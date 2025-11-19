Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor

Newsweek.ro, 19 noiembrie 2025 17:40

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...

Acum 5 minute
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
Acum 15 minute
17:40
Acum 30 minute
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
Acum o oră
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
Acum 2 ore
16:50
Curaçao intră în istorie. Cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială, record de populație global Newsweek.ro
Curaçao a reușit o performanță remarcabilă în fotbalul mondial, devenind cea mai mică națiune ca pop...
16:30
Militarii români învață în Polonia cu militarii SUA să folosescă interceptorii de drone Merops. Costă 15.000$ Newsweek.ro
La Nowa Dęba, Polonia, soldați români, alături de cei polonezi și americani, se antrenează cu Merops...
16:30
Slovacia cere NATO să întărească apărarea aeriană, anunță premierul Robert Fico după discuții cu Mark Rutte Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a cerut NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei, în special pe...
16:20
VIDEO 23 de mașini, testate la accident de Euro NCAP. Un Mercedes și 2 chinezării, cele mai tari pe structură Newsweek.ro
Euro NCAP a testat recent nu mai puțin de 23 de mașini în ceea ce privește siguranța în caz de accid...
16:20
Procesul privind incendiul din discoteca din Macedonia de Nord, soldat cu 63 de morți, a început astăzi Newsweek.ro
La tribunalul de lângă Skopje a început procesul celor 35 de persoane acuzate în legătură cu incendi...
16:00
Ultima zi pentru depunerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței. De ce să nu ratezi termenul limită Newsweek.ro
Mâine este ultima zi în care românii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței, i...
Acum 4 ore
15:40
PSD se opune tăierilor de salarii. Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședință Newsweek.ro
PSD nu este de acord cu tăierile de salarii la bugetari. Decizia ar fi fost luată în ședința de mier...
15:40
Industria din România, magnet pentru tineri. Peste 62.000 de joburi, disponibile. Salariile sar de 2.000 € Newsweek.ro
Sectorul energiei devine tot mai atractiv pentru tinerii români, pe fondul dezvoltării accelerate a ...
15:30
Ciprian Ciucu, despre rezolvarea problemelor Capitalei: Regenerare urbană și problema traficului, prioritare Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că „metaproblema” Bucureștiului este sla...
15:10
VIDEO România își păzește cerul cu 38 avioane F-16 de 700.000.000€. Germania ne ajută cu 5 Eurofighter Newsweek.ro
Unele drone trimise de Rusia să atace Ucraina ajung în spațiul nostru aerian. România are cu ce se a...
15:10
Ciprian Ciucu, despre referendumul pentru bugetul Capitalei: „Trebuie aplicat cu reguli clare și predictibile&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că a votat cu "DA" l...
14:50
E gata proiectul guvernului pentru reforma din primării. Câți oameni vor fi dați afară? Newsweek.ro
Proiectul guvernului privind reforma din administrația locală este gata. Vor fi mai puțini angajați ...
14:40
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi de la stat bani în plus la pensie chiar înainte de Crăciun. Aceștia vor primi ...
14:30
Bolojan: Proiectul pensiilor speciale e gata. 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor est...
14:20
România rămâne în octombrie pe primul loc în UE la nivelul inflaţiei, conform unui raport Eurostat Newsweek.ro
Conform ultimelor date Eurostat, România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană,...
14:00
Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, la Ministerul Educației. Cer demisia lui Daniel David Newsweek.ro
Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceșt...
Acum 6 ore
13:50
Un srilankez e acuzat că a încercat să-şi omoare patru conaţionali cu un cuţit, în Brăila. A fost reținut Newsweek.ro
Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăil...
13:30
Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE a fost aprobată de Parlament. Când intră în vigoare măsura? Newsweek.ro
Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pe...
13:30
Bolojan, anunț pentru profesorii din preuniversitar. Ce se întâmplă cu salariile lor anul viitor? Newsweek.ro
Ilie Bolojan vine cu informații noi pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Premierul spu...
13:20
Protest în Piața Victoriei, vineri, pentru tăierea pensiilor speciale. „Vrem drepturi egale” Newsweek.ro
Un grup de organizații civice îi îndeamnă pe cetățeni să participe vineri, de la ora 18:00, la o man...
13:20
Medicul Flavia Groșan a murit. Era în comă de mai multe săptămâni Newsweek.ro
Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea.
13:00
Polonia revocă acordul privind funcţionarea ultimului consulat rus Newsweek.ro
Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri revocarea acordului privind func...
12:50
Senat: Poliţiştii locali - autorizaţi să efectueze înregistrări audio-video, prin dispozitive tip bodycam Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se autorizează Poliţia locală să efectueze ...
12:40
Care e ora ideală pentru luarea cinei în timpul iernii? Te vei trezi mai odihnit, ții glicemia sub control Newsweek.ro
Ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzi...
12:30
Arabia Saudită,desemnată de Trump aliat militar prioritar non-NATO, deschisă unor relaţii mai bune cu Israelul Newsweek.ro
Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a semnalat marţi că este deschis, în principiu, îmbună...
12:20
Noi audieri în dosarul exploziei din Rahova. Mai multe persoane au fost chemate la Parchet Newsweek.ro
Noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane i...
12:10
Nouă speranță, pentru bolnavele de cancer la sân de tip „TNBC”. O terapie țintită l-ar putea opri Newsweek.ro
O echipă de cercetători din SUA a dezvoltat o terapie țintită care dă o nouă speranță bolnavelor de ...
Acum 8 ore
11:50
Numărul persoanelor sub 50 de ani cu cancer intestinal, în creștere alarmnată. A fost identificată o cauză Newsweek.ro
Specialiștii au identificat o potenţială cauză pentru creșterea alarmantă a numărului persoanelor su...
11:40
După ce a avertizat că ar putea să mute producția în Maroc, Dacia vrea să dea afară până la 900 de angajați Newsweek.ro
După ce, la începutul lunii noiembrie 2025, Dacia a avertizat că ar putea să mute producția din Româ...
11:40
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii. Un băiat de 3 ani s-a speriat când mamei i s-a făcut rău Newsweek.ro
Gest salvator al unui polițist în Pasajul Unirii, din București. O femeie însărcinată s-a prăbușit d...
11:20
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin” Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a decis - pensiile speciale ale magistraților nu pot fi mai mari de 70% din ultimul...
11:00
Spital amendat cu 30.000 de lei după ce un pacient a murit în ambulanță Newsweek.ro
Un spital a fost amendat cu 30.000 de lei după decesul unui pacient în timp ce era transferat între ...
10:50
Incendiu apocaliptic într-un oraș din Japonia. 170 de clădiri sunt în flăcări. Un om a murit Newsweek.ro
Un om a murit într-un incediu devastator din Japonia. 170 de clădiri dintr-un oraș au fost cuprinse ...
10:50
Plouă în casă și refaci acoperișul? Cum alegi țigla metalică? Faci „2.000 lei” economie sau vrei calitate Newsweek.ro
Țigla metalică este unul dintre cele mai folosite materiale pentru refacerea acoperișurilor caselor,...
10:40
Blocaj pe în coaliție pe tăierea salariilor cu 10%. PSD cere excepții pentru a susține pachetul Newsweek.ro
PSD cere excepții în cazul reducerilor de salarii. Sorin Gridneanu cere ca și medicii să fie scutiți...
10:30
Peste 30.000 de locuri vacante, în România. Unde este cea mai mare cerere de angajați? Newsweek.ro
E nevoie de oameni pe piața muncii. Zeci de mii de joburi nu sunt ocupate, iar unele domenii au nevo...
10:20
Incendiu la un spital din țară. Pacienții, evacuați de urgență. „Am fost anunțați că ieșea fum” Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu la Spitalul de Urgență din Caransebeș. Pacienții au ...
10:10
Escrocherie fără limite. Hackerii au descoperit cum vă pot fura banii de la bancomat fără a folosi cardul Newsweek.ro
Escrocii nu mai au limite. Acum vă pot fura banii din bancomat fără să vă utilizeze cardul bancar. Ș...
10:00
Trump a comandat o operațiune secretă care să aducă pacea în Ucraina. Planul în 28 puncte negociat cu Rusia Newsweek.ro
SUA par să nu fi renunțat la ideea de a pune capăt invaziei ruse. Trump a comandat o operațiune secr...
Acum 12 ore
09:50
România preia Portul Giurgiulești. Investiție de peste 24.000.000 € în Republica Moldova Newsweek.ro
România a achiziționat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit declarațiilor europarlame...
09:40
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc beneficiarii Newsweek.ro
Bursele școlare și venitul minim de incluziune sunt virate mâine, 20 noiembrie. Câți bani primesc be...
09:30
Urnele finale pentru tricolori. România își află joi adversarii din barajul pentru Cupa Mondială 2026 Newsweek.ro
România intră în urna a 4-a pentru barajul european către Cupa Mondială 2026 și se pregătește pentru...
