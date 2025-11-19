Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro”
Fanatik, 19 noiembrie 2025 15:50
Mihai Neșu a oferit detalii despre locul unde copiii cu probleme medicale beneficiază de recuperare. S-au investit 7 milioane de euro. De unde au venit banii.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
16:20
Concurs macabru pe frontul din Ucraina. Ce premii li se promit soldaților pe rețeaua Telegram # Fanatik
Frontul din Ucraina e plin de povești triste, iar unele dintre ele sunt de-a dreptul macabre. Soldații ajuns să comită fapte abominabile pentru recompense în criptomonede.
Acum 15 minute
16:10
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face” # Fanatik
David Popovici a împărtășit cu fanii o fotografie inedită cu figura paternă. Mesajul înduioșător care a fost lăsat la descrierea acesteia, în mediul online.
Acum o oră
15:50
Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro” # Fanatik
Mihai Neșu a oferit detalii despre locul unde copiii cu probleme medicale beneficiază de recuperare. S-au investit 7 milioane de euro. De unde au venit banii.
Acum 2 ore
15:20
Gică Mihali știe ce îi trebuie lui Dinamo pentru a se bate la titlu: „Pot să câștige și Cupa”. Pe cine vrea campioană dacă echipa lui Kopic nu reușește. Exclusiv # Fanatik
Ce îi lipsește lui Dinamo pentru a se bate cu toate armele la câștigarea titlului. Gică Mihali, legenda din Ștefan cel Mare, a analizat echipa lui Zeljko Kopic în dialog cu Fanatik.
15:20
Cum a ajuns actorul George Burcea să candideze din partea POT la Primăria Capitalei: „Apropiații îmi spuneau să stau la țară, să-mi iau cal și căruță”. Ce va face indiferent de rezultat # Fanatik
George Burcea a făcut un pas cu totul neașteptat, trecând de la actorie la politică. Actorul din producția Wednesday explică de ce a ajuns să candideze din partea POT la Primăria Capitalei.
15:00
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din iarnă!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacţionat după ce "legea Novak" a trecut de Parlament şi urmează să intre în vigoare. Patronul FCSB a votat şi el legea, dar are câteva observaţii privind aplicarea ei.
14:50
Daniel Băluţă a răspuns tranşant la întrebarea dacă îşi doreşte să fie preşedintele României. Ce spune despre parcursul politic al lui Traian Băsescu şi Nicuşor Dan # Fanatik
Ultimii preşedinţi ai României au provenit din rândul primarilor, iar Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre posibilitatea de a fi atras de funcţia supremă în stat.
14:50
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv # Fanatik
Vestea momentului în fotbalul românesc este legată de votarea Legii Novak. Cum a reacționat Dumitru Dragomir când a aflat și ce a spus, de fapt, despre ordinul Ministerului Sportului.
14:40
Baiaram a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul demisiei lui Mirel Rădoi: „Ne așteptam“. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit cadou de la antrenor # Fanatik
La scurt timp după plecarea lui Mirel Rădoi de la U Craiova, Ștefan Baiaram a făcut precizări importante legate de tensiunile apărute în ultima vreme la clubul din Bănie. Ce a spus despre conflictul cu fostul tehnician.
Acum 4 ore
14:20
Legea sportului a fost modificată radical. Toate cluburile din România sunt obligate să folosească minimum 40% sportivi români. „Ordinul Novak” a fost aprobat.
14:10
Mesajul primit de Ștefan Baiaram după ce a marcat în România – San Marino: ”Sunt mândră de tine” # Fanatik
Postarea pe care iubita lui Ștefan Baiaram a făcut-o în spațiul virtual, după partida România - San Marino, încheiată cu scorul de 7-1. Ce a scris Cristina Răduț.
13:50
Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia. „L-am simțit concentrat, niciodată dezarmat”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a fost foarte dezamăgit de eşecul României în Bosnia. Un oficial cheie al FRF a dezvăluit ce trăiri a avut selecţionerul după coşmarul de la Zenica.
13:40
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot meciul” # Fanatik
România se pregăteşte de barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Care este cel mai dificil adversar pentru "tricolori".
13:20
Facturile la încălzire explodează pe timp de iarnă: lemnul s-a scumpit cu 73%, energia electrică – 113%, subvențiile rămân neschimbate # Fanatik
Subvențiile pentru încălzirea locuințelor rămân neschimbate, în timp ce costurile au crescut semnificativ față de iarna trecută. Află cât acoperă banii statului în sezonul rece 2025–2026.
13:20
Campania de mare impact de la România – San Marino este de interes național: „Asta înseamnă responsabilitate” # Fanatik
În timpul meciului România - San Marino s-a putut observa de-a lungul celor 90 de minute o campanie publicitară de interes național. Cine este în spatele acestei inițiative nobile
13:00
Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie evitat! Exclusiv # Fanatik
Cine este adversarul pe care FRF vrea ca România să-l evite la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți
12:50
„Am sărit până la lustră!”. Golul care l-a bucurat cel mai mult pe Șumudică în ultima zi de preliminarii mondiale # Fanatik
Marius Șumudică s-a bucurat copios în ultima zi a preliminariilor Campionatului Mondial. Meciul care i-a făcut seara frumoasă fostului antrenor de la Rapid.
12:40
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat echipa României și a spus cine sunt cei doi jucători care nu trebuie să lipsească de la baraj.
Acum 6 ore
12:20
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, după ultimele cazuri de violenţă domestică. Ce măsuri propune pentru protejarea femeilor # Fanatik
Gabriela Firea cere intervenția Comisiei Europene după cazurile recente de violență domestică și propune măsuri menite să întărească protecția femeilor și să accelereze reacția autorităților.
12:10
Daniel Graovac i-a făcut portretul nefardat lui Gigi Becali în presa din Bosnia: „Șeful este șef”. Cu ce echipe o compară pe FCSB # Fanatik
Daniel Graovac i-a făcut portretul lui Gigi Becali în presa din Bosnia. Ce crede, de fapt, fundașul despre latifundiarul din Pipera și cu cine o compară pe FCSB.
11:50
Profesorii amenință din nou cu greva generală! Haos după declarațiile făcute de Nicușor Dan despre finanțarea apărării: „Domnul președinte are o restanță” # Fanatik
E din nou haos în educație, iar profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ce i-a supărat foarte tare de data asta și ce restanță are președintele Nicușor Dan?
11:40
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României. Exclusiv # Fanatik
Care este, de fapt, salariul lui Mircea Lucescu la echipa națională a României. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre selecționerul „tricolorilor”.
11:30
Șumudică nu a mai rezistat: „Ia dați-l bă afară pe Mircea Lucescu și aduceți pe cine vreți voi! E clar că sunt interese!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a avut un discurs virulent la adresa contestatarilor lui Mircea Lucescu de la echipa națională! Ce a transmis antrenorul primei reprezentative în direct
11:20
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B” # Fanatik
Singurul detaliu care l-a revoltat pe Marius Șumudică după România – San Marino: critică dură după meciul de la Ploiești. „Dacă aveam nevoie de victorie la scor”. Ce l-a deranjat pe fostul antrenor de la Rapid,
11:10
Doi dintre oltenii prezenți sub tricolor pentru acțiunile din luna noiembrie, Baiaram și Bancu, au primit cele mai mari note la finele meciului României cu San Marino.
10:50
De când nu mai marcase naționala României șapte goluri într-un meci. Partida cu San Marino intră în topul all time # Fanatik
Tricolorii au făcut scor cu San Marino, o victorie de palmares, inutilă în contextul în care naționala antrenată de Mircea Lucescu nu mai putea prinde primele două locuri din grupă
10:40
Încă o șansă pentru România? Vladimir Putin vrea să organizeze în Rusia o „Cupă Mondială paralelă” # Fanatik
Naționala României mai poate primi o șansă. Vladimir Putin este dispus să creeze o nouă Cupă Mondială în vara anului 2026. Cine sunt echipele care pot participa.
Acum 8 ore
10:20
Surpriză colosală în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. O țară cu doar 150 de mii de locuitori s-a calificat la turneul final. Cum a fost posibil.
09:50
Mihai Stoica a făcut public baremul! Cât costă un cartonaș galben la FCSB pentru proteste: „Cine nu vrea să înțeleagă, ne vom saluta respectuos” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este noul barem al amenzilor la FCSB. Cât vor plăti fotbaliștii după un cartonaș galben primit în urma unor proteste la adresa arbitrului.
09:40
Au luat foc! Cât costă deplasarea fanilor germani de la Mainz la Craiova. Nemții, ademeniți cu Târgul de Crăciun # Fanatik
Meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz, din Conference League, se apropie, iar germanii deja pregătesc deplasarea. Doar că, prețurile propuse nu le-au picat deloc bine fanilor, care au început deja să se plângă.
09:20
Gigi Becali, anunțul momentului despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Îl aștept cu brațele deschise” # Fanatik
Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire la echipa sa a lui Florinel Coman, jucător care este legitimat în acest moment la Al-Gharafa.
09:10
Probleme în justiție pentru „noua blondă de la Cotroceni”. Motivele pentru care instanța a respins cererea Andreei Miu, mâna dreaptă a lui Nicușor Dan # Fanatik
Andreea Miu, noua șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, colaboratoare apropiată a lui Nicușor Dan, are probleme în justiție.
09:00
Noul star al Barcelonei, Lamine Yamal, are o poveste impresionantă cu privire la numele său, care nu seamănă cu cel al tatălui, pe care îl cheamă Mounir Nasraoui.
08:50
Probleme pentru cea mai galonată națională a lumii. Doar două victorii în ultimele cinci meciuri sub selecționerul plătit cu 8,5 milioane de euro pe an # Fanatik
Una dintre favoritele la câștigarea titlui mondial nu se regăsește și are un bilanț modest în ultimele partide, deși a schimbat antrenorul, aducând un nume greu pe bancă
08:30
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!” # Fanatik
După ce Traian Băsescu i-a răspuns lui Giovanni Becali în urma declarațiilor despre condamnarea sa la închisoare, celebrul impresar vine cu o nouă replică. Ce i-a transmis fostului președinte
Acum 12 ore
08:00
„Vă prezentăm noul nostru vultur”. Lazio anunță revenirea celebrului simbol pe Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară pentru imagini intime # Fanatik
Lazio și-a prezentat noul vultur pe căile oficiale de comunicare. Ce decizie a luat clubul de pe Stadio Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară de club pentru că și-a etalat organele genitale pe internet.
08:00
Ultimele trei echipe calificate direct la Mondiale. Numărul debutantelor a ajuns la patru, iar structura barajelor va fi stabilită joi, 20 noiembrie # Fanatik
Preliminariile Campionatului Mondial de la anul s-au terminat, stabilind cele 42 de echipe calificate direct, ultimele bilete urmând a se da după baraje
07:40
Confesiuni tulburătoare ale lui Dumitru Dragomir: „Am fost vânat! Dar nu am ajuns la pușcărie!”. Cum le răspunde celor care-i vor răul # Fanatik
Confesiuni sincere ale lui Dumitru Dragomir în direct. Ce a spus fostul șef de la Ligă în legătură cu cei care i-au făcut rău voit în trecut.
07:10
Cristina Neagu, criticată dur de jucătoarea care a adus trofeul Ligii Campionilor la București: ”La CSM a fost întotdeauna cum a vrut ea” # Fanatik
Cristina Neagu a fost pusă la zid de sportiva datorită căreia CSM București a câștigat Liga Campionilor, în 2016. Ce a putut să spună despre handbalistă.
07:00
Revine la Cupa Mondială după 52 de ani. Calificare fantastică pentru una dintre cele mai sărace țări din lume, la care joacă un fotbalist din România # Fanatik
Performanță remarcabilă pentru o echipă națională nevoită să-și joace meciurile de acasă în deplasare, deoarece stadionul a fost acaparat de o bandă înarmată
06:40
Patru suporteri FCSB au ajuns după gratii, după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului. De la ce a pornit totul # Fanatik
Patru suporteri FCSB au fost arestați după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului în Giulești. Incidentul violent ar fi pornit de la un conflict între galerii.
05:50
Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe ”vânătoarea internațională de averi” # Fanatik
În 11 ani de la moartea lui Dinu Patriciu, fiicele și văduva miliardarului au identificat în băncile din străinătate o sumă echivalentă cu prețul unui apartament cu trei camere, în București. Unde au dispărut milioanele
Acum 24 ore
01:30
Bogdan Baratky, mesaj manifest după scandările xenofobe din Bosnia: „Zenica, turnesolul ipocriziei noastre” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în FANATIK după scandările xenofobe pe care le-a îndurat România la Zenice și a făcut o comparație cu „tratamentul” pe care îl primește Rapid de ani de zile
01:00
Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei Mondiale # Fanatik
Andrei Rațiu, marcator în meciul României cu San Marino, 7-1, a dezvăluit cum se simte după ce tricolorii au ratat primele două locuri din grupa de preliminarii.
00:50
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026 # Fanatik
Mihai Stoichiță a analizat succesul obținut de echipa națională a României, 7-1 cu San Marino. Directorul tehnic al FRF a vorbit însă și despre selecționerul care ar urma să fie pe bancă la barajul din martie 2026.
00:40
Ianis Hagi a avut un discurs plin de optimism după victoria pe care România a obținut-o cu San Marino, scor 7-1. Ce promisiune le-a făcut fanilor echipei naționale.
00:30
Dennis Man a folosit un singur cuvânt pentru a descrie campania de calificare la Campionatul Mondial 2026 # Fanatik
Dennis Man s-a bucurat amar după victoria cu San Marino, scor 7-1. Căpitanul României pe „Ilie Oană” a folosit un singur cuvânt după ce s-a încheiat campania de calificare la CM 2026
00:20
„Rămâneți la echipa națională?”. Mircea Lucescu, răspuns ferm după România – San Marino 7-1 # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit despre viitorul său după ce România a terminat grupa de preliminarii pe locul 3, în urma victoriei categorice, 7-1, cu San Marino.
18 noiembrie 2025
23:50
Vești proaste pentru Universitatea Craiova în ultima etapă a preliminariilor CM 2026. Un internațional al oltenilor a fost schimbat în minutul 31 din cauza unei posibile accidentări
23:30
Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular, cu San Marino: “Am probleme!” # Fanatik
Ionuț Radu a fost lăsat rezervă în partida cu San Marino, între buturi fiind preferat Ștefan Târnovanu. Ce se întâmplă, de fapt, cu titularul din partidele cu Bosnia și Austria.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.