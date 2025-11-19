Mireasa, sezon 12. La cât începe ediția din 20 noiembrie. Anunțul făcut de Simona Gherghe: „Să nu credeți că s-a întâmplat ceva”
Antena1, 19 noiembrie 2025 18:00
Simona Gherghe a anunțat că ediția de Mireasa din 20 noiembrie 2025 va începe mai târziu de ora 14:00, așa cum sunt obișnuiți fanii. De ce este amânat începutul emisiunii.
Acum 30 minute
18:00
Simona Gherghe a anunțat că ediția de Mireasa din 20 noiembrie 2025 va începe mai târziu de ora 14:00, așa cum sunt obișnuiți fanii. De ce este amânat începutul emisiunii.
18:00
Parasocial a fost desemnat cuvântul anului, dar puțini știu exact ce înseamnă și de ce e atât de important în contextul actual.
Acum o oră
17:40
Dani Oțil, despre cea mai mare provocare de la filmările Power Couple sezonul 3. Câte kilograme a slăbit prezentatorul TV # Antena1
Dani Oțil a vorbit despre cea mai mare provocare de la Power Couple sezonul 3. Mai mult, prezentatorul TV a dezvăluit câte kilograme a slăbit în timpul filmărilor.
17:40
„Radioul Apocaliptic” al Rusiei ar fi dezvăluit o potențială nouă țintă. Ce țară a fost menționată în transmisiune # Antena1
„Radioul Apocaliptic” al Rusiei, ce și-ar fi început activitatea în timpul Războiului Rece, tocmai a transmis un alt mesaj amenințător.
Acum 2 ore
17:20
Gabriela Cristea și-a dat demisia din televiziune în urmă cu câteva luni și are acum o nouă ocupație.
17:10
Simona Gherghe a anunțat când are loc Finala Mireasa, sezonul 12. Două variante de premiu sunt puse în joc, pentru prima dată.
17:10
Pana globală Cloudfare îngrijorează experții, după ce mai multe site-uri importante nu au fost disponibile în întreaga lume.
16:50
Alina Kabaeva a întors toate capetele la banchetul de încheiere al unui turnei de gimnastică organizat la Beijing. Iată ce a purtat fosta gimnastă.
16:30
Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Alexandru care a stârnit gelozia Iolandei. Ce s-a întâmplat între el și Diana # Antena1
După ce i-a interzis Iolandei prieteniile cu un alt băiat, Alexandru a făcut un gest controverst față de Diana. Fata s-a arătat geloasă și a explicat ce a deranjat-o, de fapt.
16:30
Cel mai periculos vulcan din SUA a intrat într-o fază îngrijorătoare de 72 de ore. Milioane de oameni pot fi afectați # Antena1
Cel mai periculos vulcan din SUA a intrat într-o fază îngrijorătoare, în care pământul a vibrat timp de peste 72 de ore.
Acum 4 ore
16:00
Denisa Coțolan, ședință foto înduioșătoare cu burtica de gravidă la vedere. Cum a reacționat Iancu Sterp când a văzut-o # Antena1
Denisa Coțolan a avut parte de o ședință foto profesională cu burtica de gravidă la vedere chiar înainte să devină mamă. Iancu Sterp nu a lipsit de la momentul special. Mai mult, tânărul a avut o reacție neașteptată atunci când și-a văzut soția într-o astfel de ipostază.
15:40
Melania Trump și Georgina Rodriguez s-au întrecut în eleganță la cina oficială de la Casa Albă. Cum arată ținutele lor # Antena1
Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a fost invitat la cină la Casa Albă de către Președintele Donald Trump.
15:40
Mireasa, sezon 12. Ionuț, aspru criticat pentru relația cu Simona, într-o scrisoare. Cum a reacționat fata # Antena1
O scrisoare primită de Ionuț, a făcut-o pe Simona să reacționeze vehement. Ce mesaj dur a primit băiatul de la susținători.
15:20
Controversata doctoriță Flavia Groșan a decedat. S-a luptat cu o boală grea. Ce spunea cu doar câteva zile înainte de internare # Antena1
Flavia Groșan, medicul care s-a declarat contra vaccinurilor, a pierdut lupta cu boala. Iată ce s-a aflat despre moartea sa.
15:10
Structurile ascunse în sângele celor care suferă de COVID de lungă durată. Ce au descoperit experții # Antena1
Experții au descoperit structurile ascunse în sângele celor care suferă de COVID de lungă durată, ce ar putea duce la unele dintre simptomele comune.
15:00
Mireasa, sezon 12. Diana a răbufnit și l-a înjurat pe Sorin. Ce s-a întâmplat între ei, în pauza publicitară # Antena1
Diana nu s-a mai abținut și a răbufnit la adresa lui Sorin. Într-o discuție extrem de tensionată, fata l-a înurat și i-a trântit ușa în nas.
15:00
1.3 miliarde de parole au fost scurse pe Internet. Cum verifici dacă ai fost victima breșei de securitate # Antena1
1.3 miliarde de parole au fost scurse pe Internet într-o breșă de securitate importantă, alături de 2 miliarde de adrese de email.
14:50
(P) Funcții utile ale aplicațiilor bancare moderne pentru o experiență financiară fără griji # Antena1
Gestionarea banilor devine mai simplă atunci când folosești o aplicație bancară modernă. O astfel de soluție nu te ajută doar să vezi soldul sau să faci plăți, ci și să economisești timp, să-ți organizezi cheltuielile și să păstrezi controlul deplin asupra contului tău oriunde te-ai afla. De multe ori, diferența vine din modul în care aceste aplicații includ funcții care fac viața mai ușoară, mai sigură și chiar mai transparentă.
14:40
Fratele Vlăduței Lupău a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul se află acum sub control judiciar. Ce infracțiune a făcut # Antena1
Lovitură grea pentru fratele Vlăduței Lupău. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub control judiciar. Iată care este motivul.
14:30
Treningul nu mai este doar pentru sală sau jogging. În ultimii ani, această piesă a depășit granițele sportului și a devenit un element central în moda urbană.
Acum 6 ore
14:20
Mireasa, sezon 12. Chat-ul zilei la Mireasa, 19 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 19 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
14:00
Mireasa, sezon 6. Gabriela și Valentin, portret adorabil de familie. Cum au apărut alături de micuțul Tudor # Antena1
Gabriela și Valentin au avut parte de o mică vacanță de familie, la munte. Cei doi foști concurenți ai sezonului 6 Mireasa au publicat pe rețelele sociale imagini superbe cu ei și fiul lor.
13:40
Andreea Bălan, dezvăluiri despre despărțirea de George Burcea: „Avea vicii” Ce spune despre candidatul la Primăria Capitalei # Antena1
Andreea Bălan a vorbit despre divorțul de George Burcea și motivele care au dus la despărțire. Iată ce a spus despre candidatul la funcția de primar general.
13:20
Meteorologii anunță ninsori abundente în următoarea perioadă. În ce zone din țară va fi viscol # Antena1
ANM anunță că vremea continuă să se răcească rapid în majoritatea zonelor țării.
13:10
3 cuțite de aur pe masa juraților! Moment spectaculos în ediția de diseară Chefi la cuțite, la Antena 1, de la 20:30 # Antena1
Seară cu trei cuțite de aur la Chefi la cuțite! Sezonul 16 al show-ului culinar vine cu un ritm accelerat, întrucât după ce Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur chiar în prima ediție, în această seară și ceilalți trei Chefi fac acest gest.
13:00
Andrei, soțul Ilonei Brezoianu, prima imagine cu fiul său. În ce ipostază copleșitoarea s-a lăsat pozat alături de micuț # Antena1
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru prima oară în cursul zilei de marți, 18 noiembrie 2025. La scurt timp de la venirea micuțului pe lume, vedeta a publicat prima imagine alături de partenerul său și minunea din viața lui.
12:40
Sabrina Voinea, mesaj după videourile în care apare la antrenamente alături de mama sa.Ce a spus despre Camelia Voinea:„E singura” # Antena1
Sabrina Voinea a transmis un mesaj după publicarea imaginilor de la antrenamentele din sala de gimnastică. Iată ce a spus gimnasta despre ce s-a întâmplat cu mama sa.
Acum 8 ore
12:20
Mireasa, sezon 12. Sorin a oferit detalii picante din noaptea cu Diana. Cum a reactionat fata când a auzit cum vorbește despre ea # Antena1
Sorin le-a dat băieților detalii intime din noaptea petrecută cu Diana în camera matrimonială. Daiana a urmărit materialul în lacrimi și a reacționat imediat.
12:10
Veronica Vulpița, sărbătoare în familie. Imaginea rară cu tânăra din Blăgești care a apărut în mediul online # Antena1
Veronica Vulpița nu mai e activă pe rețelele de socializare așa cum o făcea în trecut, dar fanii se bucură să vadă noi fotografii cu ea atunci când postează.
12:10
România – San Marino, lider detașat de audiență. Joi, de la ora 14:00, are loc tragerea la sorți pentru barajul World Cup 2026 # Antena1
România a defilat aseară cu San Marino, rezultat 7-1, în ultima etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială, însă rezultatul nu a mai contat în ierarhia finală a grupei F. După meci, Mircea Lucescu a declarat că urmează să meargă joi la tragerea la sorți a barajului, transmisă în direct de Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 14.00, unde tricolorii își vor afla adversara din semifinalele și posibilele adversare din finală.
11:50
(P) SuperMondial: Billy Costacurta, despre un posibil duel cu România la baraj: “E înfricoşător” # Antena1
Costacurta, unul dintre cei mai rafinați fotbaliști ai generației sale, ne-a primit în atmosfera inconfundabilă a Milanului și a vorbit deschis despre carieră, amintiri, România și fotbalul mondial.
Acum 12 ore
09:00
Ilona Brezoianu a născut! Prima imagine cu fiul ei și al lui Andrei. Ce a dezvăluit despre naștere # Antena1
Ilona Brezoianu, jurate Te cunosc de undeva, a născut ieri după-amiază un băiețel perfect sănătos.
08:10
Când vine sezonul rece sau când schimbările bruște de temperatură ne iau prin surprindere, nasul înfundat, tusea și durerile de gât par inevitabile. De cele mai multe ori spunem simplu „am răcit”, dar adevărul este că există mai multe tipuri de infecții respiratorii care pot provoca simptome similare. Recunoașterea corectă a tipului de răceală te ajută să alegi soluțiile potrivite și să eviți complicațiile.
Acum 24 ore
23:20
Trupa The Network a reușit să demonstreze că fac o echipă pe cinste, la Ticket. Care este secretul succesului # Antena1
În ediția din 15 noiembrie 2025 a emisiunii The Ticket, trupa The Network a reușit să demonstreze că fac o echipă pe cinste. Descoperă care este secretul lor.
19:20
Decembrie 2025 aduce noroc cu carul pentru o singură zodie. În sfârșit nativii născuți sub acest semn zodiacal vor avea curajul să accepte provocări de care s-au ferit până acum, iar toate dorințele lor vor deveni realitate.
18:50
Rețeta de gnocchi cu sos de smântână și cremă de trufe a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se face totul # Antena1
În ediția de marți, 18 noiembrie 2025, a emisiunii Neatza, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă de gnocchi cu sos de smântână și cremă de trufe. Descoperă cât de simplu și rapid poți pregăti și tu acest deliciu.
Ieri
18:00
Președintele Nicușor Dan, prea ocupat pentru a planifica nunta. Ce spune despre inelul de logodnă și data evenimentului # Antena1
Președintele Nicușor Dan a declarat recent că va continua să amâne nunta cu partenera lui, Mirabela Grădinaru.
18:00
România se ”apără” cu murături. În ce oraș din țară buncărele au fost transformate în cămări | VIDEO # Antena1
Adăposturile civile sunt un subiect fierbinte la ora actuală. Iată în ce oraș au fost transformate în cămări.
17:50
Cine sunt cei 20 de candidați înscriși oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Câte candidaturi au fost respinse # Antena1
Biroul Electoral Municipal a validat candidatura a 17 persoane, două dintre dosare fiind respinse, iar unul amânat.
17:50
În grija cui s-ar afla Rita Sumalya, fiica Ronei Hartner, la doi ani de la moartea mamei sale. Unde locuiește acum # Antena1
Pe 23 noiembrie 2025 se împlinesc doi ani de când Rona Hartner s-a stins din viață, lăsând în urma ei o carieră spectaculoasă și o fiica îndurerată. În prezent, Rita Sumalya are aproape 17 ani și ar locui în Canada.
17:40
Problemele de care scapă acești nativi până la finalul lunii noiembrie 2025. Ce zodii sunt ajutate de astre # Antena1
Finalul lunii noiembrie 2025 vine cu schimbări semnificative în energia astrală, aducând rezolvări neașteptate pentru anumite zodii.
17:30
Mireasa, sezon 12. Florina, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie: „Nu pot să o iert pe mama”. Detaliile cu impact emoțional # Antena1
Florina a avut o copilărie grea, marcată de traume care o urmăresc și astăzi. Iubita lui Alex șu-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre lucrurile îngrozitoare prin care a trecut la o vârstă mult prea fragedă.
17:20
Iulia Vântur a cântat colinde românești în fața Papei Leon XIV, la Vatican. Cum a arătat momentul emoționant # Antena1
Iulia Vântur a trăit unul dintre cele mai importante și emoționante momente ale carierei sale: artista româncă a cântat pe scena impunătorului Auditorium Paul VI Hall, la Vatican, în fața Papei Leon XIV și a unor lideri spirituali din întreaga lume.
17:20
Testul AI de care mulți utilizatori nu trec. Tu poți recunoaște fețele umane reale față de cele generate de cele generate # Antena1
Testul AI de care mulți nu trec verifică dacă poți recunoaște fețele umane față de cele care au fost generate cu noua tehnologie.
17:20
Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran pentru a-și întreține singură cei doi copii, la 9 luni după ce a devenit mama unui băiețel # Antena1
Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu 9 luni, când l-a născut pe fiul ei Max.
17:10
Chef Richard Abou Zaki a câștigat aseară amuleta, la Chefi la cuțite. Show-ul culinar continuă mâine seară, de la 20:30 # Antena1
Ediția de ieri i-a adus prima victorie din acest sezon lui Chef Richard Abou Zaki: juratul a obținut 5 puncte și o amuletă care va provoca dezordine în taberele adverse, dar și hohote de râs atunci când va fi aruncată-n joc. De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenții au adus uimire, încântare, dar și valuri de emoții, cu mărturisiri răvășitoare.
17:00
Lotul României pentru meciul cu San Marino. Mircea Lucescu a decis ca trei jucători să nu mai intre pe teren # Antena1
Ultimul meci din grupa preliminară va avea loc astăzi, la Ploiești, de la ora 21:45, și va fi difuzat în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
17:00
Antonia a răbufnit în mediul online! Are legătură cu cei trei copii ai ei. Ce a spus artista # Antena1
Antonia, celebra artistă, a răbufnit în mediul online și totul are legătură cu copiii ei.
17:00
China a deschis deja un magazin de roboți umanoizi care fac curățenie. Prețul enorm pentru un singur robot # Antena1
China a deschis deja un magazin de roboți umanoizi care fac curățenie și care pot avea grijă și de persoanele în vârstă.
17:00
O actriță de la Hollywood a hotărât să se căsătorească cu ea însăși. Cum i-a schimbat ceremonia întreaga percepție asupra vieții # Antena1
O actriță și comediantă de la Hollywood a surprins pe toată lumea când a anunțat că se va căsători cu ea însăși. Iată ce a învățat din experiența aceasta.
