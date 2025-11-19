Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor
Newsweek.ro, 19 noiembrie 2025 17:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an # Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
Acum 15 minute
17:40
Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
Acum 30 minute
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele # Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
Acum o oră
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată # Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat # Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri # Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie # Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? # Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
Acum 2 ore
16:50
Curaçao intră în istorie. Cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială, record de populație global # Newsweek.ro
Curaçao a reușit o performanță remarcabilă în fotbalul mondial, devenind cea mai mică națiune ca pop...
16:30
Militarii români învață în Polonia cu militarii SUA să folosescă interceptorii de drone Merops. Costă 15.000$ # Newsweek.ro
La Nowa Dęba, Polonia, soldați români, alături de cei polonezi și americani, se antrenează cu Merops...
16:30
Slovacia cere NATO să întărească apărarea aeriană, anunță premierul Robert Fico după discuții cu Mark Rutte # Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a cerut NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei, în special pe...
16:20
VIDEO 23 de mașini, testate la accident de Euro NCAP. Un Mercedes și 2 chinezării, cele mai tari pe structură # Newsweek.ro
Euro NCAP a testat recent nu mai puțin de 23 de mașini în ceea ce privește siguranța în caz de accid...
16:20
Procesul privind incendiul din discoteca din Macedonia de Nord, soldat cu 63 de morți, a început astăzi # Newsweek.ro
La tribunalul de lângă Skopje a început procesul celor 35 de persoane acuzate în legătură cu incendi...
16:00
Ultima zi pentru depunerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței. De ce să nu ratezi termenul limită # Newsweek.ro
Mâine este ultima zi în care românii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței, i...
Acum 4 ore
15:40
PSD nu este de acord cu tăierile de salarii la bugetari. Decizia ar fi fost luată în ședința de mier...
15:40
Industria din România, magnet pentru tineri. Peste 62.000 de joburi, disponibile. Salariile sar de 2.000 € # Newsweek.ro
Sectorul energiei devine tot mai atractiv pentru tinerii români, pe fondul dezvoltării accelerate a ...
15:30
Ciprian Ciucu, despre rezolvarea problemelor Capitalei: Regenerare urbană și problema traficului, prioritare # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că „metaproblema” Bucureștiului este sla...
15:10
VIDEO România își păzește cerul cu 38 avioane F-16 de 700.000.000€. Germania ne ajută cu 5 Eurofighter # Newsweek.ro
Unele drone trimise de Rusia să atace Ucraina ajung în spațiul nostru aerian. România are cu ce se a...
15:10
Ciprian Ciucu, despre referendumul pentru bugetul Capitalei: „Trebuie aplicat cu reguli clare și predictibile" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că a votat cu "DA" l...
14:50
E gata proiectul guvernului pentru reforma din primării. Câți oameni vor fi dați afară? # Newsweek.ro
Proiectul guvernului privind reforma din administrația locală este gata. Vor fi mai puțini angajați ...
14:40
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi de la stat bani în plus la pensie chiar înainte de Crăciun. Aceștia vor primi ...
14:30
Bolojan: Proiectul pensiilor speciale e gata. 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor est...
14:20
România rămâne în octombrie pe primul loc în UE la nivelul inflaţiei, conform unui raport Eurostat # Newsweek.ro
Conform ultimelor date Eurostat, România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană,...
14:00
Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, la Ministerul Educației. Cer demisia lui Daniel David # Newsweek.ro
Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceșt...
Acum 6 ore
13:50
Un srilankez e acuzat că a încercat să-şi omoare patru conaţionali cu un cuţit, în Brăila. A fost reținut # Newsweek.ro
Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăil...
13:30
Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE a fost aprobată de Parlament. Când intră în vigoare măsura? # Newsweek.ro
Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pe...
13:30
Bolojan, anunț pentru profesorii din preuniversitar. Ce se întâmplă cu salariile lor anul viitor? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vine cu informații noi pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Premierul spu...
13:20
Protest în Piața Victoriei, vineri, pentru tăierea pensiilor speciale. „Vrem drepturi egale” # Newsweek.ro
Un grup de organizații civice îi îndeamnă pe cetățeni să participe vineri, de la ora 18:00, la o man...
13:20
Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea.
13:00
Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri revocarea acordului privind func...
12:50
Senat: Poliţiştii locali - autorizaţi să efectueze înregistrări audio-video, prin dispozitive tip bodycam # Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliţia locală să efectueze ...
12:40
Care e ora ideală pentru luarea cinei în timpul iernii? Te vei trezi mai odihnit, ții glicemia sub control # Newsweek.ro
Ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzi...
12:30
Arabia Saudită,desemnată de Trump aliat militar prioritar non-NATO, deschisă unor relaţii mai bune cu Israelul # Newsweek.ro
Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a semnalat marţi că este deschis, în principiu, îmbună...
12:20
Noi audieri în dosarul exploziei din Rahova. Mai multe persoane au fost chemate la Parchet # Newsweek.ro
Noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane i...
12:10
Nouă speranță, pentru bolnavele de cancer la sân de tip „TNBC”. O terapie țintită l-ar putea opri # Newsweek.ro
O echipă de cercetători din SUA a dezvoltat o terapie țintită care dă o nouă speranță bolnavelor de ...
Acum 8 ore
11:50
Numărul persoanelor sub 50 de ani cu cancer intestinal, în creștere alarmnată. A fost identificată o cauză # Newsweek.ro
Specialiștii au identificat o potenţială cauză pentru creșterea alarmantă a numărului persoanelor su...
11:40
După ce a avertizat că ar putea să mute producția în Maroc, Dacia vrea să dea afară până la 900 de angajați # Newsweek.ro
După ce, la începutul lunii noiembrie 2025, Dacia a avertizat că ar putea să mute producția din Româ...
11:40
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii. Un băiat de 3 ani s-a speriat când mamei i s-a făcut rău # Newsweek.ro
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii, din București. O femeie însărcinată s-a prăbușit d...
11:20
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin” # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a decis - pensiile speciale ale magistraților nu pot fi mai mari de 70% din ultimul...
11:00
Un spital a fost amendat cu 30.000 de lei după decesul unui pacient în timp ce era transferat între ...
10:50
Incendiu apocaliptic într-un oraș din Japonia. 170 de clădiri sunt în flăcări. Un om a murit # Newsweek.ro
Un om a murit într-un incediu devastator din Japonia. 170 de clădiri dintr-un oraș au fost cuprinse ...
10:50
Plouă în casă și refaci acoperișul? Cum alegi țigla metalică? Faci „2.000 lei” economie sau vrei calitate # Newsweek.ro
Țigla metalică este unul dintre cele mai folosite materiale pentru refacerea acoperișurilor caselor,...
10:40
Blocaj pe în coaliție pe tăierea salariilor cu 10%. PSD cere excepții pentru a susține pachetul # Newsweek.ro
PSD cere excepții în cazul reducerilor de salarii. Sorin Gridneanu cere ca și medicii să fie scutiți...
10:30
Peste 30.000 de locuri vacante, în România. Unde este cea mai mare cerere de angajați? # Newsweek.ro
E nevoie de oameni pe piața muncii. Zeci de mii de joburi nu sunt ocupate, iar unele domenii au nevo...
10:20
Incendiu la un spital din țară. Pacienții, evacuați de urgență. „Am fost anunțați că ieșea fum” # Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu la Spitalul de Urgență din Caransebeș. Pacienții au ...
10:10
Escrocherie fără limite. Hackerii au descoperit cum vă pot fura banii de la bancomat fără a folosi cardul # Newsweek.ro
Escrocii nu mai au limite. Acum vă pot fura banii din bancomat fără să vă utilizeze cardul bancar. Ș...
10:00
Trump a comandat o operațiune secretă care să aducă pacea în Ucraina. Planul în 28 puncte negociat cu Rusia # Newsweek.ro
SUA par să nu fi renunțat la ideea de a pune capăt invaziei ruse. Trump a comandat o operațiune secr...
Acum 12 ore
09:50
România preia Portul Giurgiulești. Investiție de peste 24.000.000 € în Republica Moldova # Newsweek.ro
România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit declarațiilor europarlame...
09:40
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc beneficiarii # Newsweek.ro
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc be...
09:30
Urnele finale pentru tricolori. România își află joi adversarii din barajul pentru Cupa Mondială 2026 # Newsweek.ro
România intră în urna a 4-a pentru barajul european către Cupa Mondială 2026 și se pregătește pentru...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.