A murit medicul Flavia Groșan
Gândul, 19 noiembrie 2025 13:20
A murit medicul Flavia Groșan. Aceasta suferea de cancer.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:40
George Simion, liderul partidului AUR, a transmis un mesaj la vestea morții medicului pneumolog, Flavia Groșan. Cadrul medical a încetat din viață miercuri dimineață la spitalul din Oradea, unde se afla internată de o lună de zile. Președintele AUR, George Simion, a publicat un mesaj de condoleanțe pe social-media, referitor la moartea medicului pneumolog Flavia […]
Acum 15 minute
13:30
CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii contestă și noua variantă a reformei pensiilor magistraților pe care au căzut de acord liderii coaliției. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, spune într-o intervenție la Digi24, că ei au spus „65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”. Varianta coaliției – pensia va fi […]
13:30
Războiul pentru Primăria Capitalei se mută pe lumea cealaltă. Mihai Șora: „Cătălin Drulă devine, de facto, nevotabil” # Gândul
Războiul pentru Primăria Capitalei se mută în lumea celor drepți. Pe pagina de Facebook a filosofului Mihai Șora, care a murit în urmă cu aproape trei ani, a apărut un comentariu legat de alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. „Și așa ni se ușurează alegerea: Cătălin Drulă devine, de facto, […]
13:30
Prima zăpadă din acest an, AVERTISMENT pentru șoferi. Ce spune legea și cum te pregătești pentru condus în siguranță # Gândul
Prima zăpadă consistentă pe anul acesta a venit marți seară, 18 noiembrie, în zona montană. Pentru șoferi, a fost un avertisment că trebuie să își pregătească mașina de lunile reci. Odată cu scăderea temperaturilor, anvelopele de iarnă sunt necesare pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice. Legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea […]
13:30
Biletele de tren se vor SCUMPI, de la jumătatea lunii decembrie a acestui an. ARF: „Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie” # Gândul
Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, din data de 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. „Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata […]
13:30
Ca la Brăila. Un bucătar srilankez beat a ciopârțit patru conaționali cu unealta din dotare, un cuțit # Gândul
Un bucătar srilankez, angajat în Brăila, a atacat cu un cuțit patru conaționali, provocând răni care au necesitat îngrijiri medicale. Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara de 15 noiembrie, în incinta unui hotel din municipiu. Presupusul agresor, aflat sub influența alcoolului, l-a înjunghiat în gât pe un alt srilankez, cu intenția clară de […]
Acum 30 minute
13:20
A murit medicul Flavia Groșan. Aceasta suferea de cancer.
Acum o oră
13:10
Economistul AUR acuză Guvernul Bolojan că vrea să le ia românilor 85% din pensia câștigată corect # Gândul
AUR nu se ferește să își spună părerea despre reformele lui Ilie Bolojan. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl critică pe premier și spune că „le ia românilor 85% din pensia câștigată corect”. Acesta a calculat cât ar insemna asta dintr-o pensie medie de 3097 de lei. Economistul AUR, Petrișor Peiu, spune că Guvernul condus de Ilie Bolojan și […]
13:10
Cu binecuvântarea lui Moș Crăciun, ÎPS Teodosie a fost regalat cu un Mercedes. Câte rate vor plăti enoriașii tomitani pentru cadou # Gândul
Înalt Prea Sfințitul Teodosie a fost regalat în postul Crăciunului cu o limuzină. Preoții din Constanța i-au cumpărat arhiepiscopul lui Tomisului, un autoturism Mercedes, pe care îl vor plăti în 45 de rate. Luxul nu este o virtute. Asta spune Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, care însă ține morțiș să demonstreze contrariul. Cunoscându-i pasiunea […]
13:00
Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar # Gândul
Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate. Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită […]
13:00
Profesorii ies, din nou, la proteste. Urmează o grevă generală în învățământ? Sindicaliștii acuză Guvernul Bolojan de „măsuri abdurde” # Gândul
Haos în educația din România. Sindicatele din învățământ reacționează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria”, potrivit unui comunicat de presă. Reamintim că nu este prima situație în care […]
Acum 2 ore
12:40
Daniel Băluță: „Trebuie să găsim resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul din RAHOVA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a transmis că una dintre prioritățile sale este rezolvarea situației locatarilor afectați de explozia de pe strada Petre Ispirescu, oameni despre care, afirmă el, societatea a uitat din nou. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Societatea i-a uitat din nou pe […]
12:40
Opinia unui vlogger avizat. Prețurile au explodat ca artificiile la Tâgul de Crăciun din Craiova # Gândul
Craiova, sub mandatele succesive ale Olguței Vasilescu, candidează la târgul european pentru cel mai spectaculos eveniment de Sărbători. Peste 100.000 de oameni au participat la deschiderea de anul acesta a Târgului de Crăciun din Bănie. Printre ei și un vlogger avizat care a oferit o imagine completă a târgului, Marian Borcea, care a comentat critic […]
12:40
Premierul a intrat pe contrasens cu primarul din Galaţi. Ionuţ Pucheanu: „Galațiul nu este pușculița lui Bolojan. Dacă tot jucăm ‹la impuse›” # Gândul
„Galațiul nu este pușculița lui Bolojan!” este mesajul primarului din Galaţi, Ionuţ Pucheanu, în urma ultimei găselniţe a premierului de a scoate bani pentru acoperirea deficitului bugetar, inclus în următorului pachet fiscal. Edilul social-democrat subliniază faptul că impunerea unor majorări de taxe locale, de 75%, nu este decât „o lovitură directă în buzunarul oamenilor, în […]
12:40
JD VANCE, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea transmise președintelui Donald Trump # Gândul
Știrea zilei din Statele Unite este următoarea: JD Vance a fost condamnat la închisoare pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele SUA, Donald Trump. Amenințările au fost publicate pe rețelele de socializare. Însă, cel condamnat nu e vicepreședintele SUA, ci un bărbat din statul Michigan care are același nume ca al doilea om din […]
12:20
Luvru intră într-o eră a renovărilor de urgență, după „jaful secolului”. Muzeul va avea un post de poliție și 100 de camere de supraveghere noi, până la finalul anului # Gândul
La Luvru vor fi implementate în jur de 20 de măsuri de securitate noi, după jaful din luna octombrie care a zguduit Franța. Vor fi instalate cel puțin 100 de camere de supraveghere, până în 2026, și va fi înființat un post al poliției în cadrul muzeului. Toate acestea au fost anunțate de directoarea Luvrului, […]
12:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, candidat la Primăria București, a vorbit despre cum intenționează, în cazul în care va câștiga alegerile din Capitală, să crească PIB-ul și să investească în dezvoltarea orașului prin atragerea de fonduri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță susține […]
12:10
Revoltă în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după evacuarea lui L. Orban din Cotroceni: „Nicușor Dan a pierdut”/ „Ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute borcanele la Cotroceni”/„Sfârșitul poate să înceapă azi” # Gândul
Armonia din tabăra REZIST este de istorie după ce Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban. Potrivit surselor Gândul, președintele s-a despărțit „în condiții amiabile” de Orban, însă mutarea i-a adus la exasperare pe „reziștii” care, nu demult, îl transformau pe Nicușor Dan în „idolul” de la Cotroceni. La momentul […]
12:10
Cât te costă un frigider vechi. Electrocasnicele energofage sunt de evitat în plină criză financiară # Gândul
Clasa energetică are un impact direct asupra consumului zilnic de energie al unui electrocasnic. Un frigider modern, cu tehnologie eficientă, folosește considerabil mai puțină energie decât un model vechi sau dintr-o clasă inferioară. Și televizoarele LED de generație nouă sunt mult mai economice decât versiunile mai vechi ori cele cu diagonale foarte mari. Dacă ne uităm […]
12:10
Penalii lui Nicușor Dan. Turcescu: „Vlad Voiculescu va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache! transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Robert Turcescu a analizat relația la limita Constituției dintre președintele Nicușor Dan și USR, partidul care s- desprins din USB, pe care l-a fondat. Această legătură se vede cel mai bine în numirea în poziția de consilier onorific a lui Vlad […]
12:00
Se lansează Cinemaraton Plus, o televiziune nouă a unui brand mai vechi din România. Reprezentanții media susțin că postul se va axa numai pe difuzarea de filme românești din perioada recentă și pe piese de teatru românesc. CNA a primit o solicitare de licență și a aprobat cererea, în unanimitate, în ședința de marți, 18 […]
11:50
Cei 7 liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege # Gândul
Cei șapte liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege. Gândul a relatat, marți seară, pe larg despre acest subiect AICI. Inițiativa legislativă ar fi schimbat radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introducea un termen nou în legea […]
Acum 4 ore
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a explicat de ce diplomația și o abordare potrivită sunt esențiale pentru București. El spune că orașul are nevoie de soluții moderne și orientate spre oameni, nu de conflict sau agresivitate politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Avem nevoie de diplomație […]
11:40
Liderul ligii 1 se deplasează la Cluj pentru întâlnirea cu CFR-ul lui Pancu, iar noi prefațăm partida de duminică seară împreună cu voi. „EXCLUSIV RAPID” cu Vasile Maftei începe miercuri, 19 noiembrie, la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport. Aioani, Petrilă, Vulturar și Rareș Pop revin sănătoși de la echipele naționale, iar primii […]
11:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri, în Turcia, pentru a reangaja SUA în eforturile de pace menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina. Liderul de la Kiev urmează să participe la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Marți dimineața, președintele ucrainean a anunțat pe rețelele […]
11:30
Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă! # Gândul
Ion Cristoiu dezbate, în cea mai recentă pastilă video, știrea din această dimineață potrivit căreia, noaptea trecută, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României. „Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română […]
11:20
Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, condamnat la închisoare pentru viol, vrea să fie liber. Curtea de Casație i-a admis o cale extraordinară de atac # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a declarat admisibilă în principiu, o cale extraordinară de atac, formulată de Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, condamnat la opt de închisoare, cu executare, pentru viol, abuz sexual și șantaj. Fostul episcop a făcut și o solicitare de suspendare a pedepsei, care a fost, însă, respinsă de magistrați. […]
11:10
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Când scăpăm de ploi și în ce zone se arată soarele. „Locuitorii vor fi mai norocoși” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare valabilă până miercuri – 19 noiembrie 2025 – la ora 14.00. Potrivit meteorologilor, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi […]
11:10
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, Daniel Băluță și-a exprimat gândurile privind partea sa politică și realizările de până acum. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat dacă și-a imaginat o candidatură pentru Primăria Capitalei, Băluță a răspuns: „Nu. Sunt lucruri pe care nu ți le programezi, ele vin, dacă […]
11:10
Trump lucrează cu rușii la un plan secret care să aducă pacea în Ucraina. Ce preupune și cine sunt oficialii de top care conduc negocierile # Gândul
Administrația lui Donald Trump lucrează, în secret, la un plan pentru a intermedia un acord între Rusia și Ucraina și a pune capăt războiului, arată un raport Axios. Conform sursei citate, planul american în 28 de puncte este inspirat de eforturile depuse cu succes de președintele Trump pentru un acord în Gaza. Un oficial rus […]
11:00
Jobul dominat de bărbați în care o femeie poate CÂȘTIGA chiar și 10.000 de euro, muncind doar 8 luni pe an # Gândul
Mulți tineri caută joburi care să le ofere libertate, dar și mulți bani, însă nu toți sunt dispuși să facă și unele sacrificii pentru asta. Însă, Amalie Lundstad, o tânără în vârstă de 29 de ani, a găsit „reţeta succesului”, lucrând ca inginer pe o platformă petrolieră în largul coastei Norvegiei, aproape de orașul Bergen. […]
11:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 774. Cel puțin 13 morți într-un nou atac israelian în Liban # Gândul
Un atac aerian israelian asupra orașului Sidon, în sudul Libanului, a provocat moartea a cel puțin 13 persoane și rănirea altora, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății. Armata israeliană a transmis că a vizat militanți aflați într-un „campus de antrenament” din tabăra de refugiați palestinieni Ain al-Hilweh, situată în apropierea orașului. „Fabricări și minciuni” Potrivit […]
10:50
Acord în coaliție pe reforma pensiilor magistraților: 70% din salariu și 15 ani perioada de tranziție – SURSE # Gândul
Liderii partidelor au ajuns la un acord privind legea pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. Pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor. Proiectul de […]
10:40
Daniel Băluță: „Experiența pe care am căpătat-o la SECTORUL 4 trebuie să o duc la nivelul întregului oraș” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a vorbit despre motivul care l-a făcut să intre în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că reacția oamenilor și experiența acumulată în Sectorul 4 au fost decisive în luarea acestei hotărâri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cum a apărut hotărârea […]
10:40
Parchetul European preia dosarul parcării de TIR-uri din Portul Constanța. Documente false și costuri umflate de 5 ori la proiectul de 50.000.000 € # Gândul
Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a preluat de la DNA ancheta privind parcarea de TIR-uri din Portul Constanța, un proiect a cărui valoare ar fi urmat să crească de cinci ori, până la 50 de milioane de euro. Dosarul vizează depunerea unor documente cu informații false și neavizate, blocarea exproprierilor și posibile interese […]
10:30
Accident feroviar între două trenuri ale unei companii private, în stația Olteni. Anunțul CFR # Gândul
Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat. ”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, […]
10:30
Coincidență stranie la Casa Albă: Un bărbat pe nume J.D. Vance l-a amenințat cu moartea pe Trump. Cine este individul și cât va sta la închisoare # Gândul
Cazul unui bărbat din Michigan, care l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump, devine viral în mediul online. Totuși, nu pentru gravitatea faptei sale îi atrage pe internauți. Întâmplarea face ca individul să fie nimeni altcineva decât J.D. Vance. Nu este vorba, însă, despre vicepreședintele Statelor Unite, James David Vance, (J.D. Vance n.r.) ci despre […]
10:30
Mircea LUCESCU a anunțat primii jucători care vor fi chemați pentru barajul din martie 2026. „Da, cu siguranță!” # Gândul
România a terminat preliminariile europene pentru CM 2026 cu o victorie, 7-1 cu San Marino, dar succesul „tricolorilor” nu a contat deloc în clasamentul final al grupei. Echipa națională a terminat pe 3 și acum este cu gândul la barajul de calificare, din martie, acolo unde o așteaptă un adversar puternic. Selecționerul Mircea Lucescu își […]
10:20
Japonia, devastată de cel mai puternic incendiu din ultima jumătate de secol. 170 de clădiri mistuite de flăcări și un deces # Gândul
Partea de sud a Japoniei a fost cuprinsă, miercuri, de un incendiu de proporții, care a mistuit peste 170 de clădiri și a ucis o persoană. Autoritățile au intervenit cu elicopterele militare pentru stingerea flăcărilor. Potrivit experților, este cel mai puternic incendiu din Japonia din ultimii 50 de ani, transmite Reuters. Imaginile difuzate de posturile […]
10:20
Daniel Băluță: „Nu putem fi o societate evoluată dacă nu avem grijă de seniori, de mame și de oamenii care au nevoie” # Gândul
În ediția din 18 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre responsabilitatea socială a administrației și despre rolul autorităților locale în protejarea persoanelor vulnerabile, subliniind că o societate nu poate fi considerată „evoluată” dacă îi ignoră pe cei aflați în nevoie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă […]
10:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.364. Aeroportul din Krasnodar, Rusia, închis după o serie de explozii raportate # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 19 noiembrie 2025, în a 1.364-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritatea rusă de aviație civilă, Rosaviatsiya, a anunțat suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul din Krasnodar, în sudul țării, pentru a asigura siguranța traficului aerian. Canale neoficiale ruse și ucrainene de pe Telegram au relatat […]
10:10
Incendiu devastator în Japonia, cel mai puternic incendiu din ultima jumătate de secol. 170 de clădiri mistuite de flăcări și un deces # Gândul
Partea de sud a Japoniei a fost cuprinsă, miercuri, de un incendiu de proporții, care a mistuit peste 170 de clădiri și a ucis o persoană. Autoritățile au intervenit cu elicopterele militare pentru stingerea flăcărilor. Potrivit experților, este cel mai puternic incendiu din Japonia din ultimii 50 de ani, transmite Reuters. Imaginile difuzate de posturile […]
09:50
Accident feroviar între două trenuri ale unei companii private, în stația Olteniței. Anunțul CFR # Gândul
Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat. ”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, […]
Acum 6 ore
09:40
Episod de iarnă în România. Precipitații, vânt, dar și ninsoare – acestea sunt predicțiile meteorologilor cu privire la vremea din țara noastră. Imaginile din Onești, județul Bacău și cele surprinse în Petru Vodă, Neamț arată un veritabil episod de iarnă.Episodul de vreme rea nu va fi însă unul de lungă durată, deoarece de joi vremea […]
09:40
Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, blocată în Parlament # Gândul
Un proiect de lege care impune demnitarilor și aleșilor locali să-și publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, este tergiversat în Camera Deputaților după ce a fost respins de Senat. Inițiativa urmărea transparentizarea parcursului profesional al celor aflați în funcții publice. Un proiect de lege menit să crească […]
09:30
UPDATE-Traficul pe DN 1 este blocat din cauza unei cisterne răsturnate, încărcată cu 1.800 litri de acid azotic # Gândul
Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Braşov anunţă că, miercuri dimineaţa, este blocat traficul pe DN1, între Braşov şi Predeal. UPDATE O cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 1, între Braşov şi Predeal. Traficul rutier este blocat. Pompierii au stabilit o zonă de siguranţă de 50 de […]
09:30
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că pe DN 67C – Transalpina, în zona montană, se desfășoară, miercuri dimineață, 19 noiembrie, acțiuni de deszăpezire. Echipele Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu intervin cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pentru a combate efectele ninsorilor și temperaturilor scăzute, se arată în anunțul […]
09:30
Incendiu la Spitalul de Urgență Caransebeș. 18 persoane au fost evacuate din secțiile de Psihiatrie și Urgență # Gândul
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă. ”Aseară, în jurul orei 23.00, prin apel 112 am fost anunţaţi de […]
09:20
Explicațiile oficiale ale companiei Cloudflare, după pana de internet care a afectat site-ul Gândul, dar și rețele globale # Gândul
Compania Cloudflare a transmis că întreruperea globală a rețelei sale, marți 19 noiembrie, a fost provocată de o modificare a permisiunilor într-unul dintre sistemele sale de baze de date, și nu de „activități malițioase de orice fel”. Incidentul a afectat milioane de utilizatori la nivel global și numeroase platforme și aplicații. Potrivit companiei, schimbarea a dus […]
09:20
Cei mai mulți muncitori nepalezi care muncesc în România primesc, pe lângă salariu, cazare și mâncare. Dar când vine vorba de venituri, acestea diferă în funcție de domeniile în care acționează aceștia în țara noastră. De exemplu, un muncitor necalificat în construcții poate câștiga între 2.500 și 3.500 de lei, de cele mai mult ori […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.