Trei din patru germani ar accepta reintroducerea serviciului social obligatoriu
Newsweek.ro, 19 noiembrie 2025 08:20
O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social ...
Acum 5 minute
08:40
50 de percheziții în Operațiunea Z. Poliția Română și DIICOT intervin pentru destructurarea unor grupări # Newsweek.ro
Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Cri...
08:40
BREAKING Alertă aeriană în România. 4 avioane de război, ridicate după o dronă a intrat în spațiul românesc # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Române au ridicat patru aeronave de vânătoare în această dimineață după detectarea u...
Acum 15 minute
08:30
Judecătoare-conspiraționistă cu 25.000 lei pensie specială, acțiune pentru „Călin Georgescu - președinte” # Newsweek.ro
Judecătoarea Lăcrămioara Axinte a declanșat operațiunea „Călin Georgescu președinte” și „turul 2 îna...
Acum 30 minute
08:20
O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social ...
Acum o oră
08:10
Polonia ridică avioane de luptă după atacurile Rusiei aproape de graniță în această dimineață # Newsweek.ro
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura sigu...
08:00
Ninsori și temperaturi scăzute la altitudini mari. Șoselele sunt curățate miercuri dimineață cu utilaje # Newsweek.ro
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitud...
08:00
Accident grav pe DN1. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat între Brașov și Predeal. Trafic blocat # Newsweek.ro
O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat miercuri dimineață pe DN1, în zona Timiș...
07:50
Ultima idee lansată de președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, pentru a crește...
07:50
România zdrobește San Marino cu 7–1 și așteaptă adversara din barajul pentru Mondialul 2026 # Newsweek.ro
Naționala României de fotbal se impune categoric în fața naționalei din San Marino cu scorul de 7-1....
Acum 2 ore
07:40
VIDEO Bateria MAMBA a Franței, modernizată să apăre Marea Neagră de rachete balistice. Una este în România # Newsweek.ro
Ucraina va deveni primul operator al noii versiuni a sistemului MAMBA - SAMP/T NG, a cărui producție...
07:30
Amendă de 3.300 lei dacă ai pisică și faci asta. Se aplică aceeași regulă ca pentru un copil # Newsweek.ro
Proprietarii de pisici riscă o amendă de 3.300 de lei dacă încalcă această regulă. Aceasta se aplică...
07:20
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025. Vom avea zăpadă? # Newsweek.ro
Calendarul pe 100 de ani dezvăluie cum ar putea fi vremea la Crăciunul din 2025 - și dacă ninge din ...
07:10
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și familie # Newsweek.ro
Horoscop 20 noiembrie. Luna Nouă în Scorpion aduce armonie Racilor. Leii se concentrează pe casă și ...
06:50
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt? # Newsweek.ro
Mica Recalculare se desfășoară greu la nivel național potrivit unui răspuns primit de Newsweek de la...
Acum 4 ore
06:20
Sărbătoare 20 noiembrie Numele care se sărbătoresc azi. Ce ritual ajută la protejarea casei? # Newsweek.ro
Pe 20 noiembrie se comemorează Sfântul Proclus, arhiepiscopul Constantinopolului, și Sfântul Grigori...
Acum 12 ore
22:20
MApN anunţă că SUA vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării # Newsweek.ro
MApN anunţă că Statele Unite vor continua să sprijine ferm România, pentru consolidarea descurajării...
22:20
Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. # Newsweek.ro
În timp ce digitalizarea instituțiilor și utilizarea Inteligenței Artificiale în companii și institu...
22:10
O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni # Newsweek.ro
O primărie din județ a reușit să ducă birocrația la ultima limită a absurdului. Cererea depusă de o ...
21:50
Criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele într-o sperietoare # Newsweek.ro
Este o criză sanitară globală. Cum au reuşit oamenii să transforme antibioticele, prin consum excesi...
21:30
Tusk: Explozia pe linia feroviară Varșovia-Lublin, act de sabotaj comis de doi ucraineni la comanda Rusiei # Newsweek.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a susținut marți că ucraineni care colaborau cu serviciile secret...
21:30
VIDEO Donald Trump a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă care l-a întrebat despre Jeffrey Epstein # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o purceluşă pe o jurnalistă incomodă, care l-a întrebat ceva...
21:00
Nava incendiată de Rusia pe Dunăre, aproape de România, nu va rămâne un incident izolat. Mesajul lui Putin # Newsweek.ro
Institutul de Studii Strategice ale Mării Negre susține că Rusia a atacat în mod deliberat o navă cu...
20:50
Gigi Becali este luat la control de Fisc. Are cheltuieli nejustificate de 7 milioane de lei # Newsweek.ro
Gigi Becali este luat la control de Fiscul Român. ANAF a descoperit că are cheltuieli nejustificate ...
20:40
Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate greşit # Newsweek.ro
Pericol de accident major în judeţul Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu au fost de...
20:20
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic. Claude va investi 30 de miliarde de dolari în platforma Azure # Newsweek.ro
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic, în timp ce Claude se angajează să investească 30 de mi...
20:00
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR, alăturâ...
19:50
Ministrul muncii anunț despre pensiile medicilor și profesorilor. Lovitură în sistemul medical și educațional # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a spus ce se întâmplă cu pensiile medicilor și ale profesorilor. în urma deciziilor...
19:50
Proprietarul reţelei transnaţionale de retail Mega Image închide zeci de magazine, în Serbia. Care s...
Acum 24 ore
19:40
Ar trebui retrasă Perrier, șampania apelor minerale, de pe piață? Instanța va decide dacă apa este contaminată # Newsweek.ro
Se presupune că apa de izvor Perrier a fost contaminată și filtrată ilegal. Avocații consumatorilor ...
19:20
O parte din Centura Sofiei costă 1.000.000.000 €, un record. Când vor merge și românii pe ea? Cât costă A0? # Newsweek.ro
O parte din Centura Sofiei costă 1.000.000.000 €, ceea ce este un adevărat record. Când vor merge și...
19:20
SUA deschid o nouă fabrică de rachete pentru sistemele Patriot pentru Europa. Când le va primi România? # Newsweek.ro
Dat fiind creșterea cererii globale determinată de războiul din Ucraina și de reînarmarea Europei, B...
19:20
Cum să usuci hainele mai repede în noiembrie. Totul ține de momentul în care le așezi pe sârmă afară # Newsweek.ro
Chiar dacă temperaturile scad, hainele pot fi uscate surprinzător de repede în aer liber, dacă sunt ...
19:00
Horoscop Decembrie Care sunt cele 5 zodii care vor avea parte de bani mulți în decembrie? # Newsweek.ro
Fie că este vorba de un cec surpriză, o oportunitate profesională extraordinară sau pur și simplu se...
18:30
Ce să plantezi în noiembrie pentru o grădină înflorită la primăvară. Bulbii au nevoie de frig să încolțească # Newsweek.ro
Chiar dacă temperaturile scad, luna noiembrie rămâne una dintre cele mai bune perioade pentru planta...
18:20
Guvernul anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii # Newsweek.ro
Veștile proaste pentru pensiile militare și ale rezerviștilor nu se opresc. Guvernul ar vrea să crea...
17:40
Adrian Țuțuianu, noul președinte al Autorităţii Electorale Permanente. Are 23 de terenuri, 3 apartamente # Newsweek.ro
Plenul Parlamentului a validat numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității E...
17:40
Transportul public din mari orașe din România este afectat marți de problemele apărute la serviciile...
17:40
Privitorii de stele ar trebui să privească în sus în seara asta, când ploaia de meteoriți Leonide îș...
17:20
Consilierul premierului avertizează: „România plăteşte salarii în sectorul public peste media europeană” # Newsweek.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, afirmă că România, „cu resurse mult...
17:10
Sindicatele din învăţământ ies în stradă: Guvernul pregăteşte tăieri care ar putea declanşa o criză # Newsweek.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi C...
17:00
CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Cleantech Business Club (CBC) România intenționea...
17:00
Discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scădea? Cine pierde 85% la pensie? # Newsweek.ro
Există discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scăda? Un lucru e...
17:00
Grindeanu: în Coaliție nu s-a discutat despre măriri deTVA. Ce spune despre prețul la combustibil? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA. Pe de altă parte s...
16:50
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Federația Camerelor de Comerț din Irak (FICC) au ...
16:50
Samsari de mașini de lux, „treziți” de Poliția Capitalei. După ce le vindeau, le declarau furate # Newsweek.ro
Mai mulți samsari de mașini de lux din București și alte trei județe s-au trezit astăzi cu poliția l...
16:50
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii # Newsweek.ro
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii cu privire ...
14:50
Dosarele Epstein zguduie Washingtonul. Congresul forțează votul de desecretizare blocat de Trump # Newsweek.ro
Congresul SUA se pregătește să voteze legea care obligă la publicarea tuturor dosarelor Epstein, dup...
14:30
Harta celor mai mortale drumuri din Europa: Două regiuni din România, în top. O zonă din Bulgaria,mai „neagră” # Newsweek.ro
România conduce în clasamentul accidentelor rutiere mortale din UE, dar și la nivelul întregului con...
14:30
Numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek au picat azi. Sistemul Cloudflare, prăbușit la nivel global # Newsweek.ro
O pană majoră la Cloudflare a blocat marți numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek România...
14:20
VIDEO Stațiuni de la Marea Neagră, inclusiv Sunny Beach din Bulgaria, pericol de inundații. Care e cauza? # Newsweek.ro
O parte semnificativă a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre din Bulgaria rămâne vulnerabilă la i...
