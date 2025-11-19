Biblioteca Academiei Române a dedicat un colocviu domnitorului Grigore Alexandru Ghica

16:00

Prin acest articol în imagini încercăm să deschidem o fereastră către frumusețea lumii ortodoxe, aici, fiecare fotografie surprinde o clipă în care lumina credinței se împletește cu bucuria, speranța și comuniunea. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…