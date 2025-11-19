Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat în Congresul american
Gândul, 19 noiembrie 2025 17:40
Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat în Congresul american, pentru validarea numirii sale în funcție. Dacă va fi confirmat de Congres, el va fi principalul reprezentant al SUA în România, responsabil de cooperarea strategică, de securitate, de relațiile economice și de agenda bilaterală în regiune. Donald Trump a anunţat în primăvara […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
17:40
Ce îl va ține pe Nicușor Dan în funcție? Doru Bușcu: Spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, realizatorul Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au comentat pe marginea unei teme de actualitate pe prima scenă politică a țării. Își va duce președintele Nicușor Dan mandatul la bun sfârșit? În mai puțin de 6 luni de la preluarea mandatului, […]
17:40
S-a votat LEGEA Novak în Parlament! Ce spun numele grele din handbal, Gheorghe Tadici și Constantin Din # Gândul
Legea Novak, adică sporturile de echipă din România să folosească o pondere de minimum 40 la sută români, a intrat în vigoare. Nai mulți deputați au reușit în 2025, avându-l drept principal inițiator pe deputatul Ciprian Paraschiv, cel care a elaborat și proiectul pentru noua Lege 4, și au pus cap la cap pașii procedurali […]
17:40
Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat în Congresul american, pentru validarea numirii sale în funcție. Dacă va fi confirmat de Congres, el va fi principalul reprezentant al SUA în România, responsabil de cooperarea strategică, de securitate, de relațiile economice și de agenda bilaterală în regiune. Donald Trump a anunţat în primăvara […]
17:40
Celebra toaletă din aur a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari. Este o replică a operei de artă a lui Cattelan # Gândul
Replica după faimoasa toaletă din aur a artistului Maurizio Cattelan a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari. Artistul italian este cunoscut pentru unele opere de artă satirică, precum banana lipită de un perete, mâncată de câștigătorul licitației. Toaleta de aur a fost vândută cu 12 milioane $ Vânzarea a fost efectuată la o licitație […]
Acum o oră
17:10
Lista zilelor cu dezlegare la pește, în Postul Crăciunului din 2025. Când se poate consuma acest aliment, fără să încalci restricțiile religioase # Gândul
Postul Crăciunului a început, ca în fiecare an, pe 15 noiembrie, dar va fi unul „mai ușor” pentru că include mai multe zile de dezlegare la pește, vin și ulei. Așadar, Postul Crăciunului, cunoscut și ca „Postul de 40 de zile”, se întinde în 2025 între 14 noiembrie și seara de Ajun, pe 24 decembrie. […]
17:10
Daniel Băluță își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Olguța Vasilescu: ” Este cel mai bun primar din România.” Programul pentru București # Gândul
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Evenimentul a început astăzi, la 16.00, în prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, precum și a unor invitați din mediul academic, economic și sindical. Gabriela Firea – fost primar al Capitalei, Cristian Piedone – fost edil la Sectorul 5, Robert Negoiță – primarul Sectorului 3, […]
17:10
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie # Gândul
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau […]
17:00
Scandal pe scena politică din Polonia. Ministrul de Externe îl acuză pe președintele Nawrocki că vrea să scoată țara din UE # Gândul
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pregătește terenul pentru ieșirea țării din UE. Aceasta este declarația șoc făcută astăzi de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Într-un discurs ținut în fața Seimului polonez, Sikorski l-a criticat aspru pe președinte pentru că a prezentat instituțiile Uniunii Europene ca fiind o amenințare la adresa suveranității poloneze. Șeful diplomației poloneze […]
Acum 2 ore
16:50
Volodimir Zelenski, vizită în Turcia. Ucraina caută o nouă mediere în războiul cu Rusia. Emisarul lui Trump a amânat întâlnirea # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri, în Turcia, pentru a reangaja SUA în eforturile de pace menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina. Liderul de la Kiev urmează să participe la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Marți dimineața, președintele ucrainean a anunțat pe rețelele […]
16:50
25 de persoane, ucise, inclusiv copii, în timpul atacului asupra orașelor Ternopil și Liov. Zelenski: „Asistența militară, o prioritate”” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj aliaților, după ce armata rusă a condus un atac devastator, soldat cu moartea a peste 20 de civili, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, asupra orașelor Harkov, Ternopil și Liov. Liderul ucrainean a menționat că presiunile făcute asupra Rusiei nu sunt suficiente și că „prioritatea principală” […]
16:50
Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița # Gândul
Naționala feminină de handbal a României participă în calitate de echipa gazdă în cadrul competiției „Trofeul Carpați NIRO”. Locația este TeraPlast Arena, Bistrița, între 20–23 noiembrie 2025. Meciurile sunt transmise în direct de Pro Arena. Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița „Datorită faptului că […]
16:50
Avertisment! Emiterea rovinietei și a peajului va fi întreruptă în noaptea de miercuri spre joi # Gândul
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații, comunică Mediafax. CNAIR anunță că întreruperea va avea loc în intervalul 19 noiembrie 2025 (miercuri) ora 23.45 – 20 noiembrie 2025 (joi) ora 00.30, când se vor face […]
16:40
Comisia Europeană a anunțat că va propune crearea unui sistem de urgență menit să accelereze ciruclația mai rapidă a trupelor, echipamentelor și resurselor militare pe întregul continent. Noul „Spațiu Schengen Militar” ar oferi operațiunilor de transport militar acces prioritar la rețelele de transport, infrastructura și serviciile conexe din întreaga Uniune Europeană în timpul unei crize. […]
16:40
Cele 2 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea, fără să-ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă” factura la curent, lunar # Gândul
Care sunt cele două electrocasnice, care te „rup” la bani noaptea, fără să–ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă” factura la curent, lunar. Românii au aceste două electrocasnice în casă. Este vorba despre frigider și boiler electric. Pentru a face un calcul estimativ, am folosit un tarif mediu de 1.30 lei/kWh. În cazul frigiderului, […]
16:40
Doru Bușcu, revoltat de Strategia de apărare a lui Nicușor Dan. „Sunt foarte furios/Pare că niciun conducător al României nu înțelege relația cu timpul/Fac niște compuneri” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat modul lipsit de viziune și perspectivă în care liderii statului elaborează Strategia de apărare a României. În viziunea acestuia, documentul este în realitate o strategie de ascundere a realității, perpetuată de toți liderii politici și militari […]
16:30
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți # Gândul
Asemenea teste de inteligență îți pun mintea la contribuție, te determină să te concentrezi, dar te și relaxează în același timp. De exemplu, în cel de iluzie optică, propus de Gândul acum, trebuie să descoperi câți câini apar în imagine. Ai aruncat o privire de ansamblu? Ai găsit patrupedele, într-un timp destul de scurt? Dacă […]
16:30
Experții în Crăciun susțin că există o dată „oficială” de împodobire a bradului și câteva reguli vechi, dar care care au „evoluat” mult în ultimii ani. Iată care sunt acestea, potrivit publicației Good Housekeeping. În mod tadițional, bradul nu avea ce căuta în casă înainte de ultimul moment. În epoca victoriană, familiile îl împodobeau chiar […]
16:30
Sinecuri pe bandă în Guvernul Bolojan. Astăzi pentru USR. Fosta jurnalistă Ioana Răduca, șefa comunicării la USR în mandatele lui Drulă-Lasconi, a fost numită de ministrul Economiei în CA-ul de la Orange. Răduca a terminat Litere și nu are nicio competență sau pregătire în domeniul telecomunicațiilor. Vezi cât câștigă în noua poziție # Gândul
USR-iștii au militat ani la rândul pentru aducerea specialiștilor în funcții publice. A oamenilor potriviți la locul potrivit. Au condamnat sinecurile și numirile politice. Odată ajunși la putere și-au uitat însă crezul și au început să numească membri de partid în funcții-cheie, în ministere, în companii de stat, în consilii de administrație. Oameni de partid, […]
16:10
Nicușor Dan retrimite CCR legea care vizează Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile: „Trebuie să avem reguli clare și precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității” # Gândul
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Motivul sesizării este că legea implică stocarea datelor medicale ale pacienților și nu respectă dreptul persoanelor la viață intimă. Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă sesizare la CCR pe tema introducerii […]
16:10
Daniel Băluță își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea și Cristian Piedone, prezenți la lansare. Programul pentru București # Gândul
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, își lansează candidatura pentru Primăria Capitalei. Evenimentul a început astăzi, la ora 16.00, în prezența reprezentanților Partidului Social Democrat, precum și a unor invitați din mediul academic, economic și sindical. Gabriela Firea – fost primar al Capitalei – Cristian Piedone – fost edil la Sectorul 5 – Robert Negoiță – […]
16:00
Lista zilelor cu dezlegare la pește, în Postul Crăciunului din 2025. Când se poate consuma acest aliment, fără să încalci restricțiile culinare # Gândul
Postul Crăciunului a început, ca în fiecare an, pe 15 noiembrie, dar va fi unul „mai ușor” pentru că include mai multe zile de dezlegare la pește, vin și ulei. Așadar, Postul Crăciunului, cunoscut și ca „Postul de 40 de zile”, se întinde în 2025 între 14 noiembrie și seara de Ajun, pe 24 decembrie. […]
Acum 4 ore
15:50
Cât costă un pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Craiova. Cu cât se vinde o apă plată # Gândul
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile deja pe 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Premiera acestui an reprezintă chiar tunurile de zăpadă, care au fost puse în funcțiune și […]
15:50
Giganții americani ai petrolului – Exonn, Chevron și Carlyle, plus Emiratele – se luptă să pună mâna pe Lukoil. Finlanda închide benzinăriile, alte state cer derogări de la SUA, România în continuare nu a luat nicio decizie # Gândul
Trei giganți americani ai petrolului și unul arab se luptă să pună mâna pe activele internaționale ale Lukoil PJSC, o tranzacție grăbită de sancțiunile americane care urmează să intre în vigoare luna viitoare, spun jurnaliștii de la Bloomberg. Potrivit acestora, cele patru companii ar fi Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. […]
15:50
Ce ascunde revocarea lui Ludovic Orban. Doru Bușcu: „Declarațiile lui au stricat relația lui Nicușor Dan cu partidele” # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pe tema celui mai recent scandal politic, destituirea lui Ludovic Orban din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, fostul premier a fost din start o alegere […]
15:40
Grindeanu se pune împotriva lui Bolojan. PSD nu susține tăierea salariilor de la 1 ianuarie # Gândul
PSD a decis în ședință că nu vor susține „sub nicio formă” tăierea salariilor de la 1 ianuarie. Social-democrații au intrat în ședință după ce liderii Coaliției au discutat tăierile din administrația centrală, însă nu s-au pus de acord pe acest subiect. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate […]
15:30
Patru ZODII au parte de evenimente neașteptate în planul financiar, pe 19 noiembrie 2025. Cine sunt nativii vizați # Gândul
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025 aduce evenimente neașteptate și perspective noi în planul financiar, pentru patru zodii, datorită revenirii lui Mercur în Scorpion. Nativii respectivi trebuie să fie atenți la detalii, să reevalueze angajamentele și să evite deciziile impulsive, pentru că pot apărea oportunități neașteptate sau cheltuieli neprevăzute. Potrivit Pro TV, Berbecii, Taurii, Scorpionii și […]
15:20
Un grup de deputați ai partidului lui Volodimir Zelenski au cerut începerea imediată a negocierilor pentru formarea unui guvern de coaliție cu participarea tuturor partidelor din Rada de la Kiev. O parte dintre deputații partidului pro-prezidențial „Slujitorul Poporului” au semnat o declarație prin care își exprimă sprijinul pentru ancheta privind corupția din anturajul lui Volodimir […]
15:20
Avea Bula o secretară nouă, bună de tot. După câteva zile de tatonare, își face curaj și o cheamă la el în birou. – Dacă-ți dau 100 de euro, îți dai bluza jos? – Da, șefu’! Ia secretara banii și pe loc își dă jos bluza. Văzând că are succes, Bulă plusează: – Dar dacă-ți […]
15:10
Așteptați-vă să primiți vești de la diverse grupuri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 20 noiembrie 2025. Berbec Astăzi ai putea decide să organizezi o petrecere virtuală sau o mică întâlnire la tine acasă. Îți lipsește să ai mulți vizitatori. Ar trebui să fie un eveniment interesant și ai putea face tot […]
15:10
Bolojan îl așteaptă pe Orban înapoi în PNL: „Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce” # Gândul
Ilie Bolojan a vorbit despre o eventuală mutare a lui Orban înapoi în PNL. Premierul spune că relația dintre ei a fost mereu una „civilizată și bună”, chiar dacă, în acest moment, subiectul nu e pe agenda principală a liberalilor. „Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am […]
15:10
Alice Kapelovies e singura voleibalistă din România cu propriul podcast. Ea joacă la Rapid, singura echipă cu 13 jucătoare românce în lot. Alice Kapelovies, una dintre cele mai experimentate voleibaliste din campionatul României, a început în această toamnă o nouă aventură, la Rapid. Pentru că este vorba de un nou început, voleibalista a decis să-și […]
15:10
Trump pregătește un acord de pace major pe Ucraina, dezvăluie Politico. Anunțul – în această săptămână # Gândul
Un acord de pace pentru soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina ar putea fi anunțat de Rusia și SUA, chiar în decursul acestei săptămâni, anunță Politico, care citează un oficial de rang înalt al Casei Albe. Potrivit sursei, Ucraina și țările europene nu participă la dezvoltarea parametrilor de soluționare.Acordul dintre americani și ruși s-ar fi […]
14:50
Ultimul mesaj al medicului Flavia Groșan, înainte să moară: „Mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul Covidului” # Gândul
Flavia Groșan, controversatul medic pneumolog, a murit miercuri dimineață, pe 19 noiembrie, la spitalul de Urgență Oradea, unde era internată de o lună de zile în comă profundă. Aceasta suferea de o formă avansată de cancer la plămâni, o boală necruțătoare, care îi măcina organismul așa cum a mărturisit și în ultimul mesaj postat pe […]
14:50
Zelenski primește o lovitură sub centură. Principalul „rival” al liderului de la Kiev ar putea deveni prim-ministru al Ucrainei. Întâlnire secretă la Londra # Gândul
Șeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, l-ar putea propune pe Valeri Zalujnîi, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, în prezent ambasador în Marea Britanie, pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, susține deputatul Radei de la Kiev, Iaroslav Jelezniak, citat de publicația ucraineană Babel. Andrii Iermak, șeful biroului lui Volodimir Zelenski, pleacă la Londra […]
14:40
Internetul a explodat: Cristiano Ronaldo își face selfie cu Elon Musk și alți oficiali de la dineul de la Casa Albă # Gândul
Cristiano Ronaldo apare alături de miliardarul american Elon Musk și alte personalități importante, într-un selfie de la cina fastuoasă de la Casa Albă, găzduită de Donald Trump. Se pare că starul fotbalului a fost însoțit de logodnica sa, Georgina Rodriguez, la evenimentul strălucitor din Washington DC. Frumoasa brunetă apare și ea în fotografia care a […]
14:40
Durerea intensă, umflarea picioarelor sau schimbarea culorii pielii sunt semne și simptome care pot indica o afecțiune severă, precum tromboza venoasă profundă. Netratată, boala da complicații grave, care pot ajunge până la embolie pulmonară, de altfel o urgență medicală. Mihail, un bărbat de 56 ani, care era activ și se știa sănătos, a simțit […]
14:40
Bolojan anunță finalizarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, însă cu o modificare: Perioada de tranziție crește de la 10 la 15 ani # Gândul
Premierul Ilie Bolojan confirmă finalizarea proiectului privind pensiile magistraților. Așa cum a relatat anterior Gândul, față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, ”există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, într-un […]
14:30
MOTIVUL pentru care nu ai voie să zâmbești în fotografiile oficiale pentru pașaport, cartea de identitate sau permisul auto. Puțini români îl știu # Gândul
De multe ori, românii au tendința să zâmbească în fotografiile oficiale pentru pașaport, cartea de identitate sau permisul de conducere, deși nu au voie să facă acest lucru. Și puțini știu de ce, dar sunt curioși să afle…. Ei bine, expresiile faciale modifică trăsăturile pe care sistemele biometrice trebuie să le recunoască în aeroporturi, la […]
14:30
Ultimul mesaj al medicului Flavia Groșan: „Mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul Covidului” # Gândul
Flavia Groșan, controversatul medic pneumolog, a murit miercuri dimineață, pe 19 noiembrie, la spitalul de Urgență Oradea, unde era internată de o lună de zile în comă profundă. Aceasta suferea de o formă avansată de cancer la plămâni, o boală necruțătoare, care îi măcina organismul așa cum a mărturisit și în ultimul mesaj postat pe […]
14:30
Bolojan nu iartă bugetarii – insistă pe reducerile salariale: „Ministerele să aibă în vedere tăierea cu 10% a salariilor” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune că în pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o ”anvelopă de recomandare”, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor ”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”, într-un interviu la ProTV. Bolojan a precizat că vor urma discuții în cadrul coaliției de guvernare și […]
14:20
Profesorii ies, din nou, la proteste: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacție guvern # Gândul
Haos în educația din România. Sindicatele din învățământ protestează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria.” Reamintim că nu este prima situație în care Ilie Bolojan alege să taie […]
14:20
Porcul românesc, vedetă pe raft de Crăciun. Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord # Gândul
De Sărbători sunt șanse mari să găsim mai multe carne românească de porc în magazine. Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord. Retailerii promit să renegocieze contractele cu furnizorii externi pentru a face loc pe raft produselor autohtone, conform ProTv. Retailerii și oficialii din agricultură au negociat cum să fie promovată carnea […]
14:20
Grupul francez Renault pregătește concedieri masive la uzina DACIA, din România. Câți angajați vor fi dați afară # Gândul
Automobile Dacia traversează o perioadă de presiune internă semnificativă, întrucât negocierile cruciale pentru creșteri salariale au început chiar în momentul în care compania are în vedere lansarea unui program substanțial de plecări voluntare, scrie Profit.ro. Această inițiativă ar putea reduce forța de muncă cu până la 900 de angajați, creând o atmosferă tensionată în care […]
14:00
Trump vinde Arabiei Saudite cele mai avansate avioane de luptă din lume, avioanele F-35, în ciuda îngrijorărilor Pentagonului # Gândul
Președintele Donald Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman au încheiat, ieri, mai multe acorduri istorice care consolidează și mai mult relația strategică dintre Statele Unite și Arabia Saudită. Unul dintre aceste acorduri presupune vânzarea de avioane de vânătoare F-35 Arabiei Saudite, lucru care provoacă îngrijoare, atât în rândul oficialilor de securitate națională din Administrația […]
Acum 6 ore
13:50
Profesorii ies, din nou, la proteste. Urmează o grevă generală în învățământ? Sindicaliștii acuză măsurile lui Bolojan: „Jos, jos, Guvernul mincinos” # Gândul
Haos în educația din România. Sindicatele din învățământ reacționează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria”, potrivit unui comunicat de presă. Reamintim că nu este prima situație în care […]
13:50
O lovitură karmică pentru cinci zodii. Universul îi obligă pe acești nativi să-și rezolve problemele # Gândul
Luna decembrie aduce o lovitură karmică pentru cinci zodii. Aceste zodii intră într-o perioadă intensă de revelații, confruntări interioare și lecții pe care nu le mai pot amâna. Finalul de an devine momentul în care adevărul iese la lumină, iar Universul îi obligă pe acești nativi să-și rezolve problemele din trecut. Tot ce a fost […]
13:40
George Simion, liderul partidului AUR, a transmis un mesaj la vestea morții medicului pneumolog, Flavia Groșan. Cadrul medical a încetat din viață miercuri dimineață la spitalul din Oradea, unde se afla internată de o lună de zile. Președintele AUR, George Simion, a publicat un mesaj de condoleanțe pe social-media, referitor la moartea medicului pneumolog Flavia […]
13:30
CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii contestă și noua variantă a reformei pensiilor magistraților pe care au căzut de acord liderii coaliției. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, spune într-o intervenție la Digi24, că ei au spus „65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”. Varianta coaliției – pensia va fi […]
13:30
Războiul pentru Primăria Capitalei se mută pe lumea cealaltă. Mihai Șora: „Cătălin Drulă devine, de facto, nevotabil” # Gândul
Războiul pentru Primăria Capitalei se mută în lumea celor drepți. Pe pagina de Facebook a filosofului Mihai Șora, care a murit în urmă cu aproape trei ani, a apărut un comentariu legat de alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. „Și așa ni se ușurează alegerea: Cătălin Drulă devine, de facto, […]
13:30
Prima zăpadă din acest an, AVERTISMENT pentru șoferi. Ce spune legea și cum te pregătești pentru condus în siguranță # Gândul
Prima zăpadă consistentă pe anul acesta a venit marți seară, 18 noiembrie, în zona montană. Pentru șoferi, a fost un avertisment că trebuie să își pregătească mașina de lunile reci. Odată cu scăderea temperaturilor, anvelopele de iarnă sunt necesare pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice. Legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.