui popor obosit de speranțe. Sub fiecare guvernare, în spatele fiecărui zâmbet electoral, se ascunde aceeași deviză nespusă, dar mereu […] Articolul Asta a fost și este clasa politică românească – nimic pentru popor, totul pentru noi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Consilierii nemţeni au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată în care au fost aprobate mai multe proiecte cu impact pentru comunitatea nemțeană. asocierea cu Municipiul Piatra-Neamț pentru construirea unui adăpost pentru animale; parteneriatul cu Liceul de Arte „Victor Brauner“ pentru organizarea Concursului Național „Emanuel Elenescu“ (finanțare CJ: 15.000 lei); documentația privind concesionarea serviciului de […] Articolul Şedinţă de îndată la CJ. Ce proiecte au fost aprobate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Proiectul pentru platforma de pe Cuejdi pare că intră în linie dreptă, după cum susţine primarul Adrian Niţă. Acesta a avut recent un mesaj public în care vorbeşte despre acest proiect ca fiind unul real şi care va schimba imaginea oraşului. Şi a făcut publice şi o serie de imagini ce ţin de acest proiect. […] Articolul Proiectul platformei de pe Cuejdi – în linie dreaptă? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele – proiectul pregătit de Guvern # Monitorul de Neamț
Guvernul României pregătește un pachet de măsuri care vizează românii ce nu își achită la timp taxele, impozitele și amenzile. Printre sancțiuni se numără imposibilitatea de a vinde proprietăți și suspendarea permisului de conducere. Guvernul pregătește măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele, menite să asigure echitate socială și disciplină fiscală. Noul […] Articolul Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele – proiectul pregătit de Guvern apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Fără bilet de trimitere la medic – măsură care simplifică accesul pacienților la consultații și tratamente # Monitorul de Neamț
Ministerul Sănătății anunță eliminarea biletului de trimitere pentru mai multe categorii de bolnavi cronici, măsura urmărind reducerea birocrației și acces mai rapid la medicii specialiști. Pacienții vor putea ajunge fără bilet de trimitere la medic începând cu 2025, potrivit noilor reglementări semnate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura vizează simplificarea […] Articolul Fără bilet de trimitere la medic – măsură care simplifică accesul pacienților la consultații și tratamente apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Permisul suspendat, dar curajul nelimitat – șofer cu identitate falsă din Oniceni # Monitorul de Neamț
Polițiștii din cadrul Secției Rurale Ion Creangă au depistat un tânăr din Oniceni care a încercat să păcălească legea, prezentându-se cu datele de identitate ale altei persoane, deși avea permisul suspendat. Un șofer cu identitate falsă din Oniceni a crezut că, dacă „împrumută” numele de la altul, scapă de probleme. Polițiștii din Ion Creangă au […] Articolul Permisul suspendat, dar curajul nelimitat – șofer cu identitate falsă din Oniceni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Amenzi de peste 3.000 de lei și un dosar penal în urma acțiunilor polițiștilor din Români # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Români, împreună cu reprezentanți ai DSVSA Neamț, au verificat transporturile de animale și respectarea legislației rutiere, aplicând sancțiuni și constatând o infracțiune. Polițiștii din Români au desfășurat, la data de 12 noiembrie, o amplă acțiune de control pentru verificarea respectării legislației sanitar-veterinare și a circulației rutiere. În cadrul activităților au fost aplicate sancțiuni, […] Articolul Amenzi de peste 3.000 de lei și un dosar penal în urma acțiunilor polițiștilor din Români apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Șofer din Dămuc, prins cu 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat – a uitat și luminile, și direcția # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 36 de ani din Dămuc a fost depistat de polițiștii din Bicaz în timp ce conducea haotic, fără lumini și sub influența alcoolului, având 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Când alcoolul „aprinde” mai tare decât farurile: un șofer din Dămuc a fost prins de polițiștii rutieri din Bicaz după ce […] Articolul Șofer din Dămuc, prins cu 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat – a uitat și luminile, și direcția apare prima dată în Monitorul de Neamț.
