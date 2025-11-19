Ianis Hagi, pus la zid de un membru al Generației de Aur: ”Nu a contat!”
Sport.ro, 19 noiembrie 2025 21:50
România mai are o șansă să ajungă la Cupa Mondială.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
22:10
Dinamo a ratat „mina de aur” a Rapidului! Nicolescu recunoaște negocierile cu fostul atacant din Giulești # Sport.ro
Albion Rrahmani a rupt plasele în Superliga și a adus un profit colosal Rapidului, dar destinul său putea fi colorat în alb-roșu. Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo l-a ofertat pe atacantul kosovar înaintea rivalilor din Giulești, însă impasul financiar a blocat mutarea.
22:00
Gigi Becali a ales adversara României la baraj și a făcut o predicție: "Așa e simțul meu" # Sport.ro
România își va afla adversarele din play-off-ul CM 2026 după tragerea la sorți programată joi, după ora 14:00, la Zurich.
Acum o oră
21:50
România mai are o șansă să ajungă la Cupa Mondială.
21:40
Coșmar pentru Olăroiu! A ratat dramatic calificarea la Mondial și e pus la zid: "E o catastrofă" # Sport.ro
Naționala Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a pierdut dramatic returul barajului asiatic, 1-2 cu Irakul, și a ratat ultima șansă de a merge la Campionatul Mondial din 2026.
21:40
Naționala României își va afla adversarele de la barajul pentru Cupa Mondială din 2026 după tragerea la sorți care va avea loc la Zurich, joi după-amiază.
Acum 2 ore
21:00
Turcul care a lucrat cu Mircea Lucescu a dat verdictul: ”Aș prefera să jucăm împotriva lor la baraj!” # Sport.ro
România va juca barajul de calificare la Mondial în luna martie, având în vedere că naționala condusă de Mircea Lucescu a încheiat pe locul trei în grupa din preliminarii.
21:00
Emoții mari pentru Chivu înainte de derby! Doi titulari importanți riscă să rateze duelul cu Milan # Sport.ro
Vești proaste pentru Cristi Chivu înaintea "Derby della Madonnina".
20:50
Dan Petrescu (57 de ani) a luat o pauză de la antrenorat la finalul acestei veri, după ce și-a încheiat un nou mandat la CFR Cluj.
20:40
Ion Țiriac, reacție tranșantă după ce a văzut imaginile cu Sabrina Voinea : "O mamă are acest drept" # Sport.ro
Miliardarul Ion Țiriac a văzut imaginile care au inflamat gimnastica românească în ultimele zile și s-a poziționat de partea Cameliei Voinea.
Acum 4 ore
20:00
Filmul despre viața lui Laszlo Boloni s-a lansat oficial miercuri seară.
20:00
"A înțeles greșit!" Gigi Becali i-a decis soarta în direct, dar fotbalistul nu se teme de patronul FCSB # Sport.ro
Mihai Popescu (32 de ani) a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat public că nu îi va mai prelungi contractul la FCSB.
19:40
Ioan Becali a răbufnit când a auzit prețul lui Louis Munteanu: "Înseamnă că o luăm razna!" # Sport.ro
Conducerea lui CFR Cluj a cerut sume exorbitante pentru transferul lui Louis Munteanu în ultimele luni, iar golgheterul sezonului trecut nu a mai plecat din Gruia.
19:30
Ladislau Boloni, răspuns direct când a fost întrebat despre revenirea pe banca naționalei României # Sport.ro
Ladislau Boloni a oferit un răspuns plastic în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă preluare a echipei naționale, refuzând categoric scenariul înlocuirii lui Mircea Lucescu înainte de barajul decisiv pentru Mondial.
19:20
”Părintele” Stelei ’86, prezent la lansarea filmului lui Boloni! Cum a reacționat legendarul fotbalist când l-a văzut # Sport.ro
Miercuri, 19 noiembrie, a avut loc lansarea oficială a documentarului despre viața legendarului Laszlo Boloni.
19:10
Pablo Sarabia (33 de ani), vedeta celor de la Al Arabi, s-a adaptat perfect în Golf sub comanda lui Cosmin Contra.
19:00
Victor Pițurcă, gata să revină pe bancă: "O echipă de locurile 1-3! În România doar acolo aș antrena" # Sport.ro
Victor Pițurcă ar fi tentat să revină în antrenorat, la aproape șase ani după ultima experiență din cariera.
18:40
U Cluj, arsă la buzunar după incidentele cu FCSB » Cât costă show-ul pirotehnic din tribune # Sport.ro
Universitatea Cluj și-a aflat pedeapsa după incidentele petrecute la partida cu FCSB, disputată pe 1 noiembrie. Comisia de Disciplină din cadrul FRF a analizat evenimentele de pe Cluj Arena și a decis miercuri sancționarea clubului ardelean.
Acum 6 ore
18:20
Ucraina poate fi adversara României în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.
18:10
Cezar Ouatu a avut parte de un moment neplăcut la Ploiești, înainte de România - San Marino 7-1, la momentul intonării imnului național.
18:00
Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO & Pro Arena) # Sport.ro
Trofeul Carpați, găzduit de Bistrița, e transmis începând de joi, pe VOYO și Pro Arena.
18:00
Gică Popescu a prefațat tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 și a oferit o perspectivă realistă, chiar dură, asupra șanselor naționalei.
17:50
Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul Italiei, și Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, au criticat criteriile de calificare la Cupa Mondială pentru echipele din Europa.
17:40
Eduard Novak exultă după ce regula impusă de el a devenit lege: "S-a terminat cu scuzele! Amenzile sunt enorme" # Sport.ro
Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a oferit prima reacție după ce controversatul "Ordin Novak" a fost integrat oficial în Legea Sportului.
17:40
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă Lucescu va fi pe bancă # Sport.ro
România a încheiat grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială pe locul trei, însă tricolorii mai au șansa barajului.
17:20
Într-o lume în care ritmul alert ne cere să fim mereu în mișcare, confortul a devenit o prioritate, inclusiv în ceea ce privește încălțămintea.
17:10
Veste proastă pentru Real Madrid: un star s-a accidentat la echipa națională.
17:00
Concluziile amare ale unei campanii ratate: unde a greșit Lucescu, ce staruri l-au "trădat" # Sport.ro
România a încheiat o nouă campanie nereușită de calificare la un Campionat Mondial și trăiește cu speranțele obținute prin accederea la barajul din martie, via Liga Națiunilor.
16:50
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine îl însoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj # Sport.ro
Mircea Lucescu va fi prezent la tragerea la sorți în care România își va afla adversarele din barajul pentru Cupa Mondială din 2026.
16:50
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi # Sport.ro
Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani, a tăiat panglica noii sale galerii auto alături de fiica sa, Ioana, într-un eveniment fastuos la care a participat inclusiv „Regele” Gică Hagi.
16:40
Turcia este una dintre posibilele adversare ale României în semifinala barajului din luna martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
16:40
Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi. A ales și trei rezerve # Sport.ro
Costel Pantilimon și-a stabilit formula-tip compusă din foști colegi.
16:30
Naționala României a încheiat anul cu un galop de sănătate, 7-1 contra modestei San Marino, însă apele rămân tulburi în jurul "tricolorilor".
16:30
Danemarca este una dintre cele patru posibile adversare ale României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.
Acum 8 ore
16:00
După ce l-a concediat pe Tony, Poli Iași renunță la trei stranieri folosiți de antrenorul portughez! # Sport.ro
Poli Iași s-a despărțit de Tony da Silva, după înfrângerea cu FC ASA Tg. Mureș (0-4).
15:40
Scoțienii au obținut calificarea directă la CM 2026, după ce au învins dramatic Danemarca, în ultimul meci.
15:20
Un patron din Superligă a tras concluzia despre naționala României: ”Suntem foarte slabi” # Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
15:20
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost aprobat „Ordinul Novak”. FCSB riscă amenzi de sute de mii de euro # Sport.ro
Sportul românesc trece printr-o schimbare majoră.
15:10
WTA a numit-o pe Sorana Cîrstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială # Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani), lăudată de WTA pentru prestațiile din 2025.
14:50
Australia va testa noul sistem FIFA Football Video Support (FVS), o versiune simplificată a sistemului Video Assistant Referee (VAR), în timpul playoff-urilor din următoarele săptămâni, a anunţat miercuri Football Australia, potrivit Reuters.
14:40
Contractul românului cu federația e valabil până la terminarea Cupei Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie) însă, la fel ca orice contract, și acesta poate fi reziliat înainte de termen.
14:40
Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte pe social media adupă ce a făcut show în România - San Marino 7-1 # Sport.ro
România s-a distrat cu San Marino în cadrul ultimului meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026.
Acum 12 ore
14:20
Cel mai mare stadion din Europa a primit undă verde pe toate ”palierele”! Momentan, se va deschide la capacitate redusă, dar când va fi gata în totalitate va avea 105.000 de locuri, peste orice altă arenă de pe continent.
14:20
„Ordinul Novak” a devenit lege! Cluburile, obligate să folosească minimum 40% sportivi români. Amenzi de sute de mii de euro pentru cei care o încalcă # Sport.ro
Sportul românesc trece printr-o schimbare majoră.
14:00
Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani a pierdut fotoliul de lider al Superligii în favoarea Rapidului, după 16 runde. Moldovenii sunt acum pe locul doi și se gândesc serios la următorul ”examen” din campionat.
13:40
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Becali, făcut „măscărici“, România „tremură“, iar Mondialul prinde contur # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de miercuri 19 noiembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
13:40
La Ploiești, Federația Română de Fotbal a încercat să facă din momentul intonării imnului național unul special, cât mai emoționant. Din păcate, rezultatul a fost tragicomic, de această dată.
13:30
Liverpool a cheluit peste 500 de milioane de euro pe transferuri în ultima perioadă de mercato, dar a și avut ”de unde”. Clubul a trecut de o barieră impresionantă, așa cum a anunțat presa britanică.
13:30
Ronald Gavril (39 de ani) revine în ring pe 6 decembrie, în South Carolina. Pugilistul român va boxa pentru titlul WBC International la categoria semigrea, unul dintre cele mai importante trofee ale carierei sale.
13:10
Gigi Becali și-a luat director sportiv la FCSB! Anunțat în urmă cu mai multe săptămâni chiar de Gigi Becali, Florin Cernat (45 de ani) a semnat oficial cu echipa campioană.
13:00
Inter Milano este pe val sub comanda lui Cristi Chivu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.