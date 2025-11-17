Ateliere pentru toleranță și bunătate, organizate de C.S.E.I. „Elena Doamna” de Ziua Internațională a Toleranței
Jurnal de Vrancea, 17 noiembrie 2025 14:50
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, elevii și profesorii de la C.S.E.I. „Elena Doamna" Focșani au participat vineri, 14 noiembrie 2025, la o activitate dedicată prevenirii violenței în mediul școlar. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Vrancea și Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani, în cadrul proiectului „Inocență […]
Ateliere pentru toleranță și bunătate, organizate de C.S.E.I. „Elena Doamna" de Ziua Internațională a Toleranței
Acțiune amplă a polițiștilor vrânceni pe raza a șapte comune din Vrancea! Zeci de sancțini au fost aplicate
Polițiștii vrânceni au derulat pe 14 noiembrie o acțiune extinsă în comunele Slobozia Bradului, Sihlea, Obrejița, Popești, Urechești, Cotești și Cârligele. Scopul a fost prevenirea faptelor antisociale în zona unităților economice, protejarea bunurilor, verificarea respectării legislației silvice și creșterea siguranței rutiere. Echipele de control au desfășurat 48 de verificări pe drumurile publice și au controlat […]
14:00
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 13.30, pe Șoseaua Vrancei – DN 2D, fiind implicate două autoutilitare. În urma impactului, unul dintre autovehicule a părăsit partea carosabilă, a intrat în câmp și s-a răsturnat. Din ce știm, în urma accidentului nu au fost victime, acesta fiind soldat doar cu pagube materiale.
13:30
Guvernul pregătește limitarea cumulului pensie – salariu la stat! Cine sunt cei exceptați de viitoarea lege
Ministerul Muncii a trimis spre avizare un nou proiect de lege care schimbă regulile pentru angajații din sectorul public ajunși la vârsta de pensionare. Documentul, consultat de jurnaliștii Digi24, arată că cei care vor să rămână în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare vor putea lucra până la 70 de ani, dar cu o […]
13:00
Bani găsiți pe stradă, în Focșani! Proprietarul nu s-a prezentat să revendice suma!
Banii au fost găsiți la începutul lunii noiembrie, pe 4, în zona Oficiului Poștal – Ceasul Rău din Focșani, de o femeie din orașul Odobești. Aceasta nu s-a gândit să păstreze suma ci, din contră, dovedind că mai sunt și oameni cinstiți pe lume, a predat banii găsiți la poliție. „Pe această cale, dorim să […]
12:50
Vineri, 14 noiembrie, orele 20:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au identificat un bărbat, de 39 de ani, din comuna Tănăsoaia, care a condus un autoturism pe DJ 241, în timp ce s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0.41 mg/l […]
12:40
Manager de spital, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Mădălin – Nicolae Pârâianu, și a altor persoane, pentru mai multe infracțiuni de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, în legătură cu achiziții supraevaluate efectuate de spital. Potrivit DNA, […]
12:00
Căldura și apa caldă – întrerupte pe zeci de străzi din Focșani din cauza unor lucrări la sistemul de termoficare
Primăria Focșani a anunțat că furnizarea apei calde și căldurii va i întreruptă pe mai multe străzi din Focșani în intervalul orar 08.00 – 20.00, timp de două zile: marți – 18 noiembrie și miercuri – 19 noiembrie. Motivul întreruperii furnizării energiei termice sunt anumite lucrări de cuplare a rețelelor nou montate la blocuri. Așadar, […]
11:40
Incendiu de amploare, luni dimineață, în comuna Vidra! O casă a fost distrusă de flăcări!
Incendiul a fost anunțat luni dimineață, în jurul orei 04.00. O casă cu etaj din satul Scafari, comuna Vidra, a luat foc iar flăcările s-au extins rapid, astfel că la sosirea echipajelor de intervenție acesta cuprinsese acoperișul pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au acționat patru echipaje de pompieri […]
11:00
Firma profesionala caută un electrician calificat și dedicat pentru a se alătura echipei noastre dinamice. Oferim un mediu de lucru profesionist și oportunități de dezvoltare într-un domeniu esențial. Post disponibil: Electrician (Muncitor calificat) Locație: Focsani Tipul de angajare: [Perioadă nedeterminată / determinată / full-time / part-time] Responsabilități principale: * Executarea lucrărilor de instalații electrice (rezidențiale, comerciale sau industriale, […]
10:40
Tinerii campioni ai României la polo au făcut spectacol în Vrancea și în acest sfârșit de săptămână. La Bazinul Consiliului Județean s-a desfășurat pe 15 și 16 noiembrie Campionatul Național de Juniori U14 la Polo – turneu intermediar, organizat de Federația Română de Polo, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea. Competiția a reunit patru echipe: CS […]
23:10
Visezi la independență financiară și la o carieră de succes în domeniul beauty? Profesional New Consult – școală acreditată cu 17 ani de experiență, lansează un nou curs de Aplicare Gene (tehnicile fir cu fir, 2D și 3D) – oportunitatea perfectă de a învăța o meserie extrem de căutată și pentru a intra rapid pe […]
13:20
Poliția s-a autosesizat în cazul „boxerilor" de la Dumbrăveni! Unul dintre ei, amendat cu 2.000 de lei
La data de 16 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești s-au sesizat din oficiu și au stabilit că incidentul a avut loc pe fondul unui conflict spontan generat de ocuparea unui loc de parcare. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul de 30 de ani, din comuna Dumbrăveni (cel cu […]
11:10
După cum se poate vedea și din imagini, cei doi protagoniști ai episodului de box – amatori se aflau în această dimineață la târgul organizat în fiecare duminică la Dumbrăveni, acolo unde pe la 10.00 nu mai găsești loc să lași nicci măcar pantofii unui purice. Prin urmare, cei doi au intrat imediat în conflict […]
11:00
10:20
Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, ales președinte al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova.
Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolas, a fost ales președinte al CALRRM, Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova. Organismul reunește peste 3.000 de localități din cele două țări, prin CALM, ACoR și AOR, și are rolul de a sprijini dezvoltarea comunităților prin dialog și colaborare între administrațiile locale. La deschiderea întâlnirii oficiale, Daniel Nicolas […]
10:00
1. Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat sâmbătă că nu are „nicio speranță" că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu va fi atacat de Înalta Curte la Curtea Constituțională, dar că Guvernul trebuie să îl adopte oricum, cât mai rapid, în speranța că va ajunge să fie promulgat și să respecte termenul-limită […]
10:00
Adolescentă de 17 ani ucisă în casă! Suspectul, înjunghiat la rândul său de un bărbat necunoscut!
Crimă ca în cărțile polițiste scrise de Agatha Christie în municipiul Galați! O adolescentă de doar 17 ani a fost găsită strangulată în această dimineață, într-un apartament dintr-un bloc situat în cartierul Țiglina. Din nefericire, eforturile echipajului SMURD care a ajuns primul la fața locului au fost fără rezultat. Fata era deja în stop cardio-respirator […]
09:40
Duminică, 16 noiembrie, noi trageri la loto! Report de peste 7 milioane de euro la Joker!
Duminică, 16 noiembrie 2025, Loteria Română revine cu noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este ridicat, mai ales după ce la tragerile de joi, 13 noiembrie, au fost acordate 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei. La Loto 6/49, categoria I […]
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) O zi potrivită pentru introspecție. Chiar dacă ești obișnuit să acționezi rapid, azi e bine să te oprești puțin și să analizezi ce simți cu adevărat. În dragoste, poți primi un semn neașteptat de la cineva din trecut. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Relațiile cu prietenii […] Articolul Horoscopul zilei de 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
14:00
Casa lui Moș Ion Roată și Muzeul Satului, gazde primitoare pentru elevi și pensionari
Săptămâna aceasta, Muzeul Vrancei a fost din nou un loc viu. Casa Memorială „Ion Roată" din Câmpuri a primit vizita unui grup de elevi de la Școala Gimnazială Salcia-Tudor din Județul Brăila. Copiii au fost însoțiți de colespecialistul muzeal Gabriela Berdei, care i-a ghidat cu răbdare și le-a prezentat povestea unuia dintre cei mai cunoscuți […]
11:30
Focar de pestă porcină în județul vecin! Oamenii au început să-și sacrifice porcii de teamă că rămân fără carne de sărbători!
Focarul de pestă porcină africană a fost confirmat de specialiști în urma unor analize de laborator. Un sătean din comuna Țintești, județul Buzău, și-a găsit morți doi dintre cei 25 de porci in gospodărie, așa că a anunțat imeiat autoritățile. Virusul a fost confirmat iar Direcția Sanitar-Veterinară Buzău a instituit măsuri de carantină, după ce […]
11:00
10:30
Simpozion transfrontalier la Focșani. Educația în era digitală, punte între România și Republica Moldova
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a găzduit vineri, 14 noiembrie 2025, Simpozionul transfrontalier „Vocația pedagogică în era digitală", un eveniment care a pus în prim plan dialogul profesional dintre România și Republica Moldova. Cele două spații unesc limba, cultura și dorința clară de a pregăti o educație capabilă să țină pasul cu tehnologia și cu schimbările […]
10:20
12 milioane de euro pentru dezvoltarea turismului și protejarea patrimoniului în Vrancea
Comitetul Partenerial de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non urbane a aprobat cele mai importante proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027. Deciziile vin după ani de discuții și pregătiri încep
10:10
Președintele Consiliului Concurenței ne încurajează: „Prețurile la combustibili vor reveni la normal!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prețurile ridicate la benzină și motorină ar putea fi doar un episod de moment. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că piața are toate motivele să reintre rapid în echilibru, pe măsură ce agitația creată de sancțiunile impuse companiilor Lukoil și Rosneft se va risipi. Chirițoiu explică faptul că, la nivel european, prețurile angro au […] Articolul Președintele Consiliului Concurenței ne încurajează: „Prețurile la combustibili vor reveni la normal!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, organizează în acest weekend târgul de adopții al lunii noiembrie la adăpostul de animale din Golești, al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Evenimentul are loc în perioada 15 – 16 noiembrie 2025, între orele 8.00 și 14.00. Locuitorii orașului sunt invitați să adopte un […] Articolul Târg de adopții la padocul de la Golești, în acest weekend apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul care a avut loc pe ruta Brăila–Galați a devenit rapid subiect de discuție pe internet nu doar pentru valoarea autoturismului avariat, ci și pentru ghinionul incredibil al unui șofer care și-a boțit mașina de 100.000 de euro, abia cumpărată. Drumul dintre Brăila și Galați este frecvent circulat și considerat relativ sigur însă, chiar și […] Articolul INCREDIBIL Și-a făcut praf bolidul de 100.000 de euro, abia cumpărat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Economia a crescut cu 1,6% în termeni anuali în trimestrul al treilea, cu 0,8% pe primele nouă luni din acest an (comparativ cu primele 9 luni din 2024) și a scăzut cu 0,2% față de trimestrul precedent (aceste date din urmă fiind ajustate sezonier), potrivit estimărilor semnal ale Statisticii (Profit.ro). Economia a crescut peste […] Articolul Cronica dimineții – 15.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 3–7 noiembrie, echipele Salvamont Vrancea au ieșit pe teren pentru a verifica și întreține mai multe trasee turistice din zona Coza. A fost o acțiune necesară, menită să mențină rutele sigure și accesibile pentru turiști, mai ales în contextul schimbărilor rapide ale vremii de toamnă. Pe traseele Coza – Stâna Cârnituri – Șaua […] Articolul Traseele turistice din munți, în atenția salvamontiștilor vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
VIDEO 200 de zile fără permis și amendă de 1.000 de euro pentru un șofer care s-a crezut șmecher! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un șofer de 28 de ani din Galați a ajuns în atenția polițiștilor brăileni după o urmărire în plină zi pe drumul european 584. Incidentul a avut loc joi, 14 noiembrie, în jurul orei 11:00, când tânărul aflat la volan a ignorat semnalul regulamentar de oprire făcut de un echipaj rutier în zona localității Valea-Cânepii. […] Articolul VIDEO 200 de zile fără permis și amendă de 1.000 de euro pentru un șofer care s-a crezut șmecher! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Zi cu profunzime emoțională. Intuiția ta este puternică, dar graba te poate duce la concluzii greșite. În plan sentimental, e momentul să spui ce simți, dar cu delicatețe. Financiar, apar idei creative. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Relațiile sunt în centrul atenției. O discuție sinceră cu […] Articolul Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 19.00, ISU Vrancea a fost anunțat ăprin 112 de izbucnirea unui incendiu la o casă din comuna Mera.Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Focsani s-au deplasat la fața locului acționând pentru stingerea incendiului în cooperare cu pompierii voluntari ai SVSU Mera. „Incendiul […] Articolul ULTIMA ORĂ Femeie carbonizată într-o casă din Mera apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
A fost emis Ordinul de începere pentru proiectarea şi execuţia drumului expres Focşani-Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focşani-Brăila şi a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare”, anunţă CNIR. Drumul Expres Focşani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri şi asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, […] Articolul A fost emis Ordinul de începere pentru proiectarea şi execuţia drumului expres Focşani-Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
ULTIMA ORĂ! INCENDIU la o locuință din comuna Nănești! Mai multe echipaje ISU intervin la fața locului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Vulturu intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Nănești. Incendiu se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar forțele de intervenție acționează pentru limitarea propagării și […] Articolul ULTIMA ORĂ! INCENDIU la o locuință din comuna Nănești! Mai multe echipaje ISU intervin la fața locului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Start oficial pentru Drumul Expres Focșani–Brăila! A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat astăzi emiterea Ordinului de Începere pentru contractul Drumului Expres Focșani–Brăila, stabilind data de 2 decembrie ca moment de start pentru etapa de proiectare. Proiectul, cu o lungime de 73,5 kilometri, va conecta Autostrada Moldovei A7 cu Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galați și rutele […] Articolul Start oficial pentru Drumul Expres Focșani–Brăila! A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Sentință definitivă pentru primarul din Urechești, Nistor Bratosin: 6 ani de închisoare cu executare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea de Apel Galați a pronunțat sentința definitivă în dosarul în care primarul comunei Urechești, Nistor Bratosin, a fost acuzat că în 2017 ar fi instigat un alt inculpat să incendieze mai multe imobile. Condamnat inițial la 8 ani de închisoare cu executare, Bratosin a primit în apel o pedeapsă redusă la 6 ani. Potrivit […] Articolul Sentință definitivă pentru primarul din Urechești, Nistor Bratosin: 6 ani de închisoare cu executare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Cinci inspectori de trafic, transportatori şi instructori auto, trimişi în judecată de DNA de DNA pentru dare şi luare de mită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cinci inspectori de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Bacău au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru infracţiunile de luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual, toate în formă continuată, a informat, vineri, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). În acelaşi dosar au mai fost trimişi în […] Articolul Cinci inspectori de trafic, transportatori şi instructori auto, trimişi în judecată de DNA de DNA pentru dare şi luare de mită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Inspectori ISCTR acuzați de corupție! Ei ar fi luat mită de la mai multe firme de transport pentru a trece cu vederea autovehiculele cu probleme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău a sesizat Tribunalul Bacău cu 25 de acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar care vizează fapte de corupție și abuz în serviciu comise de inspectori ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), alături de reprezentanți ai unor firme de transport și școli de șoferi. […] Articolul Inspectori ISCTR acuzați de corupție! Ei ar fi luat mită de la mai multe firme de transport pentru a trece cu vederea autovehiculele cu probleme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
FOTO VIDEO Peste 100.000 de euro găsiți la percheziții într-un dosar de evaziune fiscală din comerț cu flori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat 19 percheziții domiciliare, în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. ”Din cercetări a rezultat că, începând […] Articolul FOTO VIDEO Peste 100.000 de euro găsiți la percheziții într-un dosar de evaziune fiscală din comerț cu flori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Bărbat din Mărășești reținut de poliție pentru încălcarea ordinului de protecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești, în urma administrării probatoriului, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 26 de ani, din orașul Mărășești, cercetat pentru comiterea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 05.30, […] Articolul Bărbat din Mărășești reținut de poliție pentru încălcarea ordinului de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie a fost găsită vineri dimineață, moartă, lângă calea ferată din municipiul Bacău. Cadavrul a fost găsit de un bărbat de 37 de ani, care a sesizat prin 112 evenimentul Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care a decedat tânăra de 26 […] Articolul Femeie găsită moară lângă calea ferată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Primăria Odobești – camere de supraveghere pe albia Milcovului pentru stoparea depozitării ilegale de deșeuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Orașului Odobești a instalat camere de supraveghere video pe albia râului Milcov, în zonele unde au fost identificate repetate depozitări ilegale de gunoaie. Decizia vine după numeroase intervenții pentru igienizare și semnalări din partea locuitorilor. Autoritățile locale spun că măsura este necesară pentru protejarea mediului și menținerea unui oraș curat. Astfel, noile sisteme video […] Articolul Primăria Odobești – camere de supraveghere pe albia Milcovului pentru stoparea depozitării ilegale de deșeuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Festivalul „Florentin Delmar” din acest an – dedicat memoriei compozitorului Horia Moculescu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul se pregătește pentru o ediție cu greutate a Festivalului de Muzică Ușoară Românească „Florentin Delmar”. Evenimentul, ajuns la jumătate de secol de existență, revine în acest an cu o ediție jubiliară, organizată de Primăria Municipiului Focșani și Teatrul „Maior Gh. Pastia”. Festivalul va avea loc pe 22 și 23 noiembrie 2025, la sala Balada, […] Articolul Festivalul „Florentin Delmar” din acest an – dedicat memoriei compozitorului Horia Moculescu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 250 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru mijlocul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Peste 200 de job-uri disponibile în baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Rafturile metalice: siguranță și stabilitate în depozitarea obiectelor voluminoase # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, alegerea rafturilor potrivite pentru depozitarea obiectelor voluminoase devine o decizie crucială. Rafturile metalice s-au dovedit a fi soluția optimă pentru diverse medii de stocare, de la depozitele industriale la spațiile comerciale și chiar acasă. Stabilitatea și rezistența acestora oferă nu doar o organizare eficientă, ci și un plus de securitate pentru obiectele prețioase sau […] Articolul Rafturile metalice: siguranță și stabilitate în depozitarea obiectelor voluminoase apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai multă energie și entuziasm, dar s-ar putea să te grăbești în decizii. În dragoste, o conversație neașteptată reaprinde flacăra. La serviciu, se recomandă răbdare — un coleg îți poate oferi o perspectivă utilă. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ziua aduce un echilibru între muncă și […] Articolul Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Ce transmite poliția în legătură cu accidentul mortal de la Câmpuri: bărbatul s-a răsturnat într-o curbă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 13 noiembrie a.c., la ora 14:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2L, în comuna Câmpuri. Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu un […] Articolul Ce transmite poliția în legătură cu accidentul mortal de la Câmpuri: bărbatul s-a răsturnat într-o curbă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
