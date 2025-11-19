Senat: Poliţiştii locali - autorizaţi să efectueze înregistrări audio-video, prin dispozitive tip bodycam

Newsweek.ro, 19 noiembrie 2025 12:50

Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliţia locală să efectueze ...

Acum 30 minute
13:00
Polonia revocă acordul privind funcţionarea ultimului consulat rus Newsweek.ro
Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri revocarea acordului privind func...
12:50
Senat: Poliţiştii locali - autorizaţi să efectueze înregistrări audio-video, prin dispozitive tip bodycam Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliţia locală să efectueze ...
Acum o oră
12:40
Care e ora ideală pentru luarea cinei în timpul iernii? Te vei trezi mai odihnit, ții glicemia sub control Newsweek.ro
Ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzi...
12:30
Arabia Saudită,desemnată de Trump aliat militar prioritar non-NATO, deschisă unor relaţii mai bune cu Israelul Newsweek.ro
Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a semnalat marţi că este deschis, în principiu, îmbună...
12:20
Noi audieri în dosarul exploziei din Rahova. Mai multe persoane au fost chemate la Parchet Newsweek.ro
Noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane i...
Acum 2 ore
12:10
Nouă speranță, pentru bolnavele de cancer la sân de tip „TNBC”. O terapie țintită l-ar putea opri Newsweek.ro
O echipă de cercetători din SUA a dezvoltat o terapie țintită care dă o nouă speranță bolnavelor de ...
11:50
Numărul persoanelor sub 50 de ani cu cancer intestinal, în creștere alarmnată. A fost identificată o cauză Newsweek.ro
Specialiștii au identificat o potenţială cauză pentru creșterea alarmantă a numărului persoanelor su...
11:40
După ce a avertizat că ar putea să mute producția în Maroc, Dacia vrea să dea afară până la 900 de angajați Newsweek.ro
După ce, la începutul lunii noiembrie 2025, Dacia a avertizat că ar putea să mute producția din Româ...
11:40
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii. Un băiat de 3 ani s-a speriat când mamei i s-a făcut rău Newsweek.ro
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii, din București. O femeie însărcinată s-a prăbușit d...
11:20
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin” Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a decis - pensiile speciale ale magistraților nu pot fi mai mari de 70% din ultimul...
Acum 4 ore
11:00
Spital amendat cu 30.000 de lei după ce un pacient a murit în ambulanță Newsweek.ro
Un spital a fost amendat cu 30.000 de lei după decesul unui pacient în timp ce era transferat între ...
10:50
Incendiu apocaliptic într-un oraș din Japonia. 170 de clădiri sunt în flăcări. Un om a murit Newsweek.ro
Un om a murit într-un incediu devastator din Japonia. 170 de clădiri dintr-un oraș au fost cuprinse ...
10:50
Plouă în casă și refaci acoperișul? Cum alegi țigla metalică? Faci „2.000 lei” economie sau vrei calitate Newsweek.ro
Țigla metalică este unul dintre cele mai folosite materiale pentru refacerea acoperișurilor caselor,...
10:40
Blocaj pe în coaliție pe tăierea salariilor cu 10%. PSD cere excepții pentru a susține pachetul Newsweek.ro
PSD cere excepții în cazul reducerilor de salarii. Sorin Gridneanu cere ca și medicii să fie scutiți...
10:30
Peste 30.000 de locuri vacante, în România. Unde este cea mai mare cerere de angajați? Newsweek.ro
E nevoie de oameni pe piața muncii. Zeci de mii de joburi nu sunt ocupate, iar unele domenii au nevo...
10:20
Incendiu la un spital din țară. Pacienții, evacuați de urgență. „Am fost anunțați că ieșea fum” Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu la Spitalul de Urgență din Caransebeș. Pacienții au ...
10:10
Escrocherie fără limite. Hackerii au descoperit cum vă pot fura banii de la bancomat fără a folosi cardul Newsweek.ro
Escrocii nu mai au limite. Acum vă pot fura banii din bancomat fără să vă utilizeze cardul bancar. Ș...
10:00
Trump a comandat o operațiune secretă care să aducă pacea în Ucraina. Planul în 28 puncte negociat cu Rusia Newsweek.ro
SUA par să nu fi renunțat la ideea de a pune capăt invaziei ruse. Trump a comandat o operațiune secr...
09:50
România preia Portul Giurgiulești. Investiție de peste 24.000.000 € în Republica Moldova Newsweek.ro
România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit declarațiilor europarlame...
09:40
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc beneficiarii Newsweek.ro
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc be...
09:30
Urnele finale pentru tricolori. România își află joi adversarii din barajul pentru Cupa Mondială 2026 Newsweek.ro
România intră în urna a 4-a pentru barajul european către Cupa Mondială 2026 și se pregătește pentru...
09:30
Accident feroviar în România. Două trenuri de marfă s-au ciocnit. Cum s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un accident feroviar s-a produs în această dimineață. Două trenuri de marfă s-au ciocnit după ce unu...
09:20
România, cea mai scumpă benzină din regiune. Un „plin” e cu 100 lei mai ieftin în Bulgaria Newsweek.ro
Cifrele nu mint: România are cea mai scumpă benzină din regiune. Un „plin” e cu 100 lei mai ieftin î...
Acum 6 ore
09:10
VIDEO Ploaie de drone rusești peste blocurile din Harkov. 32 de răniți, inclusiv copii. Blocuri devastate Newsweek.ro
Harkov a fost din nou ținta unui atac masiv cu drone rusești, care au lovit direct clădiri de aparta...
08:40
50 de percheziții în Operațiunea Z. Poliția Română și DIICOT intervin pentru destructurarea unor grupări Newsweek.ro
Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Cri...
08:40
BREAKING Alertă aeriană în România. 4 avioane de război, ridicate după o dronă a intrat în spațiul românesc Newsweek.ro
Forțele Aeriene Române au ridicat patru aeronave de vânătoare în această dimineață după detectarea u...
08:30
Judecătoare-conspiraționistă cu 25.000 lei pensie specială, acțiune pentru „Călin Georgescu - președinte” Newsweek.ro
Judecătoarea Lăcrămioara Axinte a declanșat operațiunea „Călin Georgescu președinte” și „turul 2 îna...
08:20
Trei din patru germani ar accepta reintroducerea serviciului social obligatoriu Newsweek.ro
O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social ...
08:10
Polonia ridică avioane de luptă după atacurile Rusiei aproape de graniță în această dimineață Newsweek.ro
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura sigu...
08:00
Ninsori și temperaturi scăzute la altitudini mari. Șoselele sunt curățate miercuri dimineață cu utilaje Newsweek.ro
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitud...
08:00
Accident grav pe DN1. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat între Brașov și Predeal. Trafic blocat Newsweek.ro
O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat miercuri dimineață pe DN1, în zona Timiș...
07:50
Relansare economică: Rate la case pentru 50 de ani. Se poate aplica și în România? Newsweek.ro
Ultima idee lansată de președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, pentru a crește...
07:50
România zdrobește San Marino cu 7–1 și așteaptă adversara din barajul pentru Mondialul 2026 Newsweek.ro
Naționala României de fotbal se impune categoric în fața naționalei din San Marino cu scorul de 7-1....
07:40
VIDEO Bateria MAMBA a Franței, modernizată să apăre Marea Neagră de rachete balistice. Una este în România Newsweek.ro
Ucraina va deveni primul operator al noii versiuni a sistemului MAMBA - SAMP/T NG, a cărui producție...
07:30
Amendă de 3.300 lei dacă ai pisică și faci asta. Se aplică aceeași regulă ca pentru un copil Newsweek.ro
Proprietarii de pisici riscă o amendă de 3.300 de lei dacă încalcă această regulă. Aceasta se aplică...
07:20
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025. Vom avea zăpadă? Newsweek.ro
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025 - și dacă ninge din ...
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și familie Newsweek.ro
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și ...
06:50
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt? Newsweek.ro
Mica Recalculare se desfășoară greu la nivel național potrivit unui răspuns primit de Newsweek de la...
06:20
Sărbătoare 20 noiembrie Numele care se sărbătoresc azi. Ce ritual ajută la protejarea casei? Newsweek.ro
Pe 20 noiembrie se comemorează Sfântul Proclus, arhiepiscopul Constantinopolului, și Sfântul Grigori...
Acum 24 ore
22:20
MApN anunţă că SUA vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării Newsweek.ro
MApN anunţă că Statele Unite vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării...
22:20
Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. Newsweek.ro
În timp ce digitalizarea instituțiilor și utilizarea Inteligenței Artificiale în companii și institu...
22:10
O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni Newsweek.ro
O primărie din județ a reușit să ducă birocrația la ultima limită a absurdului. Cererea depusă de o ...
21:50
Criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele într-o sperietoare Newsweek.ro
Este o criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele, prin consum excesi...
21:30
Tusk: Explozia pe linia feroviară Varșovia-Lublin, act de sabotaj comis de doi ucraineni la comanda Rusiei Newsweek.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a susținut marți că ucraineni care colaborau cu serviciile secret...
21:30
VIDEO Donald Trump a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă care l-a întrebat despre Jeffrey Epstein Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă incomodă, care l-a întrebat ceva...
21:00
Nava incendiată de Rusia pe Dunăre, aproape de România, nu va rămâne un incident izolat. Mesajul lui Putin Newsweek.ro
Institutul de Studii Strategice ale Mării Negre susține că Rusia a atacat în mod deliberat o navă cu...
20:50
Gigi Becali este luat la control de Fisc. Are cheltuieli nejustificate de 7 milioane de lei Newsweek.ro
Gigi Becali este luat la control de Fiscul Român. ANAF a descoperit că are cheltuieli nejustificate ...
20:40
Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate greşit Newsweek.ro
Pericol de accident major în judeţul Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu au fost de...
20:20
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic. Claude va investi 30 de miliarde de dolari în platforma Azure Newsweek.ro
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic, în timp ce Claude se angajează să investească 30 de mi...
20:00
Ciprian Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR, alăturâ...
