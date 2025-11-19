Alcaraz a dat cărțile pe față în legătură cu Sinner: „Amândoi suntem obsedați unul de celălalt”
Adevarul.ro, 19 noiembrie 2025 13:00
Se spune că între Alcaraz și Sinner s-a format o relație de prietenie, dincolo de rivalitatea uriașă din teren.
• • •
Acum 10 minute
13:15
În noua ediție din Interviurile Adevărul realizată de Antoaneta Banu, descoperi cum poți cultiva curiozitatea, reziliența și echilibrul emoțional al copilului tău, ghidându-l cu blândețe spre o minte deschisă
13:15
Gest de omenie în Pasajul Unirii din Capitală. Un polițist a liniștit un copil speriat, în timp ce mama însărcinată avea contracții # Adevarul.ro
O femeie însărcinată a căzut în Pasajul Unirii din cauza contracțiilor puternice, sub ochii copilul ei de 3 ani, care a început să plângă speriat lângă ea.
13:15
Cu cât s-a scumpit încălzirea în iarna 2025 - 2026 și cât de mici sunt ajutoarele pentru populație # Adevarul.ro
Costurile reale cu încălzirea au crescut semnificativ pentru unele forme de energie în iarna anului 2025-2026, în timp ce ajutoarele pentru încălzirea locuinței au rămas la nivelul de anul trecut, ceea ce face ca o mare parte a populației să fie pusă în imposibilitatea de a plăti facturile.
13:15
Top 15 coșuri cadou de sărbători în 2025-2026: cele mai bune recomandări, reduceri și idei premium de neratat # Adevarul.ro
Ghid complet pentru cadouri de sărbători 2025-2026: descoperă cele mai apreciate coșuri cadou, oferte cu reduceri mari și pachete premium cu vinuri, șampanie și spirtoase. Comandă online rapid și inspirat!
13:15
Cetățean străin, înșelat cu 4.000 de euro de doi escroci. Ce i-au promis în schimbul banilor # Adevarul.ro
O femeie și un bărbat sunt cercetați de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru înșelăciune, după ce au păcălit un cetățean străin cu suma de 4.000 de euro.
13:15
CR7, la masă cu miliardarii lumii la Casa Albă » Ce i-a spus Donald Trump în fața tuturor # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo a avut parte de o apariție-șoc la Casa Albă. CR7 a luat cina alături de cei mai puternici oameni ai lumii, iar Donald Trump l-a menționat în discursul oficial.
13:15
Guvernul vizează doar pensionarii speciali în legea care limitează cumulul pensie-salariu | Surse # Adevarul.ro
Noua variantă a proiectului privind interzicerea cumulului pensie-salariu îi vizează exclusiv pe pensionarii speciali care sunt angajați în sistemul public.
13:15
Donald Trump a desemnat marţi Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”, în cadrul dineului de gală organizat la Casa Albă în onoarea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită la Washington, relatează Reuters.
Acum 30 minute
13:00
Un cetățean srilankez care ar fi atacat cu un cuțit patru conaționali într-un hotel din Brăila a fost plasat în arest la domiciliu.
13:00
13:00
Potrivit companiei, vor fi modernizate 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători.
Acum o oră
12:45
Doi bărbați au fost reținuți pentru tamponări regizate. Își avariau singuri mașinile pentru a încasa despăgubiri de la firme de asigurări # Adevarul.ro
Poliţiştii din Botoşani au reţinut doi bărbaţi de 35 şi 38 de ani, din oraşul Ştefăneşti, suspectaţi că îşi avariau intenţionat autoturismele pentru a încasa daune de la societăţile de asigurări.
12:45
Când temperaturile scad brusc și drumurile devin alunecoase, pregătirea mașinii nu mai este un moft, ci o necesitate.
12:30
Baiaram spune tot după conflictul cu Rădoi: ”Se consumă enorm!”. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit de la antrenor # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram nu s-a mai abținut. După victoria cu 7-1 în fața statului San Marino, extrema Universității Craiova a vorbit deschis despre perioada tensionată de sub comanda lui Mirel Rădoi.
12:30
Un proiect pentru restricționarea informațiilor publice, depus de PNL, a fost retras înainte de dezbaterea în Senat # Adevarul.ro
Șapte parlamentari PNL au depus un proiect de lege prin care solicitau limitarea accesului la anumite informații de interes public.
12:30
Educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja. Anunțul premierului Bolojan # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a dat, miercuri, asigurări că educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin pachetul 1 de reformă.
Acum 2 ore
12:15
Ce șanse are noul plan secret de încetarea războiului în Ucraina, negociat de Trump și Putin? # Adevarul.ro
Contextul este altul, comparativ cu 6 luni în urmă. Rusia este pe marginea prăpastiei economice, după ultimele sancţiuni impuse de Trump asupra industriei petroliere ruseşti.
12:15
Unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra vestului Ucrainei din ultimii ani: 10 morți la Ternopil , zeci de răniți în întreaga țară # Adevarul.ro
Zece persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite în urma unui atac rusesc care a lovit două blocuri din Ternopil, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko.
12:15
Un consum ridicat de alimente ultraprocesate crește cu 45% riscul de polipi colonici, precursori ai cancerului colorectal cu debut precoce, arată un studiu realizat recent.
12:15
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. 10 persoane au murit și peste 80 au fost rănite # Adevarul.ro
Rusia a efectuat un atac masiv asupra mai multor regiuni ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, soldat cu cel puțin 10 civili morți și 86 răniți, provocând pagube extinse asupra infrastructurii și declanșând întreruperi de curent de urgență, relatează Kyiv Independent.
12:00
Drama unui fost jucător de la Liverpool: faliment, scandal familial și medalia Champions League scoasă la vânzare # Adevarul.ro
Steve Finnan este la un pas de faliment. Fostul fundaș dreapta trece printr-un coșmar financiar după un război juridic de milioane de lire chiar cu propriul frate.
12:00
Actorul George Burcea, candidatul POT în alegerile pentru Primăria Capitalei, vine miercuri, 19 noiembrie, de la 12.00, la Interviurile Adevărul.
12:00
Procurorii continuă ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața.
11:45
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru firme: noi reguli pentru capitalul social și impozit pe tranzacții crypto # Adevarul.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament cuprinde o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința capitalului social, al dividendelor, al tranzacțiilor crypto, dar ș închirierea locuințelor pe termen scurt.
11:45
Pachetul 2 de măsuri: Cine plătește taxa pe coletele Temu și Shein și cum se impozitează marile averi # Adevarul.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale aprobat în Parlament impune de la 1 ianuarie o taxă de 25 de lei pe coletele Temu și Shein, a căror valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de euro.
11:45
Spitalul din Târgu-Jiu, unde un pacient a decedat în timpul transferului cu ambulanța, amendat cu 30.000 de lei # Adevarul.ro
DSP Gorj a amendat Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, după ce un bărbat a decedat în ambulanţă.
11:30
Eugen Teodorovici, la Interviurile Adevărul. Planul său pentru București și motivele candidaturii ca independent # Adevarul.ro
Eugen Teodorovici va explica la Interviurile Adevărul motivele candidaturii sale la Primăria Capitalei și va prezenta planuri pentru un București administrat profesionist, cu soluții pentru trafic, investiții și finanțe locale.
11:30
Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreţinerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spaţiului aerian ucrainean împotriva rachetelor ruseşti, relatează AFP.
11:30
Andreea Marin, apariție care i-a îngrijorat pe fani: „Ai slăbit mult, ai grijă de tine” # Adevarul.ro
Andreea Marin și-a îngrijorat urmăritorii, după ce a postat mai multe fotografii recente pe rețelele de socializare. Mulți dintre internauți i-au scris vedetei, în vârstă de 50 de ani, că a slăbit prea mult.
Acum 4 ore
11:15
Fost director al Filarmonicii Arad și fratele său, arestați după ce au bătut două persoane într-o parcare. Motivul absurd de la care a pornit conflictul # Adevarul.ro
Frații Adrian și Alin Văcean au fost arestați preventiv după ce au agresat un bărbat și pe soția acestuia în parcarea centrului comercial AFI.
11:00
Din 2026, mașinile vor fi impozitate atât în funcție de capacitatea motorului, cât și în funcție de cât poluează.
11:00
Gigantul petrolier american Exxon Mobil s-a alăturat rivalului Chevron Corp în analizarea opțiunilor de cumpărare a unor părți ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil active internaționale, au declarat surse familiarizate cu situația.
11:00
Impas în Coaliție pe tema tăierilor din instituții. PSD s-ar opune reducerii salariilor pentru medici, profesori, polițiști și militari | Surse # Adevarul.ro
Conducerea PSD se reunește astăzi, de la ora 14:30, pentru a decide poziția oficială a partidului în privința reducerii cheltuielilor din administrația centrală.
10:45
Zăpadă, vânt și temperaturi scăzute anunțate de meteorologi. Când este așteptată o încălzire a vremii # Adevarul.ro
Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara, cu un strat consistent de zăpadă la munte și în regiunile joase din Moldova și Transilvania.
10:45
Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările, cele mai mari vânzări de Black Friday pe platforma BusinessLeague # Adevarul.ro
Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările s-au situat în topul vânzărilor de Black Friday pe platforma BusinessLeague a companiei 2Performant. În perioada 27 octombrie - 13 noiembrie, care a inclus și Black Friday, s-au înregistrat 194.284 de vânzări, în valoare de 13,24 milioane de euro.
10:45
Accident rutier mortal în Olt. Un șofer de 75 ani a lovit cu mașina un pieton care circula pe partea dreaptă a drumului # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 52 ani a murit într-un accident rutier produs miercuri diminneață, 19 noiembrie 2025, pe DN 67 B, într-o localitate din Olt.
10:30
Cristiano Ronaldo și Elon Musk, printre invitații VIP la dineul lui Trump cu prințul moștenitor saudit # Adevarul.ro
Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman.
10:15
Accident mortal într-un pasaj din Timișoara. Șoferul de 21 de ani a murit, pasagerul este rănit # Adevarul.ro
Un accident grav produs miercuri dimineață, în Pasajul Michelangelo din Timișoara, s-a soldat cu moartea unui tânăr de 21 de ani.
10:15
Trei persoane cu afecțiuni psihice, forțate să muncească zilnic de o persoană care le încasa și indemnizațiile de handicap # Adevarul.ro
Polițiștii din Olt au efectuat miercuri, 19 noiembrie, două percheziții domiciliare într-un dosar de trafic de persoane. Potrivit autorităților, trei persoane cu afecțiuni psihice au fost supuse la muncă zilnică forţată.
09:45
Inteligența Artificială câștigă teren în industria muzicală. Cum sună o cunoscută manea din anii 2000 generată cu ajutorul AI pe ritmuri de jazz # Adevarul.ro
O piesă generată complet cu ajutorul Inteligenței Artificiale a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital. Trendul a ajuns și în România, unde mai multe melodii au trecut prin modificări incredibile.
09:45
SUA elaborează în secret cu Rusia un nou plan pentru încetarea războiului din Ucraina. Vizită surpriză a unor oficiali ai Pentagonului la Kiev # Adevarul.ro
Administraţia Trump lucrează, în consultare discretă cu Rusia, la un plan amplu pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unor oficiali americani şi ruşi citaţi de Axios.
09:45
Incendiu devastator în Japonia: Peste 170 de clădiri afectate și 175 de persoane evacuate # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în Japonia, care a afectat cel puţin 170 de clădiri, au anunţat miercuri autorităţile locale.
09:45
Ucraina cere Moscovei 43 de miliarde de dolari despăgubiri climatice: „Rusia duce un război murdar” # Adevarul.ro
Ucraina anunță la COP30, în Brazilia, că va solicita Rusiei compensații climatice în valoare de 43 de miliarde de dolari.
09:45
Incendiu la o instalație din portul Constanța. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit în portul Constanța, în noaptea de marți spre miercuri, la o instalație de încărcare a navelor din Dana 80, pompierii intervenind aproximativ patru ore, fără a se înregistra victime.
09:30
Coliziune între două trenuri de marfă în Teleorman. CFR: „Evenimentul nu a produs victime omenești” # Adevarul.ro
Două trenuri de marfă ale aceluiași operator s-au ciocnit miercuri dimineață pe secția Gălăteni-Olteni.
09:30
Atac cu drone rusești în regiunea ucraineană Harkov: 36 de răniți iar țara se află în stare de alertă aeriană # Adevarul.ro
Rusia a lansat un atac cu drone în regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv şi a făcut 36 de răniţi în capitala sa, a raportat poliţia regională miercuri dimineaţa, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană.
Acum 6 ore
09:15
„Europa nu își poate permite să acționeze lent”. UE pregătește un sistem militar de reacție rapidă # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește un mecanism special care să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul UE.
09:15
Curaçao s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026! Este cea mai mică țară care va juca la un turneu final suprem # Adevarul.ro
Remiza cu Jamaica a adus fericirea pentru insula caraibienă cu 150.000 de locuitori. Panama și Haiti s-au calificat și ele.
09:15
Drumul spre Mondiale. Turcia care l-a demis în 2019 pe Mircea Lucescu poate ieși în calea tricolorilor # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României merge la barajul din martie anul viitor.
08:45
Două persoane au fost rănite, în noaptea de marți spre miercuri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren.
