Senat: Poliţiştii locali - autorizaţi să efectueze înregistrări audio-video, prin dispozitive tip bodycam
Newsweek.ro, 19 noiembrie 2025 12:50
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliţia locală să efectueze ...
Acum 30 minute
13:00
Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri revocarea acordului privind func...
12:50
Acum o oră
12:40
Care e ora ideală pentru luarea cinei în timpul iernii? Te vei trezi mai odihnit, ții glicemia sub control # Newsweek.ro
Ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzi...
12:30
Arabia Saudită,desemnată de Trump aliat militar prioritar non-NATO, deschisă unor relaţii mai bune cu Israelul # Newsweek.ro
Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a semnalat marţi că este deschis, în principiu, îmbună...
12:20
Noi audieri în dosarul exploziei din Rahova. Mai multe persoane au fost chemate la Parchet # Newsweek.ro
Noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane i...
Acum 2 ore
12:10
Nouă speranță, pentru bolnavele de cancer la sân de tip „TNBC”. O terapie țintită l-ar putea opri # Newsweek.ro
O echipă de cercetători din SUA a dezvoltat o terapie țintită care dă o nouă speranță bolnavelor de ...
11:50
Numărul persoanelor sub 50 de ani cu cancer intestinal, în creștere alarmnată. A fost identificată o cauză # Newsweek.ro
Specialiștii au identificat o potenţială cauză pentru creșterea alarmantă a numărului persoanelor su...
11:40
După ce a avertizat că ar putea să mute producția în Maroc, Dacia vrea să dea afară până la 900 de angajați # Newsweek.ro
După ce, la începutul lunii noiembrie 2025, Dacia a avertizat că ar putea să mute producția din Româ...
11:40
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii. Un băiat de 3 ani s-a speriat când mamei i s-a făcut rău # Newsweek.ro
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii, din București. O femeie însărcinată s-a prăbușit d...
11:20
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin” # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a decis - pensiile speciale ale magistraților nu pot fi mai mari de 70% din ultimul...
Acum 4 ore
11:00
Un spital a fost amendat cu 30.000 de lei după decesul unui pacient în timp ce era transferat între ...
10:50
Incendiu apocaliptic într-un oraș din Japonia. 170 de clădiri sunt în flăcări. Un om a murit # Newsweek.ro
Un om a murit într-un incediu devastator din Japonia. 170 de clădiri dintr-un oraș au fost cuprinse ...
10:50
Plouă în casă și refaci acoperișul? Cum alegi țigla metalică? Faci „2.000 lei” economie sau vrei calitate # Newsweek.ro
Țigla metalică este unul dintre cele mai folosite materiale pentru refacerea acoperișurilor caselor,...
10:40
Blocaj pe în coaliție pe tăierea salariilor cu 10%. PSD cere excepții pentru a susține pachetul # Newsweek.ro
PSD cere excepții în cazul reducerilor de salarii. Sorin Gridneanu cere ca și medicii să fie scutiți...
10:30
Peste 30.000 de locuri vacante, în România. Unde este cea mai mare cerere de angajați? # Newsweek.ro
E nevoie de oameni pe piața muncii. Zeci de mii de joburi nu sunt ocupate, iar unele domenii au nevo...
10:20
Incendiu la un spital din țară. Pacienții, evacuați de urgență. „Am fost anunțați că ieșea fum” # Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu la Spitalul de Urgență din Caransebeș. Pacienții au ...
10:10
Escrocherie fără limite. Hackerii au descoperit cum vă pot fura banii de la bancomat fără a folosi cardul # Newsweek.ro
Escrocii nu mai au limite. Acum vă pot fura banii din bancomat fără să vă utilizeze cardul bancar. Ș...
10:00
Trump a comandat o operațiune secretă care să aducă pacea în Ucraina. Planul în 28 puncte negociat cu Rusia # Newsweek.ro
SUA par să nu fi renunțat la ideea de a pune capăt invaziei ruse. Trump a comandat o operațiune secr...
09:50
România preia Portul Giurgiulești. Investiție de peste 24.000.000 € în Republica Moldova # Newsweek.ro
România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit declarațiilor europarlame...
09:40
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc beneficiarii # Newsweek.ro
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc be...
09:30
Urnele finale pentru tricolori. România își află joi adversarii din barajul pentru Cupa Mondială 2026 # Newsweek.ro
România intră în urna a 4-a pentru barajul european către Cupa Mondială 2026 și se pregătește pentru...
09:30
Un accident feroviar s-a produs în această dimineață. Două trenuri de marfă s-au ciocnit după ce unu...
09:20
România, cea mai scumpă benzină din regiune. Un „plin” e cu 100 lei mai ieftin în Bulgaria # Newsweek.ro
Cifrele nu mint: România are cea mai scumpă benzină din regiune. Un „plin” e cu 100 lei mai ieftin î...
Acum 6 ore
09:10
VIDEO Ploaie de drone rusești peste blocurile din Harkov. 32 de răniți, inclusiv copii. Blocuri devastate # Newsweek.ro
Harkov a fost din nou ținta unui atac masiv cu drone rusești, care au lovit direct clădiri de aparta...
08:40
50 de percheziții în Operațiunea Z. Poliția Română și DIICOT intervin pentru destructurarea unor grupări # Newsweek.ro
Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Cri...
08:40
BREAKING Alertă aeriană în România. 4 avioane de război, ridicate după o dronă a intrat în spațiul românesc # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Române au ridicat patru aeronave de vânătoare în această dimineață după detectarea u...
08:30
Judecătoare-conspiraționistă cu 25.000 lei pensie specială, acțiune pentru „Călin Georgescu - președinte” # Newsweek.ro
Judecătoarea Lăcrămioara Axinte a declanșat operațiunea „Călin Georgescu președinte” și „turul 2 îna...
08:20
O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social ...
08:10
Polonia ridică avioane de luptă după atacurile Rusiei aproape de graniță în această dimineață # Newsweek.ro
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura sigu...
08:00
Ninsori și temperaturi scăzute la altitudini mari. Șoselele sunt curățate miercuri dimineață cu utilaje # Newsweek.ro
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitud...
08:00
Accident grav pe DN1. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat între Brașov și Predeal. Trafic blocat # Newsweek.ro
O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat miercuri dimineață pe DN1, în zona Timiș...
07:50
Ultima idee lansată de președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, pentru a crește...
07:50
România zdrobește San Marino cu 7–1 și așteaptă adversara din barajul pentru Mondialul 2026 # Newsweek.ro
Naționala României de fotbal se impune categoric în fața naționalei din San Marino cu scorul de 7-1....
07:40
VIDEO Bateria MAMBA a Franței, modernizată să apăre Marea Neagră de rachete balistice. Una este în România # Newsweek.ro
Ucraina va deveni primul operator al noii versiuni a sistemului MAMBA - SAMP/T NG, a cărui producție...
07:30
Amendă de 3.300 lei dacă ai pisică și faci asta. Se aplică aceeași regulă ca pentru un copil # Newsweek.ro
Proprietarii de pisici riscă o amendă de 3.300 de lei dacă încalcă această regulă. Aceasta se aplică...
07:20
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025. Vom avea zăpadă? # Newsweek.ro
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025 - și dacă ninge din ...
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și familie # Newsweek.ro
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și ...
06:50
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt? # Newsweek.ro
Mica Recalculare se desfășoară greu la nivel național potrivit unui răspuns primit de Newsweek de la...
06:20
Sărbătoare 20 noiembrie Numele care se sărbătoresc azi. Ce ritual ajută la protejarea casei? # Newsweek.ro
Pe 20 noiembrie se comemorează Sfântul Proclus, arhiepiscopul Constantinopolului, și Sfântul Grigori...
Acum 24 ore
22:20
MApN anunţă că SUA vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării # Newsweek.ro
MApN anunţă că Statele Unite vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării...
22:20
Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. # Newsweek.ro
În timp ce digitalizarea instituțiilor și utilizarea Inteligenței Artificiale în companii și institu...
22:10
O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni # Newsweek.ro
O primărie din județ a reușit să ducă birocrația la ultima limită a absurdului. Cererea depusă de o ...
21:50
Criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele într-o sperietoare # Newsweek.ro
Este o criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele, prin consum excesi...
21:30
Tusk: Explozia pe linia feroviară Varșovia-Lublin, act de sabotaj comis de doi ucraineni la comanda Rusiei # Newsweek.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a susținut marți că ucraineni care colaborau cu serviciile secret...
21:30
VIDEO Donald Trump a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă care l-a întrebat despre Jeffrey Epstein # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă incomodă, care l-a întrebat ceva...
21:00
Nava incendiată de Rusia pe Dunăre, aproape de România, nu va rămâne un incident izolat. Mesajul lui Putin # Newsweek.ro
Institutul de Studii Strategice ale Mării Negre susține că Rusia a atacat în mod deliberat o navă cu...
20:50
Gigi Becali este luat la control de Fisc. Are cheltuieli nejustificate de 7 milioane de lei # Newsweek.ro
Gigi Becali este luat la control de Fiscul Român. ANAF a descoperit că are cheltuieli nejustificate ...
20:40
Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate greşit # Newsweek.ro
Pericol de accident major în judeţul Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu au fost de...
20:20
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic. Claude va investi 30 de miliarde de dolari în platforma Azure # Newsweek.ro
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic, în timp ce Claude se angajează să investească 30 de mi...
20:00
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR, alăturâ...
