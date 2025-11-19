Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?

10:50

Viktor Leonenko, fostul atacant ucrainean care a petrecut şase ani din carieră la Dinamo Kiev, a vorbit despre posibilele adversare peste care poate da ţara sa la barajul pentru World Cup 2026, pe lista respectivă aflându-se și România. “Tricolorii” se poate întâlni cu vecinii lor pe care i-au învins categoric la EURO 2024, iar fostul […] The post Un fost internațional ucrainean nu vrea să repete “coșmarul” de la EURO cu România: “Cel mai slab adversar ea e” appeared first on Antena Sport.