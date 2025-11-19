Biletele de tren se vor scumpi de la jumătatea lunii decembrie

17:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O descoperire făcută vineri dimineață într-o zonă cu vegetație din apropierea străzii Metalurgiei a pus pe jar autoritățile din Bacău. Un trecător a sunat la 112 după ce a observat trupul unei femei de 26 de ani, aflat la câteva zeci de metri de liniile de cale ferată. Echipajele sosite la fața locului au găsit […] Articolul Femeia moartă lângă calea ferată din Bacău ar fi fost înjunghiată! Potrivit unor surse, ea era din Galați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.