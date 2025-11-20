Cascadorie periculoasă a unui tânăr la Agapia. Autoturism căzut în albia unui pârâu
Monitorul de Neamț , 20 noiembrie 2025 11:50
Un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu, în această dimineață, la Agapia. O cascadorie periculoasă a unui tânăr de 19 ani a avut loc în această dimineață la Agapia, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu. Tânărul s-a autoevacuat înainte […] Articolul Cascadorie periculoasă a unui tânăr la Agapia. Autoturism căzut în albia unui pârâu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Pompierii au intervenit aseară în Timișești, unde o casă a ars generalizat, existând risc de propagare la gospodăriile din apropiere. O locuință făcută scrum la Timișești, o femeie a suferit atac de panică — acesta este bilanțul incendiului izbucnit aseară , unde pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care cuprinseseră o casă din satul Zvorănești. […] Articolul Locuință făcută scrum la Timișești, o femeie a suferit atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
10:50
Tânăr de 25 de ani găsit spânzurat într-un copac la Timișoara. Era originar din Neamț # Monitorul de Neamț
Bărbatul era dat dispărut de peste o săptămână. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările morții. Un tânăr de 25 de ani găsit spânzurat pe strada George Ardelean din Timișoara, miercuri după-amiază, era dat dispărut de mai bine de o săptămână. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Descoperit spânzurat după mai […] Articolul Tânăr de 25 de ani găsit spânzurat într-un copac la Timișoara. Era originar din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Monseniorul Mihăiță Blaj, un romano-catolic din Neamț, numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului # Monitorul de Neamț
Un prelat născut în Gherăești, județul Neamț, ajunge într-una dintre cele mai înalte funcții din diplomația Vaticanului. Monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat, fiind primul român care ocupă un astfel de rol înalt în administrația pontificală. Papa Leon […] Articolul Monseniorul Mihăiță Blaj, un romano-catolic din Neamț, numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:10
Spitalul nou şi drumul expres – estimările administratorului public al judeţului # Monitorul de Neamț
Lucian Micu, administratorul pubplic al judeţului Neamţ, este încrezător că lucrările la noul spital judeţean ar putea începe în primăvara/vara anului viitor. El a afirmat că lucrările privind utilităţile vor fi finalizate până atunci, iar cât priveşte finanţarea, aceasta va fi rezolvată prin programul de Sănătate. Şi a avansat chiar şi un procent în ceea […] Articolul Spitalul nou şi drumul expres – estimările administratorului public al judeţului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
În esenţă, România este frumoasă. E o frumuseţe care nu ţine de forme, ci de suflet. O frumuseţe care se simte în liniştea dimineţilor de sat, în lacrimile unei mame care îşi aşteaptă copilul plecat, în câmpurile care miros a grâu copt şi în tăcerea munţilor care parcă ştiu prea multe. România este un miracol […] Articolul În esenţă, România este frumoasă, dar chipul îi este acoperit de murdărie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Piatra-Neamț se pregătește să intre din nou în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a. Târgul se va desfășura în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. „Dragi pietreni, Se apropie acea vreme în care orașul nostru începe din nou să respire lumină, colinde și […] Articolul Crăciun de poveste la Piatra-Neamț: Târgul „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Cei 10 sportivi de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ care au participat recent la Cupa Sasori de la Ploiești s-au întors acasă cu o salbă de medalii A fost o competiție reușită, cu scopul dezvoltării sportivilor de toate nivelurile, la care s-au aliniat 380 de participanți si unde am reușit să facem o figură frumoasă […] Articolul Salbă de medalii pentru micii karateka de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Serviciul Rutier Neamț aduce în atenție importanța echipării corespunzătoare a vehiculului și reamintește şoferilor câteva reguli esențiale, odată cu prima ninsoare din acest an. „Cu venirea iernii, condițiile de trafic se schimbă brusc: carosabil umed, polei, ninsoare abundentă și vizibilitate redusă. Pentru a preveni accidentele și pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe ceilalți […] Articolul „Sfaturi de iarnă” de la poliţiştii de la Rutieră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț marchează finalul campaniei „19 Zile de Activism pentru Prevenirea Violenței și Abuzurilor împotriva Copiilor și Tinerilor”, derulată în parteneriat cu FICE România, tocmai pe 19 noiembrie, când se celebrează în toată lumea Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor. Timp de trei săptămâni, […] Articolul Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un biciclist de 81 de ani, implicat într-un accident rutier, a fost salvat de doi poliţişti, marţi, 18 noiembrie. „La data de 18 noiembrie a.c., ora 17.00 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați direct, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Vasile Alecsandri, din localitatea Gherăești, în care au fost […] Articolul Biciclist implicat într-un accident rutier – salvat de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Doi tineri au ajuns în arest preventiv după ce au agresat un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe o stradă din Târgu Neamţ. „La data de 17 noiembrie, ora 17:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o tânără de 19 ani, despre faptul că prietenul […] Articolul Bătăuşi arestaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Pericol de electrocutare în zona unei școli și a unei grădinițe. Intervenţia poliţiei locale # Monitorul de Neamț
Poliţiştii locali din Piatra Neamţ au intervenit, miercuri 19 noiembrie, pentru a înlătura un pericol de electrocutare apărut în zona unei şcoli şi a unei grădiniţie după ruperea unor cabluri de energie electrică. „Mai multe cabluri electrice neizolate au cedat sub greutatea zăpezii apoase, căzută în noaptea de 18.11.2025. Incidentul a fost semnalat în Dispeceratul […] Articolul Pericol de electrocutare în zona unei școli și a unei grădinițe. Intervenţia poliţiei locale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
11:50
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o râpă în comuna Tarcău. „În această dimineață, în jurul orei 07:30 a fost anunțat faptul că un bărbat este căzut într-o râpă din comuna Tarcău. La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de […] Articolul Bărbat salvat dint-o râpă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18 noiembrie 2025
20:00
■ Cosmin Cercel, arbitru de fotbal din Piatra Neamț, se află în Bosnia și Herțogovina, ca militar în cadrul misiunii EUFOR Althea de menținere a păcii în zonă ■ înainte de meciul României cu selecționata țării gazdă a făcut parte din grupul care a urat succes tricolorilor în partida de la Zenica ■ ” cel […] Articolul Un arbitru pietrean – militar pentru pace în Sarajevo apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Globalizarea și impactul asupra vieții – abia azi îl vedeți! România se prăbușește pe drumul către nicăieri # Monitorul de Neamț
Ne-au spus cândva că globalizarea este semnul progresului. Că lumea trebuie să devină una singură, fără granițe, fără bariere, fără identitate. Ne-au vorbit despre libertate, dar ne-au oferit dependență. Ne-au vorbit despre dezvoltare, dar ne-au lăsat goi sufletește. Astăzi, România trăiește pe viu rezultatul acestei iluzii: un popor care nu mai știe cine este, ce […] Articolul Globalizarea și impactul asupra vieții – abia azi îl vedeți! România se prăbușește pe drumul către nicăieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru proiectul de investiții „Pod pe DJ 157F, km 5+602”, o lucrare considerată esențială pentru siguranța și mobilitatea locuitorilor din zonă, conform reprezentanţilor instituţiei. Podul actual prezintă degradări majore la infrastructură și suprastructură, iar intervenția este necesară pentru a asigura continuitatea circulației rutiere, condiții de deplasare […] Articolul CJ Neamț investește în infrastructura rutieră din zona Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Consiliului Local al Elevilor din Târgu-Neamț, o structură care va funcționa în paralel cu Consiliul Local „clasic”, va fi constituit în această săptămână. Evenimentul va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 16:30, în Sala de ședințe de la parterul primăriei. Noua structură le va oferi tinerilor posibilitatea reală de a participa la actul […] Articolul Se constituie Consiliului Local al Elevilor din Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului – trei dosare penale # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au constatat trei infracțiuni rutiere în Săvinești, Recea și Tașca, vizând conducerea fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Trei șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului au fost opriți de polițiști, fiind întocmite dosare penale și dispuse măsuri judiciare. Săvinești – tânăr de 27 de ani, la volan fără […] Articolul Șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului – trei dosare penale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Polițiștii din Bicaz au intervenit după ce un tânăr de 20 de ani a fost lovit de mai multe persoane în centrul orașului, fiind ulterior transportat la spital. O agresiune în centrul orașului Bicaz a avut loc în noaptea de 16 noiembrie, când un tânăr de 20 de ani a fost lovit de un grup […] Articolul Agresiune în centrul orașului Bicaz – un tânăr reținut, trei minori implicați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Intervenție a pompierilor pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe DN 15 în zona localității Potoci, orașul Bicaz. Arbori căzuți pe DN 15 la Bicaz au blocat parțial circulația în satul Potoci, în jurul orei 01:30, pompierii fiind solicitați să intervină pentru degajarea carosabilului. Intervenția pompierilor „La ora 01:30 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul […] Articolul Arbori căzuți pe DN 15 la Bicaz – drum blocat și intervenție pentru degajare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț – manevră de frânare și dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii au deschis dosar penal după ce o femeie de 72 de ani a fost rănită într-un autobuz, în urma unei frânări bruște, pe strada Dimitrie Leonida. O pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț s-a prezentat la UPU și a sesizat că a căzut în timpul unei frânări, șoferul plecând ulterior fără încuviințarea poliției. Sesizarea […] Articolul Pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț – manevră de frânare și dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Pompierii au intervenit în Ceahlău după ruperea unui stâlp de electricitate din lemn, care amenința să cadă peste o locuință. Un stâlp de electricitate rupt în Ceahlău a mobilizat, în seara de 17 noiembrie, echipaje ale ISU, SVSU și E.ON, existând riscul prăbușirii peste o casă din localitate. Intervenția pompierilor În jurul orei 22:30, pompierii […] Articolul Stâlp de electricitate rupt în Ceahlău – pericol de prăbușire peste o locuință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Polițiștii din Ștefan cel Mare au intervenit după un apel care anunța o agresiune cu cuțitul, însă femeia a recunoscut că a fost doar o glumă proastă. Un apel fals la 112 în Războieni a pus în mișcare poliția, după ce o femeie a anunțat că a fost înjunghiată de soț. Realitatea: nicio agresiune, doar […] Articolul Apel fals la 112 în Războieni – glumă scumpă: 4.000 lei amendă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17 noiembrie 2025
20:10
„Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal # Monitorul de Neamț
Consilierul judeţean liberal Valentin Stavarache şi-a exprimat temerea că, dacă măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare nu vor aduce economiile scontate la buget, anul viitor e destul de probabil să asistăm la noi măsuri de austeritate. Respectiv creşteri taxe. „Vedem că partidele au ajuns cât de cât la un consens cu ceea ce înseamnă partea […] Articolul „Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
De ani buni se vorbește obsesiv în spațiul public despre „specialii României”. Despre pensiile lor speciale, despre privilegiile lor speciale, despre imunitățile lor speciale, despre confortul lor special construit pe spatele unui popor istovit. Această Românie și-a multiplicat atât de mult „specialii”, încât termenul și-a pierdut orice sens moral. În loc să reprezinte un merit, a […] Articolul „Adevărații speciali ai României” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
■ micile handbaliste pietrence au pierdut ultimul meci al turului de campionat, 25-33, în fața liderului seriei, LPS Suceava ■ ”privind cu echilibru tot ce s-a întâmplat în aceste șapte meciuri, suntem bine în clasament, dar vrem mai mult”, a afirmat Irina Mocanu, antrenor HC Pietricica ■ HC Pietricica Neamț a încheiat cu un insucces […] Articolul HC Pietricica – insucces la final de tur apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Primăria Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ au găsit calea comună pentru o colaborare ce se doreşte a se concretiza în construirea unui adăpost modern pentru animale în Piatra-Neamț În ședința recentă de Consiliul Județean a fost aprobat acordul de asociere între Consiliul Județean Neamț și Municipiul Piatra-Neamț pentru realizarea în comun a acestei investiţii. […] Articolul Colaborare Primăria Piatra – CJ pentru un adăpost modern pentru animale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Un autoturism a luat foc în parcarea unui supermarket din Roman, duminică, 16 noiembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „În data de 16.11.2025, la ora 23:20 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism ce se afla staționat în parcarea unui supermarket de pe strada Smirodava. […] Articolul Autoturism în flăcări în parcarea unui supermarket apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Acțiune a polițiștilor din Dulcești – zeci de persoane legitimate și amenzi aplicate # Monitorul de Neamț
Polițiștii Secției Dulcești au desfășurat o acțiune complexă pentru prevenirea faptelor cu violență, creșterea siguranței rutiere și verificarea legalității transporturilor de material lemnos. O amplă acțiune a polițiștilor din Dulcești s-a desfășurat sâmbătă dimineață, fiind vizate prevenirea infracțiunilor cu violență, respectarea normelor rutiere și verificarea transporturilor de material lemnos. Acțiunea desfășurată în teren „La data […] Articolul Acțiune a polițiștilor din Dulcești – zeci de persoane legitimate și amenzi aplicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț – alcoolemii, permise suspendate și sancțiuni # Monitorul de Neamț
Polițiștii au constatat trei infracțiuni rutiere la Piatra-Neamț, Oglinzi și Roznov, în doar câteva ore, întocmind dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis. Trei șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț au fost opriți sâmbătă de polițiști, în trei localități din Neamț, rezultând dosare penale și măsuri complementare. Piatra-Neamț – alcoolemie […] Articolul Șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț – alcoolemii, permise suspendate și sancțiuni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Accident la Buruienești – un bărbat rănit după impactul dintre un autoturism și un utilaj # Monitorul de Neamț
Polițiștii au intervenit pe DJ207K, la Buruienești, după o coliziune între un autoturism și un cilindru compactor, soldată cu rănirea unui bărbat. Un accident la Buruienești a avut loc sâmbătă seara, pe DJ207K, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un cilindru compactor, rezultând rănirea conducătorului utilajului. Cum s-a produs accidentul „La data de […] Articolul Accident la Buruienești – un bărbat rănit după impactul dintre un autoturism și un utilaj apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Polițiștii rutieri din Roman au intervenit pe DN2-E85, în afara localității Horia, după ce o depășire neregulamentară a provocat un accident soldat cu două persoane rănite. Un accident pe DN2-E85 Horia a avut loc duminică la prânz, după ce un șofer de 73 de ani nu ar fi păstrat distanța laterală în timpul unei depășiri, […] Articolul Accident pe DN2-E85 Horia – s-a răsturnat pe câmp după o depășire riscantă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
38 de parfumuri contrafăcute la Piatra-Neamț – trei tineri din Brașov, opriți cu portbagajul „mirosind” a dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au descoperit 38 de parfumuri suspectate a fi contrafăcute, găsite în mașina a trei tineri din Brașov. Călătorie „parfumată” cu final neașteptat: trei tineri din Brașov au fost opriți în Piatra-Neamț cu 38 de parfumuri contrafăcute, ascunse prin autoturism și portbagaj. Depistarea în trafic „La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii din […] Articolul 38 de parfumuri contrafăcute la Piatra-Neamț – trei tineri din Brașov, opriți cu portbagajul „mirosind” a dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
ANM avertizează că județul Neamț intră sub atenționare de vânt puternic, iar la munte sunt așteptate ninsori Un cod galben de vânt în Neamț este valabil de luni până marți dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care anunță răcire accentuată, precipitații abundente și ninsori la munte. Vremea se schimbă brusc și în Neamț „În după-amiaza […] Articolul Cod galben de vânt în Neamț – vremea se răcește brusc, cu ninsori la munte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț au deschis dosar penal după ce un copil de 7 ani a fost acroșat de un autoturism, iar atât șoferița, cât și minorul au părăsit locul accidentului fără încuviințare. Un copil accidentat la Vânători-Neamț a ajuns la spital după ce s-ar fi desprins din mâna bunicii și ar fi fugit pe carosabil, […] Articolul Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele profitabile” i-au adus dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Vânători-Neamț au depistat un bărbat de 46 de ani care, îmbrăcat în haine preoțești, colecta bani de la turiști folosind identități false. Un preot fals prins la Mănăstirea Secu a transformat parcarea lăcașului de cult într-o „misiune personală de strângere de fonduri”. Doar că fondurile nu erau pentru parohie, ci pentru el, iar […] Articolul Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele profitabile” i-au adus dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Deşi „războiul hibrid” există de milenii, Nicușor Dan crede că acesta este o nouă descoperire a Bruxelles-ului # Monitorul de Neamț
Miercuri 5 noiembrie, Secretarul General NATO, Mark Rutte, a aterizat la Bucureşti. Cu acest prilej, Nicușor Dan a avut posibilitatea să întindă, pentru prima oară în mandatul său, covorul roşu pe care să calce o personalitate mai de doamne ajută, venită să-l viziteze la domiciliu. După discuţia protocolară dintre cei doi, a urmat o conferinţă […] Articolul Deşi „războiul hibrid” există de milenii, Nicușor Dan crede că acesta este o nouă descoperire a Bruxelles-ului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15 noiembrie 2025
18:10
În fauna politică a Neamțului am mai avut migratori de ocazie, dar acum devine vizibil cameleonul politic de Neamț. Elegant, sprinten, adaptabil, cu o viteză de schimbare a culorii politice demnă de epoca vitezei.Știința încă nu a stabilit dacă exemplarul nostru se hrănește cu doctrine, cu indemnizații sau direct cu rucsacuri de prin hoteluri, dar […] Articolul Cameleonul de Neamț – episodul: rucsacul plin cu „petiții” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Accident pe DN15 Pângărați – un șofer rănit după o coliziune provocată la plecarea de pe loc # Monitorul de Neamț
Polițiștii Serviciului Rutier Neamț au intervenit pe DN15, în Pângărați, după ce un bărbat de 65 de ani a fost rănit într-un accident rutier. Un accident pe DN15 Pângărați a avut loc vineri după-amiază, după ce un șofer de 46 de ani nu s-ar fi asigurat corespunzător la plecarea de pe acostament, intrând în coliziune […] Articolul Accident pe DN15 Pângărați – un șofer rănit după o coliziune provocată la plecarea de pe loc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Șofer prins băut la Săbăoani – polițiștii l-au „trezit” din drum cu 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Săbăoani au depistat în flagrant un bărbat care conducea sub influența alcoolului. Un șofer prins băut la Săbăoani a încheiat „plimbarea de seară” mai repede decât se aștepta: polițiștii l-au oprit pe strada Orizontului, unde etilotestul i-a arătat un orizont clar – 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Depistarea în trafic „La […] Articolul Șofer prins băut la Săbăoani – polițiștii l-au „trezit” din drum cu 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Polițiștii din Roman au emis un ordin de protecție și au reținut un bărbat de 56 de ani, acuzat că și-a agresat soția după o noapte de alcool. Un scandal conjugal la Roman s-a încheiat previzibil: după ore de ceartă, alcool și amenințări, soția a sunat la 112, iar soțul a ajuns în arest pentru […] Articolul Scandal conjugal la Roman – alcool, certuri până dimineața și arest apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț – doi copii loviți pe trecerea pentru pietoni # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri din Piatra-Neamț au intervenit pe strada Orhei, după ce doi copii au fost accidentați pe trecerea pentru pietoni de un conducător auto în vârstă de 80 de ani. Un octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț a lovit doi copii de 4 și 8 ani care traversau regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni, pe […] Articolul Octogenar implicat în accident la Piatra-Neamț – doi copii loviți pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț – consiliere, nutriție, prevenție și solidaritate în cadrul evenimentului OFSD # Monitorul de Neamț
OFSD Neamț a marcat Ziua Mondială a Diabetului prin activități de informare, educație și prevenție organizate la Galleria Mall Piatra-Neamț. OFSD Neamț a marcat Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț cu o serie de activități de conștientizare, educație și prevenție, în cadrul unui eveniment desfășurat la Galleria Mall. Participanții au beneficiat de consiliere de specialitate, […] Articolul Ziua Mondială a Diabetului la Piatra-Neamț – consiliere, nutriție, prevenție și solidaritate în cadrul evenimentului OFSD apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Polițiștii rutieri din Roman au intervenit pe DJ207B, după ce o minoră a fost accidentată pe trecerea pentru pietoni, în localitatea Cordun. Un accident la Cordun a avut loc vineri după-amiază, pe DJ207B, unde o minoră de 12 ani a fost lovită pe trecerea pentru pietoni de un autoturism condus de o femeie de 47 […] Articolul Accident la Cordun – o minoră de 12 ani, lovită pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14 noiembrie 2025
20:10
Se termină „seceta” pentru cei din zona Târgu Neamţ? Un nou exemplu de ineficienţă marca CNI # Monitorul de Neamț
„Seceta” ce i-a chinuit mult timp pe locuitorii din zona Târgu Neamţ s-ar putea încheia, după ce Consilliul Judeţean a preluat o investiţie ce zăcea în sertarele Companiei Naţionale de Investiţii. Reprezentanţii Consiliului Județean Neamț au anunţat că aleşii judeţeni au aprobat devizul general actualizat al obiectivului de investiții „Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru […] Articolul Se termină „seceta” pentru cei din zona Târgu Neamţ? Un nou exemplu de ineficienţă marca CNI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Trăim într-o țară în care legea a devenit o glumă proastă spusă de oameni care nu mai cred nici ei în propriile cuvinte. O țară în care dreptatea nu mai are glas, ci este înecată zilnic în mizeria compromisului, iar adevărul se târăște în genunchi, cerșind o fărâmă de demnitate. România pare, astăzi, condusă nu […] Articolul În România guvernează fărădelegea, imoralitatea, impostura și corupția apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Primăria Piatra Neamţ este parteneră într-un proiect dedicat baschetului juvenil. Anunţul a fost făcut de primarul Adrian Niţă, care a folosit prilejul pentru a anunţa că a fost semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea Sălii Polivalente. „E o bucurie să fim parteneri într-un proiect care vorbește despre pasiunea copiilor noștri și despre bucuria de a […] Articolul Primăria Piatra Neamţ – parteneră într-un proiect dedicat baschetului juvenil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
CSM Ceahlăul se pregătește în aceste zile la Piatra Neamț după ce în ultimele două runde a scos patru puncte din șase posibile, anunţă reprezentanţii clubului pietrean. Profitând de pauza competițională cauzată de jocurile echipelor naționale în diferite întreceri, antrenorul Cristi Pustai și colegii săi, Valentin Avădanei și Florin Anton, au programat ședințe de pregătire […] Articolul Ceahlăul – pregătire acasă în pauza competiţională apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Un bărbat şi o femeie care au urcat la volan deşi primul nu avea permis iar cea de a doua consumase alcool au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni La data de 13 noiembrie, în jurul orei 17:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni se aflau pe raza localității Davideni, pentru […] Articolul Pe şoselele din Neamţ: care fără permis, care cu băutura în cap apare prima dată în Monitorul de Neamț.
