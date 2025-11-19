Profesorii ies, din nou, la proteste: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacție guvern

14:30

De multe ori, românii au tendința să zâmbească în fotografiile oficiale pentru pașaport, cartea de identitate sau permisul de conducere, deși nu au voie să facă acest lucru. Și puțini știu de ce, dar sunt curioși să afle…. Ei bine, expresiile faciale modifică trăsăturile pe care sistemele biometrice trebuie să le recunoască în aeroporturi, la […]