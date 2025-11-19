Erdogan a cerut relansarea negocierilor ruso-ucrainene la Istanbul

15:20

Piaţa Bitcoin trece printr-o perioadă de fragilitate neobişnuită, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Investitorii care vând în acest moment fac acest lucru încă pe profit, ceea ce arată că nu s-a ajuns nici la capitulare, nici la lichidări forţate. În acelaşi timp, investitorii de retail nu intervin pentru a cumpăra la preţuri and #8222;cu discount and #8221;, aşa cum procedează în cazul acţiunilor, semn că evaluările sunt considerate încă prea ridicate. Astfel, apetitul pentru risc rămâne scăzut, investitorii pe termen lung îşi reduc treptat poziţiile, iar fluxurile către ETF-urile pe Bitcoin încetinesc vizibil, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.