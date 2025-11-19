Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban
Adevarul.ro, 19 noiembrie 2025 17:45
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie.
• • •
Acum 10 minute
17:45
Arădenii oferă la vânzare porci vii crescuți în gospodării sau carne de porc, în condițiile în care județul se confruntă cu focare active de pestă porcină africană.
17:45
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie.
17:45
Bărbat din Cnstanța, reţinut după ce a omorât o pisică şi a aruncat-o în faţa blocului # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din municipiul Constanţa a fost reţinut de poliţişti, după a omorât o pisică şi apoi i-a aruncat cadavrul în faţa blocului.
Acum 30 minute
17:30
Un monsenior român, numit de Papa Leon adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului # Adevarul.ro
Sfântul Părinte l-a numit subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat pe monseniorul Mihăiță Blaj, care până acum era consilier de nunțiatură în serviciu pentru aceeași Secție.
17:30
ANAF a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de precompletare, verificare şi transmitere a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.
17:30
Alin Mihăiţă Mocioi, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, exclus din magistratură. Ce obligaţie a încălcat # Adevarul.ro
Alin Mihăiţă Mocioi, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, a fost exclus din magistratură..
17:30
Ucraina și Polonia fac un pas decisiv pentru a contracara operațiunile subversive atribuite Moscovei.
Acum o oră
17:15
A început procesul în cazul incendiului soldat cu 63 de morţi în Macedonia de Nord. 35 de persoane sunt puse sub acuzare # Adevarul.ro
Procesul celor 35 de persoane acuzate de implicare în incendiul de la o discotecă din Macedonia de Nord, care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie, a debutat miercuri dimineață în apropiere de Skopje.
17:15
Nicușor Dan decorează un general american: ce merite extraordinare l-au adus în atenția României # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan a acordat Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler generalului-maior Matthew J. Van Wagenen.
17:15
Bolojan explică de ce vine valul de creșteri de taxe pe locuințe și mașini: „Nu mai avem bani să dăm primăriilor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri de ce trebuie să crească statul impozitele pe case și pe mașini, argumentând că până acum administrația centrală a putut să aloce fonduri primăriilor, dar acum este nevoită să se împrumute.
17:15
Costul unei mese la McDonald’s, emblematic ieftină, nu mai este considerat unul accesibil de către familiile americane cu mulți copii și buget redus, pe fondul crizei de accesibilitate ce afectează SUA odată cu creșterea prețurilor.
17:00
Începe „curățenia” în companiile de stat. Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma, iar „lista neagră” va fi aprobată joi # Adevarul.ro
Guvernul pregătește o reformă amplă a companiilor de stat cu pierderi, iar vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona această acțiune, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Lista companiilor vizate va fi aprobată joi, urmând ca Executivul să decidă ce firme necesită restructurări.
17:00
Parchetul European preia dosarul parcării de TIR-uri din Portul Constanța. Cum a fost umflat proiectul de la 10 la 50 de milioane de euro # Adevarul.ro
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a preluat ancheta privind parcarea de TIR-uri din Portul Constanța, după ce DNA Constanța a constatat nereguli majore în documentele depuse pentru obținerea finanțării europene.
17:00
Un tablou de Gustav Klimt, vândut la prețul record de peste 200 de milioane de euro. Devine a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie # Adevarul.ro
Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, care s-a vândut marţi la New York de către Sotheby's pentru suma de 204 milioane de euro, a devenit a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie.
17:00
Un român este acuzat că a ucis o bătrână cu 17 lovituri de ciocan în Austria. „Era ca propria mea bunică. Moartea ei m-a afectat foarte mult” # Adevarul.ro
Procesul unui român de 28 de ani, acuzat că ar fi ucis cu brutalitate o pensionară de 81 de ani în Austria, a debutat cu declarații contradictorii.
Acum 2 ore
16:45
De ce începe să slăbească unitatea europeană în privința Ucrainei. Rezultatele amare ale politicii lui Trump # Adevarul.ro
Din cauza poziției slabe a UE, alte state profită de ocazie pentru a-i diviza pe europeni.
16:30
Guvernul vrea să rupă rapid legătura cu Lukoil: Rafinăria Petrotel, prima pe lista de vânzare. Urmează cele 320 de benzinării # Adevarul.ro
România are foarte puțin timp la dispoziție pentru a decide soarta activelor Lukoil din țară, afectate de sancțiunile SUA, surse avizate declarând că nu se are în vedere preluarea rafinăriei Petrotel din cauza lipsei fondurilor necesare.
16:30
Priemierul slovac Robert Fico solicită NATO să întărească apărarea aeriană, deşi țara sa a respins sprijinul UE pentru Ucraina # Adevarul.ro
Slovacia dorește ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte.
16:15
Bomba salarială a lui Mircea Lucescu: între cifre fabuloase și atacurile din tabăra naționalei # Adevarul.ro
Mircea Lucescu are un salariu fabulos! Iată cât încasează selecționerul „tricolorilor” și de ce rămâne la echipă.
16:15
Deputat PNL, revoltat de proiectul de lege privind ponderea sportivilor români la competiţiile naţionale: „o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a criticat proiectul de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale „nu poate fi mai mică de 40%”. Potrivit deputatului, „este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă”.
16:15
Bătaie în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov. Agresorii aveau un întreg arsenal # Adevarul.ro
Trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani s-au luat la bătaie într-o instituție publică din Sectorul 2.
16:15
PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, a anunțat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.
16:15
Unde îți poți parca mașina la Târgul de Crăciun din Craiova. „Dacă alegi să te duci cu maşina până acolo, îţi vei blestema zilele” # Adevarul.ro
Deschis recent, Târgul de Crăciun din Craiova atrage numeroşi vizitatori, astfel că găsirea unui loc de parcare devine o adevărată provocare pentru cei care nu sunt din zonă.
16:00
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul” # Adevarul.ro
O problemă de matematică pentru clasa a IV-a a stârnit confuzie în rândul adulților din cauza enunțului ambiguu și greu de înțeles.
Acum 4 ore
15:45
Polițiștii locali ar putea fi dotați cu dispozitive de tip bodycam. Proiectul de lege a trecut de Senat # Adevarul.ro
Polițiștii locali ar putea fi autorizați să efectueze înregistrări audio-video, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, prin dispozitive de tip bodycam.
15:45
Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în legătură cu legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile: o ingerință disproporționată în viața privată # Adevarul.ro
Președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.
15:30
Program social inedit dedicat copiilor, la Constanţa: „Fiecare copil merită să se vadă frumos și să se simtă văzut” # Adevarul.ro
„Cum mă văd… cum mă simt”, un program social nou, care le oferă copiilor experiențe de dezvoltare emoțională va fi lansat, vineri, în Constanța,. Pentru fiecare copil care plătește un serviciu, un alt copil, aflat într-o situație vulnerabilă, beneficiază gratuit de aceeași experiență.
15:30
Un student din Brașov a făcut peste 320 comenzi online, folosind ilegal datele cardului unchiului său. Câți bani a cheltuit # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani din Pitești, student la Brașov, a fost reținut pentru fraudă, după ce a furat 46.000 de lei din contul unui unchi.
15:30
Cum îți poți lua o mașină pe firmă în leasing și să deduci TVA-ul + să reduci impozitul pe profit la final de an 2025 # Adevarul.ro
Noiembrie și decembrie sunt cele mai bune luni pentru antreprenorii care vor să facă achiziții inteligente. Dacă ai o firmă, știi deja: finalul de an e momentul perfect să optimizezi cheltuielile, să deduci TVA-ul și să nu lași banii să „doarmă” în cont.
15:30
Roger Federer intră în Hall of Fame-ul tenisului.
15:15
O țară a Uniunii Europene închide benzinăriile Lukoil din cauza sancţiunilor americane # Adevarul.ro
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda.
15:15
Mitul consilierului-președinte. Ce face cu adevărat un consilier prezidențial și câtă putere are # Adevarul.ro
Demiterea „amiabilă” a lui Ludovic Orban de la Cotroceni, după doar o lună de mandat, este știrea politică a acestor zile.
15:15
Ministrul Justiției, despre termenul-limită pentru reforma pensiilor speciale: „Nu depinde doar de guvern cât de repede se va materializa proiectul” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției a explicat cadrul legal al avizului CSM, importanța reformei pentru fondurile europene și diferențele de opinie dintre instituții.
15:15
„Ar trebui să le fie rușine”. Dragoș Pîslaru, reacție dură la adresa CSM pe tema pensiilor magistraților # Adevarul.ro
Ministrul Investitiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că instituția depășește limitele rolului său și că nu poate cunoaște poziția Comisiei Europene mai bine decât Guvernul, care gestionează PNRR.
15:00
Fiica lui Ion Țiriac, apariție spectaculoasă: surprinsă la același eveniment cu Gică Hagi și Ilie Năstase # Adevarul.ro
Ion Țiriac a strâns legendele sportului românesc la un eveniment exclusiv: Hagi, Năstase, Copos și fiica sa, Ioana, alături de miliardar.
15:00
O companie de consultanță imobiliară din România specializată în promovarea și tranzacționarea proprietăților istorice și artistice a anunțat miercuri finalizarea primei tranzacții în criptomonede, precizând că este vorba despre un apartament din Brașov.
15:00
Imagini horror cu pacienți care vânează gândaci în secția urologie a Spitalului Slatina. Reacția unității medicale # Adevarul.ro
Mai multe filmulețe în care pacienți internați în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina au surprins în grupul sanitar, dar și în salon, gândaci care se plimbă nestingheriț au apărut în spațiul public. Reprezentanții spitalului nu neagă problema, dar vin cu explicații.
15:00
Încep repetițiile pentru Parada militară de 1 Decembrie. MApN anunță zona prin care vor circula unele echipamente: pot genera zgomot sau trafic îngreunat # Adevarul.ro
Ministerul Apărării a anunțat miercuri, 19 noiembrie, că încep repetițiile pentru Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României. Acestea se desfășoară în Poligonul Ghencea.
15:00
Un medic din Craiova ar fi obligat o femeie vulnerabilă să facă curăţenie pentru el şi pentru alţi membri ai familiei sale # Adevarul.ro
Un medic din Craiova este cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane, fiind acuzat că ar fi constrâns o femeie vulnerabilă să facă curăţenie la el acasă, dar şi la alţi membri ai familiei sale.
14:45
„Locotenentul” lui George Simion face revoluție: cluburile, obligate prin lege să folosească 40% sportivi români # Adevarul.ro
Inițiativa aparține unui parlamentar AUR, fostul fotbalist al echipei Poli Iași, Ciprian Paraschiv, unul dintre oamenii de încredere ai lui liderului George Simion.
14:45
Ioana Dogioiu rămâne purtător de cuvânt al Guvernului după validarea în Consiliul de Administrație al Radio România # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost confirmată de Parlament ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.
14:45
Magistraţii resping varianta Guvernului ca pensiile lor să fie 70% din salariul net. Vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65 % din brut, ca ceilalţi funcţionari cu pensii de serviciu” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, afirmă că magistraţii au cerut ca pensia să fie de 65 % din brut, „ca toate celelalte categorii de funcţionari care au pensii de serviciu”, adică „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare.
14:45
Zi de doliu național în Republica Moldova, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Lidera de la Chișinău a semnat decretul # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de joi, când Ilie Ilașcu va fi condus pe ultimul drum la București, este declarată zi de doliu național. De asemenea, ea a anunțat că, în aceeași zi, la Chișinău va avea loc o ceremonie funerară simbolică.
14:30
Bolojan cere tăieri de până la 10% din cheltuielile salariale din ministere: „E greu să te apuci să faci excepții” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că toate ministerele vor trebui să reducă anul viitor cheltuielile de personal cu până la 10%.
14:30
Polonia închide ultimul consulat rus și spune că va răspunde sabotajului asupra liniilor feroviare. Reacția Kremlinului # Adevarul.ro
„Nu a fost doar un act de sabotaj, ci şi un act de terorism de stat. Vom răspunde, nu doar diplomatic”, a declarat ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, transmite miercuri Reuters.
14:30
Muzeul Luvru ia noi măsuri de securitate după jaful de luna trecută. Va fi împânzit de camere de supraveghere # Adevarul.ro
Muzeul Luvru din Franța va instala 100 de camere externe până la finalul anului 2026, ca parte a măsurilor de consolidare a securității după jaful spectaculos de luna trecută, a declarat miercuri directoarea instituției, conform Reuters.
14:15
Moment jenant la intonarea imnului național la meciul România-San Marino. FRF a explicat gafa tenorului Cezar Ouatu # Adevarul.ro
FRF explică momentul jenant de la imnul național, care nu s-a auzit corespunzător.
14:15
Dosarul exploziei din Rahova. Fratele gravidei moarte a fost examinat de specialiştii INML. Daunele cerute de familie sunt de aproximativ 1,5 milioane de euro # Adevarul.ro
Răzvan, în vârstă de 17 ani, este fratele tinerei însărcinate care a murit pe 17 octombrie în explozia din blocul de opt etaje situat în cartierul Rahova, din Capitală. În acest moment, valoarea daunelor solicitate de familie este în jur de un milion şi jumătate de euro.
14:15
Guvernul stabilește pensia magistraților la 70% din salariul net și extinde tranziția la 15 ani. Anunțul premierului Bolojan # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani.
14:15
O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, informează DPA.
