Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea: „Mereu e impulsiv”
Antena Sport, 19 noiembrie 2025 16:20
Mihai Popescu (32 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la FCSB, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea. Stopperul s-a accidentat grav în meciul naționalei cu Austria de luna trecută și sezonul e încheiat pentru el. Mihai Popescu își va termina contractul cu FCSB la finalul sezonului, iar Gigi Becali a anunțat că nu-i va
Acum 5 minute
16:50
Ce jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu. Surpriza pregătită de selecționer la națională # Antena Sport
Un jucător de la Dinamo a intrat în atenția lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul a decis să continue pe banca „tricolorilor" și pentru barajul din martie, astfel că studiază jucători care pot face pasul treptat către naționala mare a României. Pe „radarul" lui Mircea Lucescu a apărut și Andrei Mărginean, jucătorul de 24
Acum 30 minute
16:30
„Domnul Lucescu a avut un vis la sfârșitul carierei”. Ion Țiriac, categoric despre șansele naționalei de calificare la World Cup # Antena Sport
Ion Țiriac a transmis un mesaj categoric despre șansele României de calificare la World Cup 2026. Miliardarul român ajuns la vârsta de 86 de ani le-a transmis fanilor români să nu se aștepte să-i vadă pe „tricolori" la turneul final de anul viitor, după modul în care au evoluat în meciul pierdut cu Bosnia, scor
16:20
Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea: „Mereu e impulsiv” # Antena Sport
Mihai Popescu (32 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la FCSB, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea. Stopperul s-a accidentat grav în meciul naționalei cu Austria de luna trecută și sezonul e încheiat pentru el. Mihai Popescu își va termina contractul cu FCSB la finalul sezonului, iar Gigi Becali a anunțat că nu-i va
16:20
“Dezamăgire profundă”. Naționala care o poate întâlni pe România la barajul pentru World Cup, devastată # Antena Sport
Naționala Danemarcei a ratat dramatic calificarea directă la Campionatul Mondial, după ce a fost învinsă în prelungiri în ultima etapă din preliminarii de Scoția, scor 2-4. La capătul meciului care a trimis selecționata la un baraj unde poate da peste România, antrenorul nordicilor, Brian Riemer, s-a declarat complet dezamăgit de cele întâmplate. Danemarca a ratat
Acum o oră
16:10
Cinci lucruri despre Haiti, care va juca la Mondial: stat eșuat, națională în exil și-un stadion confiscat de bandele criminale # Antena Sport
Haiti este una dintre marile surprize ale preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe s-a calificat la turneul final, după ce a câștigat grupa C din preliminariile CONCACAF. „Grenadierii" au învins-o marți noapte pe Nicaragua (2-0), în ultima rundă, și au încheiat peste favoritele Honduras și Costa Rica. Pentru Haiti, va fi a
Acum 2 ore
15:50
Cluburile, obligate să să aibă 40% sportivi români. Eduard Novak: “Amenzile au crescut, n-o să riște nimeni” # Antena Sport
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Şi anume, cluburile vor fi obligate ca de anul viitor să aibă cel puțin 40% sportivi români pe teren. Dacă legea este încălcată, sunt prevăzute şi amenzi drastice între 500.000 și 1.000.000 de lei! Eduard Novak a reacţionat imediat la
15:30
Gigi Becali, prima reaţie după ce cluburile sunt obligate să folosească 40% sportivi români! “Să vedem CFR-ul…” # Antena Sport
Cluburile sportive din România trebuie să aibă minimum 40% sportivi români pe teren în acelaşi timp. Legea a fost votată în Camera Deputaţilor şi urmează să intre în vigoare. Dacă legea este încălcată, sunt prevăzute şi amenzi drastice între 500.000 și 1.000.000 de lei! După ce președintele României își va da avizul pentru aceste modificări,
15:20
Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută # Antena Sport
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au realizat un "portret" al tuturor naționalelor europene care s-au calificat la barajul pentru Cupa Mondială. În analiza presei din Italia a apărut inclusiv România, peste care "squadra azzurra" poate da în semifinala play-off-ului. Cel mai cunoscut ziar de sport din Italia a acordat câteva paragrafe "tricolorilor"și a analizat
15:00
Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins # Antena Sport
Cristi Chivu traversează o perioadă bună la Inter, iar campionatul italian îi ocupă cu siguranţă mult timp. Românul nu a uitat de unde a plecat, iar recent el a fost surprins la Reşiţa, oraşul său natal. Familia lui Cristi Chivu s-a mutat la Timișoara, dar la Reşiţa se află mormântul tatălui său, regretatul Micea Chivu.
Acum 4 ore
14:30
Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino! # Antena Sport
Andrei Raţiu i-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută unui fan venit alături de familie din Almeria să urmărească naţionala României în meciul cu San Marino, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Raţiu i-a dat tânărului ghetele sale, cu care a evoluat în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, şi
14:20
Anunţul lui Gino Iorgulecu despre secţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?” # Antena Sport
Gino Iorgulecu îi dă credit tot lui Mircea Lucescu şi pentru meciul decisiv de la baraj. Şeful LPF crede că nu este oportună o schimbare a selecţionerului. Motivul? Timpul scurt pentru pregătirea partidei. "Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la
14:00
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Şi anume, cluburile vor fi obligate ca de anul viitor să aibă cel puțin 40% sportivi români pe teren. La inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, a fost aprobat ca Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, care
13:40
FCSB a anunțat în mod oficial pe rețelele sociale că Florin Cernat este noul director sportiv al clubului. Vestea făcută de roș-ablaștri vine la o zi distanță după ce FC Voluntari, fostul club al oficialului de 45 de ani, a transmis pe rețelele sociale că cele două tabere și-au luat rămas-bun. În mesajul postat pe
13:40
“Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup! # Antena Sport
Fără selecţionerul Dick Advocaat (78 de ani), care a lipsit de la meciul decisiv cu Jamaica, invocând probleme familiale, naţionala statului Curacao s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede în România exclusiv în Universul Antena. Curacao a obţinut egalul de care avea nevoie în meciul decisiv, din deplasare, cu Jamaica.
13:30
“Manipulatori fără scrupule”. Camelia Voinea, apărată după apariția imaginilor abuzului la adresa Sabrinei # Antena Sport
Lumea gimnasticii este lovită de un nou scandal, după ce în urmă cu o zi au fost făcute publice câteva filmări în care sunt surprinse momente în care Camelia Voinea își agresează verbal fiica, pe Sabrina Voinea. În urmă cu puțin timp, clubul de care aparțin sportiva și mama ei, CSM Constanța, a venit cu
13:20
Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a lăsat mereu de înţeles că salariul lui la naţionala României este infim. În realitate, lucrurile nu ar sta chiar aşa! În acest sens, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit o informaţie Fanatik.ro, potrivit căreia Mircea Lucescu ar câştiga 20.000 de euro pe lună la cârma primei reprezentative. "Dacă vă zic salariul lui Lucescu
Acum 6 ore
12:50
“Ne dorim acelaşi lucru” Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României # Antena Sport
Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a spus că a vorbit cu "Regele" fotbalului românesc, Gică Hagi (60 de ani) despre calificarea naţionalei pregătite de Mircea Lucescu (80 de ani) la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în ţara noastră în Universul Antena. Ţiriac a precizat că atât el, cât şi Hagi îşi
12:50
LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte # Antena Sport
LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale, informează AFP. "King" James, în vârstă de 40 de ani, a stat departe de parchet în primele 14 meciuri ale echipei Los Angeles
12:40
Maşinile de colecţie sunt cu siguranţă marea pasiune a lui Ion Ţiriac. Chiar dacă a refuzat să spună câţi bani a investit în maşini, colecţia lui Ion Ţiriac e estimată undeva la 100 de milioane de euro. Colecția reunește în prezent peste 170 de automobile și motociclete rare și istorice, dintr-un total de aproximativ 400
12:30
Naționala care s-a calificat la Mondial fără să joace vreun meci acasă. Capitala e controlată de bande criminale # Antena Sport
Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe are mulți contestatari, însă noul format al turneul final oferă și povești fantastice. Una dintre ele este cea a naționalei Haiti, care s-a calificat pentru prima dată după cinci decenii la World Cup, în condițiile în care țara se confruntă cu criză de securitate națională cauzată de apariția
12:20
Italia, Turcia, Danemarca şi Ucraina sunt echipele pe care România le poate întâlni la barajul de calificare pentru Mondialul din America. Gică Hagi a vorbit despre şansele României, iar "Regele" crede că toate echipele sunt periculoase pentru repretentativa noastră, iar detaliile vor face diferenţa. "Un adversar mai tare sau mai puţin… toate vor fi meciuri
12:10
România – San Marino, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă # Antena Sport
România a defilat aseară cu San Marino, rezultat 7-1, în ultima etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială, însă rezultatul nu a mai contat în ierarhia finală a grupei F. După meci, Mircea Lucescu a declarat că urmează să meargă joi la tragerea la sorți a barajului, transmisă în direct de Antena 1 şi AntenaPLAY, de
12:00
Antrenorul care a spulberat visul FCSB-ului, OUT de la națională. Ratarea calificării la Cupa Mondială, “fatală” # Antena Sport
Steve McClaren a demisionat din funcţia de selecţioner al Jamaicăi, după ce a ratat calificarea directă la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în faţa modestei echipe a Curacao, informează DPA. Numele tehnicianului englez este unul extrem de cunoscut pentru fotbalul românesc, pentru că era manager la Middlesbrough în 2006 la acea semifinală de Cupa
11:50
“Ne-am trezit târziu” Reacţia lui Raţiu după România – San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj # Antena Sport
Jucătorul Andrei Raţiu a declarat, marţi seară, că este dezamăgit deoarece naţionala României ar fi putut obţine rezultate mai bune în grupa H de calificare la World Cup 2026, turneu final care se vede în ţara noastră exclusiv în Universul Antena. „Sunt fericit că am câştigat cum trebuie, că am lăsat o imagine bună publicului,
11:50
Ce salariu are un jucător de la naţionala San Marino? Radu Drăguşin câştigă de 280 de ori mai mult # Antena Sport
România a trecut de San Marino cu 7-1. Dacă scorul pare catagoric, pentru un scurt timp, oaspeţii chiar au reuşit să ne conducă cu 1-0. Naţionala San Marino este formată cu precădere din fotbalişti amatori, care în viaţa de zi au locuri de muncă, de unde primesc un salariu. Sunt însă şi jucători care evoluează
11:30
Marius Șumudică a răbufnit la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: “Lasă-mă să cred că-s interese” # Antena Sport
Marius Șumudică a avut un mesaj extrem de dur pentru contestatarii lui Mircea Lucescu la o zi distanță după ce România a încheiat preliminariile pentru Cupa Mondială cu o victorie contra lui San Marino, scor 7-1. Fostul antrenor de la Rapid consideră că sunt anumite interese la mijloc în spatele tuturor declarațiilor care îl critică
11:20
SuperMondial: Billy Costacurta, despre un posibil duel cu România la baraj: “E înfricoşător” # Antena Sport
Milano a găzduit o întâlnire de colecție. Florin Răducioiu s-a revăzut cu fostul său coleg de la AC Milan, legendarul Alessandro „Billy" Costacurta – de 5 ori câștigător al Champions League, prezent în 8 finale și finalist al Cupei Mondiale. Un fundaș uriaș, elegant, eficient și, după cum glumește Răducioiu, „cu mare priză la doamne".
11:10
Golgheter în România, scandal cu antrenorul: “Un caracter urât!” Dezlănţuit şi la adresa lui Gigi Becali: “E un măscărici” # Antena Sport
Gregory Tade a făcut spectacol în fotbalul românesc. Fostul atacant de la CFR, FCSB și Dinamo şi-a pus ghetele în cui acum, locuieşte în Scoţia şi are un loc de muncă, aşa cum are toată lumea. Spune că munceşte în asigurări şi mai deţine şi o mică afacere. Cât priveşte fotbalul românesc? Când îşi aminteşte
11:00
Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: “Fiul meu e mare fan” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a numărat printre invitaţii la dineul organizat de preşedintele american Donald Trump marţi la Casa Albă, în onoarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, informează AFP. Jucătorul în vârstă de 40 de ani, care evoluează în prezent la Al-Nassr, a fost aşezat pe un
Acum 8 ore
10:50
Un fost internațional ucrainean nu vrea să repete “coșmarul” de la EURO cu România: “Cel mai slab adversar ea e” # Antena Sport
Viktor Leonenko, fostul atacant ucrainean care a petrecut şase ani din carieră la Dinamo Kiev, a vorbit despre posibilele adversare peste care poate da ţara sa la barajul pentru World Cup 2026, pe lista respectivă aflându-se și România. “Tricolorii” se poate întâlni cu vecinii lor pe care i-au învins categoric la EURO 2024, iar fostul […] The post Un fost internațional ucrainean nu vrea să repete “coșmarul” de la EURO cu România: “Cel mai slab adversar ea e” appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut # Antena Sport
Nu este român care să nu-şi amintească de Lavinia Miloșovici şi de performanţele ei care ne-au adus mari bucurii. Ajunsă la 48 de ani și după aproape trei decenii de la retragerea din activitate, ea trăiește în prezent o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Fosta mare campioană mondială și olimpică s-a transformat total, iar […] The post Ce s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut appeared first on Antena Sport.
10:40
The post Jurnal Antena Sport | Antrenoarea de la Ajax-ul României e mare fan al FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
10:10
Ştefan Baiaram, MVP în primul meci în care a marcat pentru naţională! Notele tricolorilor cu San Marino # Antena Sport
Ştefan Baiaram (22 de ani) a fost cel mai bun om de pe teren în meciul România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Baiaram a fost notat cu 8.6 de site-ul de specialitate flashscore.ro, următoarea cea mai mare notă fiind 8.4, a lui Florin Tănase. […] The post Ştefan Baiaram, MVP în primul meci în care a marcat pentru naţională! Notele tricolorilor cu San Marino appeared first on Antena Sport.
10:00
Leo Strizu şi-a găsit echipă! El nu a mai antrenat din 2023, ultima dată el a stat pe banca FCSB. CSL Nanov a anunțat astăzi venirea lui Leo Strizu în funcția de antrenor principal. Fostul tehnician al celor de la FCSB are misiunea de a salva clubul din Teleorman de la retrogradarea din Liga 3. […] The post Fostul antrenor al FCSB-ului a semnat. E oficial appeared first on Antena Sport.
09:30
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi # Antena Sport
Dan Petrescu reuşeşte să treacă “neobservat” atunci când vorbim de bogaţii din sportul românesc. În realitate, conturile “Bursucului” sunt pline. Averea lui Dan Petrescu, potrivit Capital, este undeva la aproximativ 31 de milioane de euro! Ca o comparaţie, averea lui Gică Hagi – care a fost mereu în atenţia publică – se ridică undeva la […] The post Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi appeared first on Antena Sport.
09:30
“Nebunie” în meciul care a schimbat posibilele adversare de la baraj ale României! Gol de la centrul terenului # Antena Sport
A fost “nebunie” în meciul Scoţia – Danemarca 4-2, care a schimbat posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în ţara noastră în Universul Antena. În urma acestei partide, Scoţia s-a calificat direct la Mondial, iar Danemarca a intrat în prima urnă de la baraj, putând întâlni România. […] The post “Nebunie” în meciul care a schimbat posibilele adversare de la baraj ale României! Gol de la centrul terenului appeared first on Antena Sport.
09:00
“De fiecare dată aceleaşi scuze” Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului # Antena Sport
Un jurnalist arab i-a transmis pe un ton vehement lui Cosmin Olăroiu că întreaga ţară a Emiratelor Arabe Unite trebuie să primească explicaţii după ratarea Mondialului. Emiratele Arabe Unite au pierdut cu Irak cu 2-1, golul victoriei irakienilor fiind marcat în minutul 90+17, după un penalty. În tur fusese 1-1. Olăroiu: “Echipa asta, cu mine […] The post “De fiecare dată aceleaşi scuze” Cosmin Olăroiu, luat la rost după ratarea Mondialului! Replica românului appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:50
Mircea Lucescu, caracterizat într-un singur cuvânt de un fost elev. Verdict dezastator pentru selecţioner # Antena Sport
Mircea Lucescu a obişnuit deja pe toată lumea cu conferinţele de presă, unde atacă fără menajamente, inclusiv jurnaliştii prezenţi. Când nu-i covine vreo întrebare, selecţionerul părăseşte brusc conferinţele. Sorin Răducanu (63 de ani), fost atacant la Dinamo sau Sportul Studențesc, l-a criticat dur pe selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru ieşirile lui. Fost elev […] The post Mircea Lucescu, caracterizat într-un singur cuvânt de un fost elev. Verdict dezastator pentru selecţioner appeared first on Antena Sport.
08:20
România a egalat un “record” ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial! # Antena Sport
România a primit gol şi în tur şi în retur de la San Marino. Au fost singurele goluri marcate de San Marino în aceste preliminarii. O singură echipă a mai primit, în istorie, gol şi în tur şi în retur de la San Marino în preliminariile pentru Mondial. Este vorba de Belgia, care în preliminariile […] The post România a egalat un “record” ruşinos stabilit de Belgia în preliminariile pentru Mondial! appeared first on Antena Sport.
08:20
Mircea Lucescu a răbufnit: “Nu am vândut meciuri la Securitate! Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a pornit un atac virulent în conferinţa de presă, de la finalul partidei cu San Marino, câştigată de tricolori cu 7-1. „Eu am ținut prea mult la echipa națională. Am fost căpitan doar la echipa națională. Indiferent ce fac ceilalți, obligația și responsabilitatea mea sunt să fiu aici. Atacurile îi caracterizează pe cei […] The post Mircea Lucescu a răbufnit: “Nu am vândut meciuri la Securitate! Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani!” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Rezumat România – San Marino 7-1 | “Tricolorii” merg la barajul pentru World Cup 2026 # Antena Sport
The post Rezumat România – San Marino 7-1 | “Tricolorii” merg la barajul pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
01:00
“Rămâneți la baraj?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României # Antena Sport
Selcționerul Mircea Lucescu a primit din nou întrebări legate de viitorul său la conferința de presă organizată după meciul dintre România și San Marino, încheiat 7-1. Antrenorul naționalei nu a dat nici acum un răspuns concret și a mărturisit că vrea să preia asupra lui toată presiunea, astfel încât presa să nu se îndrepte către […] The post “Rămâneți la baraj?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României appeared first on Antena Sport.
00:40
Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot” # Antena Sport
Mircea Lucescu a vorbit despre victoria României din meciul cu San Marino, scor 7-1, dar şi despre eşecul din Bosnia. Tricolorii au încheiat pe locul 3 grupa de calificare, dar vor juca în martie barajul pentru World Cup 2026, graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din urmă cu un an. Chiar dacă România a […] The post Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: “Atâta tot” appeared first on Antena Sport.
00:40
Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu # Antena Sport
Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol pentru naţionala României în meciul cu San Marino, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la meciurile de baraj din martie. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, […] The post Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu appeared first on Antena Sport.
00:20
Mircea Lucescu, mesaj cu subînțeles legat de viitorul său. Ce le-a spus jucătorilor în vestiar după meci # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost prima persoană din cadrul FRF care a venit cu o reacție după meciul dintre România și San Marino, scor 7-1. Oficialul a primit o întrebare legată de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, iar el a dezvăluit ce le-a spus antrenorul de 80 […] The post Mircea Lucescu, mesaj cu subînțeles legat de viitorul său. Ce le-a spus jucătorilor în vestiar după meci appeared first on Antena Sport.
00:20
Dennis Man, dărâmat fiindcă tricolorii nu s-au calificat direct la Mondial: “Puteam să facem mult mai mult” # Antena Sport
Dennis Man a fost vizibil afectat, după victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, fiindcă România nu a reuşit să se califice direct la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena. România – San Marino 7-1, partidă în care Dennis Man a înscris şi a ratat alte ocazii, a fost în […] The post Dennis Man, dărâmat fiindcă tricolorii nu s-au calificat direct la Mondial: “Puteam să facem mult mai mult” appeared first on Antena Sport.
00:00
Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial” # Antena Sport
Ianis Hagi, care a înscris un gol în România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a promis imediat după meci că tricolorii vor fi la Mondial. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Ianis Hagi a spus că nu contează cu cine vom […] The post Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial” appeared first on Antena Sport.
18 noiembrie 2025
23:50
Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY) # Antena Sport
Seara de marți a marcat finalul preliminariilor europene pentru Cupa Mondială, iar România își cunoaște în acest moment toate cele patru posibile adversare pentru semifinala barajului care ne poate trimite la Cupa Mondială. Tragerea la sorți va avea loc joi, de la ora 14:00, iar evenimentul va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY. România […] The post Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
22:40
The post Ştefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României! appeared first on Antena Sport.
22:30
Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România # Antena Sport
The post Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România appeared first on Antena Sport.
