Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite

O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat își propune să schimbe modul în care sunt organizate și controlate serviciile de apă, canalizare și salubrizare. Proiectul nu este încă lege, este abia la începutul drumului în Parlament, dar dacă va fi adoptat va afecta direct facturile pe care le plătesc oamenii. Scopul declarat al inițiatorilor este să fie stabilite reguli mai clare, să fie evitate blocajele între primării și operatori, să se facă investiții mai serioase și să fie protejați mai bine consumatorii, mai ales cei vulnerabili.