Acord în coaliție pe pensiile speciale. Magistrații nu ar fi de acord
Cotidianul de Hunedoara, 19 noiembrie 2025 11:50
Liderii coaliției mai au de convins magistrații. PSD le dă un ultimatum. The post Acord în coaliție pe pensiile speciale. Magistrații nu ar fi de acord appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 5 minute
12:10
Fondurile europene nerambursabile acordate prin FEADR sunt rambursate către beneficiari doar după ce sunt verificate, The post Plăţi de 219 milioane de euro pentru fermieri şi procesatori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:00
Cea mai mică țară calificată anterior la un turneu final a fost Islanda în 2018, cu o populație de aproximativ 350.000 de locuitori. The post Curaçao, cea mai mică țară care ajunge la Mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Daniel Băluță: Bucureștiul este prea mic pentru câți suntem în el. Ce soluții a identificat # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul PSD la Primăria Capitalei a spus că principala problemă a Bucureștiului ține de calitatea vieții de zi cu zi în acest oraș. Băluță a vorbit și despre reducerea costurilor pe care le întâmpină bucureștenii. The post Daniel Băluță: Bucureștiul este prea mic pentru câți suntem în el. Ce soluții a identificat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:50
Federațiile sindicale din educație protestează azi față de planurile Guvernului de a reduce salariile profesorilor și de a interzice cumulul pensiei cu salariul. The post Profesorii protestează față de tăierile salariale appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Acum o oră
11:40
Andrei Rațiu, cadou pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru Națională # Cotidianul de Hunedoara
„Sonic” a răsplătit efortul fanului care a venit din Spania pentru a asista la partida de la Ploiești dintre România și San Marino. The post Andrei Rațiu, cadou pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru Națională appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Veste bună pentru persoanele care suferă de cancer la sân. O nouă terapie care ar putea salva vieți a fost identificată de cercetători. The post Terapia care ar putea opri cancerul de sân appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Sindicatele de la Dacia intră în negocieri pentru contractul colectiv de muncă cu o grijă în plus: disponibilizările. The post Dacia ar pregăti concedieri masive appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
Propunerea ar consta în „pace în Ucraina, garanţii de securitate, securitate în Europa şi relaţii viitoare ale SUA cu Rusia şi Ucraina”. The post SUA și Rusia poartă negocieri de pace în secret appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Un incendiu în Japonia a mistuit 48.900 de metri pătrați și a afectat aproximativ 170 de clădiri. În urma incidentului, o persoană a decedat. The post Japonia se luptă cu cel mai mare incendiu din ultimii 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Percheziţii în Olt după ce trei persoane cu dizabilităţi psihice au fost supuse muncii forţate, în timp ce suspectul le lua indemnizaţiile. The post Persoane cu dizabilități, puse la muncă forțată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:10
Grupuri online pentru Elena Lasconi și fotbal fac campanie pentru Anca Alexandrescu # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a găsit cinci exemple de grupuri care s-au folosit de subiecte diverse pentru a atrage utilizatori, ca mai apoi să-și schimbe subiectul în susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Cel mai mare grup are 111.000 de membrii. The post Grupuri online pentru Elena Lasconi și fotbal fac campanie pentru Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Fostul premier a susținut că Guvernul manipulează prin intermediul presei. „Staţi, a mai ieşit o ştire! Întotdeauna, totul e o manipulare, din punctul meu de vedere.” The post Ciolacu: Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată? appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ziua Z este o inițiativă pornită în 2018 prin care instituția încearcă să își arate angajamentul pentru „prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate”. The post Ziua Z pentru Poliția Română. Peste 200 de percheziții domiciliare appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Drumarii acționează miercuri în zonele montane pentru curățarea drumurilor afectate de ninsoare și temperaturi scăzute. Șoferii sunt sfătuiți să circule doar cu autovehicule echipate corespunzător. The post Atenție, șoferi! Drumuri acoperite de zăpadă appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Din păcate, se conturează o concluzie simplă. Dacă nu-i protest la ceva indiferent cît de aberant și de revoltător, înseamnă că nu-i comandă. The post Cine strigă enervat?/ONG-ul dirijat! appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce personalul unității medicale a observat fum într-un salon de la etajul 1. The post Incendiu la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Mărire de salariu în 2026. Cum să ceri mai mulți bani fără să-ți deranjezi șeful # Cotidianul de Hunedoara
Pentru a obține o mărire în 2026, pornește cu o analiză financiară clară și pregătește un dosar profesional cu rezultate concrete. Cere un procent realist, justificat, și răspunde calm la întrebările managerului. Dacă primești un „nu”, negociază beneficii alternative sau stabilește obiective pentru o reevaluare ulterioară. The post Mărire de salariu în 2026. Cum să ceri mai mulți bani fără să-ți deranjezi șeful appeared first on Cotidianul RO.
08:40
O dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc, anunță Ministerul Apărării. Au fost emise alerte Ro-Alert în Tulcea și Galați. The post O nouă drona a pătruns 8 km în spațiul aerian românesc appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Guvernul stă cu ochii pe românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Numele lor va fi făcut public și nu-și vor mai putea cumpăra mașini. The post DOCUMENT Consecințe pentru românii care nu-și plătesc taxele appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:10
Populaţia este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei râului Arges pe sectiunea cuprinsă între Baraj Vidraru - lac acumulare Vilcele The post Deversările controlate, reluate la Vidraru appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Aviația poloneză și aliată este în alertă, ca măsură preventivă după loviturile Rusiei în vestul Ucrainei. The post Alertă în spațiul aerian polonez. Rusia atacă aproape de graniță appeared first on Cotidianul RO.
07:40
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a sistemului de apărare aeriană NASAMS, în valoare de aproape 700 de milioane de dolari. The post Nou contract militar între SUA și Taiwan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
De ce cumpără Compania Națională de Investiții produse cosmetice și vin spumant? Conducerea se victimizează # Cotidianul de Hunedoara
Compania Națională de Investiții S.A. se ocupă de implementarea proiectelor publice de infrastructură - școli, spitale, grădinițe, reabilitarea unor monumente istorice. Compania a cumpărat în prima parte a anului produse cosmetice, de îngrijire a pielii, cozonaci, vin spumant, vin de masă, băuturi spirtoase și multe produse de cofetărie și patiserie. Cotidianul a întrebat la ce folosesc toate acestea, dar conducerea a transmis că nu are de ce să explice situația. The post De ce cumpără Compania Națională de Investiții produse cosmetice și vin spumant? Conducerea se victimizează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:00
România – San Marino 7-1 Tricolorii, dezlănțuiți. Urmează tragerea la sorți pentru baraj # Cotidianul de Hunedoara
Deși oaspeții din San Marino au deschis scorul încă din debutul partidei, pe parcursul jocului au început să piardă din entuziasm. The post România – San Marino 7-1 Tricolorii, dezlănțuiți. Urmează tragerea la sorți pentru baraj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Avocat cu legături la Casa Albă, intervenție pentru frații Tate, în timpul unei anchete federale # Cotidianul de Hunedoara
În februarie 2025, frații Andrew și Tristan Tate au zburat cu un avion privat în Statele Unite ale Americii. Ajunși în Florida, personalul de la aeroport le-a confiscat dispozitivele electronice pe care le aveau asupra lor. The post Avocat cu legături la Casa Albă, intervenție pentru frații Tate, în timpul unei anchete federale appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București a vorbit despre planurile de extindere a Bucureștiului. The post Daniel Băluță: Exclud construirea de blocuri în Centrul Vechi appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Lista finală a candidaților pentru Primăria Capitalei. Cine sunt cei respinși # Cotidianul de Hunedoara
Biroul Electoral al Municipiului București a făcut publică lista finală a candidaților care vor intra în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. The post Lista finală a candidaților pentru Primăria Capitalei. Cine sunt cei respinși appeared first on Cotidianul RO.
21:00
PSD nu acceptă tăierea salariilor cu 10% din sistemul bugetar. Blocaj în Coaliție # Cotidianul de Hunedoara
,,PSD nu poate gira măsurile acestea de buzunărire continuă", susțin surse din Partidul Social Democrat. The post PSD nu acceptă tăierea salariilor cu 10% din sistemul bugetar. Blocaj în Coaliție appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune au fost validați de comisiile parlamentare. Din noul CA va face parte și Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. The post Activewatch critică numirea Ioanei Dogioiu în CA al Radioului Public appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Ludovic Orban negociază cu Ilie Bolojan întoarcerea în PNL, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post ANALIZĂ De ce a renunțat Nicușor Dan la Orban. Îl transferă Bolojan? appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Ștefăniță Avrămescu, deputat AUR: „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR aruncă povara proastei guvernări pe primării și pe umerii românilor!” # Cotidianul de Hunedoara
„După ce au crescut TVA, CASS, după ce au lovit în românii cu venituri reduse, în antreprenori, acum coaliția PSD-PNL-USR-UDMR continuă asaltul asupra propriilor cetățeni. Cu un tupeu ieșit din comun, guvernul Bolojan, adică PSD, PNL, USR, anunță majorarea taxelor cu 75%! The post Ștefăniță Avrămescu, deputat AUR: „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR aruncă povara proastei guvernări pe primării și pe umerii românilor!” appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Este propunerea legislativă pentru care vrea s-o inițieze Monica Anisie, senator PNL. The post 1 octombrie, zi dedicată vârstnicilor, ar putea deveni liberă appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Prețul uriaș plătit pentru chirie de Prefectura București. MAI a trimis Corpul de Control # Cotidianul de Hunedoara
Anunțul cu privire la verificările corpului de control al MAI a fost făcut de Andrei Nistor, prefectul Capitalei. The post Prețul uriaș plătit pentru chirie de Prefectura București. MAI a trimis Corpul de Control appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Mii de tone de azotat de amoniu, depozitate ilegal. Firme amendate de Garda de Mediu # Cotidianul de Hunedoara
Substanțele periculoase au fost descoperite în incinta a două societăți comerciale din Satu Mare, în urma unui control al Gărzii de Mediu. The post Mii de tone de azotat de amoniu, depozitate ilegal. Firme amendate de Garda de Mediu appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Reformă, dar nu prea. Pensiile speciale au ajuns tot la mâna magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a declarat că Executivul va prezenta la începutul săptămânii viitoare noul proiect al pensiilor magistraților, după ce varianta inițială a fost respinsă de CCR. Premierul subliniază că termenul în care CSM va emite avizul va demonstra „buna-credinţă şi colaborarea loială” dintre instituții. The post Reformă, dar nu prea. Pensiile speciale au ajuns tot la mâna magistraților appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Un caiet rar al lui Brâncuşi, datând 1908-1916, cu 39 de schiţe și 5 note, a fost descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos. Caietul va fi studiat de experţi și va completa un corpus de 61 de desene ale artistului. The post Caiet rar al lui Constantin Brâncuşi, descoperit în Țările de Jos appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cum protejează CJUE cei 1 000 000 de români care trăiesc din salariul minim # Cotidianul de Hunedoara
Directiva permite statetor membre să folosească un mecanism automat de ajustare a indexării salariului minim, iar acest lucru a fost confirmat de către CJUE The post Cum protejează CJUE cei 1 000 000 de români care trăiesc din salariul minim appeared first on Cotidianul RO.
17:40
De ce nu înțeleg tinerii că nu pot fi angajați la primul job cu 8.000 lei net # Cotidianul de Hunedoara
Părinții și poveștile de pe internet amplifică așteptările nerealiste, iar refuzul joburilor entry-level poate bloca o carieră înainte ca aceasta să înceapă efectiv. The post De ce nu înțeleg tinerii că nu pot fi angajați la primul job cu 8.000 lei net appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Sistemele de monitorizare video ale acestor obiective vor fi conectate la dispeceratul Jandarmeriei, iar numărul posturilor fixe va fi de doar 252. The post Modul de acţiune al Jandarmeriei, schimbat din temelii appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Poliţiştii rutieri au descoperit un microbuz şcolar, în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă. The post 31 de elevi înghesuiți într-un microbuz școlar de 16 locuri appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Achizițiile de aur ale Chinei pot fi de zece ori mai mari decât cele raportate oficial, scrie Financial Times. Iar China urmărește să atragă pe teritoriul și rezervele în aur ale altor bănci centrale The post Achizițiile secrete de aur ale Chinei, un pariu contra dolarului appeared first on Cotidianul RO.
17:10
EXCLUSIV Măsurile cheie din planul de tăieri. Impozite, concedieri, poliție locală, jocuri de noroc # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro a obținut în exclusivitate proiectul care cuprinde tăierile din administrația locală și centrală. The post EXCLUSIV Măsurile cheie din planul de tăieri. Impozite, concedieri, poliție locală, jocuri de noroc appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Dacă se dovedește că Rusia a ordonat explodarea șinei, acesta ar fi primul caz de folosire a explozibililor împotriva infrastructurii feroviare pe teritoriul Poloniei de la Al Doilea Război Mondial încoace. The post Donald Tusk: Doi ucrainieni controlați de ruși ar fi sabotat calea ferată appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Un credit ipotecar pe 30 de ani nu cumpără doar o casă, ci și 30 de ani de obligații, stres financiar și imprevizibilitate. Descoperă riscurile ascunse și alternativele inteligente care îți protejează viitorul. The post Ce riști cu adevărat când iei un credit pe 30 de ani appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Fostul premier a rezistat doar 44 de zile la Cotroceni. A fost concediat de președintele Nicușor Dan după ce a criticat strategia USR pentru alegerile din Capitală. De la ora 17.00, Ludovic Orban explică motivele rupturii de președinte. Cotidianul transmite live text declarațiile The post LIVETEXT Ludovic Orban explică ruptura de Nicușor Dan. Ora 17.00 appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Daniel Băluță a spus că nu are legături cu grupuri interlope din Capitală. Acesta a reamintit în interviul pentru G4Media că sectorul 4, pe care îl conduce, are cea mai mică rată de infracționalitate din Capitală. The post Băluță neagă acuzația de legături cu Clanul Sportivilor appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Moșteanu, despre tăierile cu 10% din apărare: „Cât sunt acolo, acest lucru nu se va întâmpla” # Cotidianul de Hunedoara
„Mi se pare total inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor”. The post Moșteanu, despre tăierile cu 10% din apărare: „Cât sunt acolo, acest lucru nu se va întâmpla” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Dosarele înregistrate nu reflectă întotdeauna realitatea din teren, nu îmbracă forma penalului, deci nu avem dosare „penale” The post Explicațiile lui Despescu în scandalul cazurilor de femicid appeared first on Cotidianul RO.
14:50
O cădere majoră Cloudflare a afectat global mii de utilizatori pe 18 noiembrie 2025. Incidentul a prăbușit X și numeroase site-uri. The post Mii de site-uri afectate global: Cloudflare și X, prăbușite simultan appeared first on Cotidianul RO.
