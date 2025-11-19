Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, declară Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România
G4Media, 19 noiembrie 2025 18:00
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România,...
Acum 5 minute
18:20
Grindeanu: De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general pentru rampă pentru altceva # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre "contracandidaţii de dreapta" din cursa pentru Primăria Capitalei că vedem în fiecare zi cum se îmbie unul...
Acum 10 minute
18:10
Macron denunţă într-o şedinţă de Guvern „burghezii din centrul oraşelor”, care îi finanţează „uneori” pe traficanţii de droguri / „Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă” # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, că "uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează traficanţii...
18:10
Raport OMS: Una din trei femei din lume a suferit violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură sexuală # G4Media
Aproximativ 840 de milioane de femei, una din trei la nivel global, au suferit la un moment dat violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură...
18:10
Acţionarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbijeau au acceptat să îşi vândă participaţia majoritară, spune ministrul sârb al Energiei # G4Media
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a...
Acum 30 minute
18:00
Uniunea Europeană vrea să simplifice normele digitale pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor europene # G4Media
Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul Inteligenţei Artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la...
18:00
Brașovul, printre cele mai sigure 40 de orașe din lume în 2025, conform clasamentului RankingRoyals # G4Media
Conform RankingRoyals, Brașovul se plasează în top 40 cele mai sigure orașe din lume în 2025, depășind destinații celebre. Află ce loc ocupă și cum...
18:00
VIDEO EXCLUSIV | Legume și fructe permise pentru câinele sau pisica ta: Sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Alimentația este extrem de importantă pentru câini și pisici, pentru sănătatea și dezvoltarea lor. Este cu atât mai importantă în sezonul rece, atunci când temperaturile...
18:00
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, declară Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România # G4Media
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România,...
17:50
Autoritatea Vamală Română a demarat verificări ce privesc importurile frauduloase de băuturi carbogazoase # G4Media
Autoritatea Vamală Română (AVR) a iniţiat un amplu proces de verificare ulterioară a unor operaţiuni de punere în liberă circulaţie a băuturilor carbogazoase, în urma...
17:50
Parlamentul bulgar a ratificat acordul cu România privind proiectul „Fast Danube 2” / Finanţarea proiectului se ridică la circa 230 de milioane de euro, fără TVA # G4Media
Adunarea Naţională a Bulgariei a ratificat, miercuri, un acord cu România pentru achiziţii publice comune în cadrul proiectului FAST Danube 2, care vizează îmbunătăţirea navigaţiei...
Acum o oră
17:40
Noi provocări ale Moscovei la adresa NATO: O navă spion rusă a folosit lasere pentru a orbi piloți britanici / Ministrul Apărării: Acțiunea „este extrem de periculoasă” # G4Media
Secretarul Apărării britanic, John Healey, a dezvăluit o escaladare semnificativă și „extrem de periculoasă" care implică o navă spion rusă, Yantar, care a încercat să...
17:30
Percheziţii într-un dosar de infracţiuni informatice, în Dolj: Ar fi fost accesate ilegal conturi de socializare, fiind solicitate sume de bani din listele de prieteni ale persoanelor vătămate # G4Media
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Craiova au efectuat, miercuri, 15 percheziţii în 10 judeţe, într-un dosar de infracţiuni informatice, după ce...
Acum 2 ore
17:20
AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani de carieră şi 60 de ani de viaţă prin concertul „Un Gringo pentru secolul XXI” # G4Media
Muzicianul AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani petrecuţi pe scenele lumii şi 60 de ani de viaţă pe 2 decembrie, la Sala Pictură a Teatrului...
17:20
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la INVEST Summit 2025, eveniment...
17:10
Clujul e tot mai bătrân și bolnav, cu locuitori tot mai puțini / Raport Direcția de Sănătate Publică: Crește prevalența bolilor psihice, 1 din 20 de locuitori suferă de diabet # G4Media
Conform raportului dat publicității de Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru situația de anul trecut, în Cluj sunt înregistrați 744.022 locuitori deserviți – dintre care...
17:10
Cătălin Drulă: Ministerul condus de Cătălin Predoiu se preface că grăbește punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare automată a traficului / Camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite. Lipsește doar voința MAI # G4Media
Cătălin Drulă acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu (PNL), că se preface prin noua ordonanță de urgență că grăbește punerea în funcțiune a...
17:10
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025 # G4Media
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că miercuri, 19 noiembrie 2025, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale alesecţiilor de votare şi...
16:50
Curacao a devenit cea mai mică națiune care s-a calificat vreodată la Campionatul Mondial de fotbal. Antrenată de olandezul Dick Advoccat, țara are o populație...
16:50
Iranul ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului pentru a reduce tensiunile cauzate de dosarul nuclear # G4Media
Iranul a semnalat că ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului, indicând o potenţială schimbare a poziţiei Teheranului spre compromis în disputa nucleară cu...
16:40
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura...
16:30
Controversatul proiect de lege care ar restrânge dreptul femeilor la avort, respins de Senat / Victoria Stoiciu: Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Sper să fie respins pentru a apăra drepturile, sănătatea și demnitatea femeilor din România # G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu anunță azi că plenul Senatului a respins proiectul de lege depus de cei doi senatori ex-POT (soț și soție), care prevede...
16:30
Procuror exclus din magistratură pentru că a instrumentat un dosar penal ce privea o persoană cu care avea o relație apropiată # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, 19 noiembrie, recursul lui Mocioi Alin Mihăiță, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, împotriva...
Acum 4 ore
16:20
Garda Naţională de Mediu, în urma unei vizite a şefului instituţiei la Ploieşti, unde locuitorii reclamă de mulţi ani poluare şi mirosuri greu de suportat: Este util de înţeles că „mirosul” şi „poluarea aerului” sunt două noţiuni distincte # G4Media
Garda de Mediu, instituţie care de ani de zile primeşte reclamaţii din partea ploieştenilor ce se plâng de mirosuri greu de suportat, în condiţiile în...
16:10
Justiţia europeană dă dreptate unor ONG-uri privind o ”eroare de drept” a Comisiei Europene în cazul prelungirii utilizării erbicidului glifosat, considerat cancerigen # G4Media
Justiţia europeană a dat dreptate miercuri demersului iniţiat de trei organizaţii de mediu, apreciind că executivul european a comis o 'eroare de drept' prin prelungirea...
16:10
Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în...
16:00
Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor atacuri iminente asupra unor instalații militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah # G4Media
Armata israeliană a cerut miercuri populaţiei libaneze să se evacueze din zone cu clădiri care, potrivit acesteia, adăpostesc instalaţii militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah...
16:00
Grindeanu: Măsurile de relansare economică încep din 2026 / Din toate măsurile propuse de noi, un impact s-ar simți pe buget în 2028 # G4Media
Sorin Grindeanu a precizat miercuri, 19 noiembrie, într-o conferință de presă că măsurile de relansare economică propuse de social-democrați vor fi implementate din 2026, iar...
15:40
5 afecțiuni comune la câini și pisici, enumerate de medicii veterinari. Necesită intervenție medicală imediată # G4Media
Într-un videoclip postat pe Instagram, medicii veterinari au discutat despre afecțiunile și evenimentele care justifică întotdeauna programarea unei vizite la specialist de către stăpânii de animale.
15:40
Trei exerciții considerate eficiente pentru dezvoltarea masei musculare, potrivit cercetătorilor # G4Media
Construirea masei musculare nu este rezervată sportivilor sau culturiștilor. Este esențială pentru sănătatea tuturor, indiferent de vârstă, deoarece contribuie la forță, mobilitate, echilibru și o funcționare corectă...
15:40
Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar / 10 – 11 miliarde de lei nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în Biroul Permanent Național (BPN) al partidului s-a dat un vot unanim că „PSD nu susține tăierea...
15:30
Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice trimise de contrabandişti # G4Media
Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt închiderii lor ca răspuns la perturbări ale spaţiului aerian de către baloane meteorologice...
15:30
Modificare importantă în Legea Sportului: Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români # G4Media
Legea Educației Fizice și Sportului a suferit o modificare importantă în cursul zilei de miercuri, Camera Deputaților adoptând „Legea Novak". Concret, aceasta prevede obligativitatea utilizării...
15:30
Incident în largul coastei britanice, cu o navă de spionaj rusă, care şi-a „îndreptat laserele” spre piloţii britanici de pe avioanele de supraveghere # G4Media
Nava spion rusească Iantar, care opera la limita apelor teritoriale britanice, şi-a îndreptat laserele spre echipajele avioanelor de supraveghere britanice, trimise să-i monitorizeze activitatea, a...
15:20
Nicușor Dan: Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă șeful statului # G4Media
Președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor...
15:20
Anul nu s-a încheiat încă, dar eBay a publicat raportul privind tendințele din lista de urmărire, care evidențiază „momentele modei care au definit anul 2025",...
15:20
Surse: Liderii PSD au decis să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, deși Sorin Grindeanu anunțase un acord de principiu în coaliție. Grindeanu: Nu vreau să ajungem ca Boc și PDL # G4Media
Liderii PSD au decis în ședința de miercuri să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. În ședință, Sorin...
15:10
Kelemen Hunor: Aproape o treime din unităţile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerea cu 10% a posturilor # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, miercuri, detaliile proiectului privind reforma în administraţia centrală şi locală, precizând că reducerea de 10% nu se va aplica...
15:10
Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în poligonul Ghencea / Avertisment al Ministerului Apărării: Parte a tehnicii va tranzita zona / Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate # G4Media
Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea , iar parte a tehnicii va tranzita zona. "Aceste...
15:10
Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc lansează propria sa marcă, CL16, cu o colecție în ediție limitată de douăsprezece piese inspirate direct din anii...
15:00
Maia Sandu declară 20 noiembrie zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie...
15:00
Operaţiunea „Calul Troian” – 76 de percheziţii la o grupare acuzată de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de droguri / Peste 30 de persoane sunt vizate / Suspecţii, implicaţi în atacuri violente petrecute în locuri publice # G4Media
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 76 de percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în Bucureşti, la o gruparea acuzată de comiterea mai...
14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat, anunță premierul Bolojan # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona un grup de lucru care urmărește reforma companiilor de stat cu pierderi, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan într-un interviu...
14:40
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și de nivelul de emisii / Cine ar putea plăti mai puțin din 2026 / Explicațiile premierului Bolojan # G4Media
Structura impozitului auto se schimbă din 2026: pe lângă cilindree, autoritățile vor include în calcul și nivelul de emisii al fiecărei mașini.
14:40
Ilie Bolojan, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în partid / E o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt astăzi pe o agendă de priorități # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că revenirea lui Ludovic Orban în PNL nu este în acest moment pe agenda de...
14:40
China și-a recâștigat anul acesta locul de principal partener comercial al Germaniei, devansând Statele Unite, ale căror schimburi comerciale sunt afectate de războiul comercial, potrivit...
14:30
Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare # G4Media
CSM nu este de acord cu varianta coaliției privind reforma pensiilor magistraților, respectiv 70% din ultimul venit net și etapizare timp de 15 ani pentru...
Acum 6 ore
14:10
Rusia nu va discuta despre restabilirea controlului armelor convenţionale decât după încheierea războiului din Ucraina, potrivit ministrului adjunct de externe rus # G4Media
Dialogul privind restabilirea controlului armelor convenţionale va avea loc doar după ce obiectivele Rusiei în războiul din Ucraina vor fi atinse, a declarat miercuri ministrul...
14:10
TikTok anunţă măsuri îmbunătăţite pentru identificarea şi eliminarea reţelelor de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei # G4Media
TikTok anunţă, miercuri, măsuri îmbunătăţite pentru identificarea şi eliminarea reţelelor de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei, dar şi instrumente de transparenţă îmbunătăţite pentru identificarea,...
14:00
Ucraina va primi opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T și va fi prima țară care va utiliza versiunea actualizată / Cele 48 de lansatoare vor îmbunătăți semnificativ securitatea țării # G4Media
Ucraina urmează să beneficieze de o îmbunătățire semnificativă a capacităților sale de apărare antiaeriană odată cu livrarea celor opt sisteme antiaeriene franco-italiene SAMP/T, în cadrul...
14:00
Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului: Revine la 44 de ani și câștigă un meci alături de fiul său # G4Media
Fost lider mondial, Lleyton Hewitt a revenit în tenis la vârsta de 44 de ani alături de fiul său. Cei doi au bifat o victorie...
