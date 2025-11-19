Uniunea Europeană vrea să simplifice normele digitale pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor europene

G4Media, 19 noiembrie 2025 18:00

Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul Inteligenţei Artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
18:20
Grindeanu: De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general pentru rampă pentru altceva G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre ”contracandidaţii de dreapta” din cursa pentru Primăria Capitalei că vedem în fiecare zi cum se îmbie unul...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:10
Macron denunţă într-o şedinţă de Guvern „burghezii din centrul oraşelor”, care îi finanţează „uneori” pe traficanţii de droguri / „Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă” G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, că ”uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează traficanţii...   © G4Media.ro.
18:10
Raport OMS: Una din trei femei din lume a suferit violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură sexuală G4Media
Aproximativ 840 de milioane de femei, una din trei la nivel global, au suferit la un moment dat violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură...   © G4Media.ro.
18:10
Acţionarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbijeau au acceptat să îşi vândă participaţia majoritară, spune ministrul sârb al Energiei G4Media
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Uniunea Europeană vrea să simplifice normele digitale pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor europene G4Media
Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul Inteligenţei Artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la...   © G4Media.ro.
18:00
Brașovul, printre cele mai sigure 40 de orașe din lume în 2025, conform clasamentului RankingRoyals G4Media
Conform RankingRoyals, Brașovul se plasează în top 40 cele mai sigure orașe din lume în 2025, depășind destinații celebre. Află ce loc ocupă și cum...   © G4Media.ro.
18:00
VIDEO EXCLUSIV | Legume și fructe permise pentru câinele sau pisica ta: Sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea G4Media
Alimentația este extrem de importantă pentru câini și pisici, pentru sănătatea și dezvoltarea lor. Este cu atât mai importantă în sezonul rece, atunci când temperaturile...   © G4Media.ro.
18:00
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, declară Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România G4Media
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
17:50
Autoritatea Vamală Română a demarat verificări ce privesc importurile frauduloase de băuturi carbogazoase G4Media
Autoritatea Vamală Română (AVR) a iniţiat un amplu proces de verificare ulterioară a unor operaţiuni de punere în liberă circulaţie a băuturilor carbogazoase, în urma...   © G4Media.ro.
17:50
Parlamentul bulgar a ratificat acordul cu România privind proiectul „Fast Danube 2” / Finanţarea proiectului se ridică la circa 230 de milioane de euro, fără TVA G4Media
Adunarea Naţională a Bulgariei a ratificat, miercuri, un acord cu România pentru achiziţii publice comune în cadrul proiectului FAST Danube 2, care vizează îmbunătăţirea navigaţiei...   © G4Media.ro.
17:40
Noi provocări ale Moscovei la adresa NATO: O navă spion rusă a folosit lasere pentru a orbi piloți britanici / Ministrul Apărării: Acțiunea „este extrem de periculoasă” G4Media
Secretarul Apărării britanic, John Healey, a dezvăluit o escaladare semnificativă și „extrem de periculoasă” care implică o navă spion rusă, Yantar, care a încercat să...   © G4Media.ro.
17:30
Percheziţii într-un dosar de infracţiuni informatice, în Dolj: Ar fi fost accesate ilegal conturi de socializare, fiind solicitate sume de bani din listele de prieteni ale persoanelor vătămate G4Media
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Craiova au efectuat, miercuri, 15 percheziţii în 10 judeţe, într-un dosar de infracţiuni informatice, după ce...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:20
AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani de carieră şi 60 de ani de viaţă prin concertul „Un Gringo pentru secolul XXI” G4Media
Muzicianul AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani petrecuţi pe scenele lumii şi 60 de ani de viaţă pe 2 decembrie, la Sala Pictură a Teatrului...   © G4Media.ro.
17:20
Ministrul Economiei: Nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare G4Media
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la INVEST Summit 2025, eveniment...   © G4Media.ro.
17:10
Clujul e tot mai bătrân și bolnav, cu locuitori tot mai puțini / Raport Direcția de Sănătate Publică: Crește prevalența bolilor psihice, 1 din 20 de locuitori suferă de diabet G4Media
Conform raportului dat publicității de Direcția de Sănătate Publică Cluj, pentru situația de anul trecut, în Cluj sunt înregistrați 744.022 locuitori deserviți – dintre care...   © G4Media.ro.
17:10
Cătălin Drulă: Ministerul condus de Cătălin Predoiu se preface că grăbește punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare automată a traficului / Camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite. Lipsește doar voința MAI G4Media
Cătălin Drulă acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu (PNL), că se preface prin noua ordonanță de urgență că grăbește punerea în funcțiune a...   © G4Media.ro.
17:10
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025 G4Media
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că miercuri, 19 noiembrie 2025, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale alesecţiilor de votare şi...   © G4Media.ro.
16:50
Topul celor mai mici țări care s-au calificat la CM 2026 G4Media
Curacao a devenit cea mai mică națiune care s-a calificat vreodată la Campionatul Mondial de fotbal. Antrenată de olandezul Dick Advoccat, țara are o populație...   © G4Media.ro.
16:50
Iranul ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului pentru a reduce tensiunile cauzate de dosarul nuclear G4Media
Iranul a semnalat că ia în considerare oprirea completă a îmbogăţirii uraniului, indicând o potenţială schimbare a poziţiei Teheranului spre compromis în disputa nucleară cu...   © G4Media.ro.
16:40
Emiterea rovinietei și a peajului, întreruptă în noaptea de miercuri spre joi G4Media
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura...   © G4Media.ro.
16:30
Controversatul proiect de lege care ar restrânge dreptul femeilor la avort, respins de Senat / Victoria Stoiciu: Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Sper să fie respins pentru a apăra drepturile, sănătatea și demnitatea femeilor din România G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu anunță azi că plenul Senatului a respins proiectul de lege depus de cei doi senatori ex-POT (soț și soție), care prevede...   © G4Media.ro.
16:30
Procuror exclus din magistratură pentru că a instrumentat un dosar penal ce privea o persoană cu care avea o relație apropiată G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, 19 noiembrie, recursul lui Mocioi Alin Mihăiță, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, împotriva...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:20
Garda Naţională de Mediu, în urma unei vizite a şefului instituţiei la Ploieşti, unde locuitorii reclamă de mulţi ani poluare şi mirosuri greu de suportat: Este util de înţeles că „mirosul” şi „poluarea aerului” sunt două noţiuni distincte G4Media
Garda de Mediu, instituţie care de ani de zile primeşte reclamaţii din partea ploieştenilor ce se plâng de mirosuri greu de suportat, în condiţiile în...   © G4Media.ro.
16:10
Justiţia europeană dă dreptate unor ONG-uri privind o ”eroare de drept” a Comisiei Europene în cazul prelungirii utilizării erbicidului glifosat, considerat cancerigen G4Media
Justiţia europeană a dat dreptate miercuri demersului iniţiat de trei organizaţii de mediu, apreciind că executivul european a comis o ‘eroare de drept’ prin prelungirea...   © G4Media.ro.
16:10
Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze G4Media
Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în...   © G4Media.ro.
16:00
Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor atacuri iminente asupra unor instalații militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah G4Media
Armata israeliană a cerut miercuri populaţiei libaneze să se evacueze din zone cu clădiri care, potrivit acesteia, adăpostesc instalaţii militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah...   © G4Media.ro.
16:00
Grindeanu: Măsurile de relansare economică încep din 2026 / Din toate măsurile propuse de noi, un impact s-ar simți pe buget în 2028 G4Media
Sorin Grindeanu a precizat miercuri, 19 noiembrie, într-o conferință de presă că măsurile de relansare economică propuse de social-democrați vor fi implementate din 2026, iar...   © G4Media.ro.
15:40
5 afecțiuni comune la câini și pisici, enumerate de medicii veterinari. Necesită intervenție medicală imediată G4Media
Într-un videoclip postat pe Instagram, medicii veterinari au discutat despre afecțiunile și evenimentele care justifică întotdeauna programarea unei vizite la specialist de către stăpânii de animale. © G4Media.ro.
15:40
Trei exerciții considerate eficiente pentru dezvoltarea masei musculare, potrivit cercetătorilor G4Media
Construirea masei musculare nu este rezervată sportivilor sau culturiștilor. Este esențială pentru sănătatea tuturor, indiferent de vârstă, deoarece contribuie la forță, mobilitate, echilibru și o funcționare corectă...   © G4Media.ro.
15:40
Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar / 10 – 11 miliarde de lei nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în Biroul Permanent Național (BPN) al partidului s-a dat un vot unanim că „PSD nu susține tăierea...   © G4Media.ro.
15:30
Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus după incidentele cu baloane meteorologice trimise de contrabandişti G4Media
Lituania va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt închiderii lor ca răspuns la perturbări ale spaţiului aerian de către baloane meteorologice...   © G4Media.ro.
15:30
Modificare importantă în Legea Sportului: Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români G4Media
Legea Educației Fizice și Sportului a suferit o modificare importantă în cursul zilei de miercuri, Camera Deputaților adoptând „Legea Novak”. Concret, aceasta prevede obligativitatea utilizării...   © G4Media.ro.
15:30
Incident în largul coastei britanice, cu o navă de spionaj rusă, care şi-a „îndreptat laserele” spre piloţii britanici de pe avioanele de supraveghere G4Media
Nava spion rusească Iantar, care opera la limita apelor teritoriale britanice, şi-a îndreptat laserele spre echipajele avioanelor de supraveghere britanice, trimise să-i monitorizeze activitatea, a...   © G4Media.ro.
15:20
Nicușor Dan: Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă șeful statului G4Media
Președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor...   © G4Media.ro.
15:20
Louis Vuitton, Gucci și noii disruptori: topul tendințelor eBay 2025 G4Media
Anul nu s-a încheiat încă, dar eBay a publicat raportul privind tendințele din lista de urmărire, care evidențiază „momentele modei care au definit anul 2025”,...   © G4Media.ro.
15:20
Surse: Liderii PSD au decis să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, deși Sorin Grindeanu anunțase un acord de principiu în coaliție. Grindeanu: Nu vreau să ajungem ca Boc și PDL G4Media
Liderii PSD au decis în ședința de miercuri să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. În ședință, Sorin...   © G4Media.ro.
15:10
Kelemen Hunor: Aproape o treime din unităţile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerea cu 10% a posturilor G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, miercuri, detaliile proiectului privind reforma în administraţia centrală şi locală, precizând că reducerea de 10% nu se va aplica...   © G4Media.ro.
15:10
Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în poligonul Ghencea / Avertisment al Ministerului Apărării: Parte a tehnicii va tranzita zona / Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate G4Media
Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea , iar parte a tehnicii va tranzita zona. ”Aceste...   © G4Media.ro.
15:10
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc își lansează propriul brand, CL16 G4Media
Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc lansează propria sa marcă, CL16, cu o colecție în ediție limitată de douăsprezece piese inspirate direct din anii...   © G4Media.ro.
15:00
Maia Sandu declară 20 noiembrie zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie...   © G4Media.ro.
15:00
Operaţiunea „Calul Troian” – 76 de percheziţii la o grupare acuzată de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de droguri / Peste 30 de persoane sunt vizate / Suspecţii, implicaţi în atacuri violente petrecute în locuri publice G4Media
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 76 de percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în Bucureşti, la o gruparea acuzată de comiterea mai...   © G4Media.ro.
14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat, anunță premierul Bolojan G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona un grup de lucru care urmărește reforma companiilor de stat cu pierderi, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan într-un interviu...   © G4Media.ro.
14:40
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și de nivelul de emisii / Cine ar putea plăti mai puțin din 2026 / Explicațiile premierului Bolojan G4Media
Structura impozitului auto se schimbă din 2026: pe lângă cilindree, autoritățile vor include în calcul și nivelul de emisii al fiecărei mașini. © G4Media.ro.
14:40
Ilie Bolojan, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în partid / E o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt astăzi pe o agendă de priorități G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că revenirea lui Ludovic Orban în PNL nu este în acest moment pe agenda de...   © G4Media.ro.
14:40
China detronează din nou Statele Unite ca principal partener comercial al Germaniei G4Media
China și-a recâștigat anul acesta locul de principal partener comercial al Germaniei, devansând Statele Unite, ale căror schimburi comerciale sunt afectate de războiul comercial, potrivit...   © G4Media.ro.
14:30
Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare G4Media
CSM nu este de acord cu varianta coaliției privind reforma pensiilor magistraților, respectiv 70% din ultimul venit net și etapizare timp de 15 ani pentru...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:10
Rusia nu va discuta despre restabilirea controlului armelor convenţionale decât după încheierea războiului din Ucraina, potrivit ministrului adjunct de externe rus G4Media
Dialogul privind restabilirea controlului armelor convenţionale va avea loc doar după ce obiectivele Rusiei în războiul din Ucraina vor fi atinse, a declarat miercuri ministrul...   © G4Media.ro.
14:10
TikTok anunţă măsuri îmbunătăţite pentru identificarea şi eliminarea reţelelor de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei G4Media
TikTok anunţă, miercuri, măsuri îmbunătăţite pentru identificarea şi eliminarea reţelelor de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei, dar şi instrumente de transparenţă îmbunătăţite pentru identificarea,...   © G4Media.ro.
14:00
Ucraina va primi opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T și va fi prima țară care va utiliza versiunea actualizată / Cele 48 de lansatoare vor îmbunătăți semnificativ securitatea țării G4Media
Ucraina urmează să beneficieze de o îmbunătățire semnificativă a capacităților sale de apărare antiaeriană odată cu livrarea celor opt sisteme antiaeriene franco-italiene SAMP/T, în cadrul...   © G4Media.ro.
14:00
Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului: Revine la 44 de ani și câștigă un meci alături de fiul său G4Media
Fost lider mondial, Lleyton Hewitt a revenit în tenis la vârsta de 44 de ani alături de fiul său. Cei doi au bifat o victorie...   © G4Media.ro.
