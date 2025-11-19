Biblioteca Academiei Române a dedicat un colocviu domnitorului Grigore Alexandru Ghica
19 noiembrie 2025
Biblioteca Academiei Române a marcat luni, printr-un colocviu, repatrierea rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Principatului Moldovei și fondator al Jandarmeriei Române. Colocviul „Sub semnul Legii și al demnității: Grigore Alexandru Ghica și începuturile Jandarmeriei Române” s-a desfășurat în Aula Bibliotecii Academiei Române și a reunit profesori de la Institutul pentru…
• • •
Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii au debutat cu proclamarea locală a canonizării Sf. Dumitru Stăniloae, săvârșită la Mănăstirea Cernica. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm…
Delegați din toate episcopiile catolice din Italia au vizitat Parohia Ortodoxă Română „Sf. Agata” din Catania # Basilica.ro
Peste o sută de preoți și laici din toate episcopiile catolice din Italia au vizitat, la finele săptămânii trecute, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Agata” din Catania, Sicilia. Oaspeții, în principal delegați implicați în colaborarea constantă cu parohiile ortodoxe române din toată peninsula italiană, au fost prezenți în oraș pentru a participa la Congresul La Via…
Agenția Basilica Travel le propune iubitorilor de pelerinaje să petreacă sărbătorile de Crăciun în Țara Sfântă. Pelerinajul, care se va desfășura în perioada 23-28 decembrie 2025, va începe la Nazaret și va continua cu Mutele Tabor și Galileea. Participanții vor petrece Ajunul Crăciunului în piața centrală din Betleem, în fața Bisericii Nașterii Domnului, unde va…
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a subliniat, duminică la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Dagenham, că milostenia „este chipul iubirii dumnezeiești trăite în lume”. Pornind de la pilda Samarineanului Milostiv, Arhiepiscopul Atanasie a arătat că în aceasta se arată tainei iubirii dumnezeiești și chemarea adresată fiecărui creștin…
Mănăstirea Bucium construiește un centru pentru tineri: Va fi închinat icoanei Maicii Domnului Prodromița # Basilica.ro
Mănăstirea Bucium din județul Iași dezvoltă un proiect educațional dedicat copiilor și tinerilor: Centrul „Maica Domnului Prodromița”, un spațiu menit să ofere formare spirituală, culturală și profesională prin activități și programe susținute în parteneriat cu instituțiile locale. Centrul va fi construit în apropierea așezământului monahal și vine ca răspuns la nevoile tinerilor, descoperite de-a lungul…
Textul integral al tomosului sinodal de canonizare a cuvioșilor români care au trăit în Sfântul Munte Athos: Dionisie (Ignat) de la Colciu, Petroniu (Tănase), Nifon (Ionescu) și Nectarie (Crețu) Protopsaltul de la Prodromu. Tomos Patriarhal și Sinodal privind așezarea în ceata Sfinților, a Cuvioșilor care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos, a Ieromonahul Nifon, numit…
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, unde a vorbit despre pericolul indiferenței și despre responsabilitatea creștină față de aproapele, subliniind că „bunăstarea devine primejdioasă atunci când închide inima”. Înaltpreasfințitul Părinte Petru i-a îndemnat pe credincioși la responsabilitate, milă și atenție față de cei aflați…
Un specialist din SUA a prezentat modele de bună practică la centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor # Basilica.ro
Prof. dr. Sean M. Reed de la Facultatea de Asistență Medicală a Universității Colorado Anschutz, SUA, a susținut miercuri, la Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prezentarea „Fundamentul unor îngrijiri paliative de înaltă calitate: Modele, traiectorii și metode avansate de comunicare”. În calitate de bursier Fulbright, expertul desfășoară cercetări privind adaptarea interculturală…
Episcopia Hușilor anunță că va acorda bursele „Episcopul Ioachim Mareș” și în anul școlar 2025 – 2026 # Basilica.ro
Programul de burse pentru elevi de liceu și studenți „Episcopul Ioan Mareș” va continua și în anul școlar 2025 – 2026, a anunțat Episcopia Hușilor. Scopul programului este de a încuraja studiul și performanțele educaționale prin intermediul burselor, acestea fiind adresate elevilor de liceu și studenților cu rezultate școlare deosebite, cu domiciliul în județul Vaslui.…
Programul educațional „Step by Step” a fost introdus pentru prima dată în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. Programul educațional „Step by Step” este o alternativă recunoscută în învățământul românesc. Se axează pe învățarea prin proiecte, lucru în echipă și implicarea activă a copiilor în procesul educativ. Sălile în care se vor desfășura…
Episcopia Maramureșului și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților colaborează pentru ajutorarea sinistraților din Broșteni # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă colaborarea pentru ajutorarea sinistraților din Broșteni, județul Suceava. Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a găzduit săptămâna trecută o delegație oficială din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a informat eparhia. Vizita a avut ca scop consolidarea colaborării dintre cele două…
Conferința Națională „Împreună pentru Viață”: Despre mesajul pro-viață și un protocol medical care salvează copii nenăscuți # Basilica.ro
Asociația România pentru Viață a organizat, la finele săptămânii trecute, o nouă ediție a Conferinței Naționale „Împreună pentru Viață”, care își propune să ofere cunoștințe și instrumente de lucru organizațiilor și persoanelor implicate în sprijinirea femeilor însărcinate și a familiilor. Evenimentul „a adus la un loc oameni care construiesc, zi de zi, sprijin real pentru…
Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a efectuat, în perioada 7 – 10 noiembrie, o vizită de lucru în Serbia, informează un comunicat de presă al instituției. În această perioadă, directorul DRP a avut întâlniri cu reprezentanții a zece organizații românești din Voivodina. Este vorba…
251 ani de la nașterea Episcopului Vasile Moga: Primul ierarh transilvan de după Uniație avea origini aromâne # Basilica.ro
Cu exact 251 de ani în urmă, în data de 19 noiembrie 1774, la Sebeș se năștea viitorul Episcop Vasile Moga, primul ierarh al ortodocșilor transilvăneni de după Uniație – unirea unei părți a ortodocșilor transilvani cu Biserica Romei (1700). Tatăl viitorului ierarh, Ioan Moga, era preot, iar familia era originară din vechiul centru comercial…
Sfântul Munte Athos: Delegația Patriarhiei Române participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sf. Dionisie de la Colciu # Basilica.ro
O delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, participă, în Sfântul Munte Athos, la sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Dionisie de la Colciu. Momentul este unul de o însemnătate istorică pentru monahismul românesc, deoarece este prima sărbătorire oficială a Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, după canonizarea sa de…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Moment de recunoștință și de prețuire: Patriarhul Daniel a participat la Gala voluntarilor Tineri în Acțiune Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a depus un efort deosebit în…
Soluția telemedicinei, adusă la îndemâna credincioșilor din Filiași de către Caravana Medicală „Sfântul Nicodim” # Basilica.ro
Caravana medicală „Sfântul Nicodim” a ajuns, duminică, la Filiași, în județul Dolj, ocazie cu care credincioșii Parohiei „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” s-au putut bucura de serviciile oferite de această unitate medicală. Potrivit Mitropoliei Olteniei, oamenii s-au arătat cel mai interesați de serviciul de Telemedicină ASIROM, care oferă soluții persoanelor care nu se pot deplasa…
Calendar Ortodox, 19 noiembrie Sfântul Proroc Avdie Numele Avdie se tâlcuiește robul Domnului. Acest proroc era originar din Sichem și a trăit cu opt sute de ani înainte Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este cel mai vechi dintre prorocii mici. Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui…
18 noiembrie 2025
Moment de recunoștință și de prețuire: Patriarhul Daniel a participat la Gala voluntarilor Tineri în Acțiune # Basilica.ro
Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a depus un efort deosebit în acest an plin de evenimente bisericești, care au culminat cu Pelerinajul la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou de hramul Catedralei Patriarhale și cu programul prelungit de închinare în altarul Catedralei Naționale după Sfințirea picturii în mozaic a edificiului. Marți, voluntarii…
Protopopiatul Rădăuți a oferit gratuit vârstnicilor consultații medicale pentru depistarea diabetului # Basilica.ro
Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Rădăuți a desfășurat vineri o campanie de consultații medicale gratuite pentru depistarea diabetului la persoanele vârstnice. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva diabetului, marcată anual în data de 14 noiembrie. Beneficiarii au avut parte de măsurare glicemiei, esențială în prevenția diabetului, dar și de…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat marți, 18 noiembrie 2025, la Gala Voluntarilor „Tineri în acțiune!”, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. La acest eveniment, fiecare voluntar a primit, ca semn de apreciere pentru efortul depus, diploma dedicată Sfințirii Catedralei Naționale, însoțită de medalie.
Patriarhul Daniel: Voluntarul devine mărturisitor și înfăptuitor al iubirii darnice a lui Hristos pentru oameni # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat personal un mesaj participanților la Gala voluntarilor „Tineri în acțiune” desfășurată marți la Palatul Patriarhiei. „Prin credința și activitatea voastră, ați arătat tuturor că Biserica este casa voastră, loc de creștere în iubire darnică și spațiul în care lumina credinței se transformă în fapte bune, spre…
O nouă ediție a campaniei de prevenire a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat la Onești # Basilica.ro
O nouă ediție a campaniei de prevenirea a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat vineri la sediul Protoieriei Onești. Inițiativa este desfășurată în cadrul unui parteneriat din care fac parte Protopopiatul Onești, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Educativ Târgu Ocna și Școala Nr. 7-Târgu Ocna. Reprezentanții instituțiilor implicate în proiect au stabilit calendarul…
Episcopul Lucian al Caransebeșului a sfințit duminică biserica din stâncă „Sfânta Treime și Duminica Tuturor Sfinților” de la Mănăstirea „Piatra Scrisă”- Armeniș. Sfințirea lăcașului de cult a avut loc la finalul lucrărilor de renovare și consolidare desfășurate în ultimii ani. Preasfinția Sa a oficiat apoi Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi,…
Biserica Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș, a fost sfințită duminică de Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, căruia i s-a alăturat în slujire Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei. „Astăzi, prin stropirea cu apă sfințită, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin rugăciuni profunde, această biserică a devenit un mic…
Sfântul Paisie de la Neamț a fost sărbătorit sâmbătă la parohia românească din Livorno, Italia, care îl are drept ocrotitor. Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de un sobor de preoți din Protopopiatul Toscana 2. Părintele paroh Ciprian Calfa a subliniat rolul hramului ca moment de bucurie și de mărturisire a credinței pentru românii…
Parohia Luxemburg a aniversat trei decenii de la înființare: Deservește 7.000 de credincioși # Basilica.ro
Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Luxemburg a celebrat 30 de ani de la înființare. Programul liturgic a debutat sâmbătă seara, cu Taina Sfântului Maslu oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu șapte preoți din Luxemburg, Germania, Belgia, Franța și Austria. Slujba a fost…
PS Samuel Bistrițeanul: Postul e timpul prin excelență pentru a actualiza și în noi nașterea lui Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a vorbit tinerilor care studiază teologia despre Postul Nașterii Domnului, ca despre o perioadă de înnoire duhovnicească. În prima seară a Săptămânii Duhovnicești, Preasfinția Sa a spus că pentru a atinge un astfel de deziderat, este nevoie să recunoaștem lipsurile și îndepărtarea față…
Arhimandritul Veniamin Micle, duhovnicul Mănăstirii Bistrița, a trecut la cele veșnice la 86 de ani # Basilica.ro
Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, duhovnicul Mănăstirii Bistrița, a trecut la cele veșnice luni la vârsta de 86 de ani. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 21 noiembrie, la Mănăstirea Bistrița. În seara zilei de luni, 17 noiembrie, arhimandritul a trecut la Domnul, în chilia sa, în stare de rugăciune și trezvie. Figura luminoasă a…
IPS Calinic împlinește 30 de ani de la întronizarea ca arhiereu al Argeșului și Muscelului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, aniversează marți 30 de ani de la întronizarea ca ierarh al eparhiei. În 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, în 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul. Ierarhul a…
BNR marchează 80 de ani de la înființarea Universității „George Emil Palade” din Târgu Mureș # Basilica.ro
Banca Națională a României (BNR) a marcat împlinirea a 80 de ani de la înființarea Universității „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin lansarea, în circuitul numismatic, a unei monede din tombac cuprat, informează instituția. Potrivit sursei citate, aversul monedei include o compoziție cu simboluri academice, inscripția în arc de cerc «ROMANIA», valoarea nominală «1…
Episcopul Ignatie avertizează asupra impactului pe care un simplu click îl poate avea asupra vieții noastre: Să nu ne amăgim! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit duminică, la Vaslui, despre comportamentul în mediul online, acolo unde un simplu click poate trăda lipsă de iubire față de aproapele nostru. În cuvântul ocazionat de pilda samarineanului milostiv, ierarhul a făcut o paralelă cu prezentul, afirmând că, din păcate, oamenii se fac părtași celor care fac rău…
Ajutor pentru copiii vulnerabili: Episcopia de Bălți a oferit pachete alimentare la un liceu din oraș # Basilica.ro
Episcopia de Bălți a oferit miercuri pachete alimentare pentru 15 elevi ai Liceului „George Coșbuc” din municipiu, copii proveniți din familii cu venituri modeste. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, împreună cu părintele Valeriu Cernei, vicar administrativ, părintele protopop de Bălți Dorian Revenco și părintele Andrian Agapi, au vizitat Liceul Teoretic „George Coșbuc” din municipiu.…
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va găzdui concertul caritabil de Crăciun „Colindul care ne unește”, eveniment ce va avea loc pe 27 noiembrie, de la ora 19:00. Concertul este organizat de către Departamentul Minorități din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu Asociația CRESC și își propune să aducă împreună oameni,…
Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul va ajunge în premieră in Danemarca # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul va fi adus spre închinare pentru prima dată în Danemarca, la Copenhaga, în perioada 22–24 noiembrie. Delegația Mănăstirii Putna va fi condusă de Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul așezământului, iar sfintele moaște vor fi întâmpinate sâmbătă, la ora 19:00, de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, alături…
Ziua europeană a informării despre antibiotice este marcată anual în 18 noiembrie. Tema anului 2025 este „De la rezistență la reziliență – personalul medical conduce schimbarea”. Inițiată în 2008 și coordonată de Centrul European de Prevenție și Control al Bolilor (ECDC), Ziua informării despre antibiotice a evoluat dintr-un proiect european în peste 43 de țări,…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a transmis luni un mesaj participanților la Ediția a III-a a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurată la Palatul Parlamentului. Citește mai mult.…
Calendar Ortodox, 18 noiembrie Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul Sfântul Cuvios Nectarie s‑a născut pe pământul binecuvântat al României, în orașul Huși, în anul 1804, primind la botez numele Nicolae. Părinții săi, Vasile și Joița Crețu, au avut opt copii: doi băieți, care au îmbrăcat haina monahală la Mănăstirea Neamț, și șase fete, dintre care trei…
17 noiembrie 2025
Patriarhul României îl felicită pe Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului la aniversarea a 40 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la împlinirea a 40 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Preafericirea Sa îi adresează Înaltpreasfințitului Părinte Calinic mulțumiri și binecuvântări, evidențiind activitatea pastoral-liturgică, social-culturală și misionară desfășurată în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Patriarhul Daniel mulțumește…
Protopopiatul Tinca din Episcopia Oradiei a mobilizat, în ultimele două săptămâni, peste 80 credincioși care au donat sânge, oferind sprijin vital pacienților care depind de transfuzie. Campania „Din iubire pentru aproapele” a fost organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, după un apel transmis în toate parohiile protopopiatului. În total, 127 de voluntari…
Maica Ierusalima Ghibu a fost înzestrată cu bărbăție apostolică, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei # Basilica.ro
Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț din județul Alba, „a fost înzestrată cu bărbăție apostolică”, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei luni, la slujba de înmormântare a maicii care a rectitorit mănăstirea din Țara Moților. Alți trei ierarhi i s-au alăturat în rugăciune părintelui arhiepiscop la Mănăstirea Râmeț, la căpătâiul fostei starețe: Episcopul Iustin…
Peste 500 de tineri din Galați au participat sâmbătă la „Crosul Andreian”, eveniment sportiv-caritabil organizat pentru a ajuta o fetiță bolnavă. Evenimentul, ajuns la ediția a 4-a, a fost organizat de Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România și Liga Studenților din Galați, cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, al Universității „Dunărea de Jos”, Primăriei Galați și…
Episcopul Canadei: Este nevoie de o solidaritate mai mare pentru a fi alături de creștinii din Orientul Mijlociu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a subliniat vineri, la gala Asociației Catolice pentru Bunăstare în Orientul Apropiat (CNEWA), că sprijinirea creștinilor din Orientul Mijlociu necesită „o solidaritate mai mare între toate Bisericile”, în contextul conflictelor care fac ca situația lor să rămână una fragilă. Preasfinția Sa a adăugat că astfel de întâlniri reprezintă atât…
Maica proinstareță a Mănăstirii Râmeț, Ierusalima Ghibu, a fost condusă pe ultimul drum luni, 17 noiembrie. Pentru mai multe fotografii, intră pe pagina noastră de Facebook.
Cercetători din trei continente au participat la Simpozionul Internațional despre spiritualitatea Banatului # Basilica.ro
Cercetători din România, Serbia, Africa de Sud și Canada au participat săptămâna trecută la cea de a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat” desfășurat la Timișoara. Anul acesta, simpozionul se desfășoară sub tematica omagială și comemorativă a Centenarului Patriarhiei Române și a duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al…
Prin acest articol în imagini încercăm să deschidem o fereastră către frumusețea lumii ortodoxe, aici, fiecare fotografie surprinde o clipă în care lumina credinței se împletește cu bucuria, speranța și comuniunea. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
Proiectul de restaurare a Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu are nevoie de sprijin pentru a fi gata la anul # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat șantierul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Lujerdiu, județul Cluj, mai cunoscută sub numele de „Biserica lui Mihai Viteazul”, informează Radio Renașterea. Biserica monument istoric se află într-un amplu proces de restaurare și se dorește finalizarea lucrărilor până în vara anului viitor, atunci când…
Au fost binecuvântate lucrările de înnoire de la biserica Parohiei Micherechi din Ungaria # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, au binecuvântat duminică lucrările de renovare de la biserica Parohiei Ortodoxe Române din Micherechi, Ungaria. Ierarhii au sfințit cele două icoane în mozaic reprezentându-i pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate recent pe fațada bisericii, și au oficiat Sfânta…
Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat o „Cină pe întuneric” pentru a arăta provocările vieții fără vedere # Basilica.ro
Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat joi „Cina pe întuneric”, în cadrul căreia participanții au servit masa fără lumină, pentru a experimenta dificultățile cu care se confruntă zilnic persoanele fără vedere și pentru a înțelege mai profund realitatea lor. Servirea a fost realizată chiar de membrii nevăzători ai Asociației, între care și președintele Florin Atimuț,…
