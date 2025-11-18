Spre aducere aminte trufașului fiu al Kominternului, Vladimir Tismăneanu
Acum, ca și atunci, Tismăneanu uită să precizeze caracterul anticomunist al revoltei muncitorești și faptul că în rândul membrilor Comisiei Prezidențiale nu și-au putut găsi locul Ion Gavrilă Ogoranu și Paul Goma, autentici opozanți anticomuniști.
Răzvan Belciuganu îl amintește pe Larry Watts cu privire la Cazul Pacepa: "Președintele Carter a știut de la bun început. Bineînțeles: a știut că este agent sovietic" # ActiveNews.ro
Încă de prin 2011, istoricul american Larry Watts, ale cărui studii le găsiți validate și pe site-ul CIA, a spus cu subiect și predicat faptul că generalul Pacepa, fugit la americani in 1978, era, de fapt, agent sovietic:
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizontori Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? UNIVERSUL ELECTRONIC ORWELLIAN - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizontori Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? Sub ce blană de oaie s-au ascuns? - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
Traversăm o epocă din istoria omenirii în care cartea este tot mai puțin prezentă în viața oamenilor. Narațiunile, așadar, nu mai sunt nici cele orale, mitologiile străvechi în care era comprimată experiența și înțelepciunea trecutului unui popor sau ale popoarelor, dar nici cartea, produsul epocii Gutemberg.
Am văzut că și Dan Diaconescu, celebrul meu coleg, v-a dedicat două emisiuni totalizând 12 ore de discuții, cu milioane de telespectatori.
Tânărul, în vârstă de numai 25 de ani, a murit în somn, vestea cumplita răspândindu-se rapid în rândul colegilor și apropiaților familiei.
Ilie Ilașcu și patrioții închiși la Tiraspol nu au fost uitați. De la Liga Studenților, condusă de Gabriel Zbârcea, la PNȚCD cu seniorul Corneliu Coposu în cușcă, românii au manifestat pentru Basarabia și Bucovina la București și în toată țara # ActiveNews.ro
„Între ele, această lansare de carte - LUPTA CONTINUĂ - organizată de Liga Studenților și moderată de președintele ei, Gabi Zbârcea (foto centru, lângă Părintele Constantin Galeriu), la care au participat pe lângă personalități marcante din epoca și un foarte mare număr de studenți …
Incendiul din Ismail a fost stins. O nouă isterie de ”porno-fear” marca Arafat. Nici măcar vasul turcesc nu a fost afectat - FOTO # ActiveNews.ro
Incendiul produs la nava turcească din portul românesc istoric Ismail aflat în Ucraina a fost stins la orele prânzului.
Incompatibilii noștri sunt mai buni decât incompatibilii altora - Cazul DOGIOIU. BTI: În 2012, CCR a blocat furtul de locuri în conducerea Radio și TVR. Va face la fel acum? # ActiveNews.ro
Încă un abuz al actualei puteri: împărțirea locurilor în consiliile de adminsitrație ale radio și TVR a încălcat ieri legea 41/1994. Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, e desemnată de premierul Ilie Bolojan în CA al Radioului public.
Un sfert din internetul planetei a căzut odată cu Cloudflare. Dictatura electronică are picioare de lut. Actele biometrice și portofelul electronic, o utopie periculoasă. CAUZE NECUNOSCUTE # ActiveNews.ro
În acest moment nu există niciun semn că problemele vor fi rezolvate în curând. Compania s-a angajat să „continue să lucreze la restabilirea serviciului”, ca parte a unei serii de actualizări care sunt în general binevenite, dar nu oferă informații specifice, mai afirmă sursa citată.
Este important să înțelegem originile avortului și ale normalizării sale, prin puterea legii. Aceste origini se găsesc într-un regim dedicat abolirii celor mai elementare drepturi, a religiei, a familiei, dar și extinderii masive a puterii de stat. Avortul este copilul de suflet al comunismului.
Sfântul Mucenic Platon s-a născut în părțile Galației, din cetatea Anghira. Pentru că se arăta mărturisitor al învățăturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferințe fizice din porunca guvernatorului Agripin: i s-au pus pe piept bucăți de fier încins, trupul său a fost aruncat în foc, smoală, untdelemn încins.
SCANDALUL EPSTEIN ZGUDUIE HARVARD. Fostul șef al Trezoreriei SUA, numit de Clinton și fost președinte al prestigioasei universități, se retrage din viața publică după noile dezvăluiri # ActiveNews.ro
Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Lawrence Summers, a anunțat că se retrage din viața publică după apariția unor documente care arată că i-a cerut sfaturi lui Jeffrey Epstein în legătură cu o relație extraconjugală cu o femeie pe care o îndruma profesional.
Donald Trump, răstoarnă carul cu democrați: ”Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe colegii săi republicani din Congres să voteze pentru publicarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.
BTI: În 2012, CCR a blocat furtul de locuri în conducerea Radio și TVR. Va face la fel acum? # ActiveNews.ro
Încă un abuz al actualei puteri: împărțirea locurilor în consiliile de adminsitrație ale radio și TVR a încălcat ieri legea 41/1994.
Washington-ul aruncă bomba: Zelenski a stat cu fundul pe toaleta de aur a oligarhului Mindici. Dezvăluiri controlate de CIA și FBI la Fox News: ”Ucraina este o mlaștina coruptă. Zelenski face parte din problemă.” # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
”Cum ne-au luat ei, ia-le, Doamne, lor!” – Bolojan întâmpinat cu huiduieli la Parlament # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost așteptat la Camera Deputaților cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului.
Cora Muntean și Mara Nicolescu, propuse de AUR pentru consiliile de administrație ale TVR și SRR. Plângeri penale după introducerea Ioanei Dogioiu în CA al Radio România. AUR, tratat ca UDMR # ActiveNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au propus-o pe Cora Muntean ca membru titular și pe Mara Nicolescu ca membru supleant în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Televiziunii Române (TVR).
Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: "Referitor la biografia mea, să treacă acolo în catastif că Scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: "Referitor la biografia mea, să treacă acolo în catastif că Scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit și din a # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
Gorjul este zguduit de două tragedii care au lovit în doar câteva zile comunitățile locale și familiile celor implicați. Doi bărbați, ambii tați și soți devotați, au pierit fulgerător, în timp ce se aflau la volan, fără să fi avut probleme de sănătate cunoscute.
Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit ȘTIRIPESURSE. Orban a fost numit de șeful statului în această funcție la începutul lunii octombrie.
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Face parte din categoria păduchilor cu explicații. A făcut Sistemul de râs” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea: ”Face parte din categoria păduchilor cu explicații. A făcut Sistemul de râs” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
Fox News: Scandalul ”toaletei de aur” și acuzațiile de deturnare a 100 de milioane îl aruncă pe Zelenski în cea mai dificilă criză a mandatului # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
100.000 de profesori aduși din Asia – Plan halucinant al unui director pentru a rezolva criza de cadre didactice # ActiveNews.ro
Marian Anghel, președinte al organizației CEMS și director al Liceului „Petre Pandrea” din Balș propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de cadre didactice care predau discipline din sfera științelor.
Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă astăzi decizia # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul se va reuni în ședință comună astăzi pentru a adopta din nou proiectul de lege care curpinde taxele locale.
Donald Trump: ”Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe colegii săi republicani din Congres să voteze pentru publicarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.
Cora Muntean și Mara Nicolescu, propuse de AUR pentru consiliile de administrație ale TVR și SRR. Plângeri penale după propunerea Ioanei Dogioiu în CA al Radio România # ActiveNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au propus-o pe Cora Muntean ca membru titular și pe Mara Nicolescu ca membru supleant în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Televiziunii Române (TVR).
Nicio evacuare în Izmail, dar în Ceatalchioi statul i-a scos pe oameni din case. Strigătul sfâșietor al unei femei care a refuzat să plece # ActiveNews.ro
În noaptea de duminică spre luni, la bordul petrolierului GPL sub pavilion turcesc „ORINDA”, aflat în Portul Izmail din Ucraina pentru descărcarea celor aproximativ 4000 de tone de combustibil, a izbucnit un incendiu și se bănuiește...
„Într-un timp al confuziei, al conflictului și al deznădăjduirii, eu vin și întâmpin lumea cu două cărți care răstoarnă paradigma.
Camelia Suruianu: OMUL – în viziunea Părintelui Daniil Sandu TUDOR (+17 noiembrie). Rugul Aprins, Mitropolitul Tit Simedrea, evreii salvați din Cernăuți și recunoștința înjumătățită a Institutului Yad Vashem # ActiveNews.ro
Cugetările părintelui Daniil Sandu Tudor, rămase majoritatea în manuscris la moartea sa, constituie un spațiu de cercetare ce impune dificultăți lectorului atât din cauza numărului impresionat de pagini, cât și din cauza formei nedefinitivate pe care o au. În acest laborator de gândire trebuie să pătrunzi cu atenție față de intenția sa ideatică,
A murit Ilie Ilașcu, erou basarabean militant pentru România Mare în vechile hotare - VIDEO # ActiveNews.ro
Figura emblematică a demnității și rezistenței naționale, Ilie Ilașcu, a plecat dintre cei vii, marcând un moment de profundă tristețe pentru întreg neamul românesc. Dispariția sa readuce în atenție moștenirea unui om perceput drept pilon de curaj, patriotism și verticalitate morală
Daniel David și soția sa au primit un ”grant” de 50.000 de euro pentru a studia pe 26 de femei „efectul psihologic al cremei cosmetice cu parfum de trandafir”. Crema le-a adus fericirea, potrivit studiului aprofundat # ActiveNews.ro
Daniel David, ministrul rom al Educației, și soția sa, Oana David, amândoi cadre didactice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, au primit în iulie 2014 un „grant” de 50.000 de euro de la producătorul de cosmetice Elizabeth Arden,
Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut în cetatea Neocezareea din Pont, în jurul anului 213, într-o familie păgână și a primit o educație laică desăvârșită.
PORNO-TEROAREA ANTENA 3. Isteria de la Plauru și Ceatalchioi este dezavuată de primarul ucrainean din Ismail. Patrick André de Hillerin: ”Ori ucrainenii sunt inconștienți, ori noi exagerăm fără măsură!” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin atrage atenția pe contul său de Facebook că isteria TV și a autorităților din România nu se regășește și peste graniță, în Ucraina, chiar acolo unde se afla celebra de-acum navă cu GPL care a fost nimerită de o dronă în cursul nopții trecute:
Arhim. Mihail Stanciu: Părintele Daniil Sandu Tudor – mărturisitor și martir pentru Hristos († 17 noiembrie 1962) - STUDIU # ActiveNews.ro
Cuviosul Daniil a înfruntat cruzimea regimului comunist ateu cu statornicie și demnitate, mustrându-i pe prigonitori și îndrumându-i pe neștiutori până în ultima clipă a vieții sale. Cuvintele sale, scrise în publicațiile pe care le-a coordonat
În timpul unui asemenea zbor, avionul său a cedat și s-a prăbușit de la aproximativ 1000 de metri înălțime, nu înainte de a apuca să strige la Dumnezeu: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”. Și Dumnezeu i-a întins o mână, așa că în căderea sa nu și-a fracturat niciun oscior, ba mai mult, nu a suferit nici o
Sergiu Ciocârlan: 17 noiembrie 1962: Părintele Daniil Sandu Tudor – stihuitorul martir # ActiveNews.ro
Suntem la începutul anilor ’60. Părintele Daniil se află față în față cu acei funcționari care s-au transformat în instrumente ale unui sistem diabolic. Îl cheamă în fiecare zi și-i cer să scrie viața lui, trecutul mai îndepărtat și recent.
17 noiembrie – Nașterea în Ceruri a Părintelui Daniil Sandu Tudor, mucenic al Aiudului și flacără de rugăciune a Rugului Aprins # ActiveNews.ro
Dosarul Rugului Aprins reprezintă cel mai concludent exemplu de persecuție religioasă. Deși Constituția garanta libertatea religioasă, acest privilegiu era socotit „o mască pentru promovarea diverselor obiective politice antidemocratice de către elemente dușmănoase”.
Mesajul lui Călin Georgescu la ieșirea de la Curtea de Apel: ”Trădarea Justiției este începutul prăbușirii. Șobolanii politicii românești, care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute, vor fi primii care vor părăsi corabia” # ActiveNews.ro
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Astăzi a avut loc primul termen în cadrul celui de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. După ieșirea de la instanță, liderul suveranist a transmis un mesaj extrem de dur.
Gheorghe Piperea: Bosnia trebuie sancționată pentru tratamentul abuziv aplicat suporterilor români # ActiveNews.ro
Meciul echipei naționale de fotbal, în compania Bosniei, a fost jenant. Nu merită evocat. În mod nemeritat pentru echipa națională de fotbal, în Bosnia s-au deplasat câteva sute de suporteri. Modul în care bosniacii (autorități și...
Sprijinim Ucraina, dar nu contăm: România, exclusă din regimul de cetățenie multiplă # ActiveNews.ro
Guvernul ucrainean a publicat lista finală a statelor ale căror cetățeni pot obține pașaport ucrainean fără a renunța la cetățenia lor de origine, în baza noii legi privind cetățenia multiplă. Deși președintele Volodimir Zelenski declarase...
BREAKING: Primul termen în al doilea dosar al lui Călin Georgescu la Curtea de Apel – mobilizare uriașă a susținătorilor # ActiveNews.ro
Este mobilizare uriașă la Curtea de Apel acolo unde astăzi are loc primul termen în cel de-al doilea dosar a lui Călin Georgescu trimis în judecată de către procurori.
Tucker Carlson relevă noi detalii despre atentatorul la viața lui Trump: legături cu un extremist străin numit ”Tepes” – VIDEO # ActiveNews.ro
Ultimul reportaj al lui Tucker Carlson a stârnit valuri în cercurile MAGA, după ce jurnalistul și comentatorul conservator a sugerat că Thomas Crooks, atentatorul eșuat asupra lui Donald Trump, ar putea avea legături cu o grupare teroristă străină.
Noi detalii despre atentatorul la viața lui Trump: legături cu un extremist străin numit ”Tepes” – VIDEO # ActiveNews.ro
Ultimul reportaj al lui Tucker Carlson a stârnit valuri în cercurile MAGA, după ce jurnalistul și comentatorul conservator a sugerat că Thomas Crooks, atentatorul eșuat asupra lui Donald Trump, ar putea avea legături cu o grupare teroristă străină.
Localitatea Plauru, la granița cu Ucraina, evacuată de urgență, după ce dronele rusești au lovit o navă plină cu GPL - VIDEO # ActiveNews.ro
Autoritățile au luat, luni, decizia evacuării localității Plauru din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean.
