FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu o fotografie inedită cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu și un foto-document
ActiveNews.ro, 19 noiembrie 2025 21:50
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
• • •
Acum 30 minute
22:10
Vocile celor peste 1.500.000 de ucrainenii din Germania: ”De ce să mergem la război? Niciodată!”. Corespondență din Frankfurt am Main de la Gelu A. Tudor # ActiveNews.ro
Cu ani în urmă, la Conferința de Pace de la München fostul sfătuitor al cancelarului Helmut Kohl, Horst Teltschik declara: „Acest conflict cu caracter hegemonial poate fi rezolvat pe cale diplomatică, numai între cele două mari puteri S.U.A. și Rusia”.
22:00
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu un foto-document și fotografii inedite cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
Acum o oră
21:50
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu o fotografie inedită cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu și un foto-document # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
21:30
Când viața are o astfel de așezare și o așa perspectivă, cum de’o risipim noi oare, totuși, cu urâciunile lumii acesteia ce s’a întunecat cu totul?
Acum 2 ore
21:00
La un moment dat, i-a crescut un nufăr în plămân, așa cum i s-a întâmplat delicatei Chloe, din SPUMA ZILELOR, romanul excepțional al lui Boris Vian și poate că a închis ochii într-o cameră invadată de flori de toamnă, care au ajutat-o să respire până la sfârșit.
20:50
ADEVĂRUL BISERICII: Un site obscur din Constanța manipulează presa românească cu o ‘știre’ veche de doi ani despre ÎPS Teodosie: Cum a căzut presa ‘națională’ în capcana unor pseudo-jurnaliști # ActiveNews.ro
Un site obscur din Constanța, dobrogealive.ro, cunoscut pentru atacurile obsesive la adresa Arhiepiscopiei Tomisului și Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, a reușit din nou să manipuleze presa națională. Autorul făcăturii este un oarecare Călin Gavrilaș, care a fost purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei până a fost dat afara din funcție după ce s-a dovedit că a corupt sexual soția unui preot căruia i-a distrus familia. De atunci se manifestă patologic
Acum 4 ore
20:20
Răsturnare de situație: Instanța i-a dat dreptate omului de afaceri Fănel Bogos, care a încercat să explice abuzul DSVSA Vaslui până la Ilie Bolojan. Trebuie să primească despăgubiri de 3000000. Un jurnalist târât în afacere pentru un articol legat de DNA # ActiveNews.ro
„Lovitură de teatru în scandalul de corupție în care apare și numele premierului Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru șantaj, a câștigat definitiv procesul cu DSVSA Vaslui și trebuie să primească despăgubiri de peste 3 milioane de lei”, titrează azi cotidianul Gândul.
Acum 6 ore
18:10
Volodimir Zelenski este menționat în notificarea de suspiciune adresată omului de afaceri Timur Mindici, emisă de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Textul a fost publicat de deputatul poporului Oleksii Honcearenko
16:40
Nicoleta Vascan: Un frumos de-al lui Hristos, fratele MIHAI FĂGĂDARU, un nou mucenic al lui Hristos! # ActiveNews.ro
„Sora mea, am plâns cand am scris ce voi spune la protest. Eu așa pățesc. Când mă gândesc la Dumnezeu și la Maica Domnului, îmi dau lacrimile.”
16:30
Constantin Barbu: Recidivistul analfabet Călin Gavrilaș face compuneri fără întrerupere # ActiveNews.ro
Analfabetul Călin Gavrilaș a lucrat la Arhiepiscopia Tomisului de unde a fost dat afară (respectându-se canoanele religioase) fiindcă a furat nevasta unui preot, distrugându-i familia. Acum, ipochimenul nefiind exigent, și-a păstrat-o de soție. Să se noteze că sunt elegant în informație.
Acum 8 ore
15:20
George Emil Palade, câștigătorul premiului Nobel, medaliat de Ronald Reagan - născut la Iași în 19 noiembrie 1912, decedat în California pe 7 octombrie 2008. VIDEO DOCUMENTAR # ActiveNews.ro
George Emil Palade s-a născut la Iași pe 19 noiembrie 1912. Tatăl său a fost profesor de filosofie la Uniersitatea din Iași, iar mama învățătoare.
15:10
83 de ani de la COTUL DONULUI, 1942. Data de 19 noiembrie trebuie comemorată de întreaga românime. Cuvântul Profesorului # ActiveNews.ro
Aflu într-o carte concepută de patriotul Vasile Șoimaru intitulată Cotul Donului 1942 un articol datorat părintelui Viorel Cojocaru. Redau în continuare fraze memorabile care ar trebui să facă degrabă înconjurul României și al lumii
15:10
MARI ROMÂNI: George Emil Palade, primul Nobel românesc (19 noiembrie 1912, Iași - 7 octombrie 2008, San Diego) # ActiveNews.ro
În 1974 savantul româno-american a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu Albert Claude și Cristian de Duve, „pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne”.
15:00
19 noiembrie 1979. 46 de ani de la inaugurarea Metroului. Curiozități despre metroul bucureștean. Mai multe stații și-au schimbat denumirea după 1990. FOTO cu Ceaușescu # ActiveNews.ro
Prima garnitură cu călători a circulat începând cu data de 19 noiembrie 1979, iar deschiderea oficială a fost pe 19 decembrie 1979. În tot acest interval de o lună, metroul a circulat în sistem de încercare-verificare, adică metroul circula doar în orele de vârf iar intrarea era gratuită
14:50
Cel mai mare holocaust din istorie. Rusia bolșevică, prima țară care a legalizat avortul la 18 noiembrie 1920. Rezultatul: Un MILIARD de avorturi # ActiveNews.ro
Data de 18 noiembrie marchează un eveniment sumbru în Istoria omenirii 104 ani de la prima legalizare a avortului. De atunci și până astăzi, copiii avortați au ajuns să fie folosiți pe post de cobai în experimentele celei mai odioase operațiuni „sanitare” din lume de până acum: „vaccinarea” Covid.
14:40
19 noiembrie: Sfântul Proroc Avdie, ”robul Domnului" care a mers în urma Sfântului Proroc Ilie # ActiveNews.ro
În ziua de 19 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Proroc Avdie; Sfântului Mucenic Varlaam; Sfântului Mucenic Agapie; Sfântului Mucenic Eliodor; Cuviosul Ilarion din Georgia; Cuvioșilor Varlaam și Ioasaf.
Acum 12 ore
13:50
Cunoscuta penumologă Flavia Groșan, hăituită în timpul plandemiei de Colegiul Medicilor, care nu a putut însă să o incrimineze cu nimic pentru tratamentele acesteia vindecătoare, a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.
10:50
Elitele europene trăiesc într-olume imaginară – de care se agață cu disperare și aroganță, în ciuda evidenței– doar că genul lor de fantasy nu prinde la public.
Acum 24 ore
08:00
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizonturi Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? UNIVERSUL ELECTRONIC ORWELLIAN - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
18 noiembrie 2025
23:30
Bogdan Hertzog la Florentin Țuca: Suntem supuși testelor, iar lipsa noastră de reacție încurajează agresorii să meargă mai departe - VIDEO Pe Drept Cuvânt # ActiveNews.ro
L-am întrebat pe Bogdan ce urmează să se întâmple cu conflictul din Est și de ce a devenit incriminabil, în spațiul public de la noi și de aiurea, să spui că războiul acesta trebuie să se încheie
23:20
Răzvan Belciuganu îl amintește pe Larry Watts cu privire la Cazul Pacepa: "Președintele Carter a știut de la bun început. Bineînțeles: a știut că este agent sovietic" # ActiveNews.ro
Încă de prin 2011, istoricul american Larry Watts, ale cărui studii le găsiți validate și pe site-ul CIA, a spus cu subiect și predicat faptul că generalul Pacepa, fugit la americani in 1978, era, de fapt, agent sovietic:
22:40
Acum, ca și atunci, Tismăneanu uită să precizeze caracterul anticomunist al revoltei muncitorești și faptul că în rândul membrilor Comisiei Prezidențiale nu și-au putut găsi locul Ion Gavrilă Ogoranu și Paul Goma, autentici opozanți anticomuniști.
22:30
Acum, ca și atunci, Tismăneanu uită să precizeze caracterul anticomunist al revoltei muncitorești și faptul că în rândul membrilor Comisiei Prezidențiale nu și-au putut găsi locul Ion Gavrilă Ogoranu și Paul Goma, autentici opozanți anticomuniști.
Ieri
22:20
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizontori Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? UNIVERSUL ELECTRONIC ORWELLIAN - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
22:10
Acum, ca și atunci, Tismăneanu uită să precizeze caracterul anticomunist al revoltei muncitorești și faptul că în rândul membrilor Comisiei Prezidențiale nu și-au putut găsi locul Ion Gavrilă Ogoranu și Paul Goma, autentici opozanți anticomuniști.
22:00
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizontori Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? Sub ce blană de oaie s-au ascuns? - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
21:20
Traversăm o epocă din istoria omenirii în care cartea este tot mai puțin prezentă în viața oamenilor. Narațiunile, așadar, nu mai sunt nici cele orale, mitologiile străvechi în care era comprimată experiența și înțelepciunea trecutului unui popor sau ale popoarelor, dar nici cartea, produsul epocii Gutemberg.
21:10
Am văzut că și Dan Diaconescu, celebrul meu coleg, v-a dedicat două emisiuni totalizând 12 ore de discuții, cu milioane de telespectatori.
19:50
Tânărul, în vârstă de numai 25 de ani, a murit în somn, vestea cumplita răspândindu-se rapid în rândul colegilor și apropiaților familiei.
19:30
Ilie Ilașcu și patrioții închiși la Tiraspol nu au fost uitați. De la Liga Studenților, condusă de Gabriel Zbârcea, la PNȚCD cu seniorul Corneliu Coposu în cușcă, românii au manifestat pentru Basarabia și Bucovina la București și în toată țara # ActiveNews.ro
„Între ele, această lansare de carte - LUPTA CONTINUĂ - organizată de Liga Studenților și moderată de președintele ei, Gabi Zbârcea (foto centru, lângă Părintele Constantin Galeriu), la care au participat pe lângă personalități marcante din epoca și un foarte mare număr de studenți …
18:00
Incendiul din Ismail a fost stins. O nouă isterie de ”porno-fear” marca Arafat. Nici măcar vasul turcesc nu a fost afectat - FOTO # ActiveNews.ro
Incendiul produs la nava turcească din portul românesc istoric Ismail aflat în Ucraina a fost stins la orele prânzului.
17:00
Incompatibilii noștri sunt mai buni decât incompatibilii altora - Cazul DOGIOIU. BTI: În 2012, CCR a blocat furtul de locuri în conducerea Radio și TVR. Va face la fel acum? # ActiveNews.ro
Încă un abuz al actualei puteri: împărțirea locurilor în consiliile de adminsitrație ale radio și TVR a încălcat ieri legea 41/1994. Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, e desemnată de premierul Ilie Bolojan în CA al Radioului public.
16:50
Un sfert din internetul planetei a căzut odată cu Cloudflare. Dictatura electronică are picioare de lut. Actele biometrice și portofelul electronic, o utopie periculoasă. CAUZE NECUNOSCUTE # ActiveNews.ro
În acest moment nu există niciun semn că problemele vor fi rezolvate în curând. Compania s-a angajat să „continue să lucreze la restabilirea serviciului”, ca parte a unei serii de actualizări care sunt în general binevenite, dar nu oferă informații specifice, mai afirmă sursa citată.
16:20
Este important să înțelegem originile avortului și ale normalizării sale, prin puterea legii. Aceste origini se găsesc într-un regim dedicat abolirii celor mai elementare drepturi, a religiei, a familiei, dar și extinderii masive a puterii de stat. Avortul este copilul de suflet al comunismului.
15:40
Sfântul Mucenic Platon s-a născut în părțile Galației, din cetatea Anghira. Pentru că se arăta mărturisitor al învățăturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferințe fizice din porunca guvernatorului Agripin: i s-au pus pe piept bucăți de fier încins, trupul său a fost aruncat în foc, smoală, untdelemn încins.
14:30
SCANDALUL EPSTEIN ZGUDUIE HARVARD. Fostul șef al Trezoreriei SUA, numit de Clinton și fost președinte al prestigioasei universități, se retrage din viața publică după noile dezvăluiri # ActiveNews.ro
Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Lawrence Summers, a anunțat că se retrage din viața publică după apariția unor documente care arată că i-a cerut sfaturi lui Jeffrey Epstein în legătură cu o relație extraconjugală cu o femeie pe care o îndruma profesional.
13:40
Donald Trump, răstoarnă carul cu democrați: ”Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe colegii săi republicani din Congres să voteze pentru publicarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.
13:40
BTI: În 2012, CCR a blocat furtul de locuri în conducerea Radio și TVR. Va face la fel acum? # ActiveNews.ro
Încă un abuz al actualei puteri: împărțirea locurilor în consiliile de adminsitrație ale radio și TVR a încălcat ieri legea 41/1994.
13:30
Washington-ul aruncă bomba: Zelenski a stat cu fundul pe toaleta de aur a oligarhului Mindici. Dezvăluiri controlate de CIA și FBI la Fox News: ”Ucraina este o mlaștina coruptă. Zelenski face parte din problemă.” # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
13:30
”Cum ne-au luat ei, ia-le, Doamne, lor!” – Bolojan întâmpinat cu huiduieli la Parlament # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost așteptat la Camera Deputaților cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului.
13:20
Cora Muntean și Mara Nicolescu, propuse de AUR pentru consiliile de administrație ale TVR și SRR. Plângeri penale după introducerea Ioanei Dogioiu în CA al Radio România. AUR, tratat ca UDMR # ActiveNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au propus-o pe Cora Muntean ca membru titular și pe Mara Nicolescu ca membru supleant în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Televiziunii Române (TVR).
13:20
Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: "Referitor la biografia mea, să treacă acolo în catastif că Scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
13:10
Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: "Referitor la biografia mea, să treacă acolo în catastif că Scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit și din a # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
12:40
Gorjul este zguduit de două tragedii care au lovit în doar câteva zile comunitățile locale și familiile celor implicați. Doi bărbați, ambii tați și soți devotați, au pierit fulgerător, în timp ce se aflau la volan, fără să fi avut probleme de sănătate cunoscute.
12:00
Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit ȘTIRIPESURSE. Orban a fost numit de șeful statului în această funcție la începutul lunii octombrie.
11:30
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Face parte din categoria păduchilor cu explicații. A făcut Sistemul de râs” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
11:20
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: ”Face parte din categoria păduchilor cu explicații. A făcut Sistemul de râs” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
11:00
Fox News: Scandalul ”toaletei de aur” și acuzațiile de deturnare a 100 de milioane îl aruncă pe Zelenski în cea mai dificilă criză a mandatului # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
10:40
100.000 de profesori aduși din Asia – Plan halucinant al unui director pentru a rezolva criza de cadre didactice # ActiveNews.ro
Marian Anghel, președinte al organizației CEMS și director al Liceului „Petre Pandrea” din Balș propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de cadre didactice care predau discipline din sfera științelor.
10:10
Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă astăzi decizia # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul se va reuni în ședință comună astăzi pentru a adopta din nou proiectul de lege care curpinde taxele locale.
